İçki, sigara vergisi otomobili geçtiyse

BİR: İlk 9 ayda alkollü ürünlerin toplanan vergi içindeki payı yüzde 1.83’ten, yüzde 2.1’e çıkmış.
Artış oranı yüzde 22.1...
*
İYİ HABER: Bu artış insanlar daha fazla içki aldığı için değil. Tam aksine rakamlara bakılırsa tüketimde düşüş bile var. Alkollü içkiden alınan vergi anormal arttığı için rakam büyümüş...
KÖTÜ HABER: İçki satışı düşüyor ama bu da insanlar daha az içtiği için olmuyor.
Tam aksine kaçak yoldan alınan içki artıyor. Bu gidişatın sonu kaçak.
Bu da hem vergi kaybına yol açabilir, hem de kaçak üretime...
*
İKİ: İlk 9 ayda tütün mamullerinin vergi içindeki payı yüzde 6.64’ten yüzde 7.64’e çıkmış.
Artış oranı yüzde 21.2...
YORUM: Bu böyle giderse sigara kaçakçılığı tekrar büyük ölçüde hortlayacak demektir.
*
ÜÇ: 9 ay içinde motorlu taşıtlardan alınan verginin payı yüzde 3.1’den yüzde 1.38’e inmiş.
Yani içkiden alınan vergi miktarı, motorlu taşıtlardan alınan ÖTV’yi geçmiş.
YORUM: Bu da ekonominin ilk 9 ayındaki durumun pek iç açıcı olmadığını gösteren en çarpıcı tablo...
*
Diyeceğim Türkiye’nin işi kolay değil...
EGE OKULLARI İÇİN OLAĞANÜSTÜ FIRSAT
Dün yaz sonunu geçirdiğim Akbük’ten İzmir’e geldim.
Doğduğum şehirde büyük bir sanat olayı vardı.
Picasso sergisi açılıyordu.
*
Sergiyi Arkas Holding getirmişti.
Paris’teki Picasso Müzesi’yle ortak bir çalışma.
*
Açılmadan önce sergiyi gezdim.
Bu arada Paris Picasso Müzesi Müdürü Laurent Le Bon’la uzun bir sohbet yaptık.
Bana çok ilginç şeyler anlattı.
*
Sohbette İzmir’in yeni Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı.
Onun Fransızca konuştuğunu yeni öğrendim.
Cenevre’de öğrenmiş. Ayrıca Lucien Arkas oradaydı.
*
Hemen söyleyeyim, çok ilginç bir sergi. Önümüzdeki günlerde size bu sergiyi ayrıntılı biçimde anlatacağım.
Ama şimdiden bütün okullara tavsiye ederim.
*
Bundan yıllarca önce Sabancı Müzesi Picasso sergisi açtığında, Şanlıurfa’dan otobüsle öğrenciler gelmişti.
Şimdi Ege’deki bütün okullar için böyle bir fırsat var.
Ayrıca yeni yol da açıldı...
İstanbul’dan bile rahatlıkla gelinebilir.
*
Bir de şunu söyleyeyim.
Bu sergi doğduğum şehre çok yakışmış.
50 YAŞ KADINININ ZAFERİ: NİNEDEN STRİPTİZCİYE
Sinema sektörü “Hustler” filminin Toronto Festivali’ndeki başarısı ve gösterime çıktığı ilk hafta sonu elde ettiği gişe başarısını konuşuyor.
Kimsenin tahmin etmediği bir şey oldu ve film ilk hafta son 32 milyon dolar gişe yaptı...
*
Jennifer Lopez bu filmde 50 yaşında bir striptizciyi oynuyor.
Yok hemen bu defa da 50 yaş kadını ile kafayı bozduğumu sanıp kızmayın.
Evet 50 yaşındaki Jennifer Lopez yeni filminde bir striptizciyi oynuyor... Ama eski bir striptizci...
Eskiden bir kulüpte birlikte çalıştığı striptizci arkadaşları ile buluşuyor ve Wall Street’teki eski zengin müşterilerine şantaj planları hazırlıyor.
*
Bundan 20 yıl önce kadın oyuncularına 40’a gelmeden kapılarını kapatan Hollywood artık 50 yaş kadınını da büyükanne rollerinden eski striptizci rollerine getirdi.
Görüyorsunuz, 50 yaş kadını kitabı yazılacak kadın...
50 YAŞ STRİPTİZCİLERİNİN YENİDEN KEŞFETTİĞİ ŞARKICI
‘HUSTLER’ filminin soundtrack’ine baktım.
Filmde Fiona Apple’ın “Criminal” şarkısını kullanmışlar.Filmde kullanılan şarkılardan biri de Scott Walker’ın “Next” şarkısıymış. O kadar sevindim ki...
Scott Walker, müzikte “1960’lar İngiliz Rock devriminin” en önemli temsilcilerinden biridir. Ama çok az insan tanır. Aslında Amerikalıdır ama şöhretini İngiltere’de yaptı.
Önceleri “Walker Brothers” adıyla bir üçlü olarak “Make It Easy On Yourself” adlı olağanüstü bir şarkıyla patladılar.
Şöyle diyeyim, bütün hayatım boyunca beni en çok etkileyen 5 şarkıdan biridir.
Sonra “The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore” diye ikinci bir hit geldi. Sonra da Scott Walker olarak solo kariyerine devam etti. “Joanna” adlı olağanüstü bir şarkı yaptı.
GECE İÇİN BAŞTAN SONA HARİKA BİR ALBÜM
SCOTT Walker, dünyadaki en iyi Jack Brel yorumcularından biridir. Onun “Ne me Quitte Pas”sını çok şarkıcı söyledi. Brel’i ayrı bir yere koyarım ama “If You Go Away”i en iyi söyleyen şarkıcı, uzak ara Scott Walker’dır... Bu işi bilenler onun adını Frank Sinatra, Tony Bennett’in hizasına yazarlar.
Geceleri tek başınıza harika bir albüm dinlemek isterseniz şiddetle tavsiye ederim.
“No Regret”: Best of Scott Walker and The Walker Brothers: 1965-1976
Eminim defalarca dinleyeceksiniz. “Hustler” filmi bu harika şarkıcıyı yeniden gündeme
getirdiği için çok mutluyum.
İçki, sigara vergisi otomobili geçtiyse
Önümde ocak-ağustos dönemi vergi tahsilat rakamları duruyor.
BİR: İlk 9 ayda alkollü ürünlerin toplanan vergi içindeki payı yüzde 1.83’ten, yüzde 2.1’e çıkmış.
Artış oranı yüzde 22.1...
*
İYİ HABER: Bu artış insanlar daha fazla içki aldığı için değil. Tam aksine rakamlara bakılırsa tüketimde düşüş bile var. Alkollü içkiden alınan vergi anormal arttığı için rakam büyümüş...
KÖTÜ HABER: İçki satışı düşüyor ama bu da insanlar daha az içtiği için olmuyor.
Tam aksine kaçak yoldan alınan içki artıyor. Bu gidişatın sonu kaçak.
Bu da hem vergi kaybına yol açabilir, hem de kaçak üretime...
*
İKİ: İlk 9 ayda tütün mamullerinin vergi içindeki payı yüzde 6.64’ten yüzde 7.64’e çıkmış.
Artış oranı yüzde 21.2...
YORUM: Bu böyle giderse sigara kaçakçılığı tekrar büyük ölçüde hortlayacak demektir.
*
ÜÇ: 9 ay içinde motorlu taşıtlardan alınan verginin payı yüzde 3.1’den yüzde 1.38’e inmiş.
Yani içkiden alınan vergi miktarı, motorlu taşıtlardan alınan ÖTV’yi geçmiş.
YORUM: Bu da ekonominin ilk 9 ayındaki durumun pek iç açıcı olmadığını gösteren en çarpıcı tablo...
*
Diyeceğim Türkiye’nin işi kolay değil...
EGE OKULLARI İÇİN OLAĞANÜSTÜ FIRSAT
Dün yaz sonunu geçirdiğim Akbük’ten İzmir’e geldim.
Doğduğum şehirde büyük bir sanat olayı vardı.
Picasso sergisi açılıyordu.
*
Sergiyi Arkas Holding getirmişti.
Paris’teki Picasso Müzesi’yle ortak bir çalışma.
*
Açılmadan önce sergiyi gezdim.
Bu arada Paris Picasso Müzesi Müdürü Laurent Le Bon’la uzun bir sohbet yaptık.
Bana çok ilginç şeyler anlattı.
*
Sohbette İzmir’in yeni Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı.
Onun Fransızca konuştuğunu yeni öğrendim.
Cenevre’de öğrenmiş. Ayrıca Lucien Arkas oradaydı.
*
Hemen söyleyeyim, çok ilginç bir sergi. Önümüzdeki günlerde size bu sergiyi ayrıntılı biçimde anlatacağım.
Ama şimdiden bütün okullara tavsiye ederim.
*
Bundan yıllarca önce Sabancı Müzesi Picasso sergisi açtığında, Şanlıurfa’dan otobüsle öğrenciler gelmişti.
Şimdi Ege’deki bütün okullar için böyle bir fırsat var.
Ayrıca yeni yol da açıldı...
İstanbul’dan bile rahatlıkla gelinebilir.
*
Bir de şunu söyleyeyim.
Bu sergi doğduğum şehre çok yakışmış.
50 YAŞ KADINININ ZAFERİ: NİNEDEN STRİPTİZCİYE
Sinema sektörü “Hustler” filminin Toronto Festivali’ndeki başarısı ve gösterime çıktığı ilk hafta sonu elde ettiği gişe başarısını konuşuyor.
Kimsenin tahmin etmediği bir şey oldu ve film ilk hafta son 32 milyon dolar gişe yaptı...
*
Jennifer Lopez bu filmde 50 yaşında bir striptizciyi oynuyor.
Yok hemen bu defa da 50 yaş kadını ile kafayı bozduğumu sanıp kızmayın.
Evet 50 yaşındaki Jennifer Lopez yeni filminde bir striptizciyi oynuyor... Ama eski bir striptizci...
Eskiden bir kulüpte birlikte çalıştığı striptizci arkadaşları ile buluşuyor ve Wall Street’teki eski zengin müşterilerine şantaj planları hazırlıyor.
*
Bundan 20 yıl önce kadın oyuncularına 40’a gelmeden kapılarını kapatan Hollywood artık 50 yaş kadınını da büyükanne rollerinden eski striptizci rollerine getirdi.
Görüyorsunuz, 50 yaş kadını kitabı yazılacak kadın...
50 YAŞ STRİPTİZCİLERİNİN YENİDEN KEŞFETTİĞİ ŞARKICI
‘HUSTLER’ filminin soundtrack’ine baktım.
Filmde Fiona Apple’ın “Criminal” şarkısını kullanmışlar.Filmde kullanılan şarkılardan biri de Scott Walker’ın “Next” şarkısıymış. O kadar sevindim ki...
Scott Walker, müzikte “1960’lar İngiliz Rock devriminin” en önemli temsilcilerinden biridir. Ama çok az insan tanır. Aslında Amerikalıdır ama şöhretini İngiltere’de yaptı.
Önceleri “Walker Brothers” adıyla bir üçlü olarak “Make It Easy On Yourself” adlı olağanüstü bir şarkıyla patladılar.
Şöyle diyeyim, bütün hayatım boyunca beni en çok etkileyen 5 şarkıdan biridir.
Sonra “The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore” diye ikinci bir hit geldi. Sonra da Scott Walker olarak solo kariyerine devam etti. “Joanna” adlı olağanüstü bir şarkı yaptı.
GECE İÇİN BAŞTAN SONA HARİKA BİR ALBÜM
SCOTT Walker, dünyadaki en iyi Jack Brel yorumcularından biridir. Onun “Ne me Quitte Pas”sını çok şarkıcı söyledi. Brel’i ayrı bir yere koyarım ama “If You Go Away”i en iyi söyleyen şarkıcı, uzak ara Scott Walker’dır... Bu işi bilenler onun adını Frank Sinatra, Tony Bennett’in hizasına yazarlar.
Geceleri tek başınıza harika bir albüm dinlemek isterseniz şiddetle tavsiye ederim.
“No Regret”: Best of Scott Walker and The Walker Brothers: 1965-1976
Eminim defalarca dinleyeceksiniz. “Hustler” filmi bu harika şarkıcıyı yeniden gündeme
getirdiği için çok mutluyum.