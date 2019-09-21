Kaçınnn! ‘mahremsiz’ kadınlar saldırıyor

“Kadın direksiyonun başında yanında mahremi yokken 90 km’den fazla araç kullanmamalıdır. Mesela İstanbul’dan Bolu’ya tek başına bir hanımefendi araç kullanarak veya başka bir bayanın aracına binerek gidemez...”
*
Ben ciddiye almadım ama balarıları almış...
Hocaya cevabı aynı gün balarıları verdi.
*
Demirören Haber Ajansı’nın haberine göre:
“Van’da verimli bal sezonu için şükür duasına çıkan hoca ve kaymakama balarıları saldırmış...”
Görüntüleri seyrederken yerlere yattım...
Hoca elleri kulaklarında dua okurken birden arılar hücuma geçiyor...
Hocanın, kaymakamın ve öteki şükür duacıların kaçışları var ki, mutlaka seyretmelisiniz...
*
Peki kim bu bal duasına çıkan hoca, kaymakam, ahali üçlüsüne saldıran arılar...
Cevabını biliyorsunuz...
Önceki hafta pazar günü yazdım.
Onların hepsi dişi arılar...
Yani yanlarında “mahremleri” yok...
Mahremleri, yani erkek arıları hiç görmüyoruz...
“Mahremleri” kovanlarda çiftleşmeyi bekliyor.
Anlayacağınız o dişi arılar, her gün kilometrelerce uzağa mahremsiz gidip çiçeklerden bal topluyorlar...
*
Haa tabii hepsi ateist... İnsan cinsinin kadınlarını komik ve cahil cühela hocalara karşı hiç olmazsa onlar koruyor ya...
Helal olsun diyorum dişi arılara...
‘MAHREM’LE İLGİLİ 4 KÜÇÜK BİLGİ
- İSLAM Ansiklopedisi’ne göre “mahrem”in anlamı şu:
- Sözlükte: “Helal olmayan, yasaklanan şey...”
- Fıkıh terimi olarak: “Kendileriyle evlenilmesi dinen yasaklanmış bulunan belli derecelerdeki akraba...”
- Farsça bir terkip olan namahrem ise “Aralarında evlenme yasağı bulunmayan kişiler” demek.
- “Mahrem” kelimesi Kuran’da geçmiyor, hadislerde var.
MAHREM SORULAR 1... DİYANET FETVASI BEKLİYORUM: ‘ESKORT MAHREM’ CAİZ MİDİR
BEN bu Nurettin Hoca’yı pek ciddiye almadığım için sorularımı direkt Diyanet fetvacılarına soracağım...
Sayın Diyanet...
Nurettin Yıldız denilen zat, “Kadın yanında mahremi olmadan 90 km mesafeden fazla gidemez” diyor...
- BİR: Bu durumda kadın mahremsiz vaziyette ultra maraton koşabilir mi?
(Maraton 42 km, ancak bir de ultra maraton var. O maraton 215 km.)
- İKİ: Koşulamazsa mahremler yolun kenarından araba içinde takip etse bu “escort mahrem” caiz midir?
MAHREM SORULAR 2... MAHREM HANGİ MESAFEDE OLURSA KADIN ‘MAHREMSİZ’ SAYILMAZ
- Aynı yatakta
- Aynı evde
- Yan yana bisiklette
- Yan yana iki deve mesafesinde
- Aynı mahallede
- Aynı şehirde
- 30 metrede
◊ Hiçbiri
- Ee öyleyse kaç metrede kaç km’de.
İZMİR’İN VAPURLARINA BİR DE SEZEN AKSU GEREKMEZ Mİ
DÜN T24’te Tuğrul Eryılmaz’ın yazısından öğrendim.
İzmir Körfezi’nde çalışan yeni yolcu vapurlarına şu isimler verilmiş:
Metin Oktay, Attilâ İlhan, Soma 301, Sait Altınordu, Dario Moreno, Gezi, Aziz Sancar ve 1881 Atatürk..
Hepsi harika...
Ama o körfeze bir Sezen Aksu vapuru harika gitmez mi...
SAMSUNG’U KUTLUYORUM İNŞALLAH ÖTEKİLER DE GELİR
Dizilerle ilgili bir güzel haber vereyim. Samsung Electronics Türkiye çok önemli bir karar aldı.
Açıklaması aynen şöyle:
“Eylül 2019 itibariyle, ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan dizi ve programlara reklam vermeyeceğiz, sponsor olmayacağız, ürün yerleştirmeyeceğiz...”
Harika bir karar...
Umarım öteki şirketler de katılır...
ÇOCUK PİJAMASI MI, YOKSA PİCASSO’NUN ‘ARLEKİN’İ Mİ
HÜRRİYET Kelebek yazarı Aslı Barış, “topçu” dediği Quaresma’nın kıyafetine takmış.
Yazısının bir yerinde “Tabelayı andırıyor” diyor, bir başka yerinde ise “çocuk pijamasına” benzetiyor.
Bense geçen salı günü İzmir’de gezdiğim Picasso sergisindeki bu ‘arlekin’ tablosuna benzettim.
Yani İtalyan komedisindeki bir sahne karakteri:
“Evin beyefendisinin kıvrak zekâlı yardımcısı veya evin hizmetçisinin kaprisli sevgilisi...”
Kaçınnn! ‘mahremsiz’ kadınlar saldırıyor
NE buyurdu Nurettin Yıldız Hocaefendi...
“Kadın direksiyonun başında yanında mahremi yokken 90 km’den fazla araç kullanmamalıdır. Mesela İstanbul’dan Bolu’ya tek başına bir hanımefendi araç kullanarak veya başka bir bayanın aracına binerek gidemez...”
*
Ben ciddiye almadım ama balarıları almış...
Hocaya cevabı aynı gün balarıları verdi.
*
Demirören Haber Ajansı’nın haberine göre:
“Van’da verimli bal sezonu için şükür duasına çıkan hoca ve kaymakama balarıları saldırmış...”
Görüntüleri seyrederken yerlere yattım...
Hoca elleri kulaklarında dua okurken birden arılar hücuma geçiyor...
Hocanın, kaymakamın ve öteki şükür duacıların kaçışları var ki, mutlaka seyretmelisiniz...
*
Peki kim bu bal duasına çıkan hoca, kaymakam, ahali üçlüsüne saldıran arılar...
Cevabını biliyorsunuz...
Önceki hafta pazar günü yazdım.
Onların hepsi dişi arılar...
Yani yanlarında “mahremleri” yok...
Mahremleri, yani erkek arıları hiç görmüyoruz...
“Mahremleri” kovanlarda çiftleşmeyi bekliyor.
Anlayacağınız o dişi arılar, her gün kilometrelerce uzağa mahremsiz gidip çiçeklerden bal topluyorlar...
*
Haa tabii hepsi ateist... İnsan cinsinin kadınlarını komik ve cahil cühela hocalara karşı hiç olmazsa onlar koruyor ya...
Helal olsun diyorum dişi arılara...
‘MAHREM’LE İLGİLİ 4 KÜÇÜK BİLGİ
- İSLAM Ansiklopedisi’ne göre “mahrem”in anlamı şu:
- Sözlükte: “Helal olmayan, yasaklanan şey...”
- Fıkıh terimi olarak: “Kendileriyle evlenilmesi dinen yasaklanmış bulunan belli derecelerdeki akraba...”
- Farsça bir terkip olan namahrem ise “Aralarında evlenme yasağı bulunmayan kişiler” demek.
- “Mahrem” kelimesi Kuran’da geçmiyor, hadislerde var.
MAHREM SORULAR 1... DİYANET FETVASI BEKLİYORUM: ‘ESKORT MAHREM’ CAİZ MİDİR
BEN bu Nurettin Hoca’yı pek ciddiye almadığım için sorularımı direkt Diyanet fetvacılarına soracağım...
Sayın Diyanet...
Nurettin Yıldız denilen zat, “Kadın yanında mahremi olmadan 90 km mesafeden fazla gidemez” diyor...
- BİR: Bu durumda kadın mahremsiz vaziyette ultra maraton koşabilir mi?
(Maraton 42 km, ancak bir de ultra maraton var. O maraton 215 km.)
- İKİ: Koşulamazsa mahremler yolun kenarından araba içinde takip etse bu “escort mahrem” caiz midir?
MAHREM SORULAR 2... MAHREM HANGİ MESAFEDE OLURSA KADIN ‘MAHREMSİZ’ SAYILMAZ
- Aynı yatakta
- Aynı evde
- Yan yana bisiklette
- Yan yana iki deve mesafesinde
- Aynı mahallede
- Aynı şehirde
- 30 metrede
◊ Hiçbiri
- Ee öyleyse kaç metrede kaç km’de.
İZMİR’İN VAPURLARINA BİR DE SEZEN AKSU GEREKMEZ Mİ
DÜN T24’te Tuğrul Eryılmaz’ın yazısından öğrendim.
İzmir Körfezi’nde çalışan yeni yolcu vapurlarına şu isimler verilmiş:
Metin Oktay, Attilâ İlhan, Soma 301, Sait Altınordu, Dario Moreno, Gezi, Aziz Sancar ve 1881 Atatürk..
Hepsi harika...
Ama o körfeze bir Sezen Aksu vapuru harika gitmez mi...
SAMSUNG’U KUTLUYORUM İNŞALLAH ÖTEKİLER DE GELİR
Dizilerle ilgili bir güzel haber vereyim. Samsung Electronics Türkiye çok önemli bir karar aldı.
Açıklaması aynen şöyle:
“Eylül 2019 itibariyle, ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan dizi ve programlara reklam vermeyeceğiz, sponsor olmayacağız, ürün yerleştirmeyeceğiz...”
Harika bir karar...
Umarım öteki şirketler de katılır...
ÇOCUK PİJAMASI MI, YOKSA PİCASSO’NUN ‘ARLEKİN’İ Mİ
HÜRRİYET Kelebek yazarı Aslı Barış, “topçu” dediği Quaresma’nın kıyafetine takmış.
Yazısının bir yerinde “Tabelayı andırıyor” diyor, bir başka yerinde ise “çocuk pijamasına” benzetiyor.
Bense geçen salı günü İzmir’de gezdiğim Picasso sergisindeki bu ‘arlekin’ tablosuna benzettim.
Yani İtalyan komedisindeki bir sahne karakteri:
“Evin beyefendisinin kıvrak zekâlı yardımcısı veya evin hizmetçisinin kaprisli sevgilisi...”