Onlar başardı artık görevi biz devraldık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la birlikte turizmin önde gelen illerinden Mardin’deyiz... Bakan Ersoy, “Burada ilk hedef ticareti ayağa kaldırmak, bölgeye para girmesini sağlamak. Bunun için de ilk odaklanacağımız şey iç turizmin canlanması. Mardin’de ekim sonuna kadar rezervasyonlar dolu. Bu çok önemli bir gelişme” dedi. Ayrıca Ersoy, müze fiyatlarına yapılan zam ile ilgili de bilgi verdi.
1-) “ARTUK Bey” restoranının terasından eski Mardin’i seyrediyoruz.
Mezopotamya’da harika bir sonbahar sabahı başlamış...
İnsana ait en büyük hikâyelerin doğduğu bölgede, bölgenin en büyük devletinin yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la bir gün önce Diyarbakır’dan karayolu ile Mardin’e gelmişiz...
Yolda bu bölgede görev almış askerimizle, komutanlarımızla, Özel Kuvvetler mensuplarıyla güzel sohbetler yapmışız.
Hayat canlanmaya başlamış.
Ve Mardin’de güzel bir Mezopotamya sabahında bakanla kahvaltıda sohbet ediyoruz.
İşte o kahvaltıda aldığım notlar.
BÖLGEYE HAYATINDA İLK DEFA GELEN İSTANBULLU BİR BAKAN
2-) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy İstanbul doğumlu. Bu bölgeye hayatında ilk defa geliyormuş...
İlk izlenimlerinin ne olduğunu soruyoruz.
“Bu bölgeye hayatımda ilk defa geliyorum. İlk izlenimim şu. Çok farklı bir kültür. Çok farklı ve çok renkli.
Tabii ki turizmci olduğum için hemen o gözle bakmaya başladım. Gördüğüm şu. Burada bizim açımızdan çok kıymetli bir şey var. Başka yerde kopya edilemeyecek bir zenginlik.”
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANI OLARAK İLK GÖZLEMİM
3-) “Güvenlik güçlerimiz teröre karşı burada üstüne düşeni başarıyla yapmış. Vatandaş sokağa çıkıyor.”
İkinci duygum şu oldu.
“Bu bölgede görev artık bizde.”
Bakan, bir anlamda onların vatan görevini yaptığını, şimdi vatandaş görevini yapmanın da kendilerinin olduğunu söylüyor ve cümlesini şöyle tamamlıyor:
“Görevi artık biz devralıyoruz...”
ÖNCELİĞİMİZ KOPYA EDİLEMEYECEK VARLIĞIMIZ
4-) “Bir kültür ve turizm insanı olarak söylüyorum. Buradan dünyaya anlatacağımız çok hikâye var. Mesela Göbeklitepe’nin hikâyesi. Zerzevan Kalesi, Dara hikâyesi. Bu hikâyeler ve kimse tarafından kopya edilemeyecek eserleri var. İlk işimiz bu hikâyeyi anlatmak. Bu eserleri tanıtmak.”
DİYARBAKIR’I ÖZEL TURİZM BÖLGESİ YAPMA KARARI ALDIK
5-) “Türkiye’de 6 turizm konsantrasyon bölgesi kurmuştuk. Bu gezi sırasında valiyi ve buradaki yetkilileri dinledim. Heyecanlarını gördüm. Anlattıklarından etkilendim ve Diyarbakır’ı da merkez haline getirmeye karar verdik.”
İLK HEDEFİMİZ İÇ TURİZM O YABANCIYI GETİRECEK
6-) “Burada ilk hedef ticareti ayağa kaldırmak, bölgeye para girmesini sağlamak.
Bunun için de ilk odaklanacağımız şey iç turizmin canlanması. Bu zaten başlamış durumda. Mardin’de ekim sonuna kadar rezervasyonların dolu olduğunu söylediler. İç turizm dış turizmi de getirecektir.”
MÜZE FİYATLARI
SADECE HAYATINDA BİR KERE MÜZEYE GİDENE GÖRE KARAR VEREMEM
7-) “Müze fiyatlarını zorunlu olarak arttırdık. Son defa 5 yıl önce zam yapılmış. Bazı çevrelerden yoğun eleştiri aldık ama vazgeçemeyiz. Nedenini de anlatayım.
Müzeye gidenlerin yüzde 70’i yabancı, yüzde 30’u vatandaşlarımız. Ama gelirin yüzde 85’i yabancılardan geliyor.
Bu yüzde 30’un yüzde 60-70’i her yıl birden fazla müzeye gidiyor. Zaten hepsi de müze kartı alıyor. Bu kartla Türkiye’deki müzelerin yüzde 90’ını sınırsız olarak ziyaret edebiliyor.
Yani hayatında bir kere müzeye gidecek yüzde 8’i düşünerek karar alamayız. Müzeleri yaşatmak zorundayız.
Benim bir hedefim de Türkiye’ye gelen yabancı turisti müzeye çekebilmek.
Türkiye’de müzeye giden yabancı turist sayısı Avrupa ülkelerinin yarısı. Bunu yükseltmeliyiz.”
SÖZ VERİYORUM
YIL SONUNA KADAR BÜTÜN DOSYALAR BİTİRİLECEK
8-) “Özel sektörden gelen bir bakan olarak bana şunu söylediler. ‘Sen yapmak istersin ama bu bürokrasi ne yapar yapar seni yavaşlatır.’
Tam aksine Sayın Cumhurbaşkanı’ndan aşağı doğru bürokrasiyi çok hızlı çalıştırma azmini gördüm.
Niçin yapılamaz değil, nasıl yapılır zihniyetiyle çalışıyoruz.
Ben kendim bir CEO olarak çalışıyorum.
Etrafımda CMO (pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı) zihniyetiyle çalışacak insanlar topluyorum.
Mesela karar aldık. Bu yıl sonuna kadar bakanlıkta bekleyen bütün dosyaları (olumlu veya ret) karara bağlayacağız.”
KAPADOKYA ÖZEL OTORİTE HALİNE GELİYOR
9-) “Kapadokya bizim çok önemli bir bölgemiz. Orayı daha da ileri götürmek için ‘özel bir bölge otoritesi’ haline getireceğiz. Şimdiden çevredeki birçok valilik de bu otorite kapsamına girmek için başvurdu.”
Onlar başardı artık görevi biz devraldık
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la birlikte turizmin önde gelen illerinden Mardin’deyiz... Bakan Ersoy, “Burada ilk hedef ticareti ayağa kaldırmak, bölgeye para girmesini sağlamak. Bunun için de ilk odaklanacağımız şey iç turizmin canlanması. Mardin’de ekim sonuna kadar rezervasyonlar dolu. Bu çok önemli bir gelişme” dedi. Ayrıca Ersoy, müze fiyatlarına yapılan zam ile ilgili de bilgi verdi.
1-) “ARTUK Bey” restoranının terasından eski Mardin’i seyrediyoruz.
Mezopotamya’da harika bir sonbahar sabahı başlamış...
İnsana ait en büyük hikâyelerin doğduğu bölgede, bölgenin en büyük devletinin yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la bir gün önce Diyarbakır’dan karayolu ile Mardin’e gelmişiz...
Yolda bu bölgede görev almış askerimizle, komutanlarımızla, Özel Kuvvetler mensuplarıyla güzel sohbetler yapmışız.
Hayat canlanmaya başlamış.
Ve Mardin’de güzel bir Mezopotamya sabahında bakanla kahvaltıda sohbet ediyoruz.
İşte o kahvaltıda aldığım notlar.
BÖLGEYE HAYATINDA İLK DEFA GELEN İSTANBULLU BİR BAKAN
2-) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy İstanbul doğumlu. Bu bölgeye hayatında ilk defa geliyormuş...
İlk izlenimlerinin ne olduğunu soruyoruz.
“Bu bölgeye hayatımda ilk defa geliyorum. İlk izlenimim şu. Çok farklı bir kültür. Çok farklı ve çok renkli.
Tabii ki turizmci olduğum için hemen o gözle bakmaya başladım. Gördüğüm şu. Burada bizim açımızdan çok kıymetli bir şey var. Başka yerde kopya edilemeyecek bir zenginlik.”
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANI OLARAK İLK GÖZLEMİM
3-) “Güvenlik güçlerimiz teröre karşı burada üstüne düşeni başarıyla yapmış. Vatandaş sokağa çıkıyor.”
İkinci duygum şu oldu.
“Bu bölgede görev artık bizde.”
Bakan, bir anlamda onların vatan görevini yaptığını, şimdi vatandaş görevini yapmanın da kendilerinin olduğunu söylüyor ve cümlesini şöyle tamamlıyor:
“Görevi artık biz devralıyoruz...”
ÖNCELİĞİMİZ KOPYA EDİLEMEYECEK VARLIĞIMIZ
4-) “Bir kültür ve turizm insanı olarak söylüyorum. Buradan dünyaya anlatacağımız çok hikâye var. Mesela Göbeklitepe’nin hikâyesi. Zerzevan Kalesi, Dara hikâyesi. Bu hikâyeler ve kimse tarafından kopya edilemeyecek eserleri var. İlk işimiz bu hikâyeyi anlatmak. Bu eserleri tanıtmak.”
DİYARBAKIR’I ÖZEL TURİZM BÖLGESİ YAPMA KARARI ALDIK
5-) “Türkiye’de 6 turizm konsantrasyon bölgesi kurmuştuk. Bu gezi sırasında valiyi ve buradaki yetkilileri dinledim. Heyecanlarını gördüm. Anlattıklarından etkilendim ve Diyarbakır’ı da merkez haline getirmeye karar verdik.”
İLK HEDEFİMİZ İÇ TURİZM O YABANCIYI GETİRECEK
6-) “Burada ilk hedef ticareti ayağa kaldırmak, bölgeye para girmesini sağlamak.
Bunun için de ilk odaklanacağımız şey iç turizmin canlanması. Bu zaten başlamış durumda. Mardin’de ekim sonuna kadar rezervasyonların dolu olduğunu söylediler. İç turizm dış turizmi de getirecektir.”
MÜZE FİYATLARI
SADECE HAYATINDA BİR KERE MÜZEYE GİDENE GÖRE KARAR VEREMEM
7-) “Müze fiyatlarını zorunlu olarak arttırdık. Son defa 5 yıl önce zam yapılmış. Bazı çevrelerden yoğun eleştiri aldık ama vazgeçemeyiz. Nedenini de anlatayım.
Müzeye gidenlerin yüzde 70’i yabancı, yüzde 30’u vatandaşlarımız. Ama gelirin yüzde 85’i yabancılardan geliyor.
Bu yüzde 30’un yüzde 60-70’i her yıl birden fazla müzeye gidiyor. Zaten hepsi de müze kartı alıyor. Bu kartla Türkiye’deki müzelerin yüzde 90’ını sınırsız olarak ziyaret edebiliyor.
Yani hayatında bir kere müzeye gidecek yüzde 8’i düşünerek karar alamayız. Müzeleri yaşatmak zorundayız.
Benim bir hedefim de Türkiye’ye gelen yabancı turisti müzeye çekebilmek.
Türkiye’de müzeye giden yabancı turist sayısı Avrupa ülkelerinin yarısı. Bunu yükseltmeliyiz.”
SÖZ VERİYORUM
YIL SONUNA KADAR BÜTÜN DOSYALAR BİTİRİLECEK
8-) “Özel sektörden gelen bir bakan olarak bana şunu söylediler. ‘Sen yapmak istersin ama bu bürokrasi ne yapar yapar seni yavaşlatır.’
Tam aksine Sayın Cumhurbaşkanı’ndan aşağı doğru bürokrasiyi çok hızlı çalıştırma azmini gördüm.
Niçin yapılamaz değil, nasıl yapılır zihniyetiyle çalışıyoruz.
Ben kendim bir CEO olarak çalışıyorum.
Etrafımda CMO (pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı) zihniyetiyle çalışacak insanlar topluyorum.
Mesela karar aldık. Bu yıl sonuna kadar bakanlıkta bekleyen bütün dosyaları (olumlu veya ret) karara bağlayacağız.”
KAPADOKYA ÖZEL OTORİTE HALİNE GELİYOR
9-) “Kapadokya bizim çok önemli bir bölgemiz. Orayı daha da ileri götürmek için ‘özel bir bölge otoritesi’ haline getireceğiz. Şimdiden çevredeki birçok valilik de bu otorite kapsamına girmek için başvurdu.”