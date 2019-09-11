İstanbul Emniyeti, FETÖ'cü seri katil profili mi çiziyor

“01.01.2017 ile 31.05.2019 tarihleri arasında tüm kamu ve özel hastanelerde polikistik over sendromu olup kürtaj işlemi yaptıran 30-40 yaş aralığında olan kişilerin listesi...”
Sıralı tam liste istiyor yani...
*
Gerekçesi de şuymuş:
“Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca ilgi sayılı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, rüşvet ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret konularından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ilimizde soruşturmada kullanılmak üzere...”
*
Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum...
Çok tuhafıma gitti...
Aklıma nedense, son günlerin en gözde Netflix dizisi David Fincher’ın “Mindhunter”ı geldi...
FBI’ın “profiler” denilen, seri katil profili çıkarma ekibinin kuruluşunu ve ilk çalışmalarını anlatıyor.
*
İstanbul Emniyeti böyle tuhaf bir bilgiyi acaba neden ister?
FETÖ’cülerin ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden tiplerin seri katil olarak robot portresi mi çizecek acaba...
Yoksa altında kürtaj yaptıran kadınlara yönelik bir fişleme amacı mı var?
*
İstanbul Emniyeti herhalde bu merakımızı tatmin edecek bir açıklama yapar.
‘WOMAN HUNTER’IN SERİ KATİLİNİN HASTALIĞI BU
POLİSİN aradığı kadın “polikistik over sendromu” taşıyan birisi.
Neymiş bu diye merak ettim ve uzman bir sitede şu tarifi buldum: “Polikistik over sendromu (PKOS), doğurganlığı olumsuz etkileyen ve pek çok farklı hastalığın oluşumuna da zemin hazırlayan bir kadın hastalığı ve aynı zamanda bir endokrin hastalıktır. Özellikle üreme çağındaki kadınlar arasında yaygın olarak görülen polikistik over, yumurtlama bozukluğu oluşumuna neden olarak kısırlığa zemin hazırlar. Ayrıca tedavi edilmemesi durumunda ilerleyerek hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi pek çok ikincil hastalığa da yol açar.”
Kimmiş acaba bu FETÖ’cü ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçuyla aranan kürtajcı seri katil? Siz de merak etmediniz mi bu “Women Hunter” dizisini...
‘FASIK’ BENDENİZİN JİLETLE İMTİHANI
Son zamanlarda en büyük eğlence kanallarım, sakallı konuşan kafaların tartışma programları.
Siyasi konuşan kafalardan çok fena sıkıldığım için kendimi oraya atıyorum.
Acayip bir Kurtlar Vadisi üslubu ve raconu oraya da çökmüş vaziyette.
Mesela Cübbeli Ahmet’in programları...
Ondan öğreniyoruz ki...
Jiletle sakal kesmek üç mezhebe göre haram, bir mezhebe göre mekruhmuş...
Bir başka konuşan kafa ekibine göre ise bunu yapanlar ‘fasık’mış...
Yani bilerek günah işleyen kişi...
Beni tarif ediyor...
Allah’tan AK Parti kurucu ekibi var.
Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan...
Hepsi sinekkaydı sakal tıraşlı...
Onlara bakıyorum, rahatça tıraş oluyorum.
Gelin size de erkek sakal tıraşındaki yeni trendleri anlatayım.
BİR ERKEK HAYATINDA KAÇ TIRAŞ DEVRİMİ YAŞAMIŞTIR
İlk sakal tıraşımı, ucuna iki tarafı keskin jilet takılan açılır kapanır aletle oldum.
İlk büyük sakal tıraşı devrimi elektrikli tıraş makineleriydi.
İlk gördüğüm makine bir Phillips’ti... Sonra Braun’lar geldi...
Birden çok moda oldu ama yüzümdeki sakalın özelliği nedeniyle doğru dürüst hiç kullanamadım.
*
Erkek tıraşında ikinci büyük devrim, tıraş sabununun ve fırçanın yerini elle sürülen jellerin almasıydı.
Jilet konusunda ilk büyük devrim ise bir-iki defa kullanılıp atılan tıraşbıçakları oldu.
Sonra değişebilir başlıklı bıçaklar geldi.
Onu oynak başlıklı tıraş aletleri, üçlü ve beşli oynak başlıklı aletler izledi.
Tabii son gelişme pilli ve titreşimli oynak başlıklı aletlerdi.
*
Daha ne olabilir diye düşünürken, geçen ay erkek tıraşında yeni bir devrimin geldiğini gördüm.
KADIN DA SAKAL TIRAŞI OLUR MU
BİR yeni trend daha...
Kadınlar yavaş yavaş ağdadan uzaklaşıyor. Haklılar da çünkü çok meşakkatli ve acı veren bir iş.
Onun yerine bacak tüylerini jiletle alma eğilimi artıyormuş.
Ama en son trend, kadının yüz tüylerini de sakal tıraşı aletiyle almasıymış.
Jilet şirketleri şimdi bunun için özel jiletler geliştiriyormuş.
TIRAŞTA İNSAN İÇİN KÜÇÜK, YÜZ İÇİN BÜYÜK BİR ADIM
Son ABD gezisi sırasında yanıma tıraş takımımı almayı unutmuşum.
Bir alışveriş merkezine gidip bakarken, oradaki bir görevli “Bunu denediniz mi” diye sordu.
Baktım pilli değil...
Beşli oynak aletlerin aşağı yukarı aynısı...
Tek farkı üç bıçaklı oluşu.
*
“Ne bunun farkı? Eski moda gibi görünüyor” dedim.
“Gillette’in son ürünü. Ben denedim çok farklı” dedi... Baktım, Skinguard adlı bir model. Deri muhafızı demek.
Tipik bir satıcı pazarlaması diye düşündüm ama fazla zamanım yoktu ve aldım.
Sabah yüzüme sürdüğüm anda çok tuhaf bir duyguya kapıldım.
Aldığım jilet sanki yüzüme değmiyormuş gibi bir his verdi.
Sakalım kesilirken hissettiğim o kıtır kıtır duygudan eser yoktu.
Sakalım kesilmiyormuş gibi bir duyguya kapıldım.
Bir süre aşağı doğru çekerek devam ettim ve sonra elimle yokladım.
Sakallar kesilmişti.
*
Hayatımda ilk defa bu kadar sessizce kayarak giden ve insana sakalı kesiliyormuş duygusu vermeden kesen bir alet görüyordum.
Her tıraştan sonra elimi yüzümün üst tarafına doğru sürdüğümde hep tam kesilmemiş sakallara takılırdı. O nedenle her defasında jileti ters, yani yukarı doğru da sürme ihtiyacı duyardım. Ama bu defa ondan eser yoktu.
Adeta hiç hissetmeden tıraş olmuştum ve yüzümde de hiç yanma yoktu.
*
Dönüşte ilk işim Procter&Gamble’ın Türkiye temsilcisi Tankut Turnaoğlu’nu aramak oldu.
“Evet çok yeni bir ürün ve çok haklısınız. Çok insandan aynı dönüşü aldık” dedi.
Jiletin bıçak kısmına yeni bir aerodinamik getirmişler.
Bir küçük çerçeve eklenmiş.
Tıraş bıçağında yeni bir şeyler olmaz sanıyordum.
Meğer daha gidecek yol varmış.
İnsan için küçük, ama erkek yüzü için büyük bir adım...
AĞZINIZDA BİR ROBOTLA DİŞ FIRÇALAMAK NASIL OLUR
Son Las Vegas Teknoloji Fuarı’na Procter&Gamble markasının da katıldığını okumuş ve merak etmiştim.
Yani jilet bıçağında, diş fırçasında, temizlik tozunda, bakım ürününde ne teknolojisi olabilir demiştim. Biri bu yeni tıraş bıçağıymış...
Bunun bir de yüzü ısıtan pilli modeli geliştirilmiş.
Hani berberlerin sıcak havlu etkisi yaratan bir uygulamaymış.
Bir de diş fırçasına yapay zekâyı sokmuşlar.
Cep telefonundan indirilen bir uygulama ile Bluetooth aracığılıyla bir diş fırçasına bağlanıyorsunuz.
Dişlerin neresinin iyi neresinin kötü fırçalandığını görebiliyormuşsunuz...
Yapay zekâyla ilgili en büyük eleştiri, bu teknolojinin en çok askerlerin işine yaradığıydı. Ama galiba günlük hayatımıza da sandığımızdan daha fazla girecek.
İstanbul Emniyeti, FETÖ'cü seri katil profili mi çiziyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı’ndan, acil koduyla şu bilgiyi istemiş:
“01.01.2017 ile 31.05.2019 tarihleri arasında tüm kamu ve özel hastanelerde polikistik over sendromu olup kürtaj işlemi yaptıran 30-40 yaş aralığında olan kişilerin listesi...”
Sıralı tam liste istiyor yani...
*
Gerekçesi de şuymuş:
“Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca ilgi sayılı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, rüşvet ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret konularından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ilimizde soruşturmada kullanılmak üzere...”
*
Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum...
Çok tuhafıma gitti...
Aklıma nedense, son günlerin en gözde Netflix dizisi David Fincher’ın “Mindhunter”ı geldi...
FBI’ın “profiler” denilen, seri katil profili çıkarma ekibinin kuruluşunu ve ilk çalışmalarını anlatıyor.
*
İstanbul Emniyeti böyle tuhaf bir bilgiyi acaba neden ister?
FETÖ’cülerin ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden tiplerin seri katil olarak robot portresi mi çizecek acaba...
Yoksa altında kürtaj yaptıran kadınlara yönelik bir fişleme amacı mı var?
*
İstanbul Emniyeti herhalde bu merakımızı tatmin edecek bir açıklama yapar.
‘WOMAN HUNTER’IN SERİ KATİLİNİN HASTALIĞI BU
POLİSİN aradığı kadın “polikistik over sendromu” taşıyan birisi.
Neymiş bu diye merak ettim ve uzman bir sitede şu tarifi buldum: “Polikistik over sendromu (PKOS), doğurganlığı olumsuz etkileyen ve pek çok farklı hastalığın oluşumuna da zemin hazırlayan bir kadın hastalığı ve aynı zamanda bir endokrin hastalıktır. Özellikle üreme çağındaki kadınlar arasında yaygın olarak görülen polikistik over, yumurtlama bozukluğu oluşumuna neden olarak kısırlığa zemin hazırlar. Ayrıca tedavi edilmemesi durumunda ilerleyerek hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi pek çok ikincil hastalığa da yol açar.”
Kimmiş acaba bu FETÖ’cü ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçuyla aranan kürtajcı seri katil? Siz de merak etmediniz mi bu “Women Hunter” dizisini...
‘FASIK’ BENDENİZİN JİLETLE İMTİHANI
Son zamanlarda en büyük eğlence kanallarım, sakallı konuşan kafaların tartışma programları.
Siyasi konuşan kafalardan çok fena sıkıldığım için kendimi oraya atıyorum.
Acayip bir Kurtlar Vadisi üslubu ve raconu oraya da çökmüş vaziyette.
Mesela Cübbeli Ahmet’in programları...
Ondan öğreniyoruz ki...
Jiletle sakal kesmek üç mezhebe göre haram, bir mezhebe göre mekruhmuş...
Bir başka konuşan kafa ekibine göre ise bunu yapanlar ‘fasık’mış...
Yani bilerek günah işleyen kişi...
Beni tarif ediyor...
Allah’tan AK Parti kurucu ekibi var.
Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan...
Hepsi sinekkaydı sakal tıraşlı...
Onlara bakıyorum, rahatça tıraş oluyorum.
Gelin size de erkek sakal tıraşındaki yeni trendleri anlatayım.
BİR ERKEK HAYATINDA KAÇ TIRAŞ DEVRİMİ YAŞAMIŞTIR
İlk sakal tıraşımı, ucuna iki tarafı keskin jilet takılan açılır kapanır aletle oldum.
İlk büyük sakal tıraşı devrimi elektrikli tıraş makineleriydi.
İlk gördüğüm makine bir Phillips’ti... Sonra Braun’lar geldi...
Birden çok moda oldu ama yüzümdeki sakalın özelliği nedeniyle doğru dürüst hiç kullanamadım.
*
Erkek tıraşında ikinci büyük devrim, tıraş sabununun ve fırçanın yerini elle sürülen jellerin almasıydı.
Jilet konusunda ilk büyük devrim ise bir-iki defa kullanılıp atılan tıraşbıçakları oldu.
Sonra değişebilir başlıklı bıçaklar geldi.
Onu oynak başlıklı tıraş aletleri, üçlü ve beşli oynak başlıklı aletler izledi.
Tabii son gelişme pilli ve titreşimli oynak başlıklı aletlerdi.
*
Daha ne olabilir diye düşünürken, geçen ay erkek tıraşında yeni bir devrimin geldiğini gördüm.
KADIN DA SAKAL TIRAŞI OLUR MU
BİR yeni trend daha...
Kadınlar yavaş yavaş ağdadan uzaklaşıyor. Haklılar da çünkü çok meşakkatli ve acı veren bir iş.
Onun yerine bacak tüylerini jiletle alma eğilimi artıyormuş.
Ama en son trend, kadının yüz tüylerini de sakal tıraşı aletiyle almasıymış.
Jilet şirketleri şimdi bunun için özel jiletler geliştiriyormuş.
TIRAŞTA İNSAN İÇİN KÜÇÜK, YÜZ İÇİN BÜYÜK BİR ADIM
Son ABD gezisi sırasında yanıma tıraş takımımı almayı unutmuşum.
Bir alışveriş merkezine gidip bakarken, oradaki bir görevli “Bunu denediniz mi” diye sordu.
Baktım pilli değil...
Beşli oynak aletlerin aşağı yukarı aynısı...
Tek farkı üç bıçaklı oluşu.
*
“Ne bunun farkı? Eski moda gibi görünüyor” dedim.
“Gillette’in son ürünü. Ben denedim çok farklı” dedi... Baktım, Skinguard adlı bir model. Deri muhafızı demek.
Tipik bir satıcı pazarlaması diye düşündüm ama fazla zamanım yoktu ve aldım.
Sabah yüzüme sürdüğüm anda çok tuhaf bir duyguya kapıldım.
Aldığım jilet sanki yüzüme değmiyormuş gibi bir his verdi.
Sakalım kesilirken hissettiğim o kıtır kıtır duygudan eser yoktu.
Sakalım kesilmiyormuş gibi bir duyguya kapıldım.
Bir süre aşağı doğru çekerek devam ettim ve sonra elimle yokladım.
Sakallar kesilmişti.
*
Hayatımda ilk defa bu kadar sessizce kayarak giden ve insana sakalı kesiliyormuş duygusu vermeden kesen bir alet görüyordum.
Her tıraştan sonra elimi yüzümün üst tarafına doğru sürdüğümde hep tam kesilmemiş sakallara takılırdı. O nedenle her defasında jileti ters, yani yukarı doğru da sürme ihtiyacı duyardım. Ama bu defa ondan eser yoktu.
Adeta hiç hissetmeden tıraş olmuştum ve yüzümde de hiç yanma yoktu.
*
Dönüşte ilk işim Procter&Gamble’ın Türkiye temsilcisi Tankut Turnaoğlu’nu aramak oldu.
“Evet çok yeni bir ürün ve çok haklısınız. Çok insandan aynı dönüşü aldık” dedi.
Jiletin bıçak kısmına yeni bir aerodinamik getirmişler.
Bir küçük çerçeve eklenmiş.
Tıraş bıçağında yeni bir şeyler olmaz sanıyordum.
Meğer daha gidecek yol varmış.
İnsan için küçük, ama erkek yüzü için büyük bir adım...
AĞZINIZDA BİR ROBOTLA DİŞ FIRÇALAMAK NASIL OLUR
Son Las Vegas Teknoloji Fuarı’na Procter&Gamble markasının da katıldığını okumuş ve merak etmiştim.
Yani jilet bıçağında, diş fırçasında, temizlik tozunda, bakım ürününde ne teknolojisi olabilir demiştim. Biri bu yeni tıraş bıçağıymış...
Bunun bir de yüzü ısıtan pilli modeli geliştirilmiş.
Hani berberlerin sıcak havlu etkisi yaratan bir uygulamaymış.
Bir de diş fırçasına yapay zekâyı sokmuşlar.
Cep telefonundan indirilen bir uygulama ile Bluetooth aracığılıyla bir diş fırçasına bağlanıyorsunuz.
Dişlerin neresinin iyi neresinin kötü fırçalandığını görebiliyormuşsunuz...
Yapay zekâyla ilgili en büyük eleştiri, bu teknolojinin en çok askerlerin işine yaradığıydı. Ama galiba günlük hayatımıza da sandığımızdan daha fazla girecek.