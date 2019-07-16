O gece başarsalardı ben nereye sığınırdım

Bu pis bir darbe ve bunu yapanlar başarılı olursa, benim artık bu ülkede yaşamam mümkün değil.
O zaman, eşimi çocuklarımı alıp nereye sığınırım...
*
Geçmişe baktım...
- 12 Mart’ta askeri muhtıranın gadrine uğrayan solcular nereye kaçmış...
Hepsi Batı ülkelerine sığınmış...
Ben de zaten Fransa’daydım...
*
Ne TİP’lisi ve TKP’lisi Sovyetler Birliği’ne gitmiş...
Ne “Aydınlıkçı”sı Çin’e...
*
-12 Eylül’e baktım...
Gadre uğrayan solcusu da ülkücüsü de nereye gitmiş...
Hepsi Batı’ya sağınmış...
*
- Sonra geldim 28 Şubat’a...
Gadre uğrayan dincisine, İslamcısına baktım...
Hepsi soluğu Almanya’da almış...
*
Sonra bir de bütün bu insanlar çocuklarını eğitim almak için nereye göndermiş, bir de ona baktım...
Bugününküler, dünküler, önceki gününküler...
El Ezher’e giden birkaç gariban çocuğu dışında hepsi ya Amerika, ya İngiltere, ya Fransa...
Ya da Avrupa’nın bir başka ülkesine gitmiş.
*
Şimdi önümüzde bir S-400 sorunu var...
Ve ister istemez Batı’yla ilişkilerimiz sorgulanıyor...
AK Parti’den CHP’sine, MHP’sinden Aydınlıkçısına kolektif bir haletiruhiye coşmuş, şahlanmış...
Yani bugün çıkıp minicik bir sesle “ama” diye söze başlamak, hiç de akıllıca bir şey olmaz...
*
Yapabileceğiniz en akıllıca iş sessizliktir...
Sorularınızı bu altın sükûtla içinizden sorabilirsiniz...
Ben de öyle yapacağım...
*
Söyleyebileceğim tek şey şu olabilir.
Arkadaşlar, tamam, hep birlikte şahlanalım.
Ama akıllı olalım... Yine de bunu hepimizin gözlerinin baktığı Batı’dan kopma noktasına getirmeyelim...
*
Bir de şunu unutmayalım...
1970’lerdeki “üçüncü dünyacılık”, ne onun öncülüğünü yapan liderleri ne de ülkelerini mutlu bir geleceğe götürdü.
Emin olun, bizi iyi bir yere götürmez...
BUGÜNLERDE BİR İLTER TÜRKMEN’E İHTİYAÇ VAR
DİNCİSİ, İslamcısı, ulusalcısı, milliyetçisi, muhafazakârı, seküleri S-400 füzeleri etrafında kenetlendi ve çok güçlü bir “anti-Batı ruh hali”ne dönüştü...
İçerideki bu duygunun yönetimi kolay olmayacak. Onun için dışarıda serinkanlı, rasyonel bir diplomasiye ihtiyaç var.
Türkiye geçmişte de Batı ile ilişkilerinde buna benzer kritik dönemler geçirdi.
- 1974’te Kıbrıs Harekâtı’ndan sonra uygulanan ambargoya karşı bunu başardık ve Batı’dan kopmadık.
- 12 Eylül askeri darbe döneminde bile Batı ile ilişkilerimizi koparmadık.
Çünkü çok tecrübeli bir Dışişleri Bakanlığımız ve onun başında İlter Türkmen gibi olağanüstü bir diplomat bakan vardı.
- Rahmetli Ecevit ve Demirel, Türkiye’ye gelen Avrupalı siyasetçilere “Aman Türkiye’yi dışlamayın” mesajı veriyordu.
Kimse bunu fırsat bilip Türkiye’yi demokrasi coğrafyasından çıkarmak gibi çılgın bir projeye sahip olmadığına göre... Bu dönemde de böyle bir diplomatik dehaya ihtiyacımız olacak...
İLK ŞAMPİYON FORMULA 1 BİRİNCİMİZ AYHANCAN GÜVEN OLABİLİR Mİ
HABER önceki gün geldi. Milli otomobil sporcumuz Ayhancan Güven Silverstone Pisti’ndeki Porsche Mobil 1 Supercup’ın dördüncü ayağında birinci olmuş. Ben otomobil sporu uzmanı değilim. Çok hoşuma gitti. Okuduklarımdan aktarıyorum. 30 pilotun mücadele ettiği yarış sıralama turlarında en iyi zamanı kaydetmiş ve bununla pist rekorunu da kırmış. Yorumlara bakılırsa, böyle devam ettiği takdirde onu F1’de de göreceğiz demektir.
BEDRİ BAYKAM BENİ TENİS MANYAĞI YAPTI
NE zaman önemli bir tenis maçı olsa Bedri Baykam’dan bir WhatsApp mesajı ile gelen yorumu alırım.
Tenis maçlarını öylesine güzel bir bilgi, üslup ve heyecanla yazıyor ki sonunda beni de tenis manyağı yaptı. Geçen hafta Wimbledon’da önce Federer-Nadal maçını haber verdi. Sonra yazdığı yorumu gönderdi. Finalde Federer-Djokoviç maçını anlattı. Her iki maçı da sonuna kadar izledim.
Aklınızda olsun, Bedri Baykam bu yazıları Oda TV’de yazıyor. Emin olun tenis sporuna hiç ilginiz olmasa bile çok ilgi çekici yazılar.
‘MİLLİ HİP HOP’ YAPMAYA KALKMAYIN, KOMİK OLUYOR
BUGÜNLERDE Netflix’teki Hasan Minhaj’ın yeniden hastasıyım.
Amerikan vatandaşı bu Hintli Müslüman çocuğun şovu, bana göre 21’inci yüzyılın en özgün mizahi anlayışlarından birini yansıtıyor.
Onun “Patriot Act 101” (Vatanseverliğe Giriş 101) adlı 26 dakikalık skeçleri olağanüstü...
Mesela Hindistan’ın popülist lideri Modi’nin seçimleri kazanması ile ilgili skeçleri var ki mutlaka seyredin derim.
*
Bir programını da hip hop müziği üzerine ayırdı.
Hip hop şu an dünyanın en yaygın genç müziği.
Özünde muhalif bir müzik.
Ama son zamanlarda otoriter rejimler bundan bir tür propaganda müziği çıkarmaya çalışıyorlar.
*
Mesela Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, kendisi sahneye çıkıp “milli rap” yapmaya kalkmış.
Vallahi çok komik olmuş.
*
Çin Komünist Partisi’nin her alandaki başarılarını anlatan “yerli ve milli” hip hop şarkıları daha da komik.
*
Otoriter arkadaşlar... Olmuyor... Fark etmiyor, bu araba buraya park etmiyor... Milli rap tutmuyor...
*
Rap, kenar mahallelerin isyankâr çocuklarının müziği ve hep öyle kalacak...
TÜRK HİP HOP’UNDAN MÜTHİŞ 2 YENİ ŞARKI
TÜRK hip hop’çuları harikalar yaratmaya devam ediyor. Geçen cuma Spotify’a yeni bir şarkı koydular. Üstelik şarkı İngilizce.
- Adı “Summer of My Life”.
Gringo, Ezhel, Yung Kafa ve Küçük Efendi söylüyor.
Son yıllarda dinlediğim en özgün hip hop şarkılarından biri...
- İkinci çok özgün rap şarkı da “Şimdi Kudurun”.
Onu da Knock Out, Skenny Beatz, Oldschool Rappa söylüyor...
Kulaklıkla ve yüksek sesle dinleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız.
MİZAH
'REJİMİN demokratikliği ve insanın özgürlüğü kahkahası ile anlaşılır.’
‘Devleri Gıdıklamak’
Tabii ki kahkaha attırma, güldürme özgürlüğü ile de...
*
- NOT: Önce Mursi’nin, sonra da Sisi’nin antidemokratik uygulamalarını hicvettiği için sonunda ülkesini terk etmek zorunda kalan Mısırlı mizahçı Bassem Yusuf’un hayatını anlatan Netflix filminden.
O gece başarsalardı ben nereye sığınırdım
15 Temmuz gecesi şöyle bir değerlendirme yapmıştım.
Bu pis bir darbe ve bunu yapanlar başarılı olursa, benim artık bu ülkede yaşamam mümkün değil.
O zaman, eşimi çocuklarımı alıp nereye sığınırım...
*
Geçmişe baktım...
- 12 Mart’ta askeri muhtıranın gadrine uğrayan solcular nereye kaçmış...
Hepsi Batı ülkelerine sığınmış...
Ben de zaten Fransa’daydım...
*
Ne TİP’lisi ve TKP’lisi Sovyetler Birliği’ne gitmiş...
Ne “Aydınlıkçı”sı Çin’e...
*
-12 Eylül’e baktım...
Gadre uğrayan solcusu da ülkücüsü de nereye gitmiş...
Hepsi Batı’ya sağınmış...
*
- Sonra geldim 28 Şubat’a...
Gadre uğrayan dincisine, İslamcısına baktım...
Hepsi soluğu Almanya’da almış...
*
Sonra bir de bütün bu insanlar çocuklarını eğitim almak için nereye göndermiş, bir de ona baktım...
Bugününküler, dünküler, önceki gününküler...
El Ezher’e giden birkaç gariban çocuğu dışında hepsi ya Amerika, ya İngiltere, ya Fransa...
Ya da Avrupa’nın bir başka ülkesine gitmiş.
*
Şimdi önümüzde bir S-400 sorunu var...
Ve ister istemez Batı’yla ilişkilerimiz sorgulanıyor...
AK Parti’den CHP’sine, MHP’sinden Aydınlıkçısına kolektif bir haletiruhiye coşmuş, şahlanmış...
Yani bugün çıkıp minicik bir sesle “ama” diye söze başlamak, hiç de akıllıca bir şey olmaz...
*
Yapabileceğiniz en akıllıca iş sessizliktir...
Sorularınızı bu altın sükûtla içinizden sorabilirsiniz...
Ben de öyle yapacağım...
*
Söyleyebileceğim tek şey şu olabilir.
Arkadaşlar, tamam, hep birlikte şahlanalım.
Ama akıllı olalım... Yine de bunu hepimizin gözlerinin baktığı Batı’dan kopma noktasına getirmeyelim...
*
Bir de şunu unutmayalım...
1970’lerdeki “üçüncü dünyacılık”, ne onun öncülüğünü yapan liderleri ne de ülkelerini mutlu bir geleceğe götürdü.
Emin olun, bizi iyi bir yere götürmez...
BUGÜNLERDE BİR İLTER TÜRKMEN’E İHTİYAÇ VAR
DİNCİSİ, İslamcısı, ulusalcısı, milliyetçisi, muhafazakârı, seküleri S-400 füzeleri etrafında kenetlendi ve çok güçlü bir “anti-Batı ruh hali”ne dönüştü...
İçerideki bu duygunun yönetimi kolay olmayacak. Onun için dışarıda serinkanlı, rasyonel bir diplomasiye ihtiyaç var.
Türkiye geçmişte de Batı ile ilişkilerinde buna benzer kritik dönemler geçirdi.
- 1974’te Kıbrıs Harekâtı’ndan sonra uygulanan ambargoya karşı bunu başardık ve Batı’dan kopmadık.
- 12 Eylül askeri darbe döneminde bile Batı ile ilişkilerimizi koparmadık.
Çünkü çok tecrübeli bir Dışişleri Bakanlığımız ve onun başında İlter Türkmen gibi olağanüstü bir diplomat bakan vardı.
- Rahmetli Ecevit ve Demirel, Türkiye’ye gelen Avrupalı siyasetçilere “Aman Türkiye’yi dışlamayın” mesajı veriyordu.
Kimse bunu fırsat bilip Türkiye’yi demokrasi coğrafyasından çıkarmak gibi çılgın bir projeye sahip olmadığına göre... Bu dönemde de böyle bir diplomatik dehaya ihtiyacımız olacak...
İLK ŞAMPİYON FORMULA 1 BİRİNCİMİZ AYHANCAN GÜVEN OLABİLİR Mİ
HABER önceki gün geldi. Milli otomobil sporcumuz Ayhancan Güven Silverstone Pisti’ndeki Porsche Mobil 1 Supercup’ın dördüncü ayağında birinci olmuş. Ben otomobil sporu uzmanı değilim. Çok hoşuma gitti. Okuduklarımdan aktarıyorum. 30 pilotun mücadele ettiği yarış sıralama turlarında en iyi zamanı kaydetmiş ve bununla pist rekorunu da kırmış. Yorumlara bakılırsa, böyle devam ettiği takdirde onu F1’de de göreceğiz demektir.
BEDRİ BAYKAM BENİ TENİS MANYAĞI YAPTI
NE zaman önemli bir tenis maçı olsa Bedri Baykam’dan bir WhatsApp mesajı ile gelen yorumu alırım.
Tenis maçlarını öylesine güzel bir bilgi, üslup ve heyecanla yazıyor ki sonunda beni de tenis manyağı yaptı. Geçen hafta Wimbledon’da önce Federer-Nadal maçını haber verdi. Sonra yazdığı yorumu gönderdi. Finalde Federer-Djokoviç maçını anlattı. Her iki maçı da sonuna kadar izledim.
Aklınızda olsun, Bedri Baykam bu yazıları Oda TV’de yazıyor. Emin olun tenis sporuna hiç ilginiz olmasa bile çok ilgi çekici yazılar.
‘MİLLİ HİP HOP’ YAPMAYA KALKMAYIN, KOMİK OLUYOR
BUGÜNLERDE Netflix’teki Hasan Minhaj’ın yeniden hastasıyım.
Amerikan vatandaşı bu Hintli Müslüman çocuğun şovu, bana göre 21’inci yüzyılın en özgün mizahi anlayışlarından birini yansıtıyor.
Onun “Patriot Act 101” (Vatanseverliğe Giriş 101) adlı 26 dakikalık skeçleri olağanüstü...
Mesela Hindistan’ın popülist lideri Modi’nin seçimleri kazanması ile ilgili skeçleri var ki mutlaka seyredin derim.
*
Bir programını da hip hop müziği üzerine ayırdı.
Hip hop şu an dünyanın en yaygın genç müziği.
Özünde muhalif bir müzik.
Ama son zamanlarda otoriter rejimler bundan bir tür propaganda müziği çıkarmaya çalışıyorlar.
*
Mesela Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, kendisi sahneye çıkıp “milli rap” yapmaya kalkmış.
Vallahi çok komik olmuş.
*
Çin Komünist Partisi’nin her alandaki başarılarını anlatan “yerli ve milli” hip hop şarkıları daha da komik.
*
Otoriter arkadaşlar... Olmuyor... Fark etmiyor, bu araba buraya park etmiyor... Milli rap tutmuyor...
*
Rap, kenar mahallelerin isyankâr çocuklarının müziği ve hep öyle kalacak...
TÜRK HİP HOP’UNDAN MÜTHİŞ 2 YENİ ŞARKI
TÜRK hip hop’çuları harikalar yaratmaya devam ediyor. Geçen cuma Spotify’a yeni bir şarkı koydular. Üstelik şarkı İngilizce.
- Adı “Summer of My Life”.
Gringo, Ezhel, Yung Kafa ve Küçük Efendi söylüyor.
Son yıllarda dinlediğim en özgün hip hop şarkılarından biri...
- İkinci çok özgün rap şarkı da “Şimdi Kudurun”.
Onu da Knock Out, Skenny Beatz, Oldschool Rappa söylüyor...
Kulaklıkla ve yüksek sesle dinleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız.
MİZAH
'REJİMİN demokratikliği ve insanın özgürlüğü kahkahası ile anlaşılır.’
‘Devleri Gıdıklamak’
Tabii ki kahkaha attırma, güldürme özgürlüğü ile de...
*
- NOT: Önce Mursi’nin, sonra da Sisi’nin antidemokratik uygulamalarını hicvettiği için sonunda ülkesini terk etmek zorunda kalan Mısırlı mizahçı Bassem Yusuf’un hayatını anlatan Netflix filminden.