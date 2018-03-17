Jetski’ci, Halvetçi, Marmaracı, Pantoloncu aynı karede

MUHAFAZAKÂR kanat, önceki geceden beri bu fotoğrafı nasıl yorumlamak gerektiğini konuşuyor.

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- Fotoğrafta “Jetski’ci Cübbeli Ahmet” var...

- “Halvet fetvacısı” olarak bilinen Nurettin Yıldız var...

- “Pantoloncu hoca” diye bilinen İhsan Şenocak var...

- “Mavi Marmara”cı Bülent Yıldırım var...

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Aslında kadro daha kalabalık...

Ama bu 4 ismin ortak bir özelliği var...

Dördü de son zamanlarda söyledikleriyle, verdikleri çakma fetvalarla, yaptıklarıyla iktidarın önde gelenlerinin tepkisini çekmiş isimler.

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Bu hafta bir araya gelip toplu halde sohbet etmişler.

Muhabbetin moderatörlüğünü de gazeteci Nevzat Çiçek yapmış.

Zaten bu fotoğrafı sosyal medyaya da o vermiş.

Hepsi aniden bir araya gelince tabiatıyla dedikodu da ayyuka çıkıyor.

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Peki ne konuşmuşlar...

- Bir iddiaya göre bu toplantıda “birbirlerine karşı konuşmama” ve hem içeriden hem dışarıdan gelen eleştirilere karşı “dayanışma” kararı almışlar.

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- Bir yoruma göre ise Cumhurbaşkanı’nın “güncelleme” sözlerini değerlendirmek için bir araya gelmişler...

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- Benim gözlemim ise şu: Yaptıkları toplantının fotoğraflarını da sosyal medya verdiklerine göre, “birilerine mesaj vermek” istiyorlar...

Ama o kimdir?

Bu soru beni aşar...

BU FOTOĞRAFTAKİ EKSİK KİŞİYİ BULUN

MUHAFAZAKÂR kesim uzmanı değilim... Bütün bunlar doğru mu

değil mi bilmiyorum...

Ama şunu çok iyi biliyorum.

Epey eğlenceli bir kadro...

Asansör, kadın pantolonu, jetski...

Ne ararsan var...Benim açımdan söylenebilecek tek şey şu...

Fotoğrafta bir tek Adnan Hoca eksik... O da olsaydı...

Vallahi tam “Hisseli Harikalar Kumpanyası”

olurdu...

OTUZ YILLIK TARTIŞMAYA SON VEREN TAKSİM CAMİSİ





OTUZ yıldır tartışılan Taksim Camisi’nin Beyoğlu’nda nasıl görüneceğini, geçen salı günü Cannes şehrinde emlak fuarında gözlerimle gördüm...

Fuarın ana salonunun tam ortasındaki en büyük standlardan biri İstanbul Beyoğlu ilçesininkiydi...

Standın ortasında bütün Beyoğlu’nu gösteren çok başarılı dev bir maket duruyor...

Bire bir Beyoğlu...

İlçenin bütün tartışmalı bölgelerinin nasıl olacağını görüyorsunuz.

Galataport, Haliç, Dolapdere hepsi orada...

Benim dikkatimi ise Taksim’e yapılan cami çekti...

O anki görüşümü hiç sansürsüz aktarıyorum...

Bu cami, 30 yıllık bir tartışmayı sona erdirecek güzellikte...

- BİR: Mimarisi Beyoğlu’na çok uygun...

- İKİ: Boğaz’daki o çok farklı, çok güzel camilerin modernize edilmiş hali...

- ÜÇ: Son yıllarda birçok yerde gördüğümüz o 60-70 metrelik çirkin minarelere itibar edilmemiş. Camiyle son derece orantılı bir minare olmuş.

- DÖRT: Rengi bile Beyoğlu’nun renklerine uygun seçilmiş.

- BEŞ: Taksim Meydanı’nın öteki tarafındaki kilise ile çok güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor.

BODRUM NİHAYET GÖKOVA’YI KEŞFEDİYOR

CANNES emlak fuarında Bodrum için çok önemli bir haberi öğrendim.

İlçeye büyük bir Four Seasons projesi geliyor...

Şimdi rakamlara dikkat...

- BİR: 1 milyon metrekarelik bir alanda yapılıyor.

- İKİ: 160 bin metrekarelik bir inşaat olacak.

- ÜÇ: Otelin dışında çok zengin bir müşteri profiline seslenecek villalar inşa ediliyor.

- DÖRT: Ayrıca projenin içinde kondominyumlar da var.

- BEŞ: Projenin içinde bir sağlık merkezi de bulunuyor.

- ALTI: 100 bine yakın ağaç dikilecek. Bunun 10 bini zeytin ağacı olacak.

- YEDİ: Projenin en hoşuma giden tarafı ise yatırımın artık Bodrum’un Gökova tarafına kayması...

Hep söylüyorum... Gökova tarafı, Bodrum’dan karakter olarak çok farklı bir yer. Lüks yatırımın oraya doğru kayması bence çok doğru ve yararlı bir başlangıç.

Bodrum’un artık sınıf atlayarak, Mikonos düzeyine geçmesi için önemli yatırımlardan birinin bu olacağına inanıyorum.

Yatırımı İstanbul’daki iki Four Seasons otelinin de sahibi olan Tay Grubu yapıyor.

Fuarda Tay Grubu’nun sahibi Mesut Toprak’la uzun uzun sohbet ettim.

Cezayir’de, Avrupa’nın en büyük entegre tesislerinden birini kuruyorlar.

EN BÜYÜK SALONLARDAN BİRİ İSTANBUL’UNKİYDİ

- FUARDA en çok dikkati çeken şehir salonları İstanbul, Londra ve Paris’ti...

- TÜRK salonunun en farklı yanı, başarılı maketlerdi. Şirketlerin çoğu projelerinin maketlerini de kurmuştu.

- BEYOĞLU Belediyesi’nden sonra en büyük maket TOKİ’nin Küçükçekmece projesiydi.

- KÜÇÜKÇEKMECE yerleşim ve dönüşüm projesi çok etkileyici. Ancak semtin göle bakan en etkileyici yerine, proje ile orantısız ölçüde büyük bir caminin konması ne derece doğru olmuş karar veremedim. Yerleşim alanının gölle ilişkisini kesecek kadar büyük olmuş.

TÜRK HAVA YOLLARI BU FUARA KATILMALI

- “NE alakası var, burası emlak fuarı” diyebilirsiniz...Hayır var. İstanbul’un en önemli özelliği, çok merkezi bir konumda olması, Afrika, Avrupa, Asya, Rusya, Ortadoğu arasında bulunması...

Bir de THY’nin bütün bu destinasyonlara en kolay ulaşan havayolu şirketi olması İstanbul’un avantajı.

Bunun o fuarda anlatılması iyi olur.