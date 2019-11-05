Papa'ya badelemeyi sordum işte cevabı

O farklı bir papa...
Sadece farklı bir papa değil, aynı zamanda farklı bir din insanı...
Ben de tuttum ona Papa olarak değil, işte o farklı din insanı olarak bazı sorular sordum.
*
Öyle cevaplar aldım ki...
Bugün sizinle paylaşıyorum.
Şimdi koltuğunuza yaslanın...
Gözünüzü kapatıp okuyamayacağınıza göre önyargılarınızı kapatıp okuyun diyeceğim...
*
Ve bu mülakatın sonunda iki soru soracağım...
Onun cevabını da birlikte düşüneceğiz...
NEDEN SARAYDA OTURMUYOR KÜÇÜK KİLİSE SEVİYORSUNUZ
“ÜÇ yıl önce ilk röportajımda demiştim ki ‘Ben büyük ve şaşaalı bir kilise değil küçük ve yoksul bir kilise istiyorum.
İnsan iki efendiye birden hizmet edemez. Yani hem Tanrı’ya hem paraya hizmet edemezsin.
Dünyada bunca yoksulluk varken ben büyük arabaya binemem, şaşaalı evlerde, saraylarda oturamam.”
LİDERE MUSALLAT OLACAK EN BÜYÜK HASTALIK NEDİR
“Ölümsüz, dokunulmaz veya vazgeçilmez olduğumuzu sanmak.”
“Eleştiriye tahammül edememek, kendini geliştirememek, güncelleyememek...”
“Hırs ve kibir...”
“Kutuplaştırma, gruplaştırma...”
“Asık surat...”
“Varoluşsal şizofreni, ruhani Alzheimer...” (Unutma, yok sayma, inkâr...)
“İstifleme...”
YARADILIŞA MI İNANALIM YOKSA EVRİM TEORİSİ’NE Mİ
“Şurası açıktır ki hiçbir zaman bilimle diyalog kurmadan teoloji yapamazsınız.
Dahası Tanrı bize araştırma, doğruluğu entelektüel açıdan arama kapasitesi verdi.
İncil’deki ‘yaradılış öyküsü’, olanları açıklayan mitolojik bir ifade biçimidir. Ama bu bir değişimdir, bir evrimdir.
İnsan bilinmeyeni, kültürsüzlüğü kültüre dönüştürüyor
Sadece Adem ile Havva’nın değil hepimizin kültürü yaratmasını istedi.
Ama birisi bu kültüre sahip olduğunu ve her şeye gücü yettiğini hissedince tahrik olur ve daha da ileriye gider ve o kültürü yok eder.”
SAYIN PAPA KHK İLE ATILANLAR ÖNÜNÜZE GELSE AFFEDER MİYDİNİZ
Papa hazretleri, size kötülük yapmış insanları affeder misiniz?
“Kilisenin tarihinde ilk kimi aziz ilan ettiğini biliyor musunuz.
Bir mahkûmu aziz ilan etti.
Hepimizin affedilmeye ihtiyacı vardır.
Tanrı İncil’de şöyle der: ‘O bağışlayınca unutur’...”
KADINLAR - MAÇO ERKEK VE FEMİNİST KADIN HAKKINDA NE DİYOR
“Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakabiliyor. Bazı konularda erkeklerle danışma toplantıları yaptım. Sonra aynı konuda kadınlarla toplantı düzenledim.
Kadınların katkısı inanılmaz derecede zengin.
Kadınla erkek arasında tamamlayıcılık ve karşılıklılık olmazsa bu dünya ileri gidemez.
Görülüyor ki maço ve feminist hareketlerin bir yararı olmuyor çünkü bunlar izole hareketler. Yararlı hareketler tamamlayıcılık ve işdeşlik üzerine kurulu yaklaşımlardır.
Kadınları topluma entegre etmeliyiz. Çünkü kadınların liderliği, tavsiyesi ve öngörüsünden mahrum bir dünya ilerleyemez.”
BADELEME - İNCİL KURSUNDA, KİLİSEDE BADECİ VE TACİZCİ RAHİP VARSA NE YAPMALI
“Çocukların istismarı acımasız bir suçtur. Bunu yapan bir rahip Tanrı’nın bedenine ihanet eder. Çünkü bu genç erkek ve kadınlar ona güveniyorlar. O ise rehberlik edecek yerde onları istismar ediyor.”
“Kilise bu konuya karşı kayıtsız kalmaya devam edemez. Pedofiliye karşı sıfır toleransla davranacağım. Piskoposlar da böyle eğilimleri olanların rahiplik görevine son vermelidir.”
Ayrıca bu gibi durumlarda aileler sivil mahkemelere dava açtığı zaman ailelere destek vermeliyiz. Bunun başka bir yolu yok. Sıfır tolerans göstermeliyiz. Çünkü bu bir suç hatta daha kötüsü. Unutmayın o çocuklar hayatta kalıyorlar ama mahvoluyorlar.”
10 BİN METREDE UÇAKTA GAY SORUSUNA CEVABI
(Bu soruyu uçakta bir kadın soruyor) Papa hazretleri “Gay lobisi” hakkında nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz?
“Eğer birisi gay ise ve Tanrı’yı arıyor ve iyi niyetliyse ben kimim ki onu yargılayacağım. Hepimiz kardeş olmalıyız, bu nedenden dolayı kimse ötekileştirilmemelidir. Toplumla bir bütün halinde olmalıdırlar.”
PAPA HAZRETLERİ, ‘BEN TANRIYI SEVMİYORUM’ DERSEM KIZAR MISINIZ
“Bazen soruyorlar. ‘Bütün insanlar kardeştir’ diyorsunuz. Ama her dinin farklı değil mi? Hepimiz Hazreti İbrahim’in çocuklarıyız. Kardeşiz yani.”
“Bütün insanların ortak bağı Tanrı’nın sevgisidir. Onun dışında özgürüz. Tanrı’yı sevmeme özgürlüğümüz bile vardır.”
DOSTOYEVSKİ USTA SORDU: ÇOCUKLAR NEDEN ACI ÇEKER
“Cevabı basit. Çünkü Tanrı bizi insan olarak özgür yarattı. Tanrı özgürlüğe saygı duyar. Oğlunun çarmıhta öldürülmesine izin verdi. İnsana özgürlük verme oyununda Tanrı büyük risk aldı. Tanrı’nın özgürlüğü insanın elinden alması bir insanın özgür olarak suç işlemesinden çok daha onur kırıcı olurdu. İşte bu sevgidir. Özgürlüğümüz olmadan sevemeyiz.”
PAPA HAZRETLERİ, GÜÇLÜ LİDERE NE TAVSİYE EDERSİN
“Derdim ki: ‘Ne kadar güçlüysen, insanlar üzerinde ne kadar etkin varsa o kadar mütevazı ol.”
“Aksi halde güç seni mahveder, sen de başkalarını mahvedersin.”
“Bir de şunu derdim. ‘Şefkatli ol. Şefkatli olmak zayıflık değildir, tam aksine güçtür. Şefkat sayesinde görmeyen gözlerimiz görür, duymayan kulaklarımız duyar, hasta ve kirletilmiş dünyamızın çığlığını işitiriz...”
KARİKATÜRİST SİZİ KOMİK ŞEKİLDE ÇİZSE NE DERSİNİZ
“Bana başkalarını da mutlu edecek gündelik bir güzellik söyle derseniz iki şey söylerim: ‘Gülümseme’ ve ‘mizah’. Gülümseme yeteneği çok önemlidir. Özellikle özgürce veriliyorsa. Gülümseme kalbin çiçeğidir.
Bir itirafta bulunacağım. Her sabah duasından sonra Thomas More okurum. ‘İyi mizah’ duasını... ‘Tanrım bana iyi bir sindirim sistemi ver. Tabii sindirecek bir şeyler de’. Hepsi bu...”
KÜNYE - BU TARİHİ MÜLAKATI NE ZAMAN NEREDE YAPTIM
Bu mülakat hakkında bilmeniz gereken iki şey var.
Birincisi: Papa Françesko’nun söyledikleri kelimesi kelimesine gerçek.
İkincisi: Ama bu mülakatı yapan ben değilim. Bu konuşmaları Digiturk Plus’a yeni konulan “Papa Françesko” filminden aldım.
Filmi, ünlü Alman yönetmen Wim Wenders yaptı. Papa’nın dünyanın çeşitli yerlerine yaptığı ziyaretleri kamera ile izleyip çekmiş. Ayrıca onunla uzun konuşmalar yapmış.
Ben bu mülakatı Türkçeye ve Türkiye’ye adapte ettim. Başlıktaki “badeleme” gibi ifadeler elbette benim adaptasyonumun ürünü.
Şimdi gelelim iki soruya.
İKİ SORU
BİR: Müslüman âleminde bu konuları böyle rahatlıkla konuşabilen bir din insanı var mıdır?
İKİ: Diyanet İşleri Başkanı, imamlar, vaizler böylesine bir açıklıkla ve hoşgörü ile konuşsaydı acaba din görevlilerine olan yüzde 12 güven artmaz mıydı...
Papa'ya badelemeyi sordum işte cevabı
Papa Françesko’nun Vatikan’daki görevi altıncı yılını dolduruyor. Artık bütün dünya kabul ediyor ki...
O farklı bir papa...
Sadece farklı bir papa değil, aynı zamanda farklı bir din insanı...
Ben de tuttum ona Papa olarak değil, işte o farklı din insanı olarak bazı sorular sordum.
*
Öyle cevaplar aldım ki...
Bugün sizinle paylaşıyorum.
Şimdi koltuğunuza yaslanın...
Gözünüzü kapatıp okuyamayacağınıza göre önyargılarınızı kapatıp okuyun diyeceğim...
*
Ve bu mülakatın sonunda iki soru soracağım...
Onun cevabını da birlikte düşüneceğiz...
NEDEN SARAYDA OTURMUYOR KÜÇÜK KİLİSE SEVİYORSUNUZ
“ÜÇ yıl önce ilk röportajımda demiştim ki ‘Ben büyük ve şaşaalı bir kilise değil küçük ve yoksul bir kilise istiyorum.
İnsan iki efendiye birden hizmet edemez. Yani hem Tanrı’ya hem paraya hizmet edemezsin.
Dünyada bunca yoksulluk varken ben büyük arabaya binemem, şaşaalı evlerde, saraylarda oturamam.”
LİDERE MUSALLAT OLACAK EN BÜYÜK HASTALIK NEDİR
“Ölümsüz, dokunulmaz veya vazgeçilmez olduğumuzu sanmak.”
“Eleştiriye tahammül edememek, kendini geliştirememek, güncelleyememek...”
“Hırs ve kibir...”
“Kutuplaştırma, gruplaştırma...”
“Asık surat...”
“Varoluşsal şizofreni, ruhani Alzheimer...” (Unutma, yok sayma, inkâr...)
“İstifleme...”
YARADILIŞA MI İNANALIM YOKSA EVRİM TEORİSİ’NE Mİ
“Şurası açıktır ki hiçbir zaman bilimle diyalog kurmadan teoloji yapamazsınız.
Dahası Tanrı bize araştırma, doğruluğu entelektüel açıdan arama kapasitesi verdi.
İncil’deki ‘yaradılış öyküsü’, olanları açıklayan mitolojik bir ifade biçimidir. Ama bu bir değişimdir, bir evrimdir.
İnsan bilinmeyeni, kültürsüzlüğü kültüre dönüştürüyor
Sadece Adem ile Havva’nın değil hepimizin kültürü yaratmasını istedi.
Ama birisi bu kültüre sahip olduğunu ve her şeye gücü yettiğini hissedince tahrik olur ve daha da ileriye gider ve o kültürü yok eder.”
SAYIN PAPA KHK İLE ATILANLAR ÖNÜNÜZE GELSE AFFEDER MİYDİNİZ
Papa hazretleri, size kötülük yapmış insanları affeder misiniz?
“Kilisenin tarihinde ilk kimi aziz ilan ettiğini biliyor musunuz.
Bir mahkûmu aziz ilan etti.
Hepimizin affedilmeye ihtiyacı vardır.
Tanrı İncil’de şöyle der: ‘O bağışlayınca unutur’...”
KADINLAR - MAÇO ERKEK VE FEMİNİST KADIN HAKKINDA NE DİYOR
“Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakabiliyor. Bazı konularda erkeklerle danışma toplantıları yaptım. Sonra aynı konuda kadınlarla toplantı düzenledim.
Kadınların katkısı inanılmaz derecede zengin.
Kadınla erkek arasında tamamlayıcılık ve karşılıklılık olmazsa bu dünya ileri gidemez.
Görülüyor ki maço ve feminist hareketlerin bir yararı olmuyor çünkü bunlar izole hareketler. Yararlı hareketler tamamlayıcılık ve işdeşlik üzerine kurulu yaklaşımlardır.
Kadınları topluma entegre etmeliyiz. Çünkü kadınların liderliği, tavsiyesi ve öngörüsünden mahrum bir dünya ilerleyemez.”
BADELEME - İNCİL KURSUNDA, KİLİSEDE BADECİ VE TACİZCİ RAHİP VARSA NE YAPMALI
“Çocukların istismarı acımasız bir suçtur. Bunu yapan bir rahip Tanrı’nın bedenine ihanet eder. Çünkü bu genç erkek ve kadınlar ona güveniyorlar. O ise rehberlik edecek yerde onları istismar ediyor.”
“Kilise bu konuya karşı kayıtsız kalmaya devam edemez. Pedofiliye karşı sıfır toleransla davranacağım. Piskoposlar da böyle eğilimleri olanların rahiplik görevine son vermelidir.”
Ayrıca bu gibi durumlarda aileler sivil mahkemelere dava açtığı zaman ailelere destek vermeliyiz. Bunun başka bir yolu yok. Sıfır tolerans göstermeliyiz. Çünkü bu bir suç hatta daha kötüsü. Unutmayın o çocuklar hayatta kalıyorlar ama mahvoluyorlar.”
10 BİN METREDE UÇAKTA GAY SORUSUNA CEVABI
(Bu soruyu uçakta bir kadın soruyor) Papa hazretleri “Gay lobisi” hakkında nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz?
“Eğer birisi gay ise ve Tanrı’yı arıyor ve iyi niyetliyse ben kimim ki onu yargılayacağım. Hepimiz kardeş olmalıyız, bu nedenden dolayı kimse ötekileştirilmemelidir. Toplumla bir bütün halinde olmalıdırlar.”
PAPA HAZRETLERİ, ‘BEN TANRIYI SEVMİYORUM’ DERSEM KIZAR MISINIZ
“Bazen soruyorlar. ‘Bütün insanlar kardeştir’ diyorsunuz. Ama her dinin farklı değil mi? Hepimiz Hazreti İbrahim’in çocuklarıyız. Kardeşiz yani.”
“Bütün insanların ortak bağı Tanrı’nın sevgisidir. Onun dışında özgürüz. Tanrı’yı sevmeme özgürlüğümüz bile vardır.”
DOSTOYEVSKİ USTA SORDU: ÇOCUKLAR NEDEN ACI ÇEKER
“Cevabı basit. Çünkü Tanrı bizi insan olarak özgür yarattı. Tanrı özgürlüğe saygı duyar. Oğlunun çarmıhta öldürülmesine izin verdi. İnsana özgürlük verme oyununda Tanrı büyük risk aldı. Tanrı’nın özgürlüğü insanın elinden alması bir insanın özgür olarak suç işlemesinden çok daha onur kırıcı olurdu. İşte bu sevgidir. Özgürlüğümüz olmadan sevemeyiz.”
PAPA HAZRETLERİ, GÜÇLÜ LİDERE NE TAVSİYE EDERSİN
“Derdim ki: ‘Ne kadar güçlüysen, insanlar üzerinde ne kadar etkin varsa o kadar mütevazı ol.”
“Aksi halde güç seni mahveder, sen de başkalarını mahvedersin.”
“Bir de şunu derdim. ‘Şefkatli ol. Şefkatli olmak zayıflık değildir, tam aksine güçtür. Şefkat sayesinde görmeyen gözlerimiz görür, duymayan kulaklarımız duyar, hasta ve kirletilmiş dünyamızın çığlığını işitiriz...”
KARİKATÜRİST SİZİ KOMİK ŞEKİLDE ÇİZSE NE DERSİNİZ
“Bana başkalarını da mutlu edecek gündelik bir güzellik söyle derseniz iki şey söylerim: ‘Gülümseme’ ve ‘mizah’. Gülümseme yeteneği çok önemlidir. Özellikle özgürce veriliyorsa. Gülümseme kalbin çiçeğidir.
Bir itirafta bulunacağım. Her sabah duasından sonra Thomas More okurum. ‘İyi mizah’ duasını... ‘Tanrım bana iyi bir sindirim sistemi ver. Tabii sindirecek bir şeyler de’. Hepsi bu...”
KÜNYE - BU TARİHİ MÜLAKATI NE ZAMAN NEREDE YAPTIM
Bu mülakat hakkında bilmeniz gereken iki şey var.
Birincisi: Papa Françesko’nun söyledikleri kelimesi kelimesine gerçek.
İkincisi: Ama bu mülakatı yapan ben değilim. Bu konuşmaları Digiturk Plus’a yeni konulan “Papa Françesko” filminden aldım.
Filmi, ünlü Alman yönetmen Wim Wenders yaptı. Papa’nın dünyanın çeşitli yerlerine yaptığı ziyaretleri kamera ile izleyip çekmiş. Ayrıca onunla uzun konuşmalar yapmış.
Ben bu mülakatı Türkçeye ve Türkiye’ye adapte ettim. Başlıktaki “badeleme” gibi ifadeler elbette benim adaptasyonumun ürünü.
Şimdi gelelim iki soruya.
İKİ SORU
BİR: Müslüman âleminde bu konuları böyle rahatlıkla konuşabilen bir din insanı var mıdır?
İKİ: Diyanet İşleri Başkanı, imamlar, vaizler böylesine bir açıklıkla ve hoşgörü ile konuşsaydı acaba din görevlilerine olan yüzde 12 güven artmaz mıydı...