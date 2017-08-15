İşte yirmi bir yıl önce balkondaki Sibel Can

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Bir gazete yöneticisi için acı bir gündü.

Çünkü Posta gazetesi bizi fena atlatmıştı...

Sibel Can’ın Fethiye’de bir tatil köyünde balkonda çıplak fotoğrafını çekmişti.

Tam bir paparazzi başarısıydı....

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Kelebek’teki fotoğrafı görünce hemen Posta’nın genel yayın yönetmeni Rifat Ababay’ı arayarak o fotoğrafı istedim.

Gördüm ki o fotoğraf bugün yayınlanamaz.

O nedenle ben de buzlayarak yayınlıyorum.

Ama size bir karşılaştırma yapacağım.

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- Sibel Can bugün 47 yaşında...

Yani benim “Kırk7” kitabıma göre bir kadının zirvesinde olduğu yaş.

- Posta’daki fotoğraf 28 Mayıs 1996 günü yayınlandı.

Yani o gün 26 yaşında...

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İki fotoğrafı karşılaştırdığım zaman bir erkek olarak bende bıraktığı izlenim şu oldu:

Önceki gün Kelebek’in birinci sayfasında fotoğrafı yayınlanan kadın çok daha güzel...

NOT: 1996 yılında tam bir paparazzilikle o fotoğrafı çeken kişi Ayhan Kimsesizcan’dı.

Bugün Amerika’da bir işadamı.

PENCEREDEKİ SİBEL CAN’IN REYTİNGİ

ÖNÜMDEKİ sosyal medya raporuna bakıyorum.

Pazar günü en çok okunan haber Sibel Can’ın balkondaki fotoğrafları olmuş. 442 bin kişi bu haberi okumuş, bu fotoğraflara bakmış.

Bu haber aynı zamanda Hürriyet’in sosyal medyada en çok paylaşılan 10 içeriğinin arasına girmiş.

İkinci sırada ise Kuzey Vargın’ın ölüm haberi var. Onu da 243 bin kişi okumuş.

PAPARAZZİLERİN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ

2017 yazı basın tarihine “Paparazzilerin muhteşem dönüşü” olarak geçecek.

Bu yaz magazin muhabirleri çok parlak işlere imza attılar.

İşte 2017 yazının magazinde “Top 5”i.

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- Murat Başoğlu’nun teknede “Tanımıyorum” dediği kadınla fotoğrafı.

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- Mustafa Ceceli-Selin İmer aşkı.

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- Adriana Lima-Metin Hara aşkı.

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- Ebru Şallı ile sevgilisi Uğur Akkuş el ele.

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- Hacı Sabancı-Ahu Yağtu’nun birlikte fotoğrafı.

AMERİKAN MUHALEFETİ KENDİ DİRENİŞİNİN ‘İNTİFADA’ KELİMESİNİ BULDU

NEW York Times’ta okudum. Amerika’nın Charlottesville şehrindeki aşırı sağ “beyazların üstünlüğü” gösterilerine karşı direnen gruplar hareketlerine bir isim bulmuşlar:

“Antifa...”

Tahmin ediyorum “antifaşist” kelimesinin kısaltılmasından oluşuyor.

Yani Amerikan muhalefeti direniş hareketinin “intifada” sloganını buldu diyebiliriz.

BANA ‘BEYAZ MİLLİYETÇİ KATİL’ DEDİRTEMEZSİNİZ

BEYAZ üstünlüğünü savunan aşırı sağın Charlottesville şehrindeki gösterisi resmen Ku Klux Klan görüntüsündeydi.

Şimdi Amerika Başkan Trump’ın bu olaylara verdiği zayıf tepkiyi konuşuyor.

Açıklamasında olaya neden olan Naziler ve “beyaz milliyetçileri” kınayan tek kelime etmedi.

Bu da bana bir zamanlar rahmetli Demirel’in “Bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz” lafını hatırlattı.

Oysa kızı İvanka attığı tweet’te daha cesur davranıp şöyle dedi:

“Toplumda ırkçılara, Neo-Nazilere ve beyaz üstünlüğüne yer yoktur...”

NARCOS’UN KARISINA DAİR BİLMEDİĞİMİZ BAZI ŞEYLER





PARIS Match dergisi, Narcos dizisinde hayatını seyrettiğimiz kokain baronu Escobar’ın karısı Maria Victoria’yı anlatıyor.

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- Escobar onu ilk gördüğünde 13 yaşındaymış. Kızın bir arkadaşını tehdit ederek zorla onunla tanıştırılmış.

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- Ailesinin bütün itirazına rağmen, Maria 16 yaşındayken onunla evlenmiş.

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- Daha evliliğinin ilk aylarından itibaren onu aldatmaya başlamış.

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- Maria çiçek sevdiği için, her hafta iki defa özel uçağını başkent Bogota’ya gönderip karısına çiçek getirtirmiş.

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- Maria kemanı çok sevdiği için her akşam yemeğine bir kemancı çağırırmış.

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- Maria konulu kıyafet gecelerini sevdiği için, bütün davetlilere özel terzi göndertip o gecenin konusuna uygun elbise diktirtirmiş.

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- Maria Danimarkalı tasarımcı Georg Jensen’in mücevherlerini sevdiği için her defasında 400 bin dolarlık bir takı alır üzerine karısının ve kendi adının ilk harflerini yazdırırmış.

HERKESİN YÜZDE YÜZ HAKLI OLDUĞU HALLER

HÜRRİYET’in o harika “Elveda Onbeşlim” manşeti ve yanındaki fotoğraf eminim benim kadar sizi de mahvetmiştir.

Hayatının baharında bir çocuk...

Sorumlu bir vatandaş olarak görevini yapmış, teröristin yerini bildirmiş.

- Ona “Kahraman” diyenler haklı...

- Onu “Kahraman” olarak uğurlayanlar haklı.

- Ama “Benim çocuğum askerde şehit olmak isterdi, kapı önünde değil” diyen annesi de haklı...

- “Vatandaşlık görevini yapan bir çocuğu böyle tehlikeye atmak doğru mu” diye soranlar da haklı...

SAYIN CUMHURBAŞKANIM ARKADAŞIM KAİ YALANCI DEĞİL

CUMHURBAŞKANI Erdoğan geçen cumartesi günü arkadaşım Kai Diekmann’ı kastederek, “Yöneticisi oldukları medya kuruluşlarında Türkiye ile ilgili olumsuz kampanyalar yürütenlerin tatillerini ülkemizde geçiriyor olmaları, söyledikleri yalanlara kendilerinin de inanmadığını gösteriyor” diyor.

Sayın Cumhurbaşkanım galiba size yanlış aktarmışlar.

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- BİR: Kai Diekmann bir yıl önce Bild gazetesinin genel yayın yönetmenliğinden ayrıldı.

Artık Axel Springer grubu ile ilişkisi yok.

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- İKİ: Kai bugüne kadar Türkiye aleyhine tek kelime etmedi.

Siyasi konulardaki bazı eleştirileri dostça söylenmiş sözlerdir.

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- ÜÇ: Bundan bir süre önce Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin turizm ekine verdiği mülakatta Türkiye’yi öve öve bitiremedi ve “Gidin” dedi.

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- DÖRT: Türkiye’ye tatile ilk defa bu yıl gelmedi. Sekiz yıldır tatillerini ailecek hep Bodrum’da geçiriyorlar. En küçük kızı 1 yaşındayken buraya tatile geldi ve bu yıl sekizinci defa buradaydı.