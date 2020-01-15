O MHP'li arkadaşı Urla müzikaline davet etsem

Hani şampiyon takımımızın oyuncularına “Dünya şampiyonu olsan ne yazar? Erkeklerin huzuruna böyle edep ve hayâ dışı vücut hatlarını belli eden elbiselerle çıkılır mı” diyen zat...
Tabii ki öfkeleniyorum, ama artık hayatta bir şeyi öğrendim.
Bu saçmalıklara gülüp geçmek daha iyisi...
*
Mesela Twitter hesabındaki profil fotoğrafına baktım...
Ooo, kadınlara “Vücut hatlarınız belli oluyor” diyen arkadaş, maşallah kendisi ‘slim fit’in kenarından dönmüş afili bir takım elbiseyle poz vermiş.
Kravat desen, İngiliz lordu...
Kadına “İslam gelenek görenek” ayarı veriyor ama kendi façası, kilisenin pazar ayininden çıkan Hıristiyan mümin kıyafeti...
Biraz zorlasam, “Ya kadınların gözü de senin bu yarım slim fit elbiseye takılsa” diyeceğim ama...
Pek öyle göz takılacak ‘six pack’ hali yok.
Bunun altından çıksa çıksa, baklava değil mahalle baklavacısının şurubu şekerlenmiş şöbiyet çıkar...
Yani demem böyle bir şey, diyemem... Biliyorum ki voleybol takımındaki kadına haksızlık edeceğim...
O yüzden harika bir teklifim var...
Başkan bak, 24 Ocak günü “İzmir’in Kızları” adlı müzikli oyunun galası var.
Gerçi biletler tükendi ama ben, Tansu’nun “Urla kontenjanından” ikimize birer bilet ayarlayabilirim.
Sezen Aksu’nun şarkılarıyla hazırlanmış harika bir oyun.
Konu İzmir’in kızları ama bizim Urla’da geçiyormuş.
*
Gel sen, seninle birlikte izleyelim şu müzikali...
Gel tanrı bilir onları...
Harbi kızlardır. Dürüstlüğü yorganın altında değil, kafanın üstünde aramadan bulan kızlardır.
*
Bak, oyundaki erkeklerle birlikte bu fotoğrafı da senin için özel çektirdiler...
Hepsi seni galaya davet ediyor.
İstersen voleybol takımının harika kızlarını da davet ederiz.
*
Hepsini birden görür, o zırvalarını yüzlerine söylersin.
Ama tabii, o senin laf tükürüklerine karşı, o taraftan da okkalı bir şeyler gelir mi bilmem...
Garanti veremem yani...
DİNLENEN STREAMING MÜZİK SAYISI 1 TRİLYONU GEÇTİ
Geçen cuma sabahı Amerika Birleşik Devletleri’nde 2019 yılında streaming platformlarda dinlenen müzik parçası sayısı tarihte ilk kez 1 trilyonu geçti.
Yani Spotify, Apple Music, YouTube gibi streaming platformlarda dinlenen şarkıların sayısı bu.
BuzzAngle adlı güvenilir müzik verileri sağlayıcısının haberine göre bu, geçen yıla göre müzik dinleme sayısında yüzde 24 artış anlamına geliyor.
Bu 1 trilyon parçanın 705 milyarı “on demand” yani kendi isteğinizle seçerek dinlediğiniz parçalardan oluşuyor.
Bunun oranındaki yıllık artış yüzde 32.
Geçen yıl en çok indirilen albüm Post Malone’un “Hollywood’s Bleeding” oldu.
Bu albüm 5 milyar 470 milyon kere dinlendi.
KUAFÖRDEKİ GÜÇLÜ HEP HAKSIZ VATANDAŞ İSE HEP HAKLI MIDIR
GÜNLERDİR Ataşehir’de bir kuaförde yaşanan olayı okuyoruz.
Herkes kendi tarafında sipere yatıp öteki tarafa ateş ediyor.
*
Gazetecilik hayatımda bir kere daha gördüm ki...
Zengin adamın kullandığı Mercedes, fakir adamın kullandığı arabaya çarparsa, her zaman fakir adam haklıdır.
Bir siyasetçi ile bir vatandaş tartışırsa, kafadan her zaman vatandaş haklıdır...
Toplumsal psikolojinin algısı böyledir.
*
Oysa bu gibi olaylarda durum farklı da olabilir.
Abdulkadir Selvi’ye teşekkür ederim.
Bu olayda da çoğu kimsenin hiç araştırmadan kafadan “O kabahatlidir” diye yüklendiği milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin hiç bilmediğim öyle güzel taraflarını yazdı ki...
Kuaför dedikodusunun çok ötesinde gerçek bilgiler öğrendim.
*
Şarkı söylüyormuş, Grup Yorum’la birlikte söylemiş, Kalan Müzik gibi çok prestijli bir şirketten çıkmış iki albümü varmış...
Etkilenmedim desem yalan olur.
İçimden “Bir dakika bu işin başka bir yanı da olabilir” dedim.
CUMHURBAŞKANI BU ÖSO’CULARA ‘ATIN ŞU MERETİ’ DESE İYİ OLUR
BU fotoğraf önceki gün Ortadoğu’nun en iyi haber alan kaynaklarından biri olan Al Monitor’ün internet sitesinde yayınlandı.
Yazının konusu Türkiye’nin Libya’ya göndereceği Suriyeli muhalif askerlerdi.
Yani bildiğimiz ÖSO’cular. Bunları Türk Silahlı Kuvvetleri eğitiyor. Üniformasını, teçhizatını, hatta maaşını TSK veriyor.
Fırat’ın doğusunda, İdlib’de görev yapıyorlar.
Ama fotoğrafa bakarsanız, pek öyle iyi eğitim görmüş disiplinli bir halleri yok.
Üçünün elinde sigara... Sakal desen, insanın aklına başka şeyler getirecek boyda.
Diyorum ki...
Acaba sigara konusunda herkesi uyaran Cumhurbaşkanı bunlara “Hiç olmazsa poz verirken atın şu mereti elinizden” diye bir ayar verse...
Etkili olmaz mı?
Hiç olmazsa kötü örnek olmazlar...
O MHP'li arkadaşı Urla müzikaline davet etsem
Tokyo Olimpiyatları’na gitme hakkı kazanan harika kadın voleybol takımımıza takan belediye başkanı var ya...
Hani şampiyon takımımızın oyuncularına “Dünya şampiyonu olsan ne yazar? Erkeklerin huzuruna böyle edep ve hayâ dışı vücut hatlarını belli eden elbiselerle çıkılır mı” diyen zat...
Tabii ki öfkeleniyorum, ama artık hayatta bir şeyi öğrendim.
Bu saçmalıklara gülüp geçmek daha iyisi...
*
Mesela Twitter hesabındaki profil fotoğrafına baktım...
Ooo, kadınlara “Vücut hatlarınız belli oluyor” diyen arkadaş, maşallah kendisi ‘slim fit’in kenarından dönmüş afili bir takım elbiseyle poz vermiş.
Kravat desen, İngiliz lordu...
Kadına “İslam gelenek görenek” ayarı veriyor ama kendi façası, kilisenin pazar ayininden çıkan Hıristiyan mümin kıyafeti...
Biraz zorlasam, “Ya kadınların gözü de senin bu yarım slim fit elbiseye takılsa” diyeceğim ama...
Pek öyle göz takılacak ‘six pack’ hali yok.
Bunun altından çıksa çıksa, baklava değil mahalle baklavacısının şurubu şekerlenmiş şöbiyet çıkar...
Yani demem böyle bir şey, diyemem... Biliyorum ki voleybol takımındaki kadına haksızlık edeceğim...
O yüzden harika bir teklifim var...
Başkan bak, 24 Ocak günü “İzmir’in Kızları” adlı müzikli oyunun galası var.
Gerçi biletler tükendi ama ben, Tansu’nun “Urla kontenjanından” ikimize birer bilet ayarlayabilirim.
Sezen Aksu’nun şarkılarıyla hazırlanmış harika bir oyun.
Konu İzmir’in kızları ama bizim Urla’da geçiyormuş.
*
Gel sen, seninle birlikte izleyelim şu müzikali...
Gel tanrı bilir onları...
Harbi kızlardır. Dürüstlüğü yorganın altında değil, kafanın üstünde aramadan bulan kızlardır.
*
Bak, oyundaki erkeklerle birlikte bu fotoğrafı da senin için özel çektirdiler...
Hepsi seni galaya davet ediyor.
İstersen voleybol takımının harika kızlarını da davet ederiz.
*
Hepsini birden görür, o zırvalarını yüzlerine söylersin.
Ama tabii, o senin laf tükürüklerine karşı, o taraftan da okkalı bir şeyler gelir mi bilmem...
Garanti veremem yani...
DİNLENEN STREAMING MÜZİK SAYISI 1 TRİLYONU GEÇTİ
Geçen cuma sabahı Amerika Birleşik Devletleri’nde 2019 yılında streaming platformlarda dinlenen müzik parçası sayısı tarihte ilk kez 1 trilyonu geçti.
Yani Spotify, Apple Music, YouTube gibi streaming platformlarda dinlenen şarkıların sayısı bu.
BuzzAngle adlı güvenilir müzik verileri sağlayıcısının haberine göre bu, geçen yıla göre müzik dinleme sayısında yüzde 24 artış anlamına geliyor.
Bu 1 trilyon parçanın 705 milyarı “on demand” yani kendi isteğinizle seçerek dinlediğiniz parçalardan oluşuyor.
Bunun oranındaki yıllık artış yüzde 32.
Geçen yıl en çok indirilen albüm Post Malone’un “Hollywood’s Bleeding” oldu.
Bu albüm 5 milyar 470 milyon kere dinlendi.
KUAFÖRDEKİ GÜÇLÜ HEP HAKSIZ VATANDAŞ İSE HEP HAKLI MIDIR
GÜNLERDİR Ataşehir’de bir kuaförde yaşanan olayı okuyoruz.
Herkes kendi tarafında sipere yatıp öteki tarafa ateş ediyor.
*
Gazetecilik hayatımda bir kere daha gördüm ki...
Zengin adamın kullandığı Mercedes, fakir adamın kullandığı arabaya çarparsa, her zaman fakir adam haklıdır.
Bir siyasetçi ile bir vatandaş tartışırsa, kafadan her zaman vatandaş haklıdır...
Toplumsal psikolojinin algısı böyledir.
*
Oysa bu gibi olaylarda durum farklı da olabilir.
Abdulkadir Selvi’ye teşekkür ederim.
Bu olayda da çoğu kimsenin hiç araştırmadan kafadan “O kabahatlidir” diye yüklendiği milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin hiç bilmediğim öyle güzel taraflarını yazdı ki...
Kuaför dedikodusunun çok ötesinde gerçek bilgiler öğrendim.
*
Şarkı söylüyormuş, Grup Yorum’la birlikte söylemiş, Kalan Müzik gibi çok prestijli bir şirketten çıkmış iki albümü varmış...
Etkilenmedim desem yalan olur.
İçimden “Bir dakika bu işin başka bir yanı da olabilir” dedim.
CUMHURBAŞKANI BU ÖSO’CULARA ‘ATIN ŞU MERETİ’ DESE İYİ OLUR
BU fotoğraf önceki gün Ortadoğu’nun en iyi haber alan kaynaklarından biri olan Al Monitor’ün internet sitesinde yayınlandı.
Yazının konusu Türkiye’nin Libya’ya göndereceği Suriyeli muhalif askerlerdi.
Yani bildiğimiz ÖSO’cular. Bunları Türk Silahlı Kuvvetleri eğitiyor. Üniformasını, teçhizatını, hatta maaşını TSK veriyor.
Fırat’ın doğusunda, İdlib’de görev yapıyorlar.
Ama fotoğrafa bakarsanız, pek öyle iyi eğitim görmüş disiplinli bir halleri yok.
Üçünün elinde sigara... Sakal desen, insanın aklına başka şeyler getirecek boyda.
Diyorum ki...
Acaba sigara konusunda herkesi uyaran Cumhurbaşkanı bunlara “Hiç olmazsa poz verirken atın şu mereti elinizden” diye bir ayar verse...
Etkili olmaz mı?
Hiç olmazsa kötü örnek olmazlar...