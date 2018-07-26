Muhafazakâr çocuklar eşleriyle Bodrum tatilinde

*
Arda Turan benim sevdiğim bir çocuktur...
Giyim tarzındaki modernitesi hoşuma gider. Siyaseten muhafazakâr bir çizgide durur, ama siyasi görüşünü hayat tarzı ile karıştırmaz...
Bu fotoğrafta ne hoşuma gitti biliyor musunuz...
Öyle bir şey saklamaya falan çalışmamış...
Neyse o rahatlığı var...
Zaten evliliği ile ilgili sorulara da hep hoşuma giden cevaplar veriyor...
Allah mutluluklarını hiç bozmasın... Çok da güzel bir karısı var...
Tabii bu fotoğrafa bakarken aklıma Alişan geldi...
Onun karısı da modern bir kız...
Ama Alişan’ın evlilik üzerine düşünceleri aynı değil...
*
Kendi kendime sordum.
Acaba Alişan’ın karısı da bikini giyer mi...
Açıp Kelebek’in yöneticisi Selim Akçin’e sordum...
“Abi var ve yarın yayınlıyoruz” dedi...
*
Vallahi muhafazakâr çocukların Bodrum tatili hoşuma gitti...
DURUN BİRAZ... BAŞKANLIK İYİ BİR SİSTEM DE OLABİLİR
1 Mayıs günü Paris’te yapılan İşçi Bayramı yürüyüşü sırasında çirkin bir olay meydana geldi.
Bir yetkili, yürüyüş yapan insanlardan birine saldırdı ve tekmeledi. Bunun görüntüleri medyaya yansıyınca çok ilginç bir durum ortaya çıktı.
*
Saldıran kişi Alexandre Benalla adlı biriydi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un danışmanıydı...
Bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra iki çok önemli gelişme oldu.
Önce İçişleri Bakanı saldırgan hakkında hemen bir soruşturma başlattı.
Kendisine “Bu soruşturmayı başlatmak için Başkan Macron’a bilgi verip iznini aldınız mı” diye sorulunca, bir saniye bile düşünmeden şu cevabı verdi:
“Hayır bilgi verme gereği görmedim...”
*
Fransa’nın direkt olarak halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı bu konudaki görüşünü önceki akşam iktidar ve muhalefet milletvekillerinin de katıldığı bir toplantıda verdi.
Aynen şunu söyledi:
“Bu olay çok ciddidir. Saldırıp tekme atan kişinin yaptığı şey benim için büyük bir düşkırıklığı ve ihanettir.
Benim kabinemde hiç ama hiç kimse, cumhuriyetin kanunlarına ve vatandaşların haklarına karşı bir şey yapma imtiyazına sahip değildir.”
Konuşmasını şu cümleyle tamamladı:
“Eğer bu olayda tek, bir tek sorumlu aranıyorsa o da bu adama güvenip danışman yapan benim.”
*
Başkanlık sisteminin iyi tarafı, yetkiyi iyi kullanmak ve devletin işleyişine hız getirmektir.
İyi başkanlık ise yetkiyi kullanırken, sorumluluğu da cesurca taşıyabilmektir.
Macron’un bu çıkışı, başkanlık sistemine karşı olanlara “Bu sistem çok da iyi olabilir” dedirtecek bir örnek değil mi...
‘EFHARİSTO KOMŞU’DAN ‘OHİ KOMŞU’YA 19 YIL
1999 yılında Hürriyet’te attığımız o manşet hâlâ gözümün önünde...
Yunanca “Efharisto komşu” demiştik ve Yunanistan’da çok konuşulmuştu.
*
“Teşekkürler komşu” demekti...
Yunanlı ilkyardım ekipleri gelmişti. Gölcük’te, Yalova’da Türklerle omuz omuza enkaz altından insan çıkarıyorlardı...
Davos’ta başlayan yakınlaşma, orada enkazın başında tam bir halk dayanışmasına dönüşmüştü...
*
Dün öğreniyorum ki, Yunan hükümeti büyük yangın için Türkiye’nin yardım önerisine “Ohi” (Hayır) demiş....
*
Olmadı komşu...
Hiç olmadı...
Birbirine sarılmış haldeki yanmış insan görüntüleri inanın bizim içimizi de en az sizinki kadar yakıyor...
Alevler içinde kavrulmuş geyik görüntüleri bizim içimizi de kavuruyor.
*
Bak komşu, bizim coğrafyamız aynı, kaderimiz de aynı...
Türkiye yana yana uzmanlaştı bu yangınlarda...
Bizim itfaiyecimiz, bizim yangın söndürme tekniğimiz iyidir komşu...
Hayat öğretti bize bunları... Coğrafyanın alın yazısını böyle okuduk biz...
*
Oysa insan hayatı söz konusu olunca, düşmanlığı unutmayı ne kadar güzel öğrenmiştik hep birlikte...
Sadece 19 yıl geçti...
Söyleyin neler oluyor bize...
MASUM GÜNLERİMİZİ HATIRLATAN BİR ŞARKI
BU hafta Nazan Öncel’in “Kaderimde Hep Güzeli Aradım” şarkısını dinliyorum.
Bu eski şarkının remaster edilmiş yeni halini Spotify’a koydu. 1970’lerin havasını taşıyan bir şarkı. Benim hep “Türkiye’nin masum yılları” dediğim dönemin şarkıları gibi...
Eski Yeşilçam günlerini hatırlatıyor.
Şehirler arası otobüslerde giderken verilen molalarda, kasabaların çay bahçelerinde dinlediğimiz şarkılardan...
Çok sevdim... Çok iyi geldi...
‘SİLK BENİ’ ŞARKISINI 1 NUMARA YAPAN AZİZ DİNLEYİCİLERİMİZ
ŞARKININ adı “Silk beni” ama söyleyen arkadaş öyle şehvetle telaffuz ediyor ki...
O “silk”i anla anlayabilirsen...
O söylüyor da aziz dinleyicilerimiz ne yapıyor...
Bu şarkıyı indirip dinleyerek, müzik platformlarının viral Top 50 listelerinde 1 numara yapıyor...
Al söyleyeni vur dinleyene...
Aralarında ben de varım ha...
Muhafazakâr çocuklar eşleriyle Bodrum tatilinde
DÜN Hürriyet ve Takvim gazetelerinde gördüm. Arda Turan ile hamile eşi Bodrum’da tatil yapıyormuş.
*
Arda Turan benim sevdiğim bir çocuktur...
Giyim tarzındaki modernitesi hoşuma gider. Siyaseten muhafazakâr bir çizgide durur, ama siyasi görüşünü hayat tarzı ile karıştırmaz...
Bu fotoğrafta ne hoşuma gitti biliyor musunuz...
Öyle bir şey saklamaya falan çalışmamış...
Neyse o rahatlığı var...
Zaten evliliği ile ilgili sorulara da hep hoşuma giden cevaplar veriyor...
Allah mutluluklarını hiç bozmasın... Çok da güzel bir karısı var...
Tabii bu fotoğrafa bakarken aklıma Alişan geldi...
Onun karısı da modern bir kız...
Ama Alişan’ın evlilik üzerine düşünceleri aynı değil...
*
Kendi kendime sordum.
Acaba Alişan’ın karısı da bikini giyer mi...
Açıp Kelebek’in yöneticisi Selim Akçin’e sordum...
“Abi var ve yarın yayınlıyoruz” dedi...
*
Vallahi muhafazakâr çocukların Bodrum tatili hoşuma gitti...
DURUN BİRAZ... BAŞKANLIK İYİ BİR SİSTEM DE OLABİLİR
1 Mayıs günü Paris’te yapılan İşçi Bayramı yürüyüşü sırasında çirkin bir olay meydana geldi.
Bir yetkili, yürüyüş yapan insanlardan birine saldırdı ve tekmeledi. Bunun görüntüleri medyaya yansıyınca çok ilginç bir durum ortaya çıktı.
*
Saldıran kişi Alexandre Benalla adlı biriydi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un danışmanıydı...
Bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra iki çok önemli gelişme oldu.
Önce İçişleri Bakanı saldırgan hakkında hemen bir soruşturma başlattı.
Kendisine “Bu soruşturmayı başlatmak için Başkan Macron’a bilgi verip iznini aldınız mı” diye sorulunca, bir saniye bile düşünmeden şu cevabı verdi:
“Hayır bilgi verme gereği görmedim...”
*
Fransa’nın direkt olarak halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı bu konudaki görüşünü önceki akşam iktidar ve muhalefet milletvekillerinin de katıldığı bir toplantıda verdi.
Aynen şunu söyledi:
“Bu olay çok ciddidir. Saldırıp tekme atan kişinin yaptığı şey benim için büyük bir düşkırıklığı ve ihanettir.
Benim kabinemde hiç ama hiç kimse, cumhuriyetin kanunlarına ve vatandaşların haklarına karşı bir şey yapma imtiyazına sahip değildir.”
Konuşmasını şu cümleyle tamamladı:
“Eğer bu olayda tek, bir tek sorumlu aranıyorsa o da bu adama güvenip danışman yapan benim.”
*
Başkanlık sisteminin iyi tarafı, yetkiyi iyi kullanmak ve devletin işleyişine hız getirmektir.
İyi başkanlık ise yetkiyi kullanırken, sorumluluğu da cesurca taşıyabilmektir.
Macron’un bu çıkışı, başkanlık sistemine karşı olanlara “Bu sistem çok da iyi olabilir” dedirtecek bir örnek değil mi...
‘EFHARİSTO KOMŞU’DAN ‘OHİ KOMŞU’YA 19 YIL
1999 yılında Hürriyet’te attığımız o manşet hâlâ gözümün önünde...
Yunanca “Efharisto komşu” demiştik ve Yunanistan’da çok konuşulmuştu.
*
“Teşekkürler komşu” demekti...
Yunanlı ilkyardım ekipleri gelmişti. Gölcük’te, Yalova’da Türklerle omuz omuza enkaz altından insan çıkarıyorlardı...
Davos’ta başlayan yakınlaşma, orada enkazın başında tam bir halk dayanışmasına dönüşmüştü...
*
Dün öğreniyorum ki, Yunan hükümeti büyük yangın için Türkiye’nin yardım önerisine “Ohi” (Hayır) demiş....
*
Olmadı komşu...
Hiç olmadı...
Birbirine sarılmış haldeki yanmış insan görüntüleri inanın bizim içimizi de en az sizinki kadar yakıyor...
Alevler içinde kavrulmuş geyik görüntüleri bizim içimizi de kavuruyor.
*
Bak komşu, bizim coğrafyamız aynı, kaderimiz de aynı...
Türkiye yana yana uzmanlaştı bu yangınlarda...
Bizim itfaiyecimiz, bizim yangın söndürme tekniğimiz iyidir komşu...
Hayat öğretti bize bunları... Coğrafyanın alın yazısını böyle okuduk biz...
*
Oysa insan hayatı söz konusu olunca, düşmanlığı unutmayı ne kadar güzel öğrenmiştik hep birlikte...
Sadece 19 yıl geçti...
Söyleyin neler oluyor bize...
MASUM GÜNLERİMİZİ HATIRLATAN BİR ŞARKI
BU hafta Nazan Öncel’in “Kaderimde Hep Güzeli Aradım” şarkısını dinliyorum.
Bu eski şarkının remaster edilmiş yeni halini Spotify’a koydu. 1970’lerin havasını taşıyan bir şarkı. Benim hep “Türkiye’nin masum yılları” dediğim dönemin şarkıları gibi...
Eski Yeşilçam günlerini hatırlatıyor.
Şehirler arası otobüslerde giderken verilen molalarda, kasabaların çay bahçelerinde dinlediğimiz şarkılardan...
Çok sevdim... Çok iyi geldi...
‘SİLK BENİ’ ŞARKISINI 1 NUMARA YAPAN AZİZ DİNLEYİCİLERİMİZ
ŞARKININ adı “Silk beni” ama söyleyen arkadaş öyle şehvetle telaffuz ediyor ki...
O “silk”i anla anlayabilirsen...
O söylüyor da aziz dinleyicilerimiz ne yapıyor...
Bu şarkıyı indirip dinleyerek, müzik platformlarının viral Top 50 listelerinde 1 numara yapıyor...
Al söyleyeni vur dinleyene...
Aralarında ben de varım ha...