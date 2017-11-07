Kabataş kadar feci bir yalanlar zinciri

Önümde gözlerimi faltaşı gibi açan bir yazı...

Her satırını hayretler içinde, biraz da ürkerek okuyorum.

Şimdi sıkı durun...

Bilmeyenlere özetleyeyim.

15 Temmuz gecesi Büyükada’daki Splendid Oteli’nde bir toplantı için bir araya gelen insanlar için yazılanları hatırlayın.

O günlerde iktidar yanlısı basında şöyle yazılmıştı:

Haklarındaki iddia “15 Temmuz darbesini planlamak için toplandılar”.

Bakın bu iddianın arkasından ne devamından ne yalanlar çıktı.

YALAN 1

HAPİSTEKİ AZILI KATİLİ ORADA DİYE YAZDILAR

- Cezaevindeki katili orada diye ilan ettiler. Toplantıya katılanlardan birinin Amerika’dan 15 Temmuz darbesinde kullanılmak üzere getirtilen Scott Lee Peterson adlı bir katil olduğunu günlerce yazdılar.

Adamın Amerika’da San Quentin Hapishanesi’nde yattığı ortaya çıktı.

YALAN 2

‘GRAHAM FULLER HELİKOPTERLE DEDEAĞAÇ’A KAÇIRILDI’ DEDİLER

- Darbe gecesi CIA görevlisi Graham Fuller’in de o toplantıda olduğunu yazdılar.

Güya adam oradan gizlice helikopterle kaçırılıp Yunanistan’da Dedeağaç’a indirilmişti.

Oysa o günden bu yana 100’e yakın darbe iddianamesi hazırlandı.

Hiçbirinde böyle bir bilgi yoktu.

YALAN 3

‘PENSİLVANYA ÇANI BIRAKTILAR’ DEDİLER

- “Toplantıya katılanlar 19 Temmuz’da otelden ayrılırken resepsiyoniste üzerinde Pensilvanya yazılı bir çan bıraktılar” diye yazdılar.

Bir CIA ajanı düşünün, darbe için Türkiye’ye geliyor. Otele pasaportunu verip kaydını yaptırıyor. Sonra darbe başarısız olduktan sonra üç gün bekliyor, otelinden ayrılırken de arkasında delil olarak üzerinde Pensilvanya yazan bir çan bırakıyor.

Herhalde bunlar dünyanın en geri zekâlı darbe planlayıcılarıydılar.

YALAN 4

‘SPLENDİD OTELİ İNGİLİZ KARARGÂHIYDI’ YALANI

- Senaryolarını kuvvetlendirmek için şunu da yazdılar.

“Splendid Palas Oteli’nin sahipleri Yahudi kökenli Türk aileler” ve otel “Çanakkale Savaşı’nda yabancı kuvvetlere komuta eden İngilizler tarafından karargâh olarak kullanıldı.”

Oysa 1908’de açılan otelin sahibi Gazi Osman Paşa ile Plevne’de omuz omuza savaşan Sakızlı Müşir Kazım Paşa idi. Ayrıca Atatürk Samsun’a geçmeden önce bu otele gelmişti ve orada dans ederken çekilmiş fotoğrafları vardı.

YALAN 5

‘GİZLİCE TOPLANDILAR’ YALANI BÖYLE ÇÖKTÜ

- “Gizlice toplandılar” diye yazdılar

Oysa Türkiye’nin de yakından tanıdığı iki ciddi araştırma kuruluşunun düzenlediği bir toplantıydı.

Programı aylar önceden belli olmuş, tarihi bir kez ertelenmiş programın amacı, kuruluşun internet sitesinden aylarca önce açıklanmıştı.

Konusu “2015 Temmuz ayında İran ile varılan nükleer anlaşmanın birinci yıldönümünde İran ve bölgedeki gelişmeleri konuşmak”tı.

Gizlice toplandılar dedikleri insanların bir bölümü eşleri ve nişanlıları ile gelmişti.

YALAN 6

‘KAÇTI’ DEDİKLERİ İNSANLAR 2 GÜN BOYUNCA OTELDEYDİ

- DARBENİN ertesi günü, GPOT’un (Global Political Trends Center) başkanı Mensur Akgün, darbeyi kınayan bir konuşma yapmış, sonra da iki gün boyunca planlanan altı oturum yapılmıştı. Katılımcılardan yurtdışından gelenler de toplantıların ardından sorunsuz olarak ülkelerine dönmüşlerdi.

Günlerce bu manşetler atıldı. İnsanlar karalandı, ama o toplantı ile ilgili hiçbir dava açılmadı.

Yıldıray Oğur bu yalanlar zincirinin çok etkileyici bir listesini çıkarmış.

Ama yaptığı bir iş daha var. Aynı gazeteler o olaydan tam bir yıl sonra ikinci bir Büyükada toplantısı senaryosu daha ortaya attılar.

Güya darbenin birinci yılında Büyükada’da yine bir toplantı yapılmıştı.

Yarın da size Büyükada masalının ikinci bölümünü anlatacağım. Ona da çok şaşıracaksınız.

BÜYÜKADA YALANCILARI SİZE KÖTÜ BİR HABERİM VAR

- GÖRECEKSİNİZ ki yöntemler hiç değişmiyor...

Ayrıca bu ikinci dalgada tutuklanan Osman Kavala’yı daha savcılar açıklama bile yapmamışken anında linç etmeye başlayan gazetelere ve bu davanın savcılarına kötü bir haberim var.

Onu da yarına anlatacağım.

EVET O GÜN ECEVİT’E YAZARKASA ATILMIŞTI İYİ DE SONRA NE OLMUŞTU

GEÇEN pazar rahmetli Bülent Ecevit’in ölüm yıldönümüydü.

Baktım iktidar yanlıları orada burada, ona atılan yazarkasa hikâyesini yazıyor.

“O günler ne kadar kötüymüş de bugünler ne kadar iyiymiş” karşılaştırması yapan bu arkadaşlara bir kelamım var.

Evet o gün ülkenin başbakanının önüne yazarkasa atılmıştı...

Ama unutmayın ki o yazarkasayı atan kişi hiç olmazsa Silivri’ye gönderilip hayatı söndürülmemişti.

Öyle bir Türkiye’ydi yani...

BEYAZ SAÇLI JAMES BOND HİÇ FENA DEĞİL





ESKİ James Bond oyuncusu Pierce Brosnan, dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biridir.

Ben yeni fark ettim. 2015 yılında, 62 yaşına girdiğinden beri artık saçlarını boyamıyormuş.

Ben, kır, hatta beyaz saçın ve sakalın erkeğe iyi gittiğini düşünenlerdenim.

Ne dersiniz...

Acaba bana mı öyle geliyor...

ROMANTİK MÜZİK SEVENLERE HAFTANIN ALBÜMÜ

KOLOMBİYALI şarkıcı Jaime R. Echavarria’nın en güzel şarkıları “Romance Musical Colombiano” adlı albümde yeniden yayınlandı.

Albümü bütün streaming platformlarında bulabilirsiniz.

Hepsi birbirinden harika şarkılar.

Benim favorilerim her zamanki gibi “Nadia He Muerto de Amor”, “Serenata de Amor” ve “Noches de Cartagena”.

Şu karamsar günlerde hepinize çok iyi gelecek

harika bir albüm...

‘GAMES OF THRONES’DAN DA BİR TACİZCİ ÇIKMAZ İNŞALLAH

NETFLIX olayı bir gecede bitirdi.

Artık ne Kevin Spacey var...

Ne de “House of Cards”... Şirket dizinin çekilmiş yeni sezonunu bile gösterime sokmama kararı aldı. İnşallah “Games of Thrones”dan da bir tacizci çıkmaz...

MUZIR SORU

HİÇ olmaz ya...

Mesela desek...

“Kurtlar Vadisi”nden birinin bir taciz olayı çıksa...

Hiç ama hiç olmaz, aklımızdan bile geçmez ama...

Mesela desek...

“Diriliş Ertuğrul”dan bir tacizci çıksa...

Acaba “House Of Cards”ın başına gelenler gelir miydi...