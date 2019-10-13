Koç burcundanım ve bu gece yarısı Müfrid geliyor ben kaçayım

Astrologlar öyle diyor.
Bir ucunda Plüton, ötekinde Jüpiter yer alacakmış.
*
Güneş tarafında Müfrid isimli bir yıldız etken olacakmış.
Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama bu Müfrid kelimesi hiç hoşuma gitmedi.
Bu Müfrid bana tuhaf şeyler yapacakmış.
*
Astroloğum diyor ki:
“Sen tam bir Koç’sun. Neşeli, atak, çocuksu, sabırsız, tahammülün azdır. Kendini ortaya atıp abuk sabuk şeyler yaparsın...”
Evet öyleyim...
“İşte o yüzden” diyor, “Aman bu Müfrid’den çekin. Anlık heyecanınla kendini ortaya atma...”
*
O zaman bu Müfrid, Güneş tarafında durduğu sürece, ben kuytuda, karanlık, tenhada kalayım.
AKİT’E ÖYLE BİR CEVAP VERDİ Kİ HELAL OLSUN
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ı hep ilgiyle izliyorum.
Çok farklı bir kadın. Kendine has bir düşünce yapısı ve duruşu var.
Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) başkan yardımcısı.
*
Son zamanlarda Akit gazetesi, KADEM’deki görev dolayısıyla ona çok yükleniyor.
Ama bir adım geri atmadan tutumunu koruyor.
*
Önceki gün, hiç adını vermeden Akit’e öyle güzel bir cevap verdi ki:
- “KADEM olarak bizim anlayışımızda kadın ve erkeğin iki cins olarak yarıştırılması yoktur. Adalet zemininde birbirini tamamlayan kadın ve erkek anlayışımız vardır.”
- “Kadınlar Allah karşısında tek başına hesap verecektir. Tüm sorumlulukların en başında bir kuldur. Kendi iradesiyle hareket etmesi gereken bir bireydir.”
Altına ben de imzamı atıyor ve helal olsun diyorum.
ŞAPKADA ‘PEAKY BLINDERS’ SEZONUNU AÇIYORUM
SONBAHAR geldi ve şapka mevsimim açıldı. Geçen hafta Hırvatistan’ın Split kentinde bu yılki şapka tercihimi yaptım.
Adı “Peaky Blinders” tarzı...
Çok tutulan Netflix dizisi “Peaky Blinders” filminin neredeyse bütün karakterlerinin başında bu şapka var.
Orijinal adı: “Cab Hat”.
Yani taksi şoförü şapkası.
1900’lerin başında taksi şoförlerinin taktığı şapka. Geçen hafta Peaky Blinders dizisinin beşinci sezonunu izledim.İçimdeki bonobo uyandı ve anında bu şapkaya döndüm.
Nasıl, iyi durmuş mu...
44 BEDEN KADINLARIN VICTORIA’S SECRET ZAFERİ
ÇOK mutluyum... Dünyanın en büyük kadın iç giyim markası Victoria’s Secret sonunda 44 beden kadını keşfetti.
*
Şirket ilk büyük beden mankenle anlaştı. Adı Ali
Tate-Cutler...
Bu şirket için gerçek bir devrim. Böylece Ali Tate-Cutler, “kadınları tek tipleştirmeye özendirmekle” suçlanan markanın tarihine geçen ilk kadın oldu bu kadın sayesinde.
*
Her yıl yapılan Victoria’s Secret moda şovunun yönetmeni Ed Razek, geçmişte çok iddialı konuşmuş, “Geleneksel moda şovunda asla trans veya büyük beden mankenlere yer olmayacak” demişti.
Ama bu laf ona pahalıya patlamıştı.
Söylediği bu sözlerden sonra büyük tepkiler gelmiş ve Razek erken emekli olmuştu.
Victoria’s Secret tepkileri azaltmak için ilk trans modeli Valentina Sampaio ile anlaşmaya varmıştı...
YENİ VE BÜYÜK BİR MAGAZİNCİ DOĞUYOR
TUĞRUL Eryılmaz, benim SBF Basın Yayın Yüksek Okulu dönemimden tanıdığım bir gazeteci.
Ama gazetecilik yaklaşımım hep farlı oldu. O benim gazeteciliğimi eleştiren bir anlayıştaydı..
*
Radikal gazetesinden sonra bir süre kenara çekilmişti, şimdi gazeteciliğe döndü.
Hem de beni şaşırtan bir gazetecilikle.
Son zamanlarda T24 sitesinde yepyeni bir magazin tarzı yaratıyor...
Hemen söyleyeyim... Hastasıyım.
Bugün size Tuğrul Eryılmaz’ın T24’teki köşesinden en son magazin haberlerini aktarıyorum.
YENİ MAGAZİN 1... PALAMUTBÜKÜ’NÜN PARALILARI MESUDİYE’NİN ESKİ TÜFEKLERİ
YENİ kaliteli magazin yazarımız Tuğrul Eryılmaz ekim ayının başında Can Yücel’in “Beni buraya gömün” dediği Datça’daki Palamutbükü ve Mesudiye köylerinde dolaşmış.
Davet eden de Ford Otosan Genel Müdürlüğü’nden emekli arkadaşı Macit Akman’mış.
Ondan öğreniyoruz ki Palamutbükü’nde parası daha fazla olanlar yaşıyormuş.
Oyuncu Şener Şen, yönetmen Yavuz Turgul, şarkıcı Emel Sayın.
*
Buna karşılık, gazeteci ve eski tüfek ‘diyaspora’ Mesudiye köyünü mekân tutmuş. Ormanın içinde vadilere bakan tek katlı, iki katlı evlerde oturuyorlar.
Hepsinin iddiası, bin bir türlü emekle bu evleri inşa ettikleri yolunda. Halen de bir bölümü yeterince aktifler.
Yemekler düzenleyip protesto gösterileri bile yapıyorlar.
O eski tüfek gazeteciler de şunlarmış:
Nilgün Uysal, Figen Akşit, Korhan Atay, son Haldun Taner Öykü Ödülü’nün sahibi Kemal Erdem ve 60’ların ikinci yarısından Dev-Genç’li avukat Ülkü Ahmet.
YENİ MAGAZİN 2... AYDINLIKÇILAR, BİRGÜNCÜLER EVRENSELCİLER, SON FISILTILAR
YENİ magazinci Tuğrul Eryılmaz’ın köşesinden Türkiye Gazeteciler Sendikası fısıltısı:
“Yok efendim Aydınlıkçılar ile işbirliği yapılmış, yok efendim BirGüncüler bazı şeylere kızıp istifa etmişler. Evrenselciler de buna hiç ses çıkarmamışlar, daha bir sürü iddia...
Birisi bu genç arkadaşlara sendikanın dernek olmadığını, bir meslek örgütü olduğunu hatırlatıverse...”
EGE POP... HAFTANIN TOP 5’İ
- Yirmi7: “Saklambaç”
- Fatih Bulut: “Çok Sevdim
Yalan Oldu”
- Nikos Vertis: “Allaxa”
- Ferhat Göçer: “Sönmek Bilmiyor”
- Sıla: “Karanfil”
........................................................
NOT: Ege popu Top 20 listemi bugün Saat 13.00’te Number 1 Türk FM’de dinleyebilirsiniz.
BATI POP... HAFTANIN TOP 5’İ
- CLYPSO: “D.Y.S. (Defend Your Situation)
- İlkan Günüç: “Heartbroken”
- Chromatics: “Closer to Grey”
- Post Malone: “Circles”
- Adriana Grande, Myley Cyrus, Lana Del Rey: “Don’t Call Me Angel”
........................................................
NOT: Batı pop müziği Top 20 listemi bu sabah saat 10.00’da Number 1 FM’de dinleyebilirsiniz.
Koç burcundanım ve bu gece yarısı Müfrid geliyor ben kaçayım
BU gece yarısı yani 13 Ekim Pazar günü 20 derece Koç burcunda bir dolunay meydana gelecekmiş.
Astrologlar öyle diyor.
Bir ucunda Plüton, ötekinde Jüpiter yer alacakmış.
*
Güneş tarafında Müfrid isimli bir yıldız etken olacakmış.
Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama bu Müfrid kelimesi hiç hoşuma gitmedi.
Bu Müfrid bana tuhaf şeyler yapacakmış.
*
Astroloğum diyor ki:
“Sen tam bir Koç’sun. Neşeli, atak, çocuksu, sabırsız, tahammülün azdır. Kendini ortaya atıp abuk sabuk şeyler yaparsın...”
Evet öyleyim...
“İşte o yüzden” diyor, “Aman bu Müfrid’den çekin. Anlık heyecanınla kendini ortaya atma...”
*
O zaman bu Müfrid, Güneş tarafında durduğu sürece, ben kuytuda, karanlık, tenhada kalayım.
AKİT’E ÖYLE BİR CEVAP VERDİ Kİ HELAL OLSUN
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ı hep ilgiyle izliyorum.
Çok farklı bir kadın. Kendine has bir düşünce yapısı ve duruşu var.
Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) başkan yardımcısı.
*
Son zamanlarda Akit gazetesi, KADEM’deki görev dolayısıyla ona çok yükleniyor.
Ama bir adım geri atmadan tutumunu koruyor.
*
Önceki gün, hiç adını vermeden Akit’e öyle güzel bir cevap verdi ki:
- “KADEM olarak bizim anlayışımızda kadın ve erkeğin iki cins olarak yarıştırılması yoktur. Adalet zemininde birbirini tamamlayan kadın ve erkek anlayışımız vardır.”
- “Kadınlar Allah karşısında tek başına hesap verecektir. Tüm sorumlulukların en başında bir kuldur. Kendi iradesiyle hareket etmesi gereken bir bireydir.”
Altına ben de imzamı atıyor ve helal olsun diyorum.
ŞAPKADA ‘PEAKY BLINDERS’ SEZONUNU AÇIYORUM
SONBAHAR geldi ve şapka mevsimim açıldı. Geçen hafta Hırvatistan’ın Split kentinde bu yılki şapka tercihimi yaptım.
Adı “Peaky Blinders” tarzı...
Çok tutulan Netflix dizisi “Peaky Blinders” filminin neredeyse bütün karakterlerinin başında bu şapka var.
Orijinal adı: “Cab Hat”.
Yani taksi şoförü şapkası.
1900’lerin başında taksi şoförlerinin taktığı şapka. Geçen hafta Peaky Blinders dizisinin beşinci sezonunu izledim.İçimdeki bonobo uyandı ve anında bu şapkaya döndüm.
Nasıl, iyi durmuş mu...
44 BEDEN KADINLARIN VICTORIA’S SECRET ZAFERİ
ÇOK mutluyum... Dünyanın en büyük kadın iç giyim markası Victoria’s Secret sonunda 44 beden kadını keşfetti.
*
Şirket ilk büyük beden mankenle anlaştı. Adı Ali
Tate-Cutler...
Bu şirket için gerçek bir devrim. Böylece Ali Tate-Cutler, “kadınları tek tipleştirmeye özendirmekle” suçlanan markanın tarihine geçen ilk kadın oldu bu kadın sayesinde.
*
Her yıl yapılan Victoria’s Secret moda şovunun yönetmeni Ed Razek, geçmişte çok iddialı konuşmuş, “Geleneksel moda şovunda asla trans veya büyük beden mankenlere yer olmayacak” demişti.
Ama bu laf ona pahalıya patlamıştı.
Söylediği bu sözlerden sonra büyük tepkiler gelmiş ve Razek erken emekli olmuştu.
Victoria’s Secret tepkileri azaltmak için ilk trans modeli Valentina Sampaio ile anlaşmaya varmıştı...
YENİ VE BÜYÜK BİR MAGAZİNCİ DOĞUYOR
TUĞRUL Eryılmaz, benim SBF Basın Yayın Yüksek Okulu dönemimden tanıdığım bir gazeteci.
Ama gazetecilik yaklaşımım hep farlı oldu. O benim gazeteciliğimi eleştiren bir anlayıştaydı..
*
Radikal gazetesinden sonra bir süre kenara çekilmişti, şimdi gazeteciliğe döndü.
Hem de beni şaşırtan bir gazetecilikle.
Son zamanlarda T24 sitesinde yepyeni bir magazin tarzı yaratıyor...
Hemen söyleyeyim... Hastasıyım.
Bugün size Tuğrul Eryılmaz’ın T24’teki köşesinden en son magazin haberlerini aktarıyorum.
YENİ MAGAZİN 1... PALAMUTBÜKÜ’NÜN PARALILARI MESUDİYE’NİN ESKİ TÜFEKLERİ
YENİ kaliteli magazin yazarımız Tuğrul Eryılmaz ekim ayının başında Can Yücel’in “Beni buraya gömün” dediği Datça’daki Palamutbükü ve Mesudiye köylerinde dolaşmış.
Davet eden de Ford Otosan Genel Müdürlüğü’nden emekli arkadaşı Macit Akman’mış.
Ondan öğreniyoruz ki Palamutbükü’nde parası daha fazla olanlar yaşıyormuş.
Oyuncu Şener Şen, yönetmen Yavuz Turgul, şarkıcı Emel Sayın.
*
Buna karşılık, gazeteci ve eski tüfek ‘diyaspora’ Mesudiye köyünü mekân tutmuş. Ormanın içinde vadilere bakan tek katlı, iki katlı evlerde oturuyorlar.
Hepsinin iddiası, bin bir türlü emekle bu evleri inşa ettikleri yolunda. Halen de bir bölümü yeterince aktifler.
Yemekler düzenleyip protesto gösterileri bile yapıyorlar.
O eski tüfek gazeteciler de şunlarmış:
Nilgün Uysal, Figen Akşit, Korhan Atay, son Haldun Taner Öykü Ödülü’nün sahibi Kemal Erdem ve 60’ların ikinci yarısından Dev-Genç’li avukat Ülkü Ahmet.
YENİ MAGAZİN 2... AYDINLIKÇILAR, BİRGÜNCÜLER EVRENSELCİLER, SON FISILTILAR
YENİ magazinci Tuğrul Eryılmaz’ın köşesinden Türkiye Gazeteciler Sendikası fısıltısı:
“Yok efendim Aydınlıkçılar ile işbirliği yapılmış, yok efendim BirGüncüler bazı şeylere kızıp istifa etmişler. Evrenselciler de buna hiç ses çıkarmamışlar, daha bir sürü iddia...
Birisi bu genç arkadaşlara sendikanın dernek olmadığını, bir meslek örgütü olduğunu hatırlatıverse...”
EGE POP... HAFTANIN TOP 5’İ
- Yirmi7: “Saklambaç”
- Fatih Bulut: “Çok Sevdim
Yalan Oldu”
- Nikos Vertis: “Allaxa”
- Ferhat Göçer: “Sönmek Bilmiyor”
- Sıla: “Karanfil”
........................................................
NOT: Ege popu Top 20 listemi bugün Saat 13.00’te Number 1 Türk FM’de dinleyebilirsiniz.
BATI POP... HAFTANIN TOP 5’İ
- CLYPSO: “D.Y.S. (Defend Your Situation)
- İlkan Günüç: “Heartbroken”
- Chromatics: “Closer to Grey”
- Post Malone: “Circles”
- Adriana Grande, Myley Cyrus, Lana Del Rey: “Don’t Call Me Angel”
........................................................
NOT: Batı pop müziği Top 20 listemi bu sabah saat 10.00’da Number 1 FM’de dinleyebilirsiniz.