Peygamber torununa inanan Prof’un hayali

Profesör yani...
Öyle ilahiyat profesörü falan da değil... Kardiyoloji uzmanı...
*
Şu Jet Fadıl
var ya...
Hani şu bizim en milli ve yerli üçkâğıtçımız...
Hocam işte bu arkadaşa tam 825 bin TL kaptırmış...
Hem de doların iki-üç lira olduğu dönemde...
*
Yahu böyle bir şarlatana para kaptırılır mı demeyin...
Hocam mümin bir insan, inanmış onun dediğine...
Çünkü hocama “Ben peygamber torunuyum” demiş... Yani “Müslüman’dır, yamuk iş yapmaz” diye düşünmüş...
*
İlahi hocam, hiç mi gazete okumaz, televizyon seyretmezsin...
Şu yanı başımıza, burnumuzun dibine hiç mi bakmazsın...
Müslüman’ın Müslüman’a attığı kazığı hiç mi görmezsin...
Müslüman’ın kafasını yine güya bir başka Müslüman’ın kestiğini, hem de keserken videoya çekip “Allahü ekber” diye haykırdığından hiç mi haberin olmadı...
*
Hadi orası uzak, şu burnunun dibindeki konsoloslukta bir Müslüman’ı bıçakla parçalara ayıran arkadaşın Kâbe’nin damındaki fotoğrafını da mı görmedin a hocam...
*
Ama ben en çok neye takıldım biliyor musunuz... İtikadı tam hocamın hangi hayal uğruna 825 bin lirayı kaptırdığına taktım...
*
Meğer dini bütün, imanı tam hocamın en büyük hayali, Maldivler’de başını sokacağı bir devremülkmüş...
*
Herhalde cennetteki huriler denince aklına gelen ilk yer Maldivler’in güneşi, kumu olmuş...
Yani o güneşten ve kumdan yararlananlar demek istedim.
BAŞIMIZA GELEBİLECEK EN BÜYÜK FELAKET BU
“1989 yılında arkadaşım Vasily ekonomi doktorasını yeni almıştı. İş bulmaya çalışıyor ancak arayışları bir yere varamıyordu. Her geçen ay çıtayı biraz daha aşağı çekiyor, gittikçe daha düşük işlere başvuruyordu.
Sonunda hayal kırıklığı içinde Birleşik Krallık’tan yeni taşındığım Avustralya’ya mektup gönderdi, içinde şu cümle geçiyordu:
“Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey ne biliyor musun? Çaresizlikten ruhunu şeytana satacak hale geliyorsun ama şeytan bile ilgilenmiyor.”
*
Bu cümleleri, Yunanistan’ın eski ekonomi bakanı Yanis Varoufakis’in Türkçeye yeni çevrilen “Kızımla Ekonomi Sohbetleri”* kitabında okudum.
Psikologlar, içinde bulunduğumuz şu dönemin psikolojisi için “öğrenilmiş çaresizlik” kavramını kullanıyordu.
Varoufakis ise buna “büyük mecburiyet” demiş.
*
Okurken çok hüzünlendim...
....................
(*) Epsilon Yayınları, Çev. Sinan Arslaner, Şubat 2019
ARYA SEVENLERE BİR TÜRK SÜRPRİZİ
- Oya Ergün’ün antik aryalardan oluşan yeni albümü “Baroque Lace”.
- Çok iyi seçilmiş parçalar.
- Bazılarını bildiğim ve çok sevdiğim, bazılarını ise hiç bilmediğim harika parçaları, harika bir şekilde söylemiş.
- Yani aryadan hoşlanmayan, aryayı kendine uzak hisseden insanların bile rahatlıkla dinleyeceği eserler.
Hem de hepsi.
Tebrikler Oya Ergün... Benim için bu yılın ilk büyük sürprizi, ilk büyük şaşkınlığı oldu bu albüm.
Beş yıldız üzerinden beş yıldız...
ÇOKSESLİ BİR HÜRRİYET İÇİN SEBATİ FOTOĞRAFLARI
DÜNDEN itibaren İstanbul’da birçok semtte bilbordlarda bir Hürriyet reklamı başladı. Başlığı “Türkiye gibi çok renkli, çok sesli”...
Bence hem okuyucuya, hem Türkiye’ye çok güzel bir mesaj, çok güzel bir vaat.
Bu fotoğraflarımızı Hürriyet’in büyük fotoğrafçısı Sebati Karakurt çekti.
Bu arada benim böyle, özellikle Amerika’daki şirket duvarlarında gördüğümüz eski yönetim kurulu başkanlarınınkini andıran bu fotoğrafımı da çekti.
Şöyle bir baktım...
Bazı şiirler gibi bazı fotoğraflar da beklermiş bazı yaşları.
DÜN GECE TÜRK SİNEMA SEKTÖRÜNDE DEVRİM OLDU
Evet, gerçek bir devrim oldu. Şu an sinema salonlarında gösterilmekte olan “Organize İşler: Sazan Sarmalı” filmi aniden de öte, hiç beklenilmeyen bir kararla Netflix’de gösterime girdi. Türk sinema tarihinde ilk defa bu kadar iddialı bir film, payTV sistemi dışında gösterime giriyor.
Bence BKM tam anlamıyla“Game changer”, yani oyun değiştirici bir hareket yapıyor. Dün gece BKM’nin yöneticisi Necati Akpınar’la konuştum.
Onlar bunun 4 hafta sonra girmesini istiyormuş ama Netflix filmi çok beğenmiş ve aynı anda 190 ülkede birden girmiş. Daha sonra Yılmaz Erdoğan’la konuştum. O da atılan adımın sinema sektöründe yaratacağı etkilerin farkında. Tekrar ediyorum. Dün gece Türk sinema ve televizyon sektöründe bir devrim yaşandı ve bunun geri dönüşü yok.
Herhalde dün gece uykusu en fazla kaçan insanlar Mars sinema salonlarının sahipleri ile geleneksel televizyonların yöneticileri olmuştur.
SOLCUMUZUN SAVUNDUĞU GÜYA SEÇİLMİŞ SOLCU MADURO’DAN RAKAMLAR
ULUSLARARASI Af Örgütü’nün 2018’de çıkan “Venezuela’da kamu güvenliği ve yaşam hakkı” raporundan:
- 2015 ile 2017 yılları arasında 8 bin 200 kişi yargılanmadan, kolluk kuvvetleri tarafından öldürüldü.
- 2107 yılında güvenlik güçleri tarafından “suçla mücadele” kapsamında öldürülenlerin yüzde 95’i en fakir mahallelerde yaşayan 12-44 yaş arası erkeklerdi.
- 2016 yılında bugüne kadar Venezuela tarihindeki en yüksek sayıda cinayet işlendi. Bu cinayetlerde 21 bin 700 kişi öldürüldü.
- Aynı yıl 65 ile 87 bin arası insanın silah şiddetinden zarar gördüğü tespit edildi.
- 2014 yılından bu yana 3 milyon kişi ülkeyi terk etti...
Peygamber torununa inanan Prof’un hayali
HOCAMIN unvanı prof...
Profesör yani...
Öyle ilahiyat profesörü falan da değil... Kardiyoloji uzmanı...
*
Şu Jet Fadıl
var ya...
Hani şu bizim en milli ve yerli üçkâğıtçımız...
Hocam işte bu arkadaşa tam 825 bin TL kaptırmış...
Hem de doların iki-üç lira olduğu dönemde...
*
Yahu böyle bir şarlatana para kaptırılır mı demeyin...
Hocam mümin bir insan, inanmış onun dediğine...
Çünkü hocama “Ben peygamber torunuyum” demiş... Yani “Müslüman’dır, yamuk iş yapmaz” diye düşünmüş...
*
İlahi hocam, hiç mi gazete okumaz, televizyon seyretmezsin...
Şu yanı başımıza, burnumuzun dibine hiç mi bakmazsın...
Müslüman’ın Müslüman’a attığı kazığı hiç mi görmezsin...
Müslüman’ın kafasını yine güya bir başka Müslüman’ın kestiğini, hem de keserken videoya çekip “Allahü ekber” diye haykırdığından hiç mi haberin olmadı...
*
Hadi orası uzak, şu burnunun dibindeki konsoloslukta bir Müslüman’ı bıçakla parçalara ayıran arkadaşın Kâbe’nin damındaki fotoğrafını da mı görmedin a hocam...
*
Ama ben en çok neye takıldım biliyor musunuz... İtikadı tam hocamın hangi hayal uğruna 825 bin lirayı kaptırdığına taktım...
*
Meğer dini bütün, imanı tam hocamın en büyük hayali, Maldivler’de başını sokacağı bir devremülkmüş...
*
Herhalde cennetteki huriler denince aklına gelen ilk yer Maldivler’in güneşi, kumu olmuş...
Yani o güneşten ve kumdan yararlananlar demek istedim.
BAŞIMIZA GELEBİLECEK EN BÜYÜK FELAKET BU
“1989 yılında arkadaşım Vasily ekonomi doktorasını yeni almıştı. İş bulmaya çalışıyor ancak arayışları bir yere varamıyordu. Her geçen ay çıtayı biraz daha aşağı çekiyor, gittikçe daha düşük işlere başvuruyordu.
Sonunda hayal kırıklığı içinde Birleşik Krallık’tan yeni taşındığım Avustralya’ya mektup gönderdi, içinde şu cümle geçiyordu:
“Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey ne biliyor musun? Çaresizlikten ruhunu şeytana satacak hale geliyorsun ama şeytan bile ilgilenmiyor.”
*
Bu cümleleri, Yunanistan’ın eski ekonomi bakanı Yanis Varoufakis’in Türkçeye yeni çevrilen “Kızımla Ekonomi Sohbetleri”* kitabında okudum.
Psikologlar, içinde bulunduğumuz şu dönemin psikolojisi için “öğrenilmiş çaresizlik” kavramını kullanıyordu.
Varoufakis ise buna “büyük mecburiyet” demiş.
*
Okurken çok hüzünlendim...
....................
(*) Epsilon Yayınları, Çev. Sinan Arslaner, Şubat 2019
ARYA SEVENLERE BİR TÜRK SÜRPRİZİ
- Oya Ergün’ün antik aryalardan oluşan yeni albümü “Baroque Lace”.
- Çok iyi seçilmiş parçalar.
- Bazılarını bildiğim ve çok sevdiğim, bazılarını ise hiç bilmediğim harika parçaları, harika bir şekilde söylemiş.
- Yani aryadan hoşlanmayan, aryayı kendine uzak hisseden insanların bile rahatlıkla dinleyeceği eserler.
Hem de hepsi.
Tebrikler Oya Ergün... Benim için bu yılın ilk büyük sürprizi, ilk büyük şaşkınlığı oldu bu albüm.
Beş yıldız üzerinden beş yıldız...
ÇOKSESLİ BİR HÜRRİYET İÇİN SEBATİ FOTOĞRAFLARI
DÜNDEN itibaren İstanbul’da birçok semtte bilbordlarda bir Hürriyet reklamı başladı. Başlığı “Türkiye gibi çok renkli, çok sesli”...
Bence hem okuyucuya, hem Türkiye’ye çok güzel bir mesaj, çok güzel bir vaat.
Bu fotoğraflarımızı Hürriyet’in büyük fotoğrafçısı Sebati Karakurt çekti.
Bu arada benim böyle, özellikle Amerika’daki şirket duvarlarında gördüğümüz eski yönetim kurulu başkanlarınınkini andıran bu fotoğrafımı da çekti.
Şöyle bir baktım...
Bazı şiirler gibi bazı fotoğraflar da beklermiş bazı yaşları.
DÜN GECE TÜRK SİNEMA SEKTÖRÜNDE DEVRİM OLDU
Evet, gerçek bir devrim oldu. Şu an sinema salonlarında gösterilmekte olan “Organize İşler: Sazan Sarmalı” filmi aniden de öte, hiç beklenilmeyen bir kararla Netflix’de gösterime girdi. Türk sinema tarihinde ilk defa bu kadar iddialı bir film, payTV sistemi dışında gösterime giriyor.
Bence BKM tam anlamıyla“Game changer”, yani oyun değiştirici bir hareket yapıyor. Dün gece BKM’nin yöneticisi Necati Akpınar’la konuştum.
Onlar bunun 4 hafta sonra girmesini istiyormuş ama Netflix filmi çok beğenmiş ve aynı anda 190 ülkede birden girmiş. Daha sonra Yılmaz Erdoğan’la konuştum. O da atılan adımın sinema sektöründe yaratacağı etkilerin farkında. Tekrar ediyorum. Dün gece Türk sinema ve televizyon sektöründe bir devrim yaşandı ve bunun geri dönüşü yok.
Herhalde dün gece uykusu en fazla kaçan insanlar Mars sinema salonlarının sahipleri ile geleneksel televizyonların yöneticileri olmuştur.
SOLCUMUZUN SAVUNDUĞU GÜYA SEÇİLMİŞ SOLCU MADURO’DAN RAKAMLAR
ULUSLARARASI Af Örgütü’nün 2018’de çıkan “Venezuela’da kamu güvenliği ve yaşam hakkı” raporundan:
- 2015 ile 2017 yılları arasında 8 bin 200 kişi yargılanmadan, kolluk kuvvetleri tarafından öldürüldü.
- 2107 yılında güvenlik güçleri tarafından “suçla mücadele” kapsamında öldürülenlerin yüzde 95’i en fakir mahallelerde yaşayan 12-44 yaş arası erkeklerdi.
- 2016 yılında bugüne kadar Venezuela tarihindeki en yüksek sayıda cinayet işlendi. Bu cinayetlerde 21 bin 700 kişi öldürüldü.
- Aynı yıl 65 ile 87 bin arası insanın silah şiddetinden zarar gördüğü tespit edildi.
- 2014 yılından bu yana 3 milyon kişi ülkeyi terk etti...