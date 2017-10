Kabataş yalanına ne ceza vermiştin ey RTÜK

Yıldırım hızıyla toplandılar ve FOX TV hakkında rekor ceza kararı aldılar



Neymiş, bir bakanın eşinde ByLock çıktı diye yalan haber yapmışlar...



Gerekçesi de şu:



“Haberler soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz...”



Şimdi benim de vatandaş olarak şunu sorma hakkım yok mu...



O büyük ve tarihi Kabataş yalanının ve iftirasının üzerinden tam 4 yıl geçti...



O yalanı söyleyen, o yalanı günlerce ekranlarından yayan...



Toplumun bireyleri arasına kin ve nefret duygusunu eken...



O televizyonlara bugüne kadar ne ceza verdiniz?



Ali Yarbayımızın ailesi hakkındaki o yalanları durmadan ekranlarına taşıyan, tartışa tartıya kaşıyan televizyonlara bu kadar büyük telaşla ne cezası verdiniz de biz duymadık...



Yani bilin ki bu telaş gözümüze fena halde battı ve ister istemez soruyoruz.



Kararı siz mi aldınız...



Yoksa emir yüksek yerden mi geldi...





BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN BAKAN SOYLU'YU İŞİTSEYDİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu “Yolsuzluğa karışan muhalefet partisi başkanını da görevden alırız” demiş...



Bu laf beni çok ürküttü.



Mesela şunu düşündüm.



Belediye başkanlığı sırasında görevden alınan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o görevdeyken böyle bir laf duysaydı ne hissederdi.



Mesela İzmir’de bir FETÖ kumpası ile yardımcıları içeri alınan, kendisi de yargılanan Aziz Kocaoğlu bu lafı işitince ne hissetmiştir?



İzmir’de yüzde 30 oy alan AKP’nin bakanı, yüzde 50 oyla seçilen başkanın başına bir yolsuzluk iddiası koyup görevden mi alacak?



Eee hani yanlışlığın cezasını millet sandıkta verecekti...





UÇAKTAN APAR TOPAR ALDIĞIN SESSİZ AYDINI TANIYOR MUSUN

ÖNCEKİ gün uçakta gözaltına alınan işadamı Osman Kavala’yla ilgili bilgilerim şöyle:



Adını ilk defa 12 Eylül döneminde işittim.



Genç bir işadamıydı ve askeri yönetime karşı demokrasi savaşı veren Yeni Gündem gazetesinin finansörüydü.



İlk çıktığı yıllarda ve Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin başladığı yıllarda Erdoğan’ı destekledi.



FETÖ kumpaslarını ilk fark edip tavır alan Türk aydınlarından biriydi.



Türkan Saylan vefat ettiğinde, eşi Prof. Ayşe Buğra ile cenazesinde mezara kadar yanındaydı.



Büyük Türk yazarı Tarık Buğra’nın damadıdır.



Balyoz kumpasını ortaya çıkaran Dani Rodrik ve eşi Pınar Doğan’ı destekledi.



O günlerde Balyoz dahil bütün davaları “askeri vesayetin zayıflatılması” olarak görüp savunan liberallerle Dani Rodrik’i bir araya getirip bu davadaki yanlışlıkları dinlemeleri için bir toplantı düzenledi.



Ama eski yol arkadaşı liberaller bu toplantıya katılmayı reddetti.



Orhan Pamuk’un ve birçok başka Türk aydınının parlak kitaplarını basan İletişim Yayınları’nın ortağıdır.



Yani savcı arkadaş, polis arkadaş...



ENSAR tacizcisine bile yapmadığın bir muamele ile uçaktan apar topar alıp götürdüğün insanın arkasında böyle büyük bir sessiz aydın sicili vardır.





TAM BİR HAFTADIR İDLİB'DEN HABER YOK

KAMUOYUNA yapılan son açıklama 13 Ekim 2017 günü saat 10.05.



O günden beri Türk ordusunun İdlib’deki harekâtı ile ilgili tek kelime açıklama yapılmadı.



Kaç askerimiz girdi?



500 askerin tamamı gözlemci olarak yerleşti mi...



Çatışma var mı...



Irak ordusu Kerkük’le ilgili her gün açıklama yapıyor.



Bizim de bilme hakkımız yok mu.





MELİS ALPHAN'IN 'TESETTÜR FASHION'I

MELİS Alphan dün Kelebek’te “Tesettürün Batı fashion’ına” (modasına) girişi ile ilgili harika bir yazı yazdı.



Okumayanlara özetleyeyim:



Küresel İslam pazarı 2019’da 5 trilyon dolara ulaşacakmış.



Londra’da ilk kez “muhafazakâr moda haftası” düzenlenmiş.



DKNY, Tommy Hilfiger, Dolce Gabbana, Oscar de la Renta, Mango, Uniqlo gibi markalar ilk defa muhafazakâr koleksiyonlarının lansmanını yapmışlar.



Nike Müslüman kadın sporcular için yüksek teknoloji ürünü hafif başörtüsü yapmış.



Kendini okutabilmenin her gün biraz daha sığ sulara döküldüğü şu günlerde, bana umut veren yazılardan biri oldu.





ŞİŞMAN KADINA GÖRE ABD'NİN TOP 3 KADIN PREDATERÖ KİM

ÖNCEKİ gün New York Times gazetesinde şişman bir kadının yazısı çıktı.





“Şişman kadın” diyorum, hemen vurmayın, çünkü bu ifadeyi kendisi kullanıyor.



Ayrıca son yılların moda akımı “Body pozitive” yani “Bedeninle mutlu ol” akımının öncülerinden.



Adı Lindy West...



New York Times ve Guardian gazetelerinde feminizm ve popüler kültür üzerine yazılar yazan bir yazar.



Yazısında Amerika’nın top 3 “kadın predatörünün” (yırtıcı hayvan) adını vermiş.



Bir numara: Başkan Trump.

İki numara: Film yapımcısı Weinstein.

Üç numara: Film yönetmeni Woody Allen.





ŞİŞMAN KADINDAN WOODY ALLEN'A 'İYİ HALLOWEEN' MESAJI

WOODY Allen ünlü film yapımcısı



Weinstein’ın tacizleri ile ilgili özetle şunları söyledi:



“Ben bu tür olayları hiç duymuyorum, çünkü ilgilenmediğim için kimse söylemiyor.”



“Bu olay hem adı karışan kadınlar için acıklı, hem de hayatı darmadağın olan Harvey Weinstein için acıklı.”



“Ortalıkta bir cadı avı havası var.”



Şişman kadın işte bu “cadı avı” lafına takılmış ve Woody Allen’a bindiriyor:



“Evet bir cadı avı var, biz de avcıyız ve sana şimdiden ‘iyi halloween’lar’ diliyoruz.”