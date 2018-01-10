Ne biçim bir Ortadoğuymuş bu be

NASIL bir bölgeymiş bu yahu...

Nereye düşmüşüz biz...

*

Kimse kimseyle üç gün yan yana yürüyemiyor...

Kimsenin kimseyle ittifakı beş gün sürmüyor...

*

Daha dün Türkiye, Suriye ve İran’ın en başındaki insanlar...

Her devletin en kudretli yöneticileri...

Bir yanda Erdoğan...

Öte yanda Putin...

Bir öbür yanda Ruhani...

*

İddialı bir adı var...

Astana uzlaşması...

Suriye’nin İdlib bölgesinde çatışmasızlık alanı kurma kararı alıyorlar...

Âlâyla vâlâyla bütün dünyaya ilan ediliyor...

*

Ve dün ne görüyoruz...

Rusya ve İran’ın Ankara büyükelçileri Dışişleri’ne çağrılmış...

Ve uyarılmış...

Neden?

Çünkü Suriye’de Esad güçleri İdlib’de ilerlemeye başlamış...

*

Daha dün yahu...

Daha dün anlaşmaya varılmıştı...

Bugün ortalık toz duman...

Türkiye o bölgede güya gözlem üsleri kuracaktı...

Ne Genelkurmay’dan bir açıklama var...

Ne hükümetten...

Kulağımıza gelen dedikodulara bakılırsa, planlanan 12 gözlem noktasından sadece 3’ü kurulabilmiş...

*

Ne bölgeymiş burası be kardeşim...

Nereye düşmüşüz biz...

*

Ne diyeyim...

Allah kurtarsın...

TANSU ‘EŞEĞİN FİKRİ’Nİ OKUDU YATAKTAN DÜŞÜYORDUM





ÖNCEKİ gün Bedri Baykam aradı.

Ferhan Şensoy omzunu kırmış, onun yanından geliyormuş.

“Senin yazını da konuştuk. Yazında bir hata var” dedi.

Geçen pazar günü Ferhan Şensoy’un bir konuşması internette dolaşıyordu. Orada “Bu kavuğu devredeceğim sanatçı yok” diyordu...

Ben de “Var” diye yazmıştım...

Meğer, o konuşma eskiymiş ve Ferhan Şensoy bu kavuğu 2016 yılında Rasim Öztekin’e devretmiş. Yani ben eski bir konuşma üzerine yorum yapmışım.

Bu arada ben de Ferhan Şensoy’a geçmiş olsun diyorum. Tam bir Ferhancı olan Tansu dün sabah yatağımın kenarına oturdu ve bana onun “Eşeğin Fikri” kitabından bir bölüm okudu...

Orada bir lokanta garsonu ile Nietzsche üzerine bir muhabbet bölümü var ki, vallahi gülmekten az daha yataktan düşüyordum..

1013 SAYFALIK ANNA KARENİNA’YI BİTİRDİM ANLATACAK ÇOK ŞEY VAR





AYAĞIM kırıldıktan sonra bir sürü iş yaptım. İnanç üzerine yazmayı planladığım kitabın ilk 50 sayfası bitti...

Vallahi hiç de fena gitmiyor...

Otuz yıl sonra 1013 sayfalık Anna Karenina’yı dün itibariyle bitirdim.

Bu kitaptan hafta sonunda acayip güzel şeyler yazacağım...

- Mesela, başka bir erkeğe giden kadınların çoğu, bunu fark eden eşlerine veya partnerlerine ne der?

- Eşi başka kadınla ilişkiye giren bir kadına, bir kadın arkadaşı hangi tavsiyelerde bulunabilir?

NUH PEYGAMBER’LE 4G ÜZERİNDEN KONUŞAN HOCAMIZIN ÖNÜNÜ AÇALIM

- Mesela Newton’un evrensel “kütle çekim kanunu”nun sadece Anadolu toprakları için geçerli bir versiyonunu bulma yolunda araştırma yapmaya teşvik edelim.

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- Mesela “bileşik kaplar kanunu”nun sadece Tuz Gölü için geçerli bir de yerli ve milli versiyonunu icat etmesi için fonlayalım.

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- Ne bileyim, devletin TRT’sinde ona kürsü açıp “Ey üniversite, Einstein’ın İzafiyet Teorisi, Batı’da geçerli olabilir, ama benim ülkemin toprağında o kanun geçmez” diye haykırmasına ve bu sesin taa Oxford’dan duyulmasına imkân sağlayalım.

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- Mesela, Nuh Peygamber zamanında, 4.5G üzerinden cep telefonu ile konuşma kanunlarını icat eden hocamızın önünü iyice açıp rektör tayin edilmesini sağlayalım.

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Milli değerlerimize yazık olmasın... Milletçe destekleyelim.

YANİ ŞİMDİ BU POZ BİRAZ KARİZMAYI ÇİZMEDİ Mİ





FATİH Akın’ın Golden Globe ödülünü aldıktan sonra çekilen fotoğraftaki yüz ifadesini nasıl anlatabilirim?

- “Mayışmış” desem tam oturmuyor...

- “Kayıp gitmiş” desem...

Iııh olmadı...

- “Zevkten erimiş” desem... Yok o da uymuyor...

Başka bir şey bulmam lazım ama bulamıyorum.

Bildiğim, bu adam kesinlikle Fatih Akın değil...

Peki kendisi dünyaya her an kameranın vizöründen bakan bir insan nasıl böyle bir poz verir?

Benim teorim şu...

Kontrolsüz mimik...

Tıpkı benim çömelmişken kontrolsüz vaziyette düşüp ayağımı kırmam gibi...

Ama şu da var...

Bir elimde Oscar kadar önemli bu ödül olsa, beni de Diane Kruger öpse...

Benim yüzümdeki kontrolsüz mimik ne olur hiç güvence veremem...

HAFTA SONU ACAYİP BİR YATAK ‘BUNGA BUNGASI’

- BU arada hafta sonunda size çok komik bir Berlusconi hikâyesi yazacağım...

İtalya’nın eski Başbakanı

Berlusconi’nin “bunga bunga olarak portresi” olacak...

Biliyorsunuz bunga bunga, bizdeki “aganigi”nin Berlusconi’cesi...

Epey güleceksiniz...