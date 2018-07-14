Pitti Uomo’dan fırlamış bu tarikat CEO’su kim

*
Şu çivit mavisi ceket, Versace tarzı kravat ve afili cep mendili, ne olduğunu bilmediğim, ama epey yüklüce bir meblağla alınmış olduğuna emin olduğum kol saati ile bize sırıtan bu arkadaşı ben de epeydir radarımdan çıkarmıştım.
Meğer Adnan Hoca lakaplı tarikat şeyhinin yardımcısıymış epeydir...
Tarikat CEO’su yani...
*
Önce şu kıyafet, şu alım çalım, şu edaya bir bakın...
Sonra şunu bir düşünün...
Biz, hepimiz, bütün Türkiye, bundan 19 yıl önce bu adamı kurtarmak için seferber olmuştuk...
Hadi gelin biraz o günlere dönelim...
KOLUNDAKİ SAATE BAKIN VE 19 YIL ÖNCESİNİ DÜŞÜNÜN
BEN saatten anlamam... Anlayanlar şu saate bakıp bize de anlatsın...
Böyle gözümüze sokar gibi gösterdiğine göre eminim ucuz bir şey değildir...
Şimdi o saati 19 yıl öncesine ayarlayalım...
*
Olay 1999 yılında bir gazete ilanı ile başladı. Genç bir doktor lösemi olmuştu ve kurtulması için Türkiye çapında bir kampanya başlatmıştı.
Yani bize öyle anlatılmıştı.
Türkiye kahrolmuştu... İçi acımıştı...
Türkiye’nin güzel yüzünü görmüştük o dayanışma seferberliğinde... Herkes gönlünden ne koptuysa vermişti...
Kanını vermişti binlerce insan...
Çok iyi hatırlıyorum o günleri...
Hürriyet’in genel yayın yönetmeniydim...
Yazıişleri masasındaki arkadaşlarım tanıktır.
İçimden bir ses bana durmadan “Bu işte bir bit yeniği var” diyordu...
Rakibimiz Sabah gazetesi, bu kampanyayı sırtlamış, hiç sorgulamadan götürüyordu.
*
İçimden gelen o sesin bir başka benzerini de Ergenekon, Odatv, Balyoz gibi Silivri kumpaslarında yaşamıştım.
Ama bütün Türkiye’de öyle bir
hava oluşmuştu ki...
Sonunda biz de dayanamadık...
Biz de manşetten verdik Babuna olayını.
Aradan 20 yıl geçti.
Şimdi karşımda Pitti Uomo erkek giyim fuarının dandy bölümünden çıkmış gibi bir adam duruyor...
Sırıtıyor...
*
Ve ben bugün anlıyorum ki...
O gün içimden gelen o ses haklıymış...
Bir bit yeniği varmış o işte... Bir milletin dayanışma, yardımlaşma duygusunu insafsızca sömüren bir bit...
O varmış...
BEN CHP’NİN BU SEÇİM ANALİZİNİ ANLAMADIM
- BEN bu hesabı anlamadım...
Adalet ve Kalkınma Partisi 7 Haziran seçiminde yüzde 41 oy almıştı...
Muhalefet bunu zafer diye kabul etmişti.
24 Haziran seçiminde aynı parti yüzde 42 oy aldı...
Üstelik 71 ilde oy kaybetmiş...
Konya, Kayseri, Bayburt, Sultanbeyli gibi yıkılmaz kalelerinde 15 puana yakın kaybetmiş...
Ama CHP, neredeyse kendi durumunu hezimet, rakibininkini ise
zafer olarak kabul etti...
Sizce burada bir hesap hatası yok mu...
ONU SCARLETT JOHANSSON CANLANDIRIYORSA BENİ KİM
AÇIK söyleyeyim... Scarlett Johansson var ya... Hâlâ o...
Şimdi cinsiyet değiştiren bir genelev patronunu oynayacakmış...
Gerçek bir hayat hikâyesinden alınmış.
Dante “Tex” Gill adlı genelev patronunun gerçek fotoğraflarını gördüm.
Onu Scarlett Johansson canlandırıyorsa...
Hayal kurdum... Benim şu maymun halimi acaba kim canlandırabilir... Şimdilik adaylarım şunlar....
Brad Pitt? Sean Penn? Kıvanç Tatlıtuğ?
Söyleyin orantısız güç mü kullandım?
TAYLAND’DAKİ ÇOCUKLARIN KURTARILMASI HAYRANLIK UYANDIRICI BİR OLAY
ÖNCEKİ gün New York Times gazetesinde Tayland’da çocukların kurtarılmasının ayrıntılarını okudum.
- 4 kilometreye varan rehber halatlar kullanılmış.
- Bu yol boyunca suyun altına ve üstüne hava depoları yerleştirilmiş.
- 18 uzman dalgıç operasyona katılmış. Bunların 13’ü yabancıymış.
- Çocuklara 5 gün boyunca dalgıçlık dersi verilmiş.
- Çocuklar paniğe kapılır endişesiyle yüzün tamamını kaplayan dalış maskeleri kullanılmış.
- Çocuklara ilk ulaşan dalgıcın rehber halatı 3 metre eksik kalınca zorluk çekilmiş.
- Bazı bölgelerde çamurlaşmış suyu geçmek zorunda kalmışlar.
- Her bir çocuğa iki dalgıç, 4 saat boyunca uğraşmış.
- Çocukların bazıları yüzme bilmediği için, dalgıçlar altlarına yatıp onlara su yatağı yapmışlar.
- Bir dalgıç hayatını kaybetmiş.
Yani çok kısa zamanda çözüm planlaması, muazzam bir mühendislik, muazzam bir psikolojik lojistik ve muazzam bir uluslararası dayanışma ve işbirliği...
Uzun yıllar incelenecek bir vaka yani...
Pitti Uomo’dan fırlamış bu tarikat CEO’su kim
EPEYDİR haber alamıyorduk.. Adını sanını unutturmuştu...
*
Şu çivit mavisi ceket, Versace tarzı kravat ve afili cep mendili, ne olduğunu bilmediğim, ama epey yüklüce bir meblağla alınmış olduğuna emin olduğum kol saati ile bize sırıtan bu arkadaşı ben de epeydir radarımdan çıkarmıştım.
Meğer Adnan Hoca lakaplı tarikat şeyhinin yardımcısıymış epeydir...
Tarikat CEO’su yani...
*
Önce şu kıyafet, şu alım çalım, şu edaya bir bakın...
Sonra şunu bir düşünün...
Biz, hepimiz, bütün Türkiye, bundan 19 yıl önce bu adamı kurtarmak için seferber olmuştuk...
Hadi gelin biraz o günlere dönelim...
KOLUNDAKİ SAATE BAKIN VE 19 YIL ÖNCESİNİ DÜŞÜNÜN
BEN saatten anlamam... Anlayanlar şu saate bakıp bize de anlatsın...
Böyle gözümüze sokar gibi gösterdiğine göre eminim ucuz bir şey değildir...
Şimdi o saati 19 yıl öncesine ayarlayalım...
*
Olay 1999 yılında bir gazete ilanı ile başladı. Genç bir doktor lösemi olmuştu ve kurtulması için Türkiye çapında bir kampanya başlatmıştı.
Yani bize öyle anlatılmıştı.
Türkiye kahrolmuştu... İçi acımıştı...
Türkiye’nin güzel yüzünü görmüştük o dayanışma seferberliğinde... Herkes gönlünden ne koptuysa vermişti...
Kanını vermişti binlerce insan...
Çok iyi hatırlıyorum o günleri...
Hürriyet’in genel yayın yönetmeniydim...
Yazıişleri masasındaki arkadaşlarım tanıktır.
İçimden bir ses bana durmadan “Bu işte bir bit yeniği var” diyordu...
Rakibimiz Sabah gazetesi, bu kampanyayı sırtlamış, hiç sorgulamadan götürüyordu.
*
İçimden gelen o sesin bir başka benzerini de Ergenekon, Odatv, Balyoz gibi Silivri kumpaslarında yaşamıştım.
Ama bütün Türkiye’de öyle bir
hava oluşmuştu ki...
Sonunda biz de dayanamadık...
Biz de manşetten verdik Babuna olayını.
Aradan 20 yıl geçti.
Şimdi karşımda Pitti Uomo erkek giyim fuarının dandy bölümünden çıkmış gibi bir adam duruyor...
Sırıtıyor...
*
Ve ben bugün anlıyorum ki...
O gün içimden gelen o ses haklıymış...
Bir bit yeniği varmış o işte... Bir milletin dayanışma, yardımlaşma duygusunu insafsızca sömüren bir bit...
O varmış...
BEN CHP’NİN BU SEÇİM ANALİZİNİ ANLAMADIM
- BEN bu hesabı anlamadım...
Adalet ve Kalkınma Partisi 7 Haziran seçiminde yüzde 41 oy almıştı...
Muhalefet bunu zafer diye kabul etmişti.
24 Haziran seçiminde aynı parti yüzde 42 oy aldı...
Üstelik 71 ilde oy kaybetmiş...
Konya, Kayseri, Bayburt, Sultanbeyli gibi yıkılmaz kalelerinde 15 puana yakın kaybetmiş...
Ama CHP, neredeyse kendi durumunu hezimet, rakibininkini ise
zafer olarak kabul etti...
Sizce burada bir hesap hatası yok mu...
ONU SCARLETT JOHANSSON CANLANDIRIYORSA BENİ KİM
AÇIK söyleyeyim... Scarlett Johansson var ya... Hâlâ o...
Şimdi cinsiyet değiştiren bir genelev patronunu oynayacakmış...
Gerçek bir hayat hikâyesinden alınmış.
Dante “Tex” Gill adlı genelev patronunun gerçek fotoğraflarını gördüm.
Onu Scarlett Johansson canlandırıyorsa...
Hayal kurdum... Benim şu maymun halimi acaba kim canlandırabilir... Şimdilik adaylarım şunlar....
Brad Pitt? Sean Penn? Kıvanç Tatlıtuğ?
Söyleyin orantısız güç mü kullandım?
TAYLAND’DAKİ ÇOCUKLARIN KURTARILMASI HAYRANLIK UYANDIRICI BİR OLAY
ÖNCEKİ gün New York Times gazetesinde Tayland’da çocukların kurtarılmasının ayrıntılarını okudum.
- 4 kilometreye varan rehber halatlar kullanılmış.
- Bu yol boyunca suyun altına ve üstüne hava depoları yerleştirilmiş.
- 18 uzman dalgıç operasyona katılmış. Bunların 13’ü yabancıymış.
- Çocuklara 5 gün boyunca dalgıçlık dersi verilmiş.
- Çocuklar paniğe kapılır endişesiyle yüzün tamamını kaplayan dalış maskeleri kullanılmış.
- Çocuklara ilk ulaşan dalgıcın rehber halatı 3 metre eksik kalınca zorluk çekilmiş.
- Bazı bölgelerde çamurlaşmış suyu geçmek zorunda kalmışlar.
- Her bir çocuğa iki dalgıç, 4 saat boyunca uğraşmış.
- Çocukların bazıları yüzme bilmediği için, dalgıçlar altlarına yatıp onlara su yatağı yapmışlar.
- Bir dalgıç hayatını kaybetmiş.
Yani çok kısa zamanda çözüm planlaması, muazzam bir mühendislik, muazzam bir psikolojik lojistik ve muazzam bir uluslararası dayanışma ve işbirliği...
Uzun yıllar incelenecek bir vaka yani...