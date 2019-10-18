İki CHP cenazesinden insan manzaraları

CHP eski milletvekili Orhan Birgit...
*
Onu 1970’li yılların sonlarında, Tansu’nun CHP milletvekili olan babası rahmetli Hudai Oral aracılığıyla tanıdım. Sonra bir öğretim üyesiyken, 1978 yılında beni CHP eğitim kadrosuna aldı. O sayede rahmetli Bülent Ecevit’in danışman kadrosuna girdim.
*
12 Eylül askeri darbesinden sonra eski mesleği olan gazeteciliğe döndü ve Hürriyet Sedat Simavi Vakfı’nın başına geçti.
Beni o vakfın danışmanları arasına aldı.
Yani benim Hürriyet’e gelip gazeteci olmamın yolunu açan insandır.
O yüzden hep minnetle andım onu...
O dönemin efsane CHP’lilerinden biri de siyaseti İstanbul il başkanlığından başlayan ve genel sekreterliğe kadar çıkan Ali Topuz’du...
*
Bir tesadüf yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin en efsane isimlerinden birisi olan Ali Topuz’la aynı gün öldü.
Birlikte siyaset yaptılar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi’nin avlusunda cenazeleri yan yana duruyordu.
*
Tam bir sosyal demokrat cenazesiydi...
Cumhuriyet Halk Partisi ona karakterini veren bütün sahneleriyle oradaydı.
Taziyede bulunduktan sonra bir kenara geçip Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran partinin son 50 yılının ve benim şahsi tarihimin manzarasını seyrettim.
*
Kafamda kalanlar şunlardı.
TOPUZ’UN AİLESİNİ ARAYIP ‘ONA LAYIK BİR CENAZE OLSUN’ DEMİŞ
Cami avlusunda Ali Topuz’un ailesinden dinledim. Ali Topuz’un öldüğünü öğrenince Orhan Birgit çok üzülmüş. Topuz’un ailesini arayıp “Onun önemine layık bir cenaze töreni olmalı” demiş...
Biraz sonra da Orhan Birgit’in ölüm haberini almışlar.
Yan yana siyaset yaptılar, bazen karşı karşıya geldiler, ama zaman aradaki her şeyi sildi, geriye CHP’lilikleri kaldı.
Cenazeleri yan yana kaldırıldı.
KİMLER VARDI VE BANA KİMİ HATIRLATTILAR
CHP’nin 70’li yıllarından tanıdığım çok sayıda siyasetçi oradaydı.
Görebildiklerim şunlardı...
Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz Büyükerşen, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Alev Coşkun, Hurşit Güneş, Bülent Tanla, Sezgin Tanrıkulu, Tarhan Erdem, Sefa Sirmen, Celal Doğan, Murat Karayalçın, Bihlun Tamaylıgil, Adnan Keskin, Önder Sav, Abdülkadir Ateş, Levent Gök...
Hepsine tek tek baktım...
Bana rahmetli Süleyman Demirel’in cenazesinde gördüğüm, yıllarca iktidarda kalan Adalet Partisi’nin anlı şanlı bakanlarını, siyasetçilerini hatırlattı.
Aralarında zengin denilebilecek tek kişi yoktu...
Hepsi orta sınıf insanlar gibiydiler.
Türkiye’nin ilk enerji ve tabii kaynaklar bakanı olan kayınpederim rahmetli Hüdai Oral’ı da hatırladım.
Siyaset o nesli zenginleştirmedi...
Tam aksine orta sınıf vatandaşlar haline getirdi.
BİR HOCA - HANIMEFENDİLER DE CENAZE NAMAZINA İŞTİRAK EDEBİLİR
CENAZEDE beni en çok şaşırtan ve hoşuma giden şey cenaze namazını kıldıracak olan hocanın anonsuydu.
Önce “Sayın hanımefendiler beyefendiler” diye hem kadınlara hem erkeklere hitap eden nazik bir çağrı yaparak biraz geri çekilmelerini istedi.
Arkasından beni çok şaşırtan şu sözleri söyledi:
“Hanımefendiler de cenaze namazına iştirak edebilirler...”
Bunca cenaze namazına katıldım, bir hocadan ilk defa bu sözleri işittim.
YOL GÖZLEM - KILIÇDAROĞLU’NUN VİTO’SU KIRMIZI IŞIKTA BEKLİYOR
CENAZE sonrasında camiden ayrılırken tam önümde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arabasını görüyorum.
Çok sıradan van tipi bir Vito araç.
Hem de büyüğü değil küçüğü...
Arkasında tek bir güvenlik aracı...
Üçüncü bir araç yok.
Kırmızı ışığa gelince duruyor...
Anlıyorum ki Kılıçdaroğlu da Ecevit’in sosyal demokrat geleneğini sürdürüyor.
HATIRA 1 - ‘VATAN SAĞ OLSUN’ MANŞETİ ATILIRKEN EROL SİMAVİ’YLEYDİ
ORHAN Birgit’in Hürriyet tarihinde de çok önemli rolü vardı. Dumlupınar denizaltısındaki insanlar şehit olurken, ertesi sabah Hürriyet’te çıkan ve Türk milli hayatına geçen “Vatan sağ olsun” manşetini, Ankara’da askerliklerini yaparken, Erol Simavi ile birlikte o bulmuştu.
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında turizm bakanı olarak Türkiye’nin etkili iletişimini o sağlamıştı.
HATIRA 2 - EN ÖNEMLİ KARİKATÜR YARIŞMASINI BAŞLATTI
ORHAN Birgit, önce Sedat Simavi Karikatür Yarışması olarak başlayıp şimdi Aydın Doğan Karikatür Yarışması adını alan dünyanın en önemli karikatür yarışmasını kuran ve büyüten insandır.
O efsaneyi rahmetli çizer Semih Balcıoğlu ile birlikte yarattılar.
Aynı şekilde, Aydın Doğan Genç Gazeteciler Yarışması’nı da onunla birlikte kurduk.
HATIRA 2 - BUGÜNKÜ KKTC BAYRAĞINI DENKTAŞ’A TÖRENLE VERMİŞTİ
BUGÜN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağının kabulünde de rolü vardır. Hürriyet Vakfı adada bir gazetecilik konferansı düzenledi.
Konferansa Hasan Esat Işık, Gündüz Ökçün, Ahmet Taner Kışlalı, Hayrettin Erkmen gibi ağır top 4 bakan katıldı. Ayrıca Mehmet Ali Birand, Sami Kohen, Sedat Ergin, Cengiz Çandar, Çetin Emeç, Yazgülü Aldoğan ve başka gazeteciler...
O konferansta rahmetli Rauf Denktaş bir bayrak çizmiş ve bunu Orhan Birgit’e gönderip, bundan dev bir bez bayrak ile 5 bin küçük kâğıt bayrak bastırmasını istemişti. Orhan Birgit bu bayrağı
hazırlatıp konferans sırasında törenle Denktaş’a vermişti.
O bayrak ertesi sabah Lefkoşa Saray Oteli’nin Rum kesimine bakan tarafından boydan boya asılmış, aynı gün parlamentoda görüşülüp kabul edilmişti.
İki CHP cenazesinden insan manzaraları
Önceki gün hayatımda çok önemli yeri olan bir insanı kaybettim.
CHP eski milletvekili Orhan Birgit...
*
Onu 1970’li yılların sonlarında, Tansu’nun CHP milletvekili olan babası rahmetli Hudai Oral aracılığıyla tanıdım. Sonra bir öğretim üyesiyken, 1978 yılında beni CHP eğitim kadrosuna aldı. O sayede rahmetli Bülent Ecevit’in danışman kadrosuna girdim.
*
12 Eylül askeri darbesinden sonra eski mesleği olan gazeteciliğe döndü ve Hürriyet Sedat Simavi Vakfı’nın başına geçti.
Beni o vakfın danışmanları arasına aldı.
Yani benim Hürriyet’e gelip gazeteci olmamın yolunu açan insandır.
O yüzden hep minnetle andım onu...
O dönemin efsane CHP’lilerinden biri de siyaseti İstanbul il başkanlığından başlayan ve genel sekreterliğe kadar çıkan Ali Topuz’du...
*
Bir tesadüf yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin en efsane isimlerinden birisi olan Ali Topuz’la aynı gün öldü.
Birlikte siyaset yaptılar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi’nin avlusunda cenazeleri yan yana duruyordu.
*
Tam bir sosyal demokrat cenazesiydi...
Cumhuriyet Halk Partisi ona karakterini veren bütün sahneleriyle oradaydı.
Taziyede bulunduktan sonra bir kenara geçip Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran partinin son 50 yılının ve benim şahsi tarihimin manzarasını seyrettim.
*
Kafamda kalanlar şunlardı.
TOPUZ’UN AİLESİNİ ARAYIP ‘ONA LAYIK BİR CENAZE OLSUN’ DEMİŞ
Cami avlusunda Ali Topuz’un ailesinden dinledim. Ali Topuz’un öldüğünü öğrenince Orhan Birgit çok üzülmüş. Topuz’un ailesini arayıp “Onun önemine layık bir cenaze töreni olmalı” demiş...
Biraz sonra da Orhan Birgit’in ölüm haberini almışlar.
Yan yana siyaset yaptılar, bazen karşı karşıya geldiler, ama zaman aradaki her şeyi sildi, geriye CHP’lilikleri kaldı.
Cenazeleri yan yana kaldırıldı.
KİMLER VARDI VE BANA KİMİ HATIRLATTILAR
CHP’nin 70’li yıllarından tanıdığım çok sayıda siyasetçi oradaydı.
Görebildiklerim şunlardı...
Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz Büyükerşen, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Alev Coşkun, Hurşit Güneş, Bülent Tanla, Sezgin Tanrıkulu, Tarhan Erdem, Sefa Sirmen, Celal Doğan, Murat Karayalçın, Bihlun Tamaylıgil, Adnan Keskin, Önder Sav, Abdülkadir Ateş, Levent Gök...
Hepsine tek tek baktım...
Bana rahmetli Süleyman Demirel’in cenazesinde gördüğüm, yıllarca iktidarda kalan Adalet Partisi’nin anlı şanlı bakanlarını, siyasetçilerini hatırlattı.
Aralarında zengin denilebilecek tek kişi yoktu...
Hepsi orta sınıf insanlar gibiydiler.
Türkiye’nin ilk enerji ve tabii kaynaklar bakanı olan kayınpederim rahmetli Hüdai Oral’ı da hatırladım.
Siyaset o nesli zenginleştirmedi...
Tam aksine orta sınıf vatandaşlar haline getirdi.
BİR HOCA - HANIMEFENDİLER DE CENAZE NAMAZINA İŞTİRAK EDEBİLİR
CENAZEDE beni en çok şaşırtan ve hoşuma giden şey cenaze namazını kıldıracak olan hocanın anonsuydu.
Önce “Sayın hanımefendiler beyefendiler” diye hem kadınlara hem erkeklere hitap eden nazik bir çağrı yaparak biraz geri çekilmelerini istedi.
Arkasından beni çok şaşırtan şu sözleri söyledi:
“Hanımefendiler de cenaze namazına iştirak edebilirler...”
Bunca cenaze namazına katıldım, bir hocadan ilk defa bu sözleri işittim.
YOL GÖZLEM - KILIÇDAROĞLU’NUN VİTO’SU KIRMIZI IŞIKTA BEKLİYOR
CENAZE sonrasında camiden ayrılırken tam önümde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arabasını görüyorum.
Çok sıradan van tipi bir Vito araç.
Hem de büyüğü değil küçüğü...
Arkasında tek bir güvenlik aracı...
Üçüncü bir araç yok.
Kırmızı ışığa gelince duruyor...
Anlıyorum ki Kılıçdaroğlu da Ecevit’in sosyal demokrat geleneğini sürdürüyor.
HATIRA 1 - ‘VATAN SAĞ OLSUN’ MANŞETİ ATILIRKEN EROL SİMAVİ’YLEYDİ
ORHAN Birgit’in Hürriyet tarihinde de çok önemli rolü vardı. Dumlupınar denizaltısındaki insanlar şehit olurken, ertesi sabah Hürriyet’te çıkan ve Türk milli hayatına geçen “Vatan sağ olsun” manşetini, Ankara’da askerliklerini yaparken, Erol Simavi ile birlikte o bulmuştu.
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında turizm bakanı olarak Türkiye’nin etkili iletişimini o sağlamıştı.
HATIRA 2 - EN ÖNEMLİ KARİKATÜR YARIŞMASINI BAŞLATTI
ORHAN Birgit, önce Sedat Simavi Karikatür Yarışması olarak başlayıp şimdi Aydın Doğan Karikatür Yarışması adını alan dünyanın en önemli karikatür yarışmasını kuran ve büyüten insandır.
O efsaneyi rahmetli çizer Semih Balcıoğlu ile birlikte yarattılar.
Aynı şekilde, Aydın Doğan Genç Gazeteciler Yarışması’nı da onunla birlikte kurduk.
HATIRA 2 - BUGÜNKÜ KKTC BAYRAĞINI DENKTAŞ’A TÖRENLE VERMİŞTİ
BUGÜN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağının kabulünde de rolü vardır. Hürriyet Vakfı adada bir gazetecilik konferansı düzenledi.
Konferansa Hasan Esat Işık, Gündüz Ökçün, Ahmet Taner Kışlalı, Hayrettin Erkmen gibi ağır top 4 bakan katıldı. Ayrıca Mehmet Ali Birand, Sami Kohen, Sedat Ergin, Cengiz Çandar, Çetin Emeç, Yazgülü Aldoğan ve başka gazeteciler...
O konferansta rahmetli Rauf Denktaş bir bayrak çizmiş ve bunu Orhan Birgit’e gönderip, bundan dev bir bez bayrak ile 5 bin küçük kâğıt bayrak bastırmasını istemişti. Orhan Birgit bu bayrağı
hazırlatıp konferans sırasında törenle Denktaş’a vermişti.
O bayrak ertesi sabah Lefkoşa Saray Oteli’nin Rum kesimine bakan tarafından boydan boya asılmış, aynı gün parlamentoda görüşülüp kabul edilmişti.