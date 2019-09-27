Sakın ola bu minareyi onartmayın ölçü olsun

5.8 büyüklüğünde...
İstanbul’da hasar gören, yıkılan yapılar var...
Avcılar ve Sarıyer’de iki caminin minaresi yıkıldı...
*
Yıllardır yazıyorum.
Özellikle İstanbul’da başlayan, 60-70 metrelik orantısız, ölçüsüz minare furyası sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda bir güvenlik sorunudur.
Buyurun ilk sonucu...
*
Şimdi soracak mıyız niye böyle oldu diye...
Yoksa yıkılan bir cami minaresi olduğu için, kırılan o minare yen içinde mi kalacak...
Eeee, estetikten vazgeçtim...
Fizik var...
Mekanik var...
Onların kanunları var...
Her mahalledeki cami yaptırma derneği, “Yan mahalle 60 metre dikti, ben 60.5 yapacağım” diye iman yarışına girerse...
Sonuç böyle oluyor...
*
Bence onartmayalım o minareyi...
Hep öyle dursun...
Nasılsa yan mahalleden bir başkası çıkacak, elli metre öteye bir cami daha yaptıracak...
Hiç olmazsa estetik, fizik, mekanik bir ölçü olur.
ERDOĞAN KÜRSÜDEYKEN DÜNYADA OLAN ÜÇ ŞEY
SALIYI çarşambaya bağlayan gece... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Birleşmiş Milletler’de kürsüye çıktığı gün ve saatlerde birbiri ardına üç tarihi gelişme oldu... Bunların hepsi hepimizin gözü önünde oldu...
Ama kimse bunları alt alta yazmadığı için tam olarak ne olduğunu da anlayamadık...
*
- BİR: LONDRA: İngiliz Yüksek Mahkemesi, ülkenin seçilmiş Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu askıya alıp baypas etme kararını “kanuna aykırı” buldu...
Bunun anlamı şuydu: İngiltere’de adalet çalışıyor. Kuvvetler ayrılığı prensibi işliyor.
*
- İKİ: WASHINGTON: Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Demokrat Parti Grubu Başkanı Pelosi, “ABD Başkanı’nın görevden indirilmesi için sürecin başlatıldığını” açıkladı.
Nedeni de Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan, seçimlerdeki rakibi Biden’ın oğlu hakkında araştırma yapmasını istemesiydi.
Bunu “vatana ihanet” olarak niteliyorlardı.
Bunun anlamı şuydu:
Parlamento çalışıyor. Kuvvetler ayrılığı prensibi işliyor.
*
- ÜÇ: NEW YORK: Aynı saatlerde dünyanın en büyük operalarından Metropolitan, dünyanın en ünlü tenorlarından Placido Domingo’nun işine son verildiğini açıkladı.
Nedeni, Domingo’nun birlikte çalıştığı kadınlara yaptığı cinsel tacizdi.
Bunun anlamı şuydu:
Etik değerler çalışıyor...
*
Adalet, parlamento, etik...
Kuvvetler ayrımı...
Kimse kanunların, parlamentonun ve etik değerlerin üzerinde değildir anlayışı...
*
Ve bu üçünü alt alta yazdığınızda da önünüze çıkan şey şudur:
Gerçek bir demokrasi...
PENTATLON YARIŞINDA EN ESTETİK KOŞAN KIZ
MUSTAFA Koç Spor Ödülü bu yıl pentatloncu İlke Özyüksel’e verildi.
*
- Görme engelli azimli harika bir annenin kızı.
- Babasını yeni kaybetmiş.
- Çok küçük yaşta yüzünde iz bırakan bir hastalık geçirmiş.
- Pentatlon gibi zor bir sporu seçmiş...
- Hiç yılmıyor.
- Hep güler yüzlü...
- Hep sosyal yardımlaşma duygusu içinde...
*
O gece öyle bir konuşma yaptı ki...
Hepimizi ağlattı, ama hepimize bu ülke ile ilgili büyük umutlar verdi...
*
Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Klaus Schormann da salondaydı.
İlke için şunu söyledi:
“Sadece çok başarılı değil, çok estetik koşuyor...”
*
“Estetik koşmak...”
Atletizmde bu ifadeyi ilk defa işittim.
Sonra İlke için yapılan filmi seyrettim.
Gerçekten çok estetik yürüyor, çok estetik koşuyor ve çok estetik yüzüyor...
*
Sonra ödülü almak için sahneye çıktı...
Baktım...
Çok estetik duruyor.
JÜRİYİ KUTLUYORUM
- HER yıl olduğu gibi bu yıl da Koç topluluğunu kutluyorum.
Sadece başarılı bir sporcu seçmiyorlar...
Gençler için, Türkiye için olağanüstü bir rol modeli seçiyorlar.
KARISINI SUMO GÜREŞİNE GÖTÜRÜP UYUTAN BAŞKAN
YİRMİNCİ yüzyılda, Mitterrand, Reagan, Thatcher, Kohl, Demirel, Özal döneminin hayatta kalan son büyük politikacısıydı.
O neslin sonuncusu olan Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac öldü...
Türkiye’yi çok seven, onun Avrupa Birliği idealine en çok destek verenlerden biriydi.
*
Şahsen tanımıştım. Eğlenceli, renkli bir insandı.
*
Japonya seyahati sırasında sumo güreşine gitmişti.
Eşini de gelmeyle zorlamıştı...
Kadıncağızın canı çok sıkılmış, sumo maçı sırasında tribünde Louis Vuitton çantasına yaslanıp uyuyakalmıştı.
‘CRİMİNAL’İ SEVDİNİZ Mİ SİZCE EN İYİSİ HANGİSİ
NETFLIX, “Criminal” adlı bir diziyi yayına soktu. Dizinin tamamı bir polis sorgulama odasında geçiyor. Bir cinayetle ilgili yakalanan şüphelinin polisler tarafından sorgulanması anlatılıyor.
Bu sorgulama ile cinayet çözülüyor.
Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya olmak üzere 4 ayrı versiyonu yayına sokuldu.
Ben İngiltere’de geçene başladım ama itiraf edeyim, ikincisine geçmeden sıkılıp bıraktım.
Bazı arkadaşlarım ise çok beğenmiş.
Zevkine güvendiğim biri, en iyisinin Almanya yapımı olduğunu söyledi.
BOYDAK HOLDİNG’DEN AÇIKLAMA
ÖNCEKİ gün yazımda, el konulan Boydak Holding’in markaları ile ilgili görüşüme şirketten bir açıklama geldi:
- “Boydak Holding olarak başarılı finansal sonuçlarımız ile ülkemiz için üretmeye ve istihdam yaratmaya devam ediyoruz.
- Boydak grubunun 2018 1’inci yarıyıl 4.63 milyar TL olan cirosu, yüzde 21.38’lik artışla 2019 1’inci yarıda 5.62 milyar TL’ye...
- Vergi öncesi kârı (EBİTDA) yüzde 63.58 artışla 486 milyon TL’den 795 milyon TL’ye ulaşmıştır.”
Sakın ola bu minareyi onartmayın ölçü olsun
7 değil... 6.5 değil...
5.8 büyüklüğünde...
İstanbul’da hasar gören, yıkılan yapılar var...
Avcılar ve Sarıyer’de iki caminin minaresi yıkıldı...
*
Yıllardır yazıyorum.
Özellikle İstanbul’da başlayan, 60-70 metrelik orantısız, ölçüsüz minare furyası sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda bir güvenlik sorunudur.
Buyurun ilk sonucu...
*
Şimdi soracak mıyız niye böyle oldu diye...
Yoksa yıkılan bir cami minaresi olduğu için, kırılan o minare yen içinde mi kalacak...
Eeee, estetikten vazgeçtim...
Fizik var...
Mekanik var...
Onların kanunları var...
Her mahalledeki cami yaptırma derneği, “Yan mahalle 60 metre dikti, ben 60.5 yapacağım” diye iman yarışına girerse...
Sonuç böyle oluyor...
*
Bence onartmayalım o minareyi...
Hep öyle dursun...
Nasılsa yan mahalleden bir başkası çıkacak, elli metre öteye bir cami daha yaptıracak...
Hiç olmazsa estetik, fizik, mekanik bir ölçü olur.
ERDOĞAN KÜRSÜDEYKEN DÜNYADA OLAN ÜÇ ŞEY
SALIYI çarşambaya bağlayan gece... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Birleşmiş Milletler’de kürsüye çıktığı gün ve saatlerde birbiri ardına üç tarihi gelişme oldu... Bunların hepsi hepimizin gözü önünde oldu...
Ama kimse bunları alt alta yazmadığı için tam olarak ne olduğunu da anlayamadık...
*
- BİR: LONDRA: İngiliz Yüksek Mahkemesi, ülkenin seçilmiş Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu askıya alıp baypas etme kararını “kanuna aykırı” buldu...
Bunun anlamı şuydu: İngiltere’de adalet çalışıyor. Kuvvetler ayrılığı prensibi işliyor.
*
- İKİ: WASHINGTON: Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Demokrat Parti Grubu Başkanı Pelosi, “ABD Başkanı’nın görevden indirilmesi için sürecin başlatıldığını” açıkladı.
Nedeni de Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan, seçimlerdeki rakibi Biden’ın oğlu hakkında araştırma yapmasını istemesiydi.
Bunu “vatana ihanet” olarak niteliyorlardı.
Bunun anlamı şuydu:
Parlamento çalışıyor. Kuvvetler ayrılığı prensibi işliyor.
*
- ÜÇ: NEW YORK: Aynı saatlerde dünyanın en büyük operalarından Metropolitan, dünyanın en ünlü tenorlarından Placido Domingo’nun işine son verildiğini açıkladı.
Nedeni, Domingo’nun birlikte çalıştığı kadınlara yaptığı cinsel tacizdi.
Bunun anlamı şuydu:
Etik değerler çalışıyor...
*
Adalet, parlamento, etik...
Kuvvetler ayrımı...
Kimse kanunların, parlamentonun ve etik değerlerin üzerinde değildir anlayışı...
*
Ve bu üçünü alt alta yazdığınızda da önünüze çıkan şey şudur:
Gerçek bir demokrasi...
PENTATLON YARIŞINDA EN ESTETİK KOŞAN KIZ
MUSTAFA Koç Spor Ödülü bu yıl pentatloncu İlke Özyüksel’e verildi.
*
- Görme engelli azimli harika bir annenin kızı.
- Babasını yeni kaybetmiş.
- Çok küçük yaşta yüzünde iz bırakan bir hastalık geçirmiş.
- Pentatlon gibi zor bir sporu seçmiş...
- Hiç yılmıyor.
- Hep güler yüzlü...
- Hep sosyal yardımlaşma duygusu içinde...
*
O gece öyle bir konuşma yaptı ki...
Hepimizi ağlattı, ama hepimize bu ülke ile ilgili büyük umutlar verdi...
*
Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Klaus Schormann da salondaydı.
İlke için şunu söyledi:
“Sadece çok başarılı değil, çok estetik koşuyor...”
*
“Estetik koşmak...”
Atletizmde bu ifadeyi ilk defa işittim.
Sonra İlke için yapılan filmi seyrettim.
Gerçekten çok estetik yürüyor, çok estetik koşuyor ve çok estetik yüzüyor...
*
Sonra ödülü almak için sahneye çıktı...
Baktım...
Çok estetik duruyor.
JÜRİYİ KUTLUYORUM
- HER yıl olduğu gibi bu yıl da Koç topluluğunu kutluyorum.
Sadece başarılı bir sporcu seçmiyorlar...
Gençler için, Türkiye için olağanüstü bir rol modeli seçiyorlar.
KARISINI SUMO GÜREŞİNE GÖTÜRÜP UYUTAN BAŞKAN
YİRMİNCİ yüzyılda, Mitterrand, Reagan, Thatcher, Kohl, Demirel, Özal döneminin hayatta kalan son büyük politikacısıydı.
O neslin sonuncusu olan Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac öldü...
Türkiye’yi çok seven, onun Avrupa Birliği idealine en çok destek verenlerden biriydi.
*
Şahsen tanımıştım. Eğlenceli, renkli bir insandı.
*
Japonya seyahati sırasında sumo güreşine gitmişti.
Eşini de gelmeyle zorlamıştı...
Kadıncağızın canı çok sıkılmış, sumo maçı sırasında tribünde Louis Vuitton çantasına yaslanıp uyuyakalmıştı.
‘CRİMİNAL’İ SEVDİNİZ Mİ SİZCE EN İYİSİ HANGİSİ
NETFLIX, “Criminal” adlı bir diziyi yayına soktu. Dizinin tamamı bir polis sorgulama odasında geçiyor. Bir cinayetle ilgili yakalanan şüphelinin polisler tarafından sorgulanması anlatılıyor.
Bu sorgulama ile cinayet çözülüyor.
Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya olmak üzere 4 ayrı versiyonu yayına sokuldu.
Ben İngiltere’de geçene başladım ama itiraf edeyim, ikincisine geçmeden sıkılıp bıraktım.
Bazı arkadaşlarım ise çok beğenmiş.
Zevkine güvendiğim biri, en iyisinin Almanya yapımı olduğunu söyledi.
BOYDAK HOLDİNG’DEN AÇIKLAMA
ÖNCEKİ gün yazımda, el konulan Boydak Holding’in markaları ile ilgili görüşüme şirketten bir açıklama geldi:
- “Boydak Holding olarak başarılı finansal sonuçlarımız ile ülkemiz için üretmeye ve istihdam yaratmaya devam ediyoruz.
- Boydak grubunun 2018 1’inci yarıyıl 4.63 milyar TL olan cirosu, yüzde 21.38’lik artışla 2019 1’inci yarıda 5.62 milyar TL’ye...
- Vergi öncesi kârı (EBİTDA) yüzde 63.58 artışla 486 milyon TL’den 795 milyon TL’ye ulaşmıştır.”