O laflar Jöleli’ye telekinezi ile söyletilmiş olabilir mi

Jöleli danışmanın sözleri işte o dakikalarda patlıyor.

*

Almış eline mikrofonu, almış karşısına kendisi gibi bir kalabalığı, sallıyor da sallıyor:

“Allah ömür verir mi vermez mi bilmem. Ama yazın bu geceyi. 3 sene içinde hatta 2 sene içinde Kuzey Irak referandum yapıp Türkiye’ye katılma kararı alacak.”

*

Görüntüsü de var... Yüzüne bakıyorum... Kendinden öyle emin ki...

Kehaneti bile aşmış...

Yüzüne bir kere daha bakıyorum...

Ya kendinden geçmiş, ya kendini aşmış... Sanki gaipten konuşuyor...

*

O an şimşek çakıyor...

Acaba diyorum...

“Bu çocuk telekinetik bir saldırıya uğramış olabilir mi...”

*

O, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a böyle bir saldırı beklerken, acaba asıl hedef kendisi olmuş olabilir mi...

*

Olabilir...

O görüntüleri seyredin...

Bu arkadaşa telekinetik bir şeyler yapmışlar...

TELEKİNEZİ

- TELEKİNEZİ, nesneleri düşünce gücü sayesinde ve nesnelerle herhangi fiziksel bir temas kurmadan hareket ettirebilme yeteneğine verilen isimdir.

‘FLASH’ DİZİSİNDE MARDON’UN BAŞINA GELEN OLAY DA BUYDU





JÖLELİ danışmanın kendinden geçmiş halde yaptığı bu konuşma bana, favori dizilerimden biri olan DC Comics’in “Flash”inde Clyde Mardon’un başına geleni hatırlattı.

Filmdeki karaktere bir yıldırım çarpıyor ve birden acayip güçlere sahip oluyor.

Mesela bulunduğu yerde aniden iklimi allak bullak edebiliyor, hortumlar, kasırgalar çıkarabiliyor, etrafı sis kaplamasını sağlayabiliyor.

Vallahi tip olarak da hafiften Jöleli’yi andırıyor.

O yüzden soruyorum.

Jöleli 3 yıl önce bu konuşmayı yaparken telekinetik bir saldırının kurbanı olmuş olabilir mi?

BÖLÜP YÖNETİRDİK, ŞİMDİ BİRLEŞTİRİP YÖNETEMİYORUZ

KUZEY Irak referandumu politikamızı hâlâ anlamış değilim...

Talabani taraftarları referanduma karşıydı ve hayır diyeceklerini açıklamıştı.

Kuzey Irak’taki İslamcılar da hayır diyecekti. Biz sınırda tatbikata başladıktan sonra her ikisi de referandumda evet oyu kullanacaklarını açıkladı... Osmanlı bir zamanlar “Kürtleri bölüp yönetmekle” övünürdü...

Acaba şimdi “birleştirip yönetememe” politikasına mı geçtik?

EPEY FARKLI BİR İHRACAT RAPORU

- Yılda 14 milyar dolarlık ihracat yaptığımız birinci ülke Almanya ile kanlı bıçaklıyız.

- Yılda 7.5 milyar dolarlık ihracat yaptığımız üçüncü ülke olan Irak’la sınır kapısını kapatmayı planlıyoruz.

- Yılda 6.6 milyar dolar ihracat yaptığımız beşinci ülke olan ABD’yi her gün yerden yere vuruyoruz.

- Yılda 5 milyar dolar ihracat yaptığımız İran’la Suriye konusunda durmadan sürtüşüyoruz.

- Yılda 150 milyon dolar ihracat yaptığımız Katar yüzünden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kavgalıyız.

HAVUZ PROBLEMİ

ALMANYA SEÇİMİNDE TÜRKLER KİME OY VERDİ

- Bütün geçmiş yıllarda Türklerin en çok desteklediği ve Türkiye’ye AB tam üyelik müzakereleri sırasında en büyük desteği vermiş olan SPD 5 puan kaybettiyse...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD dönüşünde “O bize kötü sözler söylemedi” dediği Merkel 8 puan kaybettiyse.

- Türkiye’nin düşman ilan ettiği “Yeşiller” oyunu arttırdıysa.

- En büyük yabancı ve İslam düşmanı parti yüzde 14 oy aldı ve bir anlamda Nazi yanlıları Meclis’e girdiyse...

Sizce Türkler kime oy verdi, kim kaybetti, kim kazandı...

KIZLAR SİZE TEŞEKKÜR EDERİM, BİZE BİR HAFTA SİYASETİ UNUTTURDUNUZ

SEVGİLİ Gülben... Sevgili Yeşim... Sevgili Seren... Size yürekten teşekkürler...

- Bize televizyon haberlerini kapattıran iç siyaseti unutturdunuz...

- Bitmeyen sınır tatbikatlarını, “Eyyy” diye başlayan sözleri, Kadir Abi’nin nedenini bir türlü öğrenemediğimiz istifasını...

ABD’ye, Suriye’ye, Irak’a, Kuzey Irak’a, İran’a, Mısır’a, Maçin’e, Vanuatu’ya bitip tükenmek bilmeyen meydan okumaları...

- Üst akılı, “Herkes bizi kıskanıyor” sözlerini...

Yani Türkiye’nin bütün vasatlıklarını üç gün için de olsa unutturdunuz...

TAHRİBAD-I İSYAN SÖZLÜĞÜNDEN SEÇMELER

BU çocukların hastasıyım. Onlar Türk hip hop müziğinin en çok konuşulan çocukları...

Hepimiz dinliyoruz... Hepimize çok şey söylüyorlar. İşte onlardan birkaç söz.

- “Sınava girmediğini düşün, ecel gelince alacak can bulamadığını. İnsan olmadığını düşün, dünyaya gelmediğini. Her gece dua edip de hiçbir meleğin duymadığını. Veya şeytansın kimsenin sana uymadığını. Ne kadar kazansan da hiçbir zaman doymadığını.” (Sınama Beni Yeter adlı şarkılarından)

- “Her zaman iyi insan olmaya çalıştık. Ama işte... Biz annelerin ‘Onlarla oynama’ dediği çocuklarız.” (Posta’ya verdikleri mülakattan.)

STEPHEN CURRY, TRUMP İÇİN DAHA ÖNCE DEMİŞTİ





STEPHEN Curry... Olağanüstü bir oyun kurucu...

LeBron James... Olağanüstü bir oyuncu... Beyaz Saray davetini reddeden ünlü basketbolcu Stephan Curry, Under Armour spor eşyaları şirketinin marka yüzlerinden biri.

Geçen ilkbaharda Under Armour’un CEO’su Kevin Plank, Trump için “O Amerika’nın bir ‘asset’idir” dediği zaman Curry de İngilizce olarak şunu söylemişti: “I agree with that description, if you remove the ‘et’ from asset.”

Türkçeye şöyle çevirebiliriz: “Asset kelimesinin sonundan ‘et’ harflerini atarsanız bu yoruma ben de katılıyorum.”

İngilizcede “asset” kelimesi “varlık”, “kuvvetli koz” anlamına geliyor.

Sondaki “et” harflerini atınca kalan “ass” kelimesi ise “kıç” demek...