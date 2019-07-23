‘I see old people’ ve onlar her yerdeler

“I see dead people...”
Yani “Ölü insanlar görüyorum...”
*
Aslında çocuğun, çok önceden hepimize gerçeği anlattığı sahneydi...
Ama filmin o anında, hepimiz o kadar kördük ki hiçbirimiz bu sözlerin ne anlama geldiğini anlamamıştık...
Çünkü ölülerin bile öldüklerini anlamadıkları trajik bir andı o...
*
Farkında mısınız, geçen ayın sonundan beri Türk dijital âleminde en moda olan şey, ‘FaceApp’ adlı bir yaşlandırma uygulaması...
Herkes kendini yaşlandırıyor.
Sanki haziran sonunda bir nesil bir günde yaşlandı...
Ve aralanan perdenin arkasından her alanda yeni bir neslin botokssuz yüzlerini görmeye başladık...
*
İşte tam o günlerde bir arkadaşımdan bana bu görüntü geldi.
Kim olduğunu bilmediğim birisi ‘Altıncı His’ filminin o kült sahnesinin görüntüsünü almış ve “I see dead people” repliğinin yerine şunu yazmış:
“I see old people...”
Yani, “Yaşlı insanlar görüyorum...”
*
Türkiye bir günde yaşlandı diyorsam, bunun biyolojik yaşla ilgisi yok.
Yaşlanan, hatta köhneleşen kafalardan söz ediyorum.
Hâlâ eski retorik, hâlâ eski zihniyet, hâlâ eski trol kafayla iş yapmaya devam edenler...
Hâlâ kavgadan, kinden, nefretten, iftiradan, yalandan medet umanlar...
Onları kastediyorum.
*
İşte onlar artık, filmdeki küçük çocuğun gördüğü insanlar haline geldiler...
Yaşlandığı halde yaşlandığını kabul edemeyenler, çook gerilerde kaldığı halde hâlâ kendini yeni sananlar...
Ne yazık ki onlar da öldükleri halde hâlâ yaşadıklarını zannedenlerin trajik dünyasındalar...
*
Ama ilahi kanunlar hep meri...
O filmin sonunda, Bruce Willis gerçekle yüz yüze gelmiş ve öldüğünü öğrenmişti.
Onunla birlikte biz de öğrenmiştik.
*
Yataktaki çocuk şimdi o anonim insanın uyarlamasıyla, “Yaşlı insanlar görüyorum... Onlar her yerdeler” diyor...
O hüzünlü ve yalnız çocuk yine tam zamanında gerçeği söylüyor.
Ve ben, Türkiye’de nefret üslubu paradigmasının kırıldığı, öfke ve kutuplaştırıcı belagatin etkisini yitirdiği şu günlerde kendime şu soruyu soruyorum.
Sadece bir siyaset kuşağı yaşlanmadı...
Gazetecisiyle, işinsanıyla, sanatçısıyla...
Bir eski nesil FaceApp efektine uğradı.
Çocuklar, gençler bize halimizi gösterdi...
*
O zaman, siyasetçisiyle, gazetecisiyle, sanatçısıyla, işinsanı ile herkes için artık şu soruyu sorma zamanı geldi:
Biz “old people”...
Daha ne kadar yaşlanabilir, daha ne kadar eskiyebilir, köhneleşebiliriz ki...
MİLLİ EĞİTİMDE PERGEL DEVRİMİ
DÜN içimi açan şey, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Twitter hesabından paylaştığı sokak köpeği fotoğrafıydı. Barınaktan alıp, bakanlığın bahçesine yerleştirilmiş.
Adını da “Pergel” koymuşlar.
Daha güzel bir isim bulunamazdı...
*
Ama bundan da güzel gelişme bakanın verdiği haberdi. Türkiye’deki bütün okullara, barınaklardan bir köpek alıp okulda bakma projesini başlatmışlar.
Harika bir fikir.
Bütün kalbimle kutluyorum bakanı... Bir ülkenin milli eğitiminin hayata dair müfredatı işte böyle yazılır.
KİMDİR BU BİR GECEDE 2 MİLYON İNSANIN SEYRETTİĞİ ‘FERA HALA’
SANATÇI Ahmet Güneştekin pazar gecesi bir videoyu paylaştı.
Yaşlı, şişmanca, başı örtülü bir kadın sandalyeye oturmuş...
Yanında bir klarnetçi... Arkada bir Türk müziği orkestrası...
Ve Selahattin Pınar’ın hüzzam şarkısı ‘Gecenin Matemini’ni söylemeye başlıyor...
*
Ama ne söyleyiş...
Gözünüzü kapayın, neredeyse Müzeyyen Senar...
*
Şimdi sıkı durun.
Güneştekin bunu Twitter hesabından pazar akşam saatlerinde yayınladı.
- Pazartesi sabahı saat 11.00’de 2 milyondan fazla insan seyretmişti bu videoyu...
*
- Medya görüntülemesi 776 bin...
- Toplam etkileşim sayısı 263 bindi.
*
Sonra inanılmaz pozitif ve bilgilendirici bir yorum fırtınası başladı.
Hem söyleyen yaşlı kadın konusunda, hem şarkı hakkında, hem de o dönem hakkında harika bilgiler öğrendik.
*
Çağımızın yeni gerçeği bu...
Psikolojik ayarlarını hâlâ gazetelerdeki yazarların yazdıklarına bakarak yapanlara, bu videoyu izlemelerini tavsiye ederim.
BERGAMA BANDOSU’NUN YARATTIĞI GİZLİ YILDIZ
TÜRKİYE’nin konuştuğu videoda o şarkıyı söyleyen yaşlı kadın kimdir?
- Adı Feriha Gözetlik.
- 1947 yılında Bergama’da doğmuş.
- Babası Hüsnü Şenlendirici Bergama Bandosu Şefi...
- Bergama Bandosu’da trampet ve davul çalan Hasan Gözetlik’le evlenmiş.
- Klarnetçi Altan Gözetlik’in annesi, trombon sanatçısı Hasan Gözetlik’in babaannesi.
- Türkiye’nin en ünlü iki klarnetçisinden biri olan Hüsnü Şenlendirici’nin de “Fera Halası”...
- Torunu Hasan Gözetlik MSÜ Devlet Konservatuvarı’ndan trombon çalarak mezun oldu.
Sadece düğünlerinde ve özel günlerinde bir araya gelip söylüyorlar.
MÜZİK VE SİNEMADA 48 SAATTE İKİ REKOR
GEÇEN hafta müzik ve sinema alanında 48 saatte iki rekor kırıldı.
- MÜZİKTE ED SHEERAN: Spotify 18 Temmuz günü müzik alanında bir rekoru açıkladı.
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’nın 12 Temmuz günü çıkan “No 6 Collaborations Project” isimli albümü 4 gün içinde 69 milyon Spotify abonesi tarafından dinlenmiş.
Bu da 217 milyon Spotify abonesinin yüzde 32’si demekti.
Böylece Drake’in rekoru da kırılmış oldu.
*
- SİNEMADA AVENGERS: San Diego’da yapılan ‘Comic Con’ fuarının bu yıl da kralı olan Marvel, 20 Temmuz günü yeni rekorunu açıkladı.
‘Avengers: Endgame’ (Yenilmezler: Son Oyun) filmi, toplam gişe hasılatında ‘Avatar’ filminin 9 yıllık rekoruna son verdi.
‘Avatar’ın bugüne kadar yaptığı toplam küresel gişe hasılatı 2 milyar 789 milyon dolardı. Geçen hafta sonunda ‘Yenilmezler’in son filminin bu hasılata yetişmesi için sadece 500 bin dolar kalmıştı ve o da hafta sonunda geçildi.
Hem de Avatar’ın 9 yılda elde ettiği hasılatı 13 haftada geçti.
GÜNÜN ŞARKISI
- LUZ Casal feat Buika: ‘Morna’
Geçen cuma müzik platformlarına kondu. İki olağanüstü kadın sanatçı...
Olağanüstü bir şarkı.
Tam yaz aylaklığı şarkısı...
- “EN karanlık geceler en parlak yıldızları yaratır.”
(Bir yabanarısı atasözü) ‘Bumblebee’ (Yabanarısı) filminden...
‘I see old people’ ve onlar her yerdeler
M. Night Shyamalan’ın harika filmi ‘Sixth Sense’in (Altıncı His) en akıllarda kalan sahnesi, filmin küçük kahramanı Cole Sear’ın -Haley Joel Osment oynuyordu- yatakta korkulu gözlerle söylediği şu replikti:
“I see dead people...”
Yani “Ölü insanlar görüyorum...”
*
Aslında çocuğun, çok önceden hepimize gerçeği anlattığı sahneydi...
Ama filmin o anında, hepimiz o kadar kördük ki hiçbirimiz bu sözlerin ne anlama geldiğini anlamamıştık...
Çünkü ölülerin bile öldüklerini anlamadıkları trajik bir andı o...
*
Farkında mısınız, geçen ayın sonundan beri Türk dijital âleminde en moda olan şey, ‘FaceApp’ adlı bir yaşlandırma uygulaması...
Herkes kendini yaşlandırıyor.
Sanki haziran sonunda bir nesil bir günde yaşlandı...
Ve aralanan perdenin arkasından her alanda yeni bir neslin botokssuz yüzlerini görmeye başladık...
*
İşte tam o günlerde bir arkadaşımdan bana bu görüntü geldi.
Kim olduğunu bilmediğim birisi ‘Altıncı His’ filminin o kült sahnesinin görüntüsünü almış ve “I see dead people” repliğinin yerine şunu yazmış:
“I see old people...”
Yani, “Yaşlı insanlar görüyorum...”
*
Türkiye bir günde yaşlandı diyorsam, bunun biyolojik yaşla ilgisi yok.
Yaşlanan, hatta köhneleşen kafalardan söz ediyorum.
Hâlâ eski retorik, hâlâ eski zihniyet, hâlâ eski trol kafayla iş yapmaya devam edenler...
Hâlâ kavgadan, kinden, nefretten, iftiradan, yalandan medet umanlar...
Onları kastediyorum.
*
İşte onlar artık, filmdeki küçük çocuğun gördüğü insanlar haline geldiler...
Yaşlandığı halde yaşlandığını kabul edemeyenler, çook gerilerde kaldığı halde hâlâ kendini yeni sananlar...
Ne yazık ki onlar da öldükleri halde hâlâ yaşadıklarını zannedenlerin trajik dünyasındalar...
*
Ama ilahi kanunlar hep meri...
O filmin sonunda, Bruce Willis gerçekle yüz yüze gelmiş ve öldüğünü öğrenmişti.
Onunla birlikte biz de öğrenmiştik.
*
Yataktaki çocuk şimdi o anonim insanın uyarlamasıyla, “Yaşlı insanlar görüyorum... Onlar her yerdeler” diyor...
O hüzünlü ve yalnız çocuk yine tam zamanında gerçeği söylüyor.
Ve ben, Türkiye’de nefret üslubu paradigmasının kırıldığı, öfke ve kutuplaştırıcı belagatin etkisini yitirdiği şu günlerde kendime şu soruyu soruyorum.
Sadece bir siyaset kuşağı yaşlanmadı...
Gazetecisiyle, işinsanıyla, sanatçısıyla...
Bir eski nesil FaceApp efektine uğradı.
Çocuklar, gençler bize halimizi gösterdi...
*
O zaman, siyasetçisiyle, gazetecisiyle, sanatçısıyla, işinsanı ile herkes için artık şu soruyu sorma zamanı geldi:
Biz “old people”...
Daha ne kadar yaşlanabilir, daha ne kadar eskiyebilir, köhneleşebiliriz ki...
MİLLİ EĞİTİMDE PERGEL DEVRİMİ
DÜN içimi açan şey, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Twitter hesabından paylaştığı sokak köpeği fotoğrafıydı. Barınaktan alıp, bakanlığın bahçesine yerleştirilmiş.
Adını da “Pergel” koymuşlar.
Daha güzel bir isim bulunamazdı...
*
Ama bundan da güzel gelişme bakanın verdiği haberdi. Türkiye’deki bütün okullara, barınaklardan bir köpek alıp okulda bakma projesini başlatmışlar.
Harika bir fikir.
Bütün kalbimle kutluyorum bakanı... Bir ülkenin milli eğitiminin hayata dair müfredatı işte böyle yazılır.
KİMDİR BU BİR GECEDE 2 MİLYON İNSANIN SEYRETTİĞİ ‘FERA HALA’
SANATÇI Ahmet Güneştekin pazar gecesi bir videoyu paylaştı.
Yaşlı, şişmanca, başı örtülü bir kadın sandalyeye oturmuş...
Yanında bir klarnetçi... Arkada bir Türk müziği orkestrası...
Ve Selahattin Pınar’ın hüzzam şarkısı ‘Gecenin Matemini’ni söylemeye başlıyor...
*
Ama ne söyleyiş...
Gözünüzü kapayın, neredeyse Müzeyyen Senar...
*
Şimdi sıkı durun.
Güneştekin bunu Twitter hesabından pazar akşam saatlerinde yayınladı.
- Pazartesi sabahı saat 11.00’de 2 milyondan fazla insan seyretmişti bu videoyu...
*
- Medya görüntülemesi 776 bin...
- Toplam etkileşim sayısı 263 bindi.
*
Sonra inanılmaz pozitif ve bilgilendirici bir yorum fırtınası başladı.
Hem söyleyen yaşlı kadın konusunda, hem şarkı hakkında, hem de o dönem hakkında harika bilgiler öğrendik.
*
Çağımızın yeni gerçeği bu...
Psikolojik ayarlarını hâlâ gazetelerdeki yazarların yazdıklarına bakarak yapanlara, bu videoyu izlemelerini tavsiye ederim.
BERGAMA BANDOSU’NUN YARATTIĞI GİZLİ YILDIZ
TÜRKİYE’nin konuştuğu videoda o şarkıyı söyleyen yaşlı kadın kimdir?
- Adı Feriha Gözetlik.
- 1947 yılında Bergama’da doğmuş.
- Babası Hüsnü Şenlendirici Bergama Bandosu Şefi...
- Bergama Bandosu’da trampet ve davul çalan Hasan Gözetlik’le evlenmiş.
- Klarnetçi Altan Gözetlik’in annesi, trombon sanatçısı Hasan Gözetlik’in babaannesi.
- Türkiye’nin en ünlü iki klarnetçisinden biri olan Hüsnü Şenlendirici’nin de “Fera Halası”...
- Torunu Hasan Gözetlik MSÜ Devlet Konservatuvarı’ndan trombon çalarak mezun oldu.
Sadece düğünlerinde ve özel günlerinde bir araya gelip söylüyorlar.
MÜZİK VE SİNEMADA 48 SAATTE İKİ REKOR
GEÇEN hafta müzik ve sinema alanında 48 saatte iki rekor kırıldı.
- MÜZİKTE ED SHEERAN: Spotify 18 Temmuz günü müzik alanında bir rekoru açıkladı.
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’nın 12 Temmuz günü çıkan “No 6 Collaborations Project” isimli albümü 4 gün içinde 69 milyon Spotify abonesi tarafından dinlenmiş.
Bu da 217 milyon Spotify abonesinin yüzde 32’si demekti.
Böylece Drake’in rekoru da kırılmış oldu.
*
- SİNEMADA AVENGERS: San Diego’da yapılan ‘Comic Con’ fuarının bu yıl da kralı olan Marvel, 20 Temmuz günü yeni rekorunu açıkladı.
‘Avengers: Endgame’ (Yenilmezler: Son Oyun) filmi, toplam gişe hasılatında ‘Avatar’ filminin 9 yıllık rekoruna son verdi.
‘Avatar’ın bugüne kadar yaptığı toplam küresel gişe hasılatı 2 milyar 789 milyon dolardı. Geçen hafta sonunda ‘Yenilmezler’in son filminin bu hasılata yetişmesi için sadece 500 bin dolar kalmıştı ve o da hafta sonunda geçildi.
Hem de Avatar’ın 9 yılda elde ettiği hasılatı 13 haftada geçti.
GÜNÜN ŞARKISI
- LUZ Casal feat Buika: ‘Morna’
Geçen cuma müzik platformlarına kondu. İki olağanüstü kadın sanatçı...
Olağanüstü bir şarkı.
Tam yaz aylaklığı şarkısı...
- “EN karanlık geceler en parlak yıldızları yaratır.”
(Bir yabanarısı atasözü) ‘Bumblebee’ (Yabanarısı) filminden...