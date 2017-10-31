Kardeşim o cümleyi niye cımbızladınız

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde 29 Ekim resepsiyonu veriliyor...

Resepsiyonda önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mesajı okunuyor.

Arkasından bir sürpriz var...

***

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Thomas Shannon da orada...

Ve Başkan Trump’ın 29 Ekim kutlama mesajını okuyor...

Çok ilginç bir mesaj ve içinde çok ilginç bir cümle var...

***

Trump’ın mesajı anında Türkiye’ye duyuruluyor...

Ancak 15 Temmuz’la ilgili bir cümle var ki...

O cümle sanki cımbızla çekiliyor ve Türk kamuoyundan saklanıyor.

Bakın cımbızlanan o cümle neydi?

***

Trump mesajında 15 Temmuz’a da gönderme yapıyor ama çok anlamlı bir cümle ile.

“ABD’nin Türkiye’nin demokratik kurumlarına olan desteğini bir kez daha teyit ederken Temmuz 2016’daki darbe girişimini kınadığımızı hatırlatmak isterim.”

Bu cümle çok güzel... İktidar medyasının da belli ki çok hoşuna gitmiş.

Ama hemen onun arkasından nasıl bir cümle geliyor:

“O trajik günde demokrasilerine sahip çıkan Türk vatandaşlarının cesaretini saygıyla anıyoruz. Onların eylemleri demokrasinin muhafazası için, basının ve temel özgürlüklerin garanti altına alınmasının önemini hatırlatan eylemlerdi.”

***

İsterseniz bu cümlenin Türkçede tam olarak ne anlama geldiğini yazayım:

Diyor ki ABD Başkanı Trump:

“O insanlar, demokrasi, basın özgürlükleri ve temel özgürlükleri korumak için hayatlarını verdiler...”

15 TEMMUZ GECESİ O İNSANLAR BU İDEALLER İÇİN ÖLDÜLERSE

ABD Başkanı Trump’ın mesajı, cumartesi günü Cansu Çambıbel’in imzası ile Hürriyet Web sitesinde yayınlandı.

Ama pazar günü iktidar medyasına bakıyorum... Bu cümle yok...

Hürriyet’te pazar günü basılı gazetede de haber çok uzun olduğu için kısaltılırken çıkarılmış.

Yani orada da yok...

Oysa aynı gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği mesajda da benzer bir ifade var.

O da diyor ki:

“O gece kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri iradelerine, değerlerine, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmıştır.”

Aynı şeyi farklı cümlelerle söyledikleri halde, Trump’ın cümleleri niye cımbızlanmış ve makaslanmış...

İçinde “demokrasi”, “basın özgürlüğü” ve “temel özgürlükler” kavramları geçtiği için mi...

Acaba diyorum, sırf bu yüzden mi Ankara’da bazı işgüzarlar devreye girdi ve bu cümleleri ayıklattı...

Beyler...

15 Temmuz gecesi ben de işte bu duygularla darbecilerin karşısına çıktım, CNN’de çıkıp hem de grubumun adına “Biz bu darbecilere karşıyız” dedim...

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, eğer 15 Temmuz gecesi o insanlar gerçekten Cumhuriyet’in değerlerini, demokrasiyi, basın özgürlüklerini, genel özgürlükleri korumak için canlarını verdilerse...

Bugün mahkeme karşısına çıkacak olan Cumhuriyet gazetesinden arkadaşlarımız, Sözcü gazetesi muhabiri, bütün öteki gazeteciler...

Allah aşkına niye hâlâ içerideler...

ANTALYA FİLM FESTİVALİ’NDE EN ÇOK ALKIŞLANAN CÜMLE

CUMA akşama Antalya Film Festivali’nin kapanış törenine katıldım.

Gözlemlerim şöyle:

- Program çok iyi hazırlanmıştı. Sahne düzeni çok iyiydi.

- Festivale katılan filmler çok kaliteliydi.

- Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel konuşmasında çok kuvvetli bir 29 Ekim ve Atatürk vurgusu yaptı. 8 bin kişilik salon çok coşkulu ve uzun bir şekilde alkışladı.

- Orkestranın çaldığı Yeşilçam’ın efsane müzikleri bütün salonu etkiledi.

- Turizm ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş’un konuşması sinema açısından umut vaat ediciydi.

- Amerika’nın en asi aktörlerinden Matt Dillon’ın Türkiye’nin Suriyeli göçmenlere verdiği desteği övmesi hepimizi etkiledi.

29 EKİM COŞKUSUNDA BUNLARI ÇOK SEVDİM

- BİR NUMARA: Tartışmasız Bursa TED Koleji’nin hazırladığı Atatürk videosu.

***

- İKİ NUMARA: Sabancı Holding’in “Birlikten Cumhuriyet doğar” videosu.

***

- ÜÇ NUMARA: Türk Eğitim Vakfı’nın “Gün Aydın” ilanı

***

- DÖRT NUMARA: Kale Kilit’in “Cumhuriyetimizin anahtarı emin ellerde” ilanı.

***

- BEŞ NUMARA: İzmir Bayraklı Belediyesi’nin 4 bin kişilik zeybek oyunu.

BAYRAKLI BELEDİYESİ’NE...

- İnsan 4 bin kişiye zeybek oynatır...

- Böyle güzel ve etkileyici bir şov hazırlar da...

- Profesyonel bir ekibe, drone’larla, hareketli kameralarla, güzel bir video çekimi yaptırmaz mı...

- Aradım aradım bir tane etkileyici çekim bulamadım.

Hepsi vatandaşın çektiği amatör görüntüler...

HOR KULLANILAN İNSAN YÜZÜ GÜZELLEŞİR Mİ

DOMİNGO Yayınları Rich Cohen’in “Rolling Stones” adlı kitabını yayınladı.

Bir Rolling Stones hayranı olarak su içer gibi okudum tabii... Virgin Plak şirketi bir gece onlar için Manhattan’da bir parti vermiş.

Steve Winwood, Ron Wood, Keith Richards, Jim Capaldi, Mick Jagger gibi bütün babalar o gece oradaymış.

Kitabın yazarı bu efsane kişileri şöyle anlatıyor:

“Her birinin kendine has bir kimliği olduğu halde, hepsinin yüzü aynıydı sanki. Kırışmış ve hırpalanmış, meşin misali aşınmış, hor kullanımla bir çeşit güzelliğe ulaşmış bir yüz...”

Ne dersiniz... İlginç bir yüz estetiği tanımı değil mi... Ama aynı şeyi kadınlar için de söyleyebilir miyiz...

SERDAR’IN HAYATINI 02.00 UÇAĞI KURTARMIŞ

SERDAR Ortaç’ın geçen gün Number One FM’de Kadir Çetin’e verdiği mülakatı çok sevdim.

Samimi ve komplekssiz konuşmuş.

Artık kumar oynamıyormuş.

Kıbrıs’ta gece 02.00 uçağı konmuş. Programı bitince o uçağa atlayıp dönüyormuş.

Bir de iki meslektaşı için söylediği şu sözleri de çok sevdim.

“Benim için erkeklerde Tarkan star. Kadınlarda da Yıldız Tilbe...”

Kendisi de şöhretli ve star kumaşı taşıyan bir şarkıcının hem de yaşıtı bir şarkıcı için bunları söylemesi çok güzel bir şey.

Bugünlerde bazı yaşlı şarkıcıların gençler için söylediği haset dolu sözleri okuyunca Serdar’ın komplekssizliği çok iyi geldi bana.

RUMELİ KOKAN 2 YENİ ŞARKI

SERDAR Ortaç’ın yeni albümü çıktı.

Açılış şarkısı “Cımbız” tipik bir Serdar Ortaç şarkısı...

Ben “Adamın Dibi” ve “Havalı Yârim” adlı şarkılarını sevdim

İkisi de değişik, biraz Rumeli kokan şarkılar.