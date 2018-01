Hoppala kırık ayakla bir de bu çıktı başıma

“Öyleyse Adnan Menderes’i niye astırdınız...”



Yani Adnan Menderes’i ben astırmışım iyi mi...



Geçen pazar yazdım ya “Menderes zamanında İstanbul’da yılbaşı böyle güzel kutlanıyordu” diye...



Süleyman Özışık benim geçmiş yazılarıma bakmış...



Ben bir kere bile Adnan Menderes’i savunan bir yazı yazmamışım.



Bak kardeşim.



Bin kere yazdım.



Televizyonlarda yüz kere söyledim.



Kardeşim ben Demokrat Partili bir ailede doğdum.



Adnan Menderes’in idam edildiği gece evimizde sabaha kadar Kuran okundu.



Türkiye’deki bütün kötülüklerin 27 Mayıs darbesiyle başladığını kim bilir kaç kere yazdım.



Ama sen suyun başındaki kurt misali beni yemeyi kafaya koymuşsun...



Eh ne yapalım... Ye bari...





NAGEHANCIĞIM ZATEN BEN DE BUNU YAZDIM

NAGEHAN Alçı da diyor ki: “Adnan Menderes ve Demokrat Parti AKP’den çok farklıydı...”



Onlar laikti...



İyi de seçim afişlerinde AKP kullanmadı mı Menderes ve Özal’ın fotoğraflarını...



Demokrat Parti tek partiye karşı kurulmuş muhafazakâr bir partiydi...



Evet AKP’den daha liberaldi...



Daha laikti... Zaten ben de onu anlatmaya çalıştım...





ALÇI ÜZERİNE GÜNÜN ESPRİLERİ

Evdeki yeni yavru kedinin fotoğrafını çekmek isterken ayağımın kırıldığını yazınca eski başyazarımız Oktay Ekşi’den şu mesajı aldım:



“Ertuğrul artık yavrularla oynama yaşın geçti...”



Ayağımdaki alçının üzerindeki imzaları gören Fatih Çekirge’den gelen mesaj şu:



“Abi mutlaka ıslak imza iste...”



Hürriyet yazarı Yonca Tokbaş: “Sen şeytanın bacağını kıran adamdın, kendi bacağını kırmak biraz manalı oldu.”





'ÖRDEK' HAKKINDA EN YENİ BİLGİLER

DÜN, yatan erkeklerin idrar yapması için kullanılan ‘ördek’ hakkında bilgi vermiştim.



Umumi istek üzerine ek bilgiler veriyorum.



‘Ördek’ teknolojisinde muazzam gelişmeler var.



Bir kere pisuarda mutlaka yere damlatıyorsunuz, ördekte böyle bir şey kesinlikle yok.



Çok dengeli bir ergonomisi var.



İçi doluyken bile yere koyduğunuzda hiç dökülmeden dengede duruyor.



Ancak dönüşebilir mukavvadan yapılanları üç kullanım sonunda değiştirmek zorundasınız.





TARÇIN BU MESELEYİ HİÇ ÜZERİNE ALINMADI

YAHU fotoğrafını çekerken düşüp bileğimi kırdım, herifin hiç umurunda değil.



Gelip en ufak hay Allah falan gibi bir tarzı olmadı. Ama kimse ona kızmıyor.



Dün eski Başbakan Tansu Çiller aradı geçmiş olsun demek için.



Geçmiş olsundan sonra söylediği ilk şey: “Tarçın da çok tatlıymış...”





1013 SAYFALIK ANNA KARENİNA'YI SONUNA KADAR OKUYABİLİR MİYİM

İDDİALAR başladı...



Bir kısmı “Kesinlikle 1000 sayfalık kitabı okuyamazsın” diyor.

Bir kısmı “Otuz yıl önce okuduğun aşk romanı bugün sana aynı şeyi hissettirmeyecek” diyor.

Bir kısmı “O 1000 sayfalık romanı okumadan önce Henri Troyat’ın Anna Karenina üzerine yazdığı 1000 sayfalık kitabı okursan daha iyi anlarsın” diyor.



Ben de diyorum ki “Durun bitmedi. Anna Karenina’dan sonra Thomas Mann’ın Paris yıllarımda okuduğum ‘Büyülü Dağ’ kitabını yeniden okuyacağım.”





GÜNÜN ŞAKASI: ARKADAŞ ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 40 ZAM YAPACAKMIŞ

GÜNÜN şakası herhalde...



Venezuela Devlet Başkanı asgari ücrete yüzde 40 zam yapacağını açıklamış...



Daha açıkladığı an, enflasyona en az yüzde 100 eklendiğine eminim...



Yahu bu ülkede fiyat ve ücret mi kalmış ki asgari ücretten söz ediliyor...



Popülizmin gelip duvara toslayıp paramparça olduğu yerdeler...



Ülkede çocuk felci aşısı bulunmuyor...



Adam asgari ücrete zam yapmaktan bahsediyor.



Ama maşallah halkın desteğini almaya devam ediyor...



Popülizm böyle bir şeydir işte... Asgari ücretlinin bile gözünü kör eder.





AYAKTA ALÇI YATARKEN AKLA GELEN SORULAR

Hazır yatmışken ve içki yasakken rejim yapıp şu kiloları atsam iyi olur.



Acaba çömelmiş vaziyetteyken bu serbest düşüş kadınların gözünde karizmamı çizmiş midir?



Hay Allah acaba ne kadar zamanda eski halime gelirim?



Ne yani şimdi bundan sonra her attığım adımda “Acaba ayağım kırılır mı” endişesi mi taşıyacağım?



Bu kadar yatarsam vücudum oradan buradan fırtlak verir mi?



Sayıları bu kadar çok olduğuna göre “Abi sana nazar değdi” diyenler haklı olabilir mi.





HASTA YATAĞI SAYIKLAMALARI: BACAĞI KIRMADAN BİR SAAT ÖNCE HAYIRLI HİZMETİM





CUMA akşamı bacağımı kırmadan bir saat önce Number One FM’in yılbaşı davetindeydim.



Geceyi Number One FM’in achcor’u Kadir Çetin sunuyordu.



Ferhat Göçer, Hande Yener, Buray ve Soner Arıca da oradaydı.



Hande’yle sohbet ettik.



Seren’le tartışmasını bitirdiğini söyledi.



Ben de ona “İşi tatlıya bağla” dedim...



Sonra da eve gidip bacağımı kırdım...





GÜNÜN SORUSU

“ACABA bundan sonra hiç siyaset yazmasam memlekete daha fazla mı hayrım dokunur?”