Muhafazakâr kardeşim bunlar yeni Fuat Avni yeni Zekeriya Öz’lerdir

Çünkü o bana hep “muhafazakâr mahallenin büyük bir şakası” gibi görünüyordu.

*

Ama çok iyi biliyordum ki...

İş öyle şakaya alınacak bir şey değildi...

Üstelik sadece bizleri değil, iktidara yakın insanları da çileden çıkaracak bir noktaya gelmişti.

*

Dün o mahalleden bir insan çıktı...

Benim söyleyebileceğimden çok daha cesur...

Benim yazabileceğimden çok daha açık...

Yazdı bu adamın, bu adamların kim olduğunu, tıynetinin ne olduğunu...

*

Bugün köşemi ilgiyle okuduğum, vicdanına hep güvendiğim muhafazakâr bir aydına bırakıyorum...

Lütfen okuyun...

*

Söz Star gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren’in...

KİMDİR BU, BÜYÜKLER ADINA KONUŞAN KÜÇÜK CEM’LER

AHMET Taşgetiren dünkü yazısında şöyle diyor:

*

- DEVLETTE RACON: “Racon, hukukun ulaşamadığı alanı ifade ediyor çünkü. Onun için devlet diline girmese daha iyi olur.”

*

- DEVLET DIŞI RACON: “Devletin dışındaki alanda ise, gerçekten böyle

kerameti kendinden menkul adamların racon keser hale gelebilmesi, ayrı bir pörsümeyi ifade ediyor.”

- KİMİN ADINA RACON: “Aslında dikkatli bakıldığında ‘DEVLET’ adına konuşmak, bütünüyle Cumhurbaşkanı adına konuşmak anlamına gelmiyor.”

*

- YENİ FUAT AVNİ’LER: “Daha geniş bir şey var ‘DEVLET’te. Bir tür Fuat Avni’lik var. Sanki MİT adına da konuşuyor izlenimi verilmek isteniyor. Oralardan bilgi alınıyor, birilerinin hesabının oralarda kesildiği kanaati oluşturuluyor. Adam bir parmak oynatmasıyla medyaya yeni düzen verebileceğini söylüyor.”

*

- BUNU KİM YAPMAZ: “Bunu Cumhurbaşkanı

yapmaz. Bunu aslında MİT bile yapmaz. Emniyet İstihbarat bile yapmaz. Çünkü bunların tamamı hukuka bağlı çalışır.”

*

- RACON KESME HUKUKU: “Ama bu yeni tür ‘Fuat Avni’lerin hukuk çerçevesi diye bir kaygıları yok. Nerede ise hukukun bile ‘racon kesme’ formatına indirgenebileceği izlenimi vermeyi tercih ediyorlar.”

*

- YENİ ZEKERİYA ÖZ’LER: “Bu da sanki ‘Bu dönemin Zekeriya Öz’leri’ ile birlikte hareket edildiği algısını oluşturuyor.”

*

Ne diyeyim...

Allah sizden razı olsun Sayın Taşgetiren...

ÇÖLAŞAN’I AKP DAVASINA BİLİRKİŞİ YAPSALARDI

KUSURA bakmayın ama “Yuh artık” dedim...

Sözcü gazetesi ile ilgili soruşturmaya atanan kişi hakkındaki şu iddialara bir bakın Allah aşkına...

*

- FETÖ’nün kapanan gazetesi Zaman’ın abonesiymiş...

*

- Çocuğunu FETÖ’nün dershanesi Anafen’e göndermiş...

*

- Parasını Bank Asya’ya yatırıyormuş...

- Bilirkişi olarak atandığı gün, sosyal paylaşım sitelerinden Sözcü aleyhine haberleri paylaşmaktan çekinmemiş...

*

İktidar mahallesindekiler hâlâ anlamadıysa şöyle söyleyeyim.

“28 Şubat döneminde sizi destekleyen bir gazetenin davasına Emin Çölaşan’ı bilirkişi yapsalardı ne düşünürdünüz?”

MUHAFAZAKÂR BURJUVAZİNİN YENİ MODERN MAHREMİ BU MU





İNTERNETTE “Tesettürün 6 farzı” diye bir geyik dolaşıyor. İçeriğine hâkim olan küçümseyici hava ile hiç mutabık değilim.

*

Ama Türkiye’nin yeni muhafazakâr burjuvazisine ait bazı işaretler var.

*

- Siyah cip

- Aker eşarp

- Taşlı babet

- Büyük gözlük

- Bilek gösteren dar beyaz pantolon.

BUNU YAZAN BİR KADIN MI ERKEK Mİ

YENİ muhafazakâr burjuva kadını profilini yazan kişiyi gözümün önüne getirmeye çalıştım.

*

- Eşarba, babete, gözlüğe takıldığına göre büyük bir ihtimalle kadın.

*

- Bu geyiğe koyduğu görsele bakarsanız, tasarımdan iyi anlıyor.

*

- Beyaz dar pantolonun altından bileklerin görünmesine bakarsanız, iyi bir gözlemci.

*

Yani, muhafazakâr Türk burjuvazisinin yeni modern mahreminin profilini iyi çizmiş.

*

Ve ben bütün kalbimle bu yeni profili destekliyorum.

ANADAN GEÇİLİR DE YARDAN GEÇİLMEZ Mİ





- Debreli Hasan nakaratını kaç kere dinlemişimdir de, meğer kimdir bu Hasan diye hiç merak etmemişim.

*

- “Anadan geçilir de yardan geçilmez” nakaratını kaç kere dinlemişimdir de bu ne demektir diye hiç düşünmemişim.

*

- İzdiham dergisinin ağustos sayısında ikisini de nihayet öğrendim.

*

- Debreli Hasan bir Balkan Robin Hood’uymuş...

Harbiden yakışıklı bir delikanlıymış...

*

Sevdiği kıza o kadar âşıkmış ki...

Hayatı, elinde ata ata bitiremeyeceği Martin’i (silahı), dağlarda geçtiği için hiç evlenemeyeceğini anlamış...

Anlamış da sevgilisine de kıyamamış... “Evlen sen başkasıyla, mutlu ol” demiş...

*

Rivayet odur ki... Düğününe de gizlice gelip bir beşibiryerde bile takmış...

*

Delikanlı adammış more be Debreli Hasan...

Bizim oraların, suyun ötesinin güzel adamıymış be...

GÜNÜN SÖZÜ

- “Ne yani, namertlik aldı yürüdü diye, mertlikten mi vazgeçeceğiz...” İzdiham Dergisi

GÜNÜN ÖTEKİ SÖZÜ

- “O böyle... Onu değiştiremezsin... “Değişecek... Günün birinde işe Tanrı karışacak göreceksin...” John Fante-İzdiham dergisi