Kraliçe'nin akşam çayı kekini bile o veriyor

Godiva gibi dünyanın dört bir yanında tanınan bir prestij markasının sahibi...



Üstelik o markayı alıp daha yukarılara çıkarmış...



İngiltere’de Kraliçe’nin bile her akşamüzeri çayı ile birlikte yediği portakallı, çikolatalı Jaffa Cakes’ini onun dev küresel şirketi United Biscuits üretiyor...



Kraliçesiyle birlikte her gün 5 milyon İngiliz çay saatinde aynı keki yiyor.



Türkiye’de her gün milyonlarca çocuk onun ürettiği bisküvileri, çikolataları yiyor.



Dünyada 80 fabrikası var... 55’i Türkiye’de...

60 bin personeli var... 40 bini Türkiye’de...



Ve bu insana birtakım karanlık kişiler, çevreler durmadan “Türkiye’den gidiyor” diye iftira atmaya devam ediyor...



O da durmadan kendini savunmaya çalışıyor...



Türkiye’nin el üstünde tutması, yere göğe koyamaması gereken insan, sanki ülkesine karşı bir kabahat işlemiş gibi muameleye uğruyor.



Hani vatan hainliği diye hiç sevmediğim bir söz var ya...



İşte o söz, Türk’ün adını, ekonomideki bayrağını bütün dünyada dalgalandıran insanlara bu iftiraları atanların üzerine cuk diye oturacak bir sözdür.



Hürriyet yazarı Vahap Munyar dün köşesini işte bu vatansever insan Murat Ülker’e açmış...



O da kendini anlatmış.



Teşekkürler Vahap...





ÖZGÜR BEY BU LAF HİÇ OLMADI

SİYASETLE pek ilgilenmediğim için, CHP milletvekili Özgür Özel’in o sözünü atlamışım. Dün Star gazetesinde Ersoy Dede’nin köşesinde

okuyunca vicdanım bunu yazman gerekir dedi. CHP milletvekili, TBMM kürsüsünden Başbakan Binali Yıldırım’ı, 15 Temmuz gecesi neredeyse kaçıp saklanmakla itham etti...



İnsaf Özgür kardeşim insaf...



O gece hepimiz gördük... Hepimiz izledik. Daha tanklar köprünün üzerindeyken Başbakan Binali Yıldırım televizyonlardan “Bu kalkışmadır” diye isyan etti. Yetmedi, “Milleti vuran bu uçakları vurun” diye emir verdi. Evet iktidarın bazı üyeleri 15 Temmuz gecesi için Kemal Kılıçdaroğlu’na büyük haksızlık ediyor...



Ama bir haksızlığa karşı çıkmak için onun kadar büyük bir haksızlık yapmak da olmuyor yani...





EN SNOP TÜRK GURMESİ BİLE '2 MICHELIN'LİK' DEDİ

ERKEK erkeğe yemek yemek çok hoş bir şey değildir... Hele hele karşınızdaki öteki erkek Haber Türk yazarı Ali Esad Göksel gibi Türkiye’nin en snop ve en zor gurmesi ise...



İşiniz iş...



Önceki akşam Sunset’te böyle bir yemek yedik.







Fransız şefi Fabrice Canelle bize çok özel bir mönü hazırladı. İki erkek yetmiyormuş gibi, masada bir de üçüncü erkek vardı.



Sunset’in sahibi Barış...Allah’tan hemen yanımızdaki masada 4 kadın oturuyordu. İçlerinden birini tanıyorduk, zaman zaman onlarla da sohbet ederek geceyi kurtardık. Yemeğe gelince...



Fabrice Canelle bir Türk’le evli...



Abartmadan söylüyorum...



Son yıllarda Massimo Bottura ve Christian Le Squer gibi 3 Michelin yıldızlı şeften sonra yediğim en etkileyici mönüydü. Diyorum ya Ali Esad Türkiye’nin en snop yemek yazarıdır.



Düşünün o bile “Rahat 2 Michelin yıldızı hak eden bir şef” dedi...



Bu arada Sunset, son yıllarda Batı’da çok yaygınlaşan bir uygulamayı başlatmış.



Daha ucuz fiyatlarla tadımlık öğle yemeği mönüleri hazırlamış. Öğle yemeğini çok seven biri olarak mönü çok ilgimi çekti.





BU ÜÇ VIAGRA ERKEĞİ O GÜN NE GEYİK YAPMIŞTIR

BEN daha önce görmemiştim, dün bir arkadaşım göndermiş.



Fotoğrafta üç erkek var.







Soldan Jack Nicholson...



Hollywood’un kadınlar gözünde en cazip erkeklerinden biri...



Hani o filmdeki Viagra kullanan sempatik mi sempatik adam.



Solundaki Warren Beatty...



Hollywood’un gelmiş geçmiş, gelecek, gidecek en büyük çapkını...



Kimine göre hayatından 5 bin kadın geçmiş... Kimine göre 15 bin...



Öteki Donald Trump...



Malum şahıs...



Kadınlar konusundaki hali tavrı herkesçe malum...



Trump 1978 yılında gazino açmak için İran’ın başkenti Tahran’a gitmiş.



Yanına da Jack Nicholson ve Warren Beatty’yi almış...



Tayfa muazzam değil mi...



Sizce bu fotoğrafın çekildiği akşam ve gece, o masada neler konuşulmuştur?



Sonra otelde neler yaşanmıştır...



Düşünün, aklınıza ilk gelen neyse kesin odur.



Kesin olan bir şey de şu:



Humeyni iktidara gelince proje kalmış.

NOT: Bu fotoğraf 2017 yılında ortaya çıkmış. Üzerine birçok yazı yazılan fotoğrafın sahte olduğuna dair bilgiler de var. Gerçek hikayesini araştırıp bulduk. Fotoğraf 27 haziran 1988’de, New Jersey / Atlantic City Trump Plaza’da Mike Tyson - Michale Spinks boks maçı sırasında çekilmiş.





BEN DÖVMESİZ KADIN SEVMEM DERSEM BENİ DÖVERLER Mİ







YOK cümleyi olumsuz değil, olumlu haliyle şöyle söyleyeceğim.



Ben kadında dövmeyi çok severim.



Geçen pazartesi akşamı “Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı” filminin galası vardı.



Benim Scarlett Johansson hayranlığım herkesin bildiği bir sır.



Onun galadan gelen bu fotoğrafını ve sırtındaki dövmeyi görünce ne hale geldiğimi siz tahmin edin...



Yoksa, Tansu’dan çekinmesem ben yazacağım...