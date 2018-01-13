Kapatılırsa HÖH ileride Soylu’ya minnet duyar

İÇİŞLERİ Bakanlığı, çok doğru bir kararla, HÖH denilen dernekle ilgili soruşturma başlatmış...

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O derneğin “Kurtlar Vadisi” özentili başkanı ve üyeleri dua etsinler de bakanlık o derneği kapatsın...

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Emin olsunlar ki ileride İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çok dua ederler...

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Çünkü bu ülkenin son 50 yılını yaşamış bir insan olarak çok iyi biliyor ve diyorum ki...

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O dernek bu hali tavrıyla, bu örgütlenmeyle, kendi kendine gelin güvey olarak ilan ettiği bu dava ve misyon ökesiyle devam ederse...

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Başkanı ve yöneticileri bir gün mutlaka “Paralel devlet”, “Sivil gladio”, “Sivil JİTEM” veya “Derin devlet çetesi” suçlamasıyla yargılanacaklar...

HABERİN OLSUN BİR TIK KALDI ‘TURŞU SÖZLÜK’ DİYECEĞİM

TAKMA isimler arkasına sığınarak ona buna saydıran Ekşi Sözlük’ün maskeli süvarilerine tek bir sorum var:

Maskeli arkadaş, yazdığın bu sitenin patronunun, kendisine tek kelime edilince ona buna erişim yasağı koymasını içine sindirebiliyor musun?

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Hayatında bir kere mert ol, at maskeni ve konuş...

İçine sindirebiliyor musun...

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Bak sana ne diyeceğim...

Yazdığın bu ekşi sitenin patronunun ona buna erişim yasağı koydurmasını içine sindirip tek kelime etmezsen eğer...

Bil ki bir tık kaldı.

Ekşi Sözlük’ün adını bundan sonra Turşu Sözlük ilan edeceğim...

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Tabiatıyla sen de Turşu Sözlük yazarlığına terfi etmiş bozacı şahit haline geleceksin.

CASTING

CEM MAFYA LİDERİ OLSAYDI ATA NE, ŞAHAN NE OLURDU

ORGANİZE İşler’in ikincisi çekiliyor diye çok seviniyorum.

Gecen gün bazı haberlerde Yılmaz Erdoğan’la birlikte Cem Yılmaz, Ata Demirer, Demet Akbağ ve Şahan Gökbakar’ın oynayacağı belirtilmişti.

Ufff ne kadroydu bu ya... Nasıl sevinmiştim...

Ama Cengiz Semercioğlu dün bu hayalimi yerle bir etti...

Cem’le Şahan birlikte oynamayacakmış.

Halbuki ben şimdiden hayal kurmaya başlamıştım.

-Yılmaz yine mahalle çetesinin başı olacaktı.

- Cem golf oynayan medya patronluğundan Roland Garros’a terfi edecekti.

- Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan çetesinin soyduğu saf çocuk olacaktı ve Cem Yılmaz, onu mahallenin abisi edasıyla korumaya alacaktı.

- Şahan ise mahallenin milliyetçi delikanlısı olarak durmadan racon kesecekti...

- Ben de belki, ayağı kırıldığı halde, koltuk değnekleriyle olaya müdahil olan kahraman araştırmacı gazeteciyi oynardım...

Bu sefer olmadı... Bir dahaki sefere inşallah...

KIRIK AYAK ÜZERİNE YILDIZ FALIM NE DİYOR

YENİ yıla kırık bir ayakla yatakta girdim ya.

Kimi diyor ki kötü şey geçen yılda kaldı.

Kimi diyor ki yeni yıla nasıl başlarsan öyle devam eder...

Ben de “2018 Yılı Astroloji Rehberi”nde* özellikle doğum günüm olan 8 Nisan’a baktım...

“Ay Oğlak burcunda ilerlediğinden duygusal meselelerini halletmek için iyi bir dönem değil” diyor.

Yahu yataktan iyice sıkılmışım. Zaten üç gram olan Apollonien tarafım, mantıklı yanım başını alıp gitmiş, geriye yüzde 1000 Dionisiac, tamamen duygusal bir adam bırakmış...

O da iyi gitmeyecekse ne yapacağım ben...

Aynı rehber bana bir de şu tavsiyede bulunmuyor mu:

“Resmiyet gerektiren, senlibenli olmayan ortamlarda bulun, otoritesi bulunan kişilerle veya iş hayatındaki üstlerinle ilişkiye geç...”

Aranızdan bunları yorumlamada bana yardımı dokunan olabilir mi...

(*) Dinçer Güner, Naz Bayatlı: “Zamanlamanın Gücü: 2018 Yılı Günlük Astroloji Rehberi”, Doğan Novus, Aralık 2017

O BAĞIRAN ÇILGIN ADAMLARI HAYATIMDAN ÇIKARAN 3 KİŞİ

NBA hastası olduğum için, sabahları genellikle 3 veya 4 civarında kalkıyorum...Bu nedenle S Sport kanalının hastası oldum.

Ama iş orada kalmıyor... Sonra sabah vardiyası başlıyor.

Ve artık ne sabah, ne gece hiçbir siyasi haber veya tartışma programı izlemediğim için sabah spor programını izliyorum.

S Sport’un sabah canlı yayın yapan üç yorumcusu Selçuk Aytekin, Barış Ertül ve Ali Erim’i hayranlıkla izliyorum.

- Bağırış çağırış, hakaret, küfür olmadan, medeni bir üslupla da spor programı yapılabileceğini her sabah ispat ediyorlar.

- Kendini teknik direktörden daha iyi teknik direktör sanmadan, haddini hiç aşmadan, sadece bilgi ve teknik analizle spor gazeteciliği yapılabileceğini ispat ediyorlar.

- Bana her sabah hem Avrupa liglerinden, hem Türkiye liglerinden harika ayrıntılı bilgiler veriyorlar.

Teşekkürler S Sport.

HARİKA BİR YENİ YUNAN ŞARKISI





- THEMİS ADAMANTİDİS: “Stin Kardia...” Türkiye ve Yunanistan’ın viral müzik listeleri yerli hiphop ve rap müziği kasırgası altındayken komşudan harika bir şarkı geldi.

Ben çok sevdim ve bu pazar saat 13.00’te Number One Türk FM’de yayınlanacak “Ege 2018 Kışı Top 20” listemin bir numarasına aldım.