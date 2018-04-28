Netflix belgeseli gibi bir apartman

Tam adresi şöyle:

Çekirge Caddesi, No: 145...

Bursa...

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1970’ler...

O apartmanın çocukları şimdi büyüdüler ve bakın kimler oldular...

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- A blok... Giriş katı...

Levent ve Ömer Kızıl...

Uludağ markasını zirveye çıkaran, gazozu ve limonatayı dünya kulvarlarına taşıyan iki kardeş...

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- B blok... Giriş...

Atıl Kutoğlu...

Türk tasarımcılığının dev isimlerinden, öncülerinden biri...

O da dünya kulvarına çıkmış...

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- B blok ikinci kat...

Murat Süter...

Uzun yıllar Beymen’in erkek koleksiyonlarını yöneten tasarımcı...

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Dördüncü kat...

Ayşe ve Ece Ege kardeşler...

Dice Kayek markasını yaratıp Paris’te Louvre salonlarında fashion şovlar düzenleyen dünya markasının yaratıcıları...

Durun bitmedi...

Bir başka kat...

Muharrem ve Ferhan Geylan kardeşler...

Dünyaca ünlü Gilan markasını yaratıp New York’un Beşinci Cadde’sinin en mutena bölgesine taşıyan insanlar...

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Kapıcı Adil Efendi dersen Arnavut kökenli...

İkinci Dünya Savaşı’nda İtalyan ordusunda görev yapmış...

Dört dil konuşuyor...

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İşte öyle bir binaydı 1970’lerin Petek Apartmanı... 1970’lerde o kapının önünde oynayan çocuklar, bu markaları yarattılar.

Bana 1970’li yıllarda okuduğum “Ayaşlı ile Kiracıları” kitabını hatırlatan efsane bir apartman...

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Diyorum ya...

Tam bir Netflix belgeseli olur...

ŞU POZU DOĞRU VERMESEYDİ KARİYERİ BİTEBİLİR MİYDİ

BENİM kuşağımdan bir insan...

1980’leri yaşayan biri... Bu pozu gördüğü an, saygı duruşuna kalkar...

Freddie Mercury’nin ölümsüz ikona pozudur bu...

“Bohemian Rhapsody” pozu...

Şimdi bir film olarak geliyor... Bu yıl 28 Aralık’ta vizyona girecek.

Rami Malek oynuyor...

Geçen hafta Las Vegas’ta sahneye çıkıp konuşmuş...

Freddie Mercury rolü için demiş ki...

“Bunu doğru yapmasaydım, kariyerimin sonu olabilirdi...”

Evet öyledir Freddie Mercury tutkusu...

Öldüğü günleri yaşayanlar bilir...

Ölümü, hayatından bile büyük olmuştu...

Efsanedir o...

Benim neslimden kimse, o heykelin devrilmesine izin vermez... Affetmez...

FİLMDE KİM KİMİ OYNUYOR

- RAMİ MALEK: Freddy Mercury

- BEN HARDY: Davulcu Roger Taylor

- GWILYM LEE: Lead gitarcı Brian May

- JOSEPH MAZZELLO: Bas gitarist John Deacon

- LUCY BOYNTON: Freddie Mercury’nin hayat boyu arkadaşı Mary Austin.

POP KÜLTÜR

“EĞER kendi yarattığın bir karmaşadaysan, hiç kaçmadan, onun tam ortasında olmalısın.”

(“Californication” dizisinde Karen’in, hayat boyu kadından kadına koşan, savruk sevgilisi Hank’e söylediği...)

KEBAPLA VİSKİ İÇEN HACIAĞA İMAJININ YIKILDIĞI TARİHİ GECE

MEHMET Yılmaz geçtiğimiz haftalarda Hürriyet Pazar’da şu tezi ortaya attı:

“Viski etle çok iyi giden bir içkidir...”

Tabii hepimizin gözünün önüne o büyük Türk imajı geldi.

Kebapla viski içen hacıağa tipi...

Dünyanın iki numaralı içki grubu Pernod Ricard’ın Türkiye temsilcisi Selçuk Tümay, grubun viski ambassador’u Selçuk Ramazanoğlu ve Mehmet Yılmaz önceki akşam küçük bir gruba, Les Ottomans’da bir gece düzenledi.

Bu güzel davet bir anda Mehmet Yılmaz’ın iddiasının ispatlanması muhabbetine döndü...

Sonuç...

Olağanüstü viskiler tattık...

Çok iyi bir et mönüsü vardı.

Ve galiba 26 Nisan 2018 gecesi Türkiye’de “kebapla viski içen hacıağa imajının yıkıldığı” tarihi bir gece oldu.

Evet ispatlanmıştır...

Viski etle harika giden bir içki...

CHP’Lİ MİLLETVEKİLİNE HAKSIZLIK ETTİĞİM NOKTA

HATIRLAYIN, konu şuydu.

CHP milletvekili Özgür Özel’in, 23 Nisan günü Meclis’te yaptığı konuşmada Başbakan Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz gecesi kaçıp saklandığını ima eden bir konuşma yaptığını yazmış ve eleştirmiştim.

Özgür Özel arayıp kendisinin anlatmak istediği şeyi eksik yansıttığımı söyledi. Bana o günkü konuşmanın zabıtlarını ve daha sonra yaptığı basın toplantısının metinlerini gönderdi. Okuduğum zaman kendisine biraz haksızlık ettiğim sonucuna vardım.

Haklı olduğu taraf şu.

İktidar gerçekten 15 Temmuz gecesi için Kılıçdaroğlu’na haksız yükleniyor. Onu neredeyse Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine saklanmakla suçluyor.

Oysa Kılıçdaroğlu o gece CHP milletvekillerine Meclis’e gitme talimatı vermişti.

Özgür Özel bir anlamda “Siz böyle haksızlık ederseniz, Başbakan için de o gece gidip tünele saklandı derler” anlamına gelecek bir kıyaslama yapmış.

Dinledikten sonra ikna oldum.

Bu arada o gece Ankara’daki bazı CHP milletvekilleri ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen bir diyalog var ki çok ilginç, Özel onu da anlattı. O gece Genelkurmay’dan bazı CHP’lilere telefon açılmış ve “Bu hareket içinde Atatürkçü subaylar da var. Amaç laik rejimi kurtarmak” falan demişler.

Bu mesaj Kılıçdaroğlu’na iletildiğinde onun cevabı şu olmuş:

“Biz askeri darbeyi kim yapmış ona bakma durumunda değiliz. Darbe darbedir. O nedenle Meclis’e gidin.”

SEVGİLİ MEHMET, BU FENER SAYFASI OLDU MU

HÜRRİYET Spor’un başındaki Mehmet Aslan’ı çok beğenirim. Çok parlak bir spor gazetecisidir. Ancak dün Fenerbahçe-Baskonia maçını verme biçimini çok yadırgadım.

Bir Türk basket takımı dördüncü defa Final Four oynama hakkı elde ediyor.

Fenerbahçe rakip sahada muazzam bir maç çıkarıyor.

Ve bu olay, Hürriyet’in spor sayfalarının en arkasında neredeyse saklanmış. Biliyorum maç çok geçti diyecekler. Ben de yöneticilik yaptım. O kadarını yetiştiren bir ekip, rahatlıkla çok daha iyisini de yetiştirirdi.