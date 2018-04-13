Ne olacak bu Cübbeli’nin ‘şeyine’ olan düşkünlüğü

Diyeceksiniz ki böyle bir günde bu “şeyle” uğraşılır mı...

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Uğraşan ben değilim... Günümüzün en büyük fetva stand-up’çısı Cübbeli Ahmet Hoca...

Odatv’de okudum... “Şifa Ayetleri” isimli bir kitap yazmış...

İçinde öyle bir bölüm var ki...

Hadi kendinizi benim yerime koyun ve üzerine iki kelime etmeyin...

Vallahi tutamazsınız kendinizi, ikinci dakikanın sonunda ha babam konuşmaya başlarsınız...

Çünkü konu şu:

“Erkek cinsel organına okunacak ayetler...”

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Mehmet Barlas kızar, Emin Çölaşan bozulur diye çekindiğim için fazla ayrıntılı yazmayacağım.

Günün olayı, Cübbeli Ahmet Hoca’nın kitabındaki şu cümlelerle başlıyor:

“Bir gün beraber oturuyorken şeyhimiz, ‘Âdemoğlunun her bir uzvunun şifası için okunabilecek bir ayet mutlaka mevcuttur ki, onu bilen bilmiştir, bilmeyen de bilmemiştir’ dedi.”

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Cübbeli de, şeyhi de erkek... İlgilendikleri uzuv ne olabilir? Tabii ki o “şey”... Yani erkek tenasül uzvu...

Özellikle de “O şeyin gücü, büyümesi”...

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Cübbeli Ahmet Hoca şeyhinden bu şeyle ilgili şeyleri duyunca aklından hemen şu geçmiş:

“Mutlaka ben bunu şeyhimizden istemeliyim, ola ki o kerem ve ihsanıyla bu ilmi bana verir...”

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Bunun üzerine şeyhi, “erkek cinsel organına okunması gerektiğini” ileri sürdüğü ayetlerle ilgili 4 ayrı tertip vermiş.

Yanlış okumadınız “erkek cinsel organına okunacak ayetler”...

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Konu dinle ilgili olduğu için ayrıntısına girmiyorum. Neme lazım yanlış bir şey söylerim, başım belaya girer.

Sadece şeyhin o ayetlerle ilgili şu sözlerini aktarıp toz olayım:

Eğer bu 4 tertip ayeti okursa “kişi ebediyen iktidarsızlık görmez ve çok güçlü olacağından dolayı ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmaz”...

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Ne olacak bu Cübbeli Hoca’nın da şeyhinin de şeyleriyle ilgili bu takıntısı...

Arazi engebeli, mıntıka tehlikeli... En iyisi burada kesip toz olayım...

MELİH GÖKÇEK İLE TRUMP’IN TWEET’LERİ ARASINDAKİ 6 FARK

- Trump’ın İngilizcesi bozuk, Gökçek’in de Türkçesi...

- HER İKİSİNİN tweet’leri de palavra, ama Melih Gökçek’inkiler daha renkli.

- HER İKİSİ DE bir şeyler anlatıyor, ama Trump daha basit anlatıyor.

- TRUMP’ın attığı tweet’i Amerikan Dışişleri ve Pentagon yalanlıyor, Melih Gökçek’inkini kimse ciddiye alıp yalanlamıyor.

- TRUMP’ın 50 milyon takipçisi var, o 45 kişi veya kurumu takip ediyor. Melih Gökçek’in 4.2 milyon takipçisi var, o 20 bin kişi ve kurumu takip ediyor.

- MELİH GÖKÇEK tweet’lerinin yüzde 99’unu kendisi yazıp attığını ilan ediyor.

Trump’ın tweet’lerinin yüzde kaçını kendi yazdığı belli değil.

UMUMİ İSTEK

MELİH Gökçek muhteşem dönüşünü olağanüstü bir “La casa de papel” palavrası ile yaptı...

Öyle bir komplo teorisi ki ne Fehmi Abi, ne Erol Mütercimler boy ölçüşebilirdi...

Ama şimdi çok daha moda bir Netflix dizisi var.

Ben dahil herkes onu konuşuyor...

“Wild Wild Country” dizisindeki Hintli guru Bhagwan, yani Osho...

Sakıt Melih başkandan acilen bir Osho teorisi bekliyoruz...

Yani Trump’ın “Füzeler yolda” tweet’ini bile Patriot füzesi gibi vurup indirecek bir tweet....

Haydi başkan...

FESTİVALİ ERTELE DİYEN OLDU AMA ERTELEMEDİK

HİÇ kuşkusuz Türkiye’de son yılların en başarılı kültürel hadisesiydi...

Bir buçuk milyon insan katıldı...

Bu insanlar iki gün boyunca sokaklarda, meydanlarda yan yana dolaştılar...

Bir tek olay çıkmadı...

Bu operasyonun arkasındaki insanla, Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile konuştum...

Festivalden bir hafta önce “Afrin olayı var, bu festivali erteleseniz” diye telkinler olmuş.

“Tam aksine şimdi yapmalıyız. Bu ülkeye turist gelmez diyene şimdi tam bugün cevap vermeliyiz” demiş.

“Olaya hiçbir siyasi, etnik, mezhepsel, dinsel ayırımcılık katmadık” diyor.

İnsanlar yan yana eğlendiler, yan yana yürüdüler, şarkı söylediler, gitar çaldılar.

Dediğim gibi bir tek olay çıkmadı...

Neticede Adana kazandı...

Türkiye kazandı...

MEHMET YILMAZ HAKLIYSA BU İKİ ADAM NE OLUYOR

MEHMET Yılmaz, genç erkeklere “En şahane kızlarla çıkabilirsiniz... Ama...” diyerek şartlarını şöyle açıklıyor: “Ona saygı duyacaksınız ve ilgisini çekecek bir şeyiniz olacak...”

Alt maddeleri de şöyle:

- Birçok şiiri ezbere bileceksiniz.

- Anlatacak hikâyeleriniz olacak.

- Ve “Hayatta kaybetmiş olmayacaksınız”...

Okurken aklıma son yıllarda seyrettiğim iki dizinin erkek kahramanları geldi.

Birincisi “İki Buçuk Adam”da Charlie Sheen’in, öteki ise “Californication” dizisinde David Duchovny’nin oynadığı karakterler...

İkisi de devamlı içiyor...

İkisi de yarı kaybetmiş...

İkisi de hafif göbekli...

İkisi de kadınlara sadece “sevişilecek” kişiler olarak bakıyor...

Ama nedense ikisi de kadın bulmakta hiç de zorlanmıyorlar...

Yani yanlış bir şey var ama ben pek çıkaramadım.

TÜRKİYE’NİN ALAİN DE BOTTON’U KİM OLABİLİR

- MEHMET Yılmaz artık siyasi yazı yazmıyor... Ama inanın şimdi onun Türkiye’deki en büyük hayranlarından biri ben oldum.

Her hafta Hürriyet Pazar’daki yazılarını büyük bir keyifle okuyorum.

Bence Türkiye’nin Alain de Botton’u olmaya en yakın aday o...

Bir kere daha anlıyorum ki Türkiye’de siyaset dışı yazı yazmak çok daha ciddi bir iş...