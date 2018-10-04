Kadınların yüzde kaçı başını örtüyor, türbanlı kadın oranı artıyor mu

İPSOS 2018 yılı Türk profilini açıkladı. Bizim mahallenin en merak ettiği soruların da cevapları var.
*
- YÜZDE 58: Türkiye’de yaşayan kadınların yüzde 58’i sokağa çıkarken başını örtüyor.
*
- GENÇLERDE DAHA AZ: Bu oran 36 yaşından büyük kadınlarda daha yüksek.
*
- TÜLBENT VE EŞARP: Başını örten her 4 kadından 3’ü başına tülbent veya eşarp takıyor.
*
-TÜRBAN TAKANLAR: Bunların oranı yüzde 21. Bu oran geçen dönemden beri de hiç artmadı.
MAHALLE SORUSU 2: BÜYÜYE EN ÇOK BEYAZ TÜRKLER Mİ İNANIYOR
- Evet öyle... Türklerin yüzde 25’i büyüye inanıyor. Bu oran Ege Bölgesi’nde yüzde 31...
Daha okumuş ve varlıklı kesim olan AB grubunda bu oran yüzde 30...
- Kadere inananlarımızın oranı ise yüzde 72. Bu oran geçen döneme göre 4 puan artmış.
MAHALLE SORUSU 3: NAZARA İNANAN TÜRKLERİN ORANI FENA HALDE ARTIYOR MU
- YÜZDE 69: Türklerin yüzde 69’u nazara fena halde inanıyor. Üstelik inananların oranı geçen döneme göre 4 puan artmış.
Kadınların yüzde 77’si nazara inanıyor.
Egeliler büyüye, İç Anadolu’dakiler ise nazara inanıyor (yüzde 71).
MAHALLE SORUSU 4: HANGİ BÖLGE UÇAN DAİRELERE İNANIYOR
- YÜZDE 7... Bir de “UFO”cularımız var.
Türklerin yüzde 7’si uçan dairelere, uzay varlıklarına inanıyor.
En “UFO”cu bölgemiz ise Marmara...
MAHALLE SORUSU 5: CÜBBELİ AHMET GİBİ CİNLERE İNANANLARIMIZ YÜZDE KAÇ
- MAALESEF araştırmada bu soru sorulmamış.
Şimdilik cevabı sadece Cübbeli Ahmet biliyor...
O da yanlış biliyor...
Ama her beşimizden biri ruhlara inanıyor.
Üstelik bu oran gençler arasında daha da yüksek.
MAHALLE SORUSU 6: BÜTÜN TÜRKLERİ SAKALLI VE BIYIKLI SANIYORDUM... MEĞER...
YARISI sakallı ve bıyıklı değilmiş...
Son yıllarda
bütün dizi filmlerde, sokakta, gittiğim yerlerde gördüğüm Türk erkeği sakallı ve bıyıklı...
Meğer Türk erkeklerinin sadece yüzde 54’ünde sakal ve bıyık varmış.
Yani benim gibilerin sayısı hiç de az değil.
Bir onlardan bir bizden...
LALE MANSUR’U LİNÇ ETMEDEN ÖNCE ŞUNU OKUYUN
BİZİM mahalle Lale Mansur’a çok kızgın...
Sorun, Sabah gazetesinde Tuba Kalçık’a verdiği mülakatta Atatürkçülük üzerine söyledikleri...
Şimdi bizim mahallenin öfkeli kesimine sesleniyorum.
- BİR: Lale Mansur’un konuşmasının hiçbir yerinde Atatürk aleyhine tek kelime yok.
Hatta şu cümlesi var: “Bu yapılan hatalar bumerang gibi bize geri dönecekti ve döndü. Ve bunun Atatürk’le hiçbir alakası yok, bunu da belirtmek isterim.”
Dikkat edin “Biz” diye konuşuyor...
- İKİ: Geriye kalıyor “Atatürkçülük” adına yapılan hatalar ki bir bölümüne ben de katılıyorum.
Tek farkım ben olsam, “Atatürkçüler” demezdim, “Kemalistler” derdim.
Yani Atatürk’ten fanatik bir ideoloji çıkarmaya çalışanları hedef alırdım.
- ÜÇ: Hakkında bu kadar çabuk karar vermeden önce YouTube’a girin ve 22 Aralık 2017 günü “Bidebunudinle” programında Yavuz Oğhan’a verdiği mülakatta, Osman Kavala ve öteki tutuklular hakkında düşündüklerine bir bakın.
Kararınızı sonra verin.
SON YILLARDA GÖRDÜĞÜM EN AKILLICA FORUM
TRT WORLD çok ilginç bir forum düzenledi. Katılamadığım için gerçekten üzüldüm.
- BİR: Bu yıl ikinci kez düzenlediği forumun konusu şu: “Parçalanmış bir dünyada barış ve güvenliği yeniden düşünmek”...
Türkiye’nin dünyadaki yeni yerini dikkate alarak çok akıllıca hazırlanmış bir program.
- İKİ: Çok iyi bir katılımcı profili var.
Eski Afganistan Başkanı Karzai, Ürdün Kraliçesi Rania da bir oturum yönetecek.
- ÜÇ: En merak ettiğim oturum ise bugün kapanışta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşma olacak.
Çünkü konusu şu:
“Parçalanmış bir dünyada adalet peşinde...”
Merak ettiğim de şu:
Acaba Cumhurbaşkanı sadece “Bazı milletlerin adalet arayışından mı” söz edecek...
Yoksa “Bireylerin adalet peşinde koşuşundan” da söz edecek mi...
DOĞDUĞUM GÜN HANGİ ŞARKI BİR NUMARAYMIŞ
SUNSET restoranın sahibi Barış Tansever bir internet sitesinin adresini göndermiş. Doğum gününü, ayını ve yılını yazıyorsun, sana doğduğun gün hangi şarkının 1 numara olduğunu gösteriyor. Ben 8 Nisan 1947’de doğdum o gün Ted Weems ve Orkestrası’nın “Heartaches” adlı şarkısı bir numaraymış. Ted Weems’in adını da şarkıyı da bugüne kadar hiç duymadım... Müzik olarak var ya... Yanından bile geçmem... Meraklıları için sitenin adresi şu: “playback,fm/birthday-song”
ELEŞTİRİM
- TRT’nin forumunda şu tartışmayı da çok merak ediyorum. “Medya ve güvenlik”... Ancak bu konuyu tartışacak kişilerin listesi bana öteki konulardaki kadar çeşitli görünmedi. Mesela Batılı anlamda medyayı temsil edecek bir konuşma yapılacak ve medya özgürlüğünden de söz edilecek mi? Yoksa olaya sadece güvenlikçi bir mercekten mi bakılacak?
Kadınların yüzde kaçı başını örtüyor, türbanlı kadın oranı artıyor mu
Mahalle sorusu 1
İPSOS 2018 yılı Türk profilini açıkladı. Bizim mahallenin en merak ettiği soruların da cevapları var.
*
- YÜZDE 58: Türkiye’de yaşayan kadınların yüzde 58’i sokağa çıkarken başını örtüyor.
*
- GENÇLERDE DAHA AZ: Bu oran 36 yaşından büyük kadınlarda daha yüksek.
*
- TÜLBENT VE EŞARP: Başını örten her 4 kadından 3’ü başına tülbent veya eşarp takıyor.
*
-TÜRBAN TAKANLAR: Bunların oranı yüzde 21. Bu oran geçen dönemden beri de hiç artmadı.
MAHALLE SORUSU 2: BÜYÜYE EN ÇOK BEYAZ TÜRKLER Mİ İNANIYOR
- Evet öyle... Türklerin yüzde 25’i büyüye inanıyor. Bu oran Ege Bölgesi’nde yüzde 31...
Daha okumuş ve varlıklı kesim olan AB grubunda bu oran yüzde 30...
- Kadere inananlarımızın oranı ise yüzde 72. Bu oran geçen döneme göre 4 puan artmış.
MAHALLE SORUSU 3: NAZARA İNANAN TÜRKLERİN ORANI FENA HALDE ARTIYOR MU
- YÜZDE 69: Türklerin yüzde 69’u nazara fena halde inanıyor. Üstelik inananların oranı geçen döneme göre 4 puan artmış.
Kadınların yüzde 77’si nazara inanıyor.
Egeliler büyüye, İç Anadolu’dakiler ise nazara inanıyor (yüzde 71).
MAHALLE SORUSU 4: HANGİ BÖLGE UÇAN DAİRELERE İNANIYOR
- YÜZDE 7... Bir de “UFO”cularımız var.
Türklerin yüzde 7’si uçan dairelere, uzay varlıklarına inanıyor.
En “UFO”cu bölgemiz ise Marmara...
MAHALLE SORUSU 5: CÜBBELİ AHMET GİBİ CİNLERE İNANANLARIMIZ YÜZDE KAÇ
- MAALESEF araştırmada bu soru sorulmamış.
Şimdilik cevabı sadece Cübbeli Ahmet biliyor...
O da yanlış biliyor...
Ama her beşimizden biri ruhlara inanıyor.
Üstelik bu oran gençler arasında daha da yüksek.
MAHALLE SORUSU 6: BÜTÜN TÜRKLERİ SAKALLI VE BIYIKLI SANIYORDUM... MEĞER...
YARISI sakallı ve bıyıklı değilmiş...
Son yıllarda
bütün dizi filmlerde, sokakta, gittiğim yerlerde gördüğüm Türk erkeği sakallı ve bıyıklı...
Meğer Türk erkeklerinin sadece yüzde 54’ünde sakal ve bıyık varmış.
Yani benim gibilerin sayısı hiç de az değil.
Bir onlardan bir bizden...
LALE MANSUR’U LİNÇ ETMEDEN ÖNCE ŞUNU OKUYUN
BİZİM mahalle Lale Mansur’a çok kızgın...
Sorun, Sabah gazetesinde Tuba Kalçık’a verdiği mülakatta Atatürkçülük üzerine söyledikleri...
Şimdi bizim mahallenin öfkeli kesimine sesleniyorum.
- BİR: Lale Mansur’un konuşmasının hiçbir yerinde Atatürk aleyhine tek kelime yok.
Hatta şu cümlesi var: “Bu yapılan hatalar bumerang gibi bize geri dönecekti ve döndü. Ve bunun Atatürk’le hiçbir alakası yok, bunu da belirtmek isterim.”
Dikkat edin “Biz” diye konuşuyor...
- İKİ: Geriye kalıyor “Atatürkçülük” adına yapılan hatalar ki bir bölümüne ben de katılıyorum.
Tek farkım ben olsam, “Atatürkçüler” demezdim, “Kemalistler” derdim.
Yani Atatürk’ten fanatik bir ideoloji çıkarmaya çalışanları hedef alırdım.
- ÜÇ: Hakkında bu kadar çabuk karar vermeden önce YouTube’a girin ve 22 Aralık 2017 günü “Bidebunudinle” programında Yavuz Oğhan’a verdiği mülakatta, Osman Kavala ve öteki tutuklular hakkında düşündüklerine bir bakın.
Kararınızı sonra verin.
SON YILLARDA GÖRDÜĞÜM EN AKILLICA FORUM
TRT WORLD çok ilginç bir forum düzenledi. Katılamadığım için gerçekten üzüldüm.
- BİR: Bu yıl ikinci kez düzenlediği forumun konusu şu: “Parçalanmış bir dünyada barış ve güvenliği yeniden düşünmek”...
Türkiye’nin dünyadaki yeni yerini dikkate alarak çok akıllıca hazırlanmış bir program.
- İKİ: Çok iyi bir katılımcı profili var.
Eski Afganistan Başkanı Karzai, Ürdün Kraliçesi Rania da bir oturum yönetecek.
- ÜÇ: En merak ettiğim oturum ise bugün kapanışta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşma olacak.
Çünkü konusu şu:
“Parçalanmış bir dünyada adalet peşinde...”
Merak ettiğim de şu:
Acaba Cumhurbaşkanı sadece “Bazı milletlerin adalet arayışından mı” söz edecek...
Yoksa “Bireylerin adalet peşinde koşuşundan” da söz edecek mi...
DOĞDUĞUM GÜN HANGİ ŞARKI BİR NUMARAYMIŞ
SUNSET restoranın sahibi Barış Tansever bir internet sitesinin adresini göndermiş. Doğum gününü, ayını ve yılını yazıyorsun, sana doğduğun gün hangi şarkının 1 numara olduğunu gösteriyor. Ben 8 Nisan 1947’de doğdum o gün Ted Weems ve Orkestrası’nın “Heartaches” adlı şarkısı bir numaraymış. Ted Weems’in adını da şarkıyı da bugüne kadar hiç duymadım... Müzik olarak var ya... Yanından bile geçmem... Meraklıları için sitenin adresi şu: “playback,fm/birthday-song”
ELEŞTİRİM
- TRT’nin forumunda şu tartışmayı da çok merak ediyorum. “Medya ve güvenlik”... Ancak bu konuyu tartışacak kişilerin listesi bana öteki konulardaki kadar çeşitli görünmedi. Mesela Batılı anlamda medyayı temsil edecek bir konuşma yapılacak ve medya özgürlüğünden de söz edilecek mi? Yoksa olaya sadece güvenlikçi bir mercekten mi bakılacak?