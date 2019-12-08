MeToo çağında siz bu 9 Juliet’ten hangisisiniz

Verona, Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” hikâyesinin geçtiği şehirdi ve bu ev de Juliet’in oturduğu o evdi.
*
Geliş nedenim, çok sevdiğim bir İtalyan fotoğrafçısının çektiği fotoğraflar ve kısa metrajlı bir filmin galasına katılmaktı.
İtalya’nın en ünlü fotoğrafçılarından biri olan Paolo Roversi, bütün dünyaca artık marka olarak bilinen Pirelli takvimleri için “Juliet’in Peşinde” temalı bir dizi fotoğraf çekmişti.
*
Amacı “bugünün Juliet’i”ni bulmaktı...
Tezi de şuydu:
“Her kadının içinde bir Juliet vardır...”
Ve 2 soru soruyor:
Juliet hangi kadındır?
“Âşık ve mutlu kadın mı”, “Umutsuzca ağlayan kadın mı”...
Yoksa en umutsuz, yani “ölen” veya bugün olduğu gibi “öldürülen Juliet” mi...
Bir de şu:
“Juliet masumiyetin mi sembolüdür, yoksa bir kadın isyanının mı?”
*
Her kadını önce, kendini en güçlü ifade ettiği haliyle, yani makyajsız ve en savunmasız haliyle çekmiş.
Sonra da onları, kendilerine ait bir Juliet tasarımı içinde fotoğraflamış.
EN HÜZÜNLÜ... JULIET ÇOK YALNIZ BİR KRALİÇE MİDİR
- Claire Foy
35 yaşında...
Biz onu “Crown” dizisinin ilk iki sezonundaki Kraliçe Elizabeth rolünde tanıdık.
Bakılmaktan, seyredilmekten çok utanan ve sevmeyen bir karakter o. Onunki daha çok “umutsuz” bir Juliet...
En azından iki fotoğrafı da öyle diyor.
EN KARARLI... ‘BEN KENDİME YETERİM’ DİYEN BİR ‘HARRY POTTER’ KAHRAMANI
- Emma Watson
30 yaşında...
“Harry Potter” filmlerinin küçük kızı şimdi büyüdü...
Artık 30 yaşında ve dünyada “Self-partnership” hareketinin temsilcilerinden biri.
Yani “Ben kendime yeterim” diyerek kendi kendinin partneri haline gelmiş bir kadın.
“Erselik bir Juliet” diyebilirsiniz.
EN TUTKULU... KESİN İNANÇLI ANDROID BİR UZAKDOĞULU MU
- Chris Lee
35 yaşında...
Çinli şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu... Asıl adı Li Yuchun...
Erkekle kadın arasındaki sınır bölgesinde...
“Earth-quake” (deprem) kelimesini “heart-quake” (kalp zelzelesi) olarak okuyan bir gökyüzü şairi.
“Benim için aşk kesin inançlılıktır...”
İşte böyle diyor.
EN İSYANKÂR... JULIET... AÇIK SİYAH TENLİ BİR TRANS MI
- Indya Moore...
24 yaşında...
Onu Netflix dizisi “Pose”da seyrettiğimde “Bu nasıl bir bakıştır” dediğim kadın...
Belki de transseksüel oyuncuların kraliçesi...
“İlk aşkı incittim... Ve öldü” diyen biri...
Yani o ölen değil, öldüren Juliet...
Ama Romeo’yu değil... İstemeyerek aşkı öldürmüş bir kadın.
EN ACI ÇEKEN... ‘ALACAKARANLIK’TAN ÇIKIP GELMİŞ MADAM BOVARY Mİ
- Kristen Stewart
29 yaşında...
“Alacakaranlık Kuşağı” filminin kasabaya yeni gelen kızı...
Bir vampire âşık olacak kadar tutkulu bir Juliet...
“Ben kendimin birçok versiyonuyum” diyor...
Roversi kısa metrajlı filminde, ağlayarak zehri içen kadın, yani “Madam Bovary” rolü için onu seçmiş.
EN FLAMENKO... FİLMİ AĞITLA BİTİREN BİR CARMEN ‘HULİYETTA’ MI
- Rosalia
26 yaşında...
İspanyol şarkıcı.
Şarkıları 300 milyondan çok dinlenen kadın...
Juliet’in adını, gırtlağından gelen harika bir aksanla “Huliyetta” diye telaffuz ediyor.
Roversi’nin kısa metrajlı filmi onun olağanüstü bir ağıdı ile bitiyor...
Bir Carmen Juliet o...
EN MARJİNAL... BUGÜNÜN JULIET’İ MASUM BİR ERKEK DELİSİ OLABİLİR Mİ
- Mia Goth
26 yaşında...
Birçok filmde oynadı ama çoğumuz onu “İtiraf” filminde tanıdık.
Tabii filmin orijinal adı ile hatırlıyoruz: “Nymphomaniac”...
Oysa çok küçükken hayatında oynadığı ilk rol “Juliet”miş...
Masumiyet yani... Juliet’le ilgili merak ettiği en önemli soru ise şu:
“Bir kadın 4 gün içinde masumiyetten ölümcül bir tutkuya nasıl geçer...”
Dört gün... Onun gerçek hayatındaki Juliet rolünden erkek delisi (nemfoman) bir kadın rolüne geçişinden çok kısa bir süre tabii..
EN ENTELEKTÜEL... SİYAH BİR MİLENYUM AKTİVİSTİ JULIET Mİ
- Yara Shahidi
19 yaşında...
Amerikalı oyuncu, model ve aktivist... Harvard mezunu bir Juliet...
Küçüklüğünde Floransa’da Rönesans’ı öğrenirken, sabaha karşı 02.00’de meydanda futbol oynayan kız. Kitabı ilk okuduğunda o meşum planı yapan Friar Lawrence’e çok kızmış.
“Bu planın işlemeyeceği belliydi” diyor... Ama sonra fikri değişmiş.
EN HERKES... YOKSA HEPİMİZİN KIZI OLARAK BİR JULIET Mİ
- Stella Roversi
Fotoğrafları çeken Paolo Roversi’nin kızı...
Juliet hepimizin kızının, kardeşinin, annesinin, sevgilisinin, karısının içinde de vardır...
Belki de sadece bunu demek için burada...
TEST... KADINLAR İÇİN 4 SORUDA BUGÜNÜN JULIET’İ OLMAK
- SORU 1: Her kadının içinde bir Juliet vardır cümlesine inanır mısınız.
- SORU 2: Dört gün içinde masum bir kadın halinden tutkulu bir kadına dönüşebilir misiniz?
- SORU 3: Düşmanınıza âşık olabilir misiniz...
- SORU 4: Bugün bir erkek için ölümü göze alır mısınız...
ÇIPLAK JULIET’LER DÖNEMİNİN SONU
- PIRELLI bir zamanlar bütün dünyada bilinen o “çıplak kadın fotoğrafları” takvimi dönemini kapattı.
Bu yıl bir devrim yaparak konsept üzerine çalışan bir anlayışa döndüler.
Sonuç gerçekten harika...
TACİZCİ HOLLYWOOD ERKEKLERİ BÜTÜN ROMEO’LARI ÖLDÜRDÜ MÜ
ÜÇ gün boyunca Verona’da Paolo Roversi ve Pirelli’nin sanat ekibiyle birlikte kaldım.
Restoranlara gittik, sohbet ettik, sahne arkası çekimleri izledik. Her yerde Juliet vardı...
Ama hiçbir yerde Romeo’yu görmedim...
Galiba tacizci Hollywood erkekleri bütün Romeo’ları öldürmüş...
GONDOLDAKİ CENAZE FOTOĞRAFININ SIRRI
GALA sırasında Paolo Roversi ile kısa bir sohbet yaptım ve yıllardır merak ettiğim bir soruyu sordum.
Amerikalı şair Ezra Pound 1972 yılında Venedik’te öldüğünde Associated Press Ajansı, cenaze fotoğraflarını çekmek üzere Paolo Roversi’yi Venedik’e göndermişti.
Yıllardır gondolla taşınan tabutun fotoğraflarını arıyor ve bulamıyordum.
Hayretle yüzüme baktı ve “Bugüne kadar kimse bana bunu sormadı” dedi ve cevabını verdi:
“O fotoğraflar hiçbir zaman yayınlanmadı...”
İNSAN 72 YAŞINDA ROMEO OLUP DA JULIET ARAR MI
JULIET fotoğraflarını çeken Roversi benimle aynı yaşta. “Niye Juliet’in peşine düştünüz? 72 yaşında Romeo olmak mümkün mü?” diye sordum.
“Hayatta Juliet’in peşine düşme yaşı yoktur” dedi.
“Yani bu yaşta âşık olabilir misiniz” diye devam ettim.
Çok kısa bir cevap verdi:
“Kesinlikle.”
JULIET HİÇBİR ZAMAN O BALKONA ÇIKMADI
CASA di Giulietta...
Verona’da bütün sokaklarda bu tabelayı görüyorsunuz...
Yani Juliet’in evi...
14’üncü yüzyıldan kalma bir ev.
Burası gerçek adı Cappeletti olan Shakespeare’in eserinden Capulet diye tanıdığımız aileye ait mekânlardan biri.
O efsane balkon sonradan eklenmiş.
Her yıl orayı ziyaret eden 4 milyon insanın her biri biliyor ki, Juliet hiçbir zaman bu evde yaşamadı, o balkona çıkmadı.
Bahçede ise bir Juliet heykeli var...
Göğsünü okşayıp bir dilek tutarsanız yerine gelir diye biliniyor. Juliet’in göğsünü avuçladım. Dileğimi ise daha nazikçe tuttum...
FOTOĞRAF EDİTÖRÜ: UMUT VEİS
MeToo çağında siz bu 9 Juliet’ten hangisisiniz
CEREN Özdemir’in öldürüldüğü gün, İtalya’da Verona şehrinin Via Capello Sokağı’nın 23 numaralı evinden içeri giriyordum.
Verona, Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” hikâyesinin geçtiği şehirdi ve bu ev de Juliet’in oturduğu o evdi.
*
Geliş nedenim, çok sevdiğim bir İtalyan fotoğrafçısının çektiği fotoğraflar ve kısa metrajlı bir filmin galasına katılmaktı.
İtalya’nın en ünlü fotoğrafçılarından biri olan Paolo Roversi, bütün dünyaca artık marka olarak bilinen Pirelli takvimleri için “Juliet’in Peşinde” temalı bir dizi fotoğraf çekmişti.
*
Amacı “bugünün Juliet’i”ni bulmaktı...
Tezi de şuydu:
“Her kadının içinde bir Juliet vardır...”
Ve 2 soru soruyor:
Juliet hangi kadındır?
“Âşık ve mutlu kadın mı”, “Umutsuzca ağlayan kadın mı”...
Yoksa en umutsuz, yani “ölen” veya bugün olduğu gibi “öldürülen Juliet” mi...
Bir de şu:
“Juliet masumiyetin mi sembolüdür, yoksa bir kadın isyanının mı?”
*
Her kadını önce, kendini en güçlü ifade ettiği haliyle, yani makyajsız ve en savunmasız haliyle çekmiş.
Sonra da onları, kendilerine ait bir Juliet tasarımı içinde fotoğraflamış.
EN HÜZÜNLÜ... JULIET ÇOK YALNIZ BİR KRALİÇE MİDİR
- Claire Foy
35 yaşında...
Biz onu “Crown” dizisinin ilk iki sezonundaki Kraliçe Elizabeth rolünde tanıdık.
Bakılmaktan, seyredilmekten çok utanan ve sevmeyen bir karakter o. Onunki daha çok “umutsuz” bir Juliet...
En azından iki fotoğrafı da öyle diyor.
EN KARARLI... ‘BEN KENDİME YETERİM’ DİYEN BİR ‘HARRY POTTER’ KAHRAMANI
- Emma Watson
30 yaşında...
“Harry Potter” filmlerinin küçük kızı şimdi büyüdü...
Artık 30 yaşında ve dünyada “Self-partnership” hareketinin temsilcilerinden biri.
Yani “Ben kendime yeterim” diyerek kendi kendinin partneri haline gelmiş bir kadın.
“Erselik bir Juliet” diyebilirsiniz.
EN TUTKULU... KESİN İNANÇLI ANDROID BİR UZAKDOĞULU MU
- Chris Lee
35 yaşında...
Çinli şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu... Asıl adı Li Yuchun...
Erkekle kadın arasındaki sınır bölgesinde...
“Earth-quake” (deprem) kelimesini “heart-quake” (kalp zelzelesi) olarak okuyan bir gökyüzü şairi.
“Benim için aşk kesin inançlılıktır...”
İşte böyle diyor.
EN İSYANKÂR... JULIET... AÇIK SİYAH TENLİ BİR TRANS MI
- Indya Moore...
24 yaşında...
Onu Netflix dizisi “Pose”da seyrettiğimde “Bu nasıl bir bakıştır” dediğim kadın...
Belki de transseksüel oyuncuların kraliçesi...
“İlk aşkı incittim... Ve öldü” diyen biri...
Yani o ölen değil, öldüren Juliet...
Ama Romeo’yu değil... İstemeyerek aşkı öldürmüş bir kadın.
EN ACI ÇEKEN... ‘ALACAKARANLIK’TAN ÇIKIP GELMİŞ MADAM BOVARY Mİ
- Kristen Stewart
29 yaşında...
“Alacakaranlık Kuşağı” filminin kasabaya yeni gelen kızı...
Bir vampire âşık olacak kadar tutkulu bir Juliet...
“Ben kendimin birçok versiyonuyum” diyor...
Roversi kısa metrajlı filminde, ağlayarak zehri içen kadın, yani “Madam Bovary” rolü için onu seçmiş.
EN FLAMENKO... FİLMİ AĞITLA BİTİREN BİR CARMEN ‘HULİYETTA’ MI
- Rosalia
26 yaşında...
İspanyol şarkıcı.
Şarkıları 300 milyondan çok dinlenen kadın...
Juliet’in adını, gırtlağından gelen harika bir aksanla “Huliyetta” diye telaffuz ediyor.
Roversi’nin kısa metrajlı filmi onun olağanüstü bir ağıdı ile bitiyor...
Bir Carmen Juliet o...
EN MARJİNAL... BUGÜNÜN JULIET’İ MASUM BİR ERKEK DELİSİ OLABİLİR Mİ
- Mia Goth
26 yaşında...
Birçok filmde oynadı ama çoğumuz onu “İtiraf” filminde tanıdık.
Tabii filmin orijinal adı ile hatırlıyoruz: “Nymphomaniac”...
Oysa çok küçükken hayatında oynadığı ilk rol “Juliet”miş...
Masumiyet yani... Juliet’le ilgili merak ettiği en önemli soru ise şu:
“Bir kadın 4 gün içinde masumiyetten ölümcül bir tutkuya nasıl geçer...”
Dört gün... Onun gerçek hayatındaki Juliet rolünden erkek delisi (nemfoman) bir kadın rolüne geçişinden çok kısa bir süre tabii..
EN ENTELEKTÜEL... SİYAH BİR MİLENYUM AKTİVİSTİ JULIET Mİ
- Yara Shahidi
19 yaşında...
Amerikalı oyuncu, model ve aktivist... Harvard mezunu bir Juliet...
Küçüklüğünde Floransa’da Rönesans’ı öğrenirken, sabaha karşı 02.00’de meydanda futbol oynayan kız. Kitabı ilk okuduğunda o meşum planı yapan Friar Lawrence’e çok kızmış.
“Bu planın işlemeyeceği belliydi” diyor... Ama sonra fikri değişmiş.
EN HERKES... YOKSA HEPİMİZİN KIZI OLARAK BİR JULIET Mİ
- Stella Roversi
Fotoğrafları çeken Paolo Roversi’nin kızı...
Juliet hepimizin kızının, kardeşinin, annesinin, sevgilisinin, karısının içinde de vardır...
Belki de sadece bunu demek için burada...
TEST... KADINLAR İÇİN 4 SORUDA BUGÜNÜN JULIET’İ OLMAK
- SORU 1: Her kadının içinde bir Juliet vardır cümlesine inanır mısınız.
- SORU 2: Dört gün içinde masum bir kadın halinden tutkulu bir kadına dönüşebilir misiniz?
- SORU 3: Düşmanınıza âşık olabilir misiniz...
- SORU 4: Bugün bir erkek için ölümü göze alır mısınız...
ÇIPLAK JULIET’LER DÖNEMİNİN SONU
- PIRELLI bir zamanlar bütün dünyada bilinen o “çıplak kadın fotoğrafları” takvimi dönemini kapattı.
Bu yıl bir devrim yaparak konsept üzerine çalışan bir anlayışa döndüler.
Sonuç gerçekten harika...
TACİZCİ HOLLYWOOD ERKEKLERİ BÜTÜN ROMEO’LARI ÖLDÜRDÜ MÜ
ÜÇ gün boyunca Verona’da Paolo Roversi ve Pirelli’nin sanat ekibiyle birlikte kaldım.
Restoranlara gittik, sohbet ettik, sahne arkası çekimleri izledik. Her yerde Juliet vardı...
Ama hiçbir yerde Romeo’yu görmedim...
Galiba tacizci Hollywood erkekleri bütün Romeo’ları öldürmüş...
GONDOLDAKİ CENAZE FOTOĞRAFININ SIRRI
GALA sırasında Paolo Roversi ile kısa bir sohbet yaptım ve yıllardır merak ettiğim bir soruyu sordum.
Amerikalı şair Ezra Pound 1972 yılında Venedik’te öldüğünde Associated Press Ajansı, cenaze fotoğraflarını çekmek üzere Paolo Roversi’yi Venedik’e göndermişti.
Yıllardır gondolla taşınan tabutun fotoğraflarını arıyor ve bulamıyordum.
Hayretle yüzüme baktı ve “Bugüne kadar kimse bana bunu sormadı” dedi ve cevabını verdi:
“O fotoğraflar hiçbir zaman yayınlanmadı...”
İNSAN 72 YAŞINDA ROMEO OLUP DA JULIET ARAR MI
JULIET fotoğraflarını çeken Roversi benimle aynı yaşta. “Niye Juliet’in peşine düştünüz? 72 yaşında Romeo olmak mümkün mü?” diye sordum.
“Hayatta Juliet’in peşine düşme yaşı yoktur” dedi.
“Yani bu yaşta âşık olabilir misiniz” diye devam ettim.
Çok kısa bir cevap verdi:
“Kesinlikle.”
JULIET HİÇBİR ZAMAN O BALKONA ÇIKMADI
CASA di Giulietta...
Verona’da bütün sokaklarda bu tabelayı görüyorsunuz...
Yani Juliet’in evi...
14’üncü yüzyıldan kalma bir ev.
Burası gerçek adı Cappeletti olan Shakespeare’in eserinden Capulet diye tanıdığımız aileye ait mekânlardan biri.
O efsane balkon sonradan eklenmiş.
Her yıl orayı ziyaret eden 4 milyon insanın her biri biliyor ki, Juliet hiçbir zaman bu evde yaşamadı, o balkona çıkmadı.
Bahçede ise bir Juliet heykeli var...
Göğsünü okşayıp bir dilek tutarsanız yerine gelir diye biliniyor. Juliet’in göğsünü avuçladım. Dileğimi ise daha nazikçe tuttum...
FOTOĞRAF EDİTÖRÜ: UMUT VEİS