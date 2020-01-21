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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Küresel ısınma geçen yıl en çok hangi şehri vurdu

21 Ocak 2020

NEW York Times dün çok ilginç bir çalışmanın sonuçlarını yayınladı.

AccuWeather adlı araştırma şirketi şunları yapmış:

- 1981 ile 2010 yılları arasında 3 bin 500 şehirde her gün en yüksek ve en düşük sıcaklıkların ortalamasını alarak her şehir için ortalama ısıları belirlemiş.

- Buna göre 2019, tarihteki en sıcak ikinci yıl olmuş.

Küresel ısınma geçen yıl en çok hangi şehri vurdu

- Dünyadaki 3 bin 500 şehrin yüzde 83’ünde hava geçen yıla göre daha sıcak olmuş.

*

Gazete bu 3 bin 500 şehirle ilgili bir de arama motoru koymuş.

İstediğiniz şehrin adını yazıp ortalamalara göre ne kadar ısındığını, yılın her günü durumun ne olduğunu görüyorsunuz.

Türkiye’nin büyük şehirlerini arayıp durumlarına baktım.

*

- Hemen bütün şehirlerimizde 2019 ortalamanın üzerine çıkmış.

*

- Eğer bu rakamlar küresel ısınma bakımından bir şey ifade ediyorsa durumun en vahim olduğu şehir İstanbul.

Küresel ısınma geçen yıl en çok hangi şehri vurdu

*

- Yedi büyük şehrimizde hava son 30 yılın ortalamasının en az 2 derece üstüne çıkmış.

*

Bu rakamları bir kenara yazıyorum.

Gelecek yılki sonuçlarla karşılaştırmak ilginç olacak.

NE YALAN SÖYLEYEYİM BEN KANALA TALİP OLAN BU ŞİRKETİN ADINI SEVMEDİM

KANAL İstanbul’un henüz ihale aşaması başlamadı ama dün itibarıyla Amerikalı bir şirket ben bu işte varım demiş.

Türkiye’de ofis açan ABD’li fon şirketinin adı “Money Maker Management”mış...

İsmine fena taktım...

Kulağıma sanki “para basma makinesi” gibi geldi...

ESKİYİP ÖLEN VE ŞİMDİ DOĞAN KELİMELER

- Çok değil, iki yıl önceye kadar en gözde kelime “üst akıl”...

Unutuldu gitti...

Şimdi en gözde kelime “proje”...

- Bir zamanlar medyada ve siyasette “toplum mühendisliği” sözü gözdeydi...

Şimdiyse “toplum yüksek mühendisliği”...

TBMM GİZLİ OTURUM YAPIP BU BELGESELİ SEYRETSE

Küresel ısınma geçen yıl en çok hangi şehri vurdu

RKİYE Büyük Millet Meclisi hayvan hakları yasasını görüşmeye başlayacak.

Keşke diyorum görüşme başlamadan önce şu anlatacağım yeni belgesel diziyi toplu oturumda izleseler.

*

Olay 2010 yılında bilinmeyen birinin gizli bir hesaptan YouTube’a yüklediği video ile başlıyor.

Küresel ısınma geçen yıl en çok hangi şehri vurdu

Yüzünün çok küçük kısmını gösteren genç bir erkek, iki küçük kediyi vakumlu poşete koyarak öldürüyor.

*

Bunun üzerine Facebook’ta küçük bir grup bu adamın kimi olduğunu araştırmaya başlıyor.

Sonuçta kim olduğunu da buluyorlar ama polisi ikna edip yakalatmaları mümkün olmuyor.

O sırada bir psikolog, bu tür hayvan öldürüp onu teşhir eden insanların daha sonra bununla yetinmeyip insanları öldüren bir seri katile dönüşeceğini söylüyor.

*

Gerçekten de iki yıl sonra aynı kişi bir gay’i öldürüp videoya çekiyor ve yayınlıyor.

Netflix Kanada’da 2010-12 arasında geçen bu gerçek olayı bir “true crime” (gerçek polisiye) belgeseli haline getirip yayınladı.

Hayvanları öldüren insanların nasıl bir karaktere sahip olduğunu görmeleri bakımından çok etkili olabilir.

DÜN BU MASAYA BAKINCA TURGUT UYAR’I HATIRLADIM

Küresel ısınma geçen yıl en çok hangi şehri vurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ve T24 yazarlarıyla bir araya gelmiş. 

*

- Ergenekon davalarındaki kumpasla 5 yıl hapis yatmış Tuncay Özkan’la, bu davalar için, “Küçük fotoğrafa değil büyük fotoğrafa bakalım” diyen Murat Belge aynı masada...

*

- Bir zamanlar askerden en iyi haber alan gazeteci Fikret Bilâ ile askerle en çok kavga eden gazeteci Hasan Cemal aynı masada...

*

- 2002’de AK Parti iktidara gelirken ve sonraki yıllarda Erdoğan’ı en çok destekleyenlerle, o günden beri yıldızı hiç barışmamış olanlar aynı masada.

*

T24 bu insanları aynı çatı altında toplayabilmişse...

Kılıçdaroğlu bu insanları aynı masada bir araya getirebilmiş, aynı kareye sokabilmişse...

Demek ki hayat işte böyle bir masaymış...

Kimse çıkıp “Ben onunla aynı masaya oturmam” falan gibi laflar etmemeliymiş.

*

Turgut Uyar, “Bazen kalkıp gitmek iyidir” diyordu.

Ben de tamamlayayım:

“Bazen da oturup konuşmak daha iyidir...”

İnşallah bir gün bütün Türkiye böyle güzel bir masa olur.

‘ANADOLU ATEŞİ’ DÜNYANIN  EN BÜYÜK SPOR ŞOVUNDA

Küresel ısınma geçen yıl en çok hangi şehri vurdu

ÖNCEKİ akşam Mustafa Erdoğan’la konuştum.

2 Şubat 2020 günü Miami’de yapılacak olan Amerikan futbol ligi finali Super Bowl’da sahneye çıkacaklarmış.

Hem de kimlerle...

Lady Gaga, Ariane Grande ve Eminem’le...

Geçen yıl dünyanın bir başka olağanüstü şovuna katılmışlardı.

Çin’de yapılan Asya Kültür Festivali’nin muhteşem açılış töreninde dans etmişlerdi...

Helal olsun Mustafa Erdoğan’a...

Bunca yıldır bu projeyi sürdürüyor...

Daha da önemlisi, her yıl biraz daha büyük küresel şovlarda sahne alıyor.

KATKIDA BULUNANLAR

Sayfa Editörü:Eyüp Serbest

Foto Editörü: Murat Şaka

Düzeltmen: Metin Usta

Tasarım ve Uygulama:

Selma Songül Zengin

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