Hocam yanlış: Abdülhamit Han Instagram'ı icat etti

“Google’ı Abdülhamid Han icat etti...”



Aslında “Instagram’ı icat etti” diyecekmiş ama karıştırmış Google diyor...



Çünkü, hocamın anlattığına göre, Abdülhamid ne yapmış biliyor musunuz...



Fotoğraf çektirip takip ediyormuş...



Eee bu ne...



Ya Facebook, daha doğrusu Instagram...



İşte o ikisini de Abdülhamid Han icat etmiş...



Hocam gazı almış ya, durmuyor, bir de diyor ki...



Ahh bir 10 yıl daha tahtta kalacaktı bak bugün Türkiye nerede olurdu...



Abdülhamid 33 yıl tahtta kalmış...



Sen var düşün...



Bir 33 yıl daha kalsaydı neler olurdu neler...



Hocam ayrıca eksik konuşuyor...



Abaküsü de Abdülhamid Han icat etti...



Abaküs ne mi?



Hani şu sayı boncuğu...



Boncukları yana atarak hesaplama yapıyorsun ya işte o...



Diyeceksin ki, olur mu?



Abaküsü milattan 2 bin 400 yıl önce Çinliler bulmuş...



E arkadaş, milattan 1998 yıl sonra kurulan Google’ı ondan 90 yıl öncesinden Abdülhamid Han icat ettiyse, 3 bin yıl önceki abaküsü da pekâlâ icat etmiş olabilir...



Mantık o mantık yani...



Peki Google’ı Abdülhamid’in icat ettiğini icat eden kişi kim...



Soyadı Sofuoğlu olan bir hoca...



Üstelik profesör unvanı da var iyi mi...





EN GÜZEL BEŞ 'KEDİCİK' HANGİSİ?

İSİMLERİNİ bilmiyorum... Türk kamuoyu onları “kedicik” olarak tanıyor...



Beni bir düşünce aldı...



Adnan Hoca artık kediciklerini ekrana çıkarmayacak...



Peki ne olacak bu kediciklerin hali... Sokağa mı bırakılacaklar...



Yoksa onlara iyi bakacak evler mi bulunacak... Benim bildiğim Adnan Hoca onları sokağa bırakmaz...







Size bugün onlardan bir potpuri yaptım...



İşte ekranlardan çekilen “kedicik”lerin Top 5’i.





MURAT BELGE'YE HAKARET EDENLERE

NASIL hoyrat bir ülke olduk...



Sağcısı, solcusu, İslamcısı bir olmuş Murat Belge’ye demedik laf bırakmıyorlar...



Neymiş, yurtdışında ders vermek için bir üniversiteye başvurmuş... Görüşlerinin hiçbirine katılmayabilirsiniz...



Veya benim gibi bazı konularda katılıp, bazı konularda katılmayabilirsiniz...



Ama Murat Belge gibi kaç aydınımız var Allah aşkına...



Bugün bu ortamda onu yerden yere vuranlara bir şeyi hatırlatmak isterim...



Bugünler geçecek... Ve bugünlerde aydınlara yapılanlar, o linçlere en ön sırada gönüllü olarak katılanlar unutulmayacak...





GÜLSE BİRSEL'İN KADROLU HAYRANIYIM

‘KADROLU hayran’ lafını Kaan Küçük’ten yürüttüm...



Geçen pazar Kelebek’te “Sezen Aksu’nun kadrolu hayranıyım” demişti...



Ben de öyleyim...



Ayrıca Cem Yılmaz’ın, Ata Demirer ve Yılmaz Erdoğan’ın da kadrolu hayranıyım.



Bir de Gülse Birsel’in...



Bu insanlar ne yapsa beğeniyor, çok zevk alarak dinliyor, seyrediyorum... Gülse Birsel’in “Jet Sosyete”sine de bittim, çok güldüm...



Yine daha ilk bölümde kafamıza bütün tipleri yerleştirdi...





ÜÇ NESİL BİRLİKTE İZLEDİK 'BLUE MAN'İ ÇOK BEĞENDİK

ÖNCEKİ akşam ailecek Zorlu PSM’e “Blue Man” gösterisini izledik.



Ben, kızım Gülümsün, çocukları Zeynep ve Sinan Ali...



Yani üç nesil bir arada...



Hepimiz çok beğendik...



Neden mi?







Çok yaratıcı

Çok renkli

Çok modern

Çok eğlendirici

MİM sanatını harika biçimde yorumlamışlar, müzik ve hareketle çok iyi birleştirmişler.



Salondaki tepkiye baktım... Hemen herkes aynı havadaydı...



Bir de gösteri öncesi ekranlardaki yazıları çok yaratıcı ve eğlendirici buldum.





'BLUE MAN'İN DUVAR YAZILARI

“Lütfen cep telefonlarınızı kapatın.”



“Ayrıca lütfen devlet sırlarını paylaşmayın.”



“Uygulama indirmek iyi fikir değil, ayrıca drone uçurmak da... Yediğiniz yemeğin fotoğrafını paylaşmak da..”



“Haytalık yapmayın.”



“Farblamayın...”



“Sextlemeyin...”



“Flörklemeyin...”





O AN

‘BLUE Man’ gösterisinden önce tuvalete gitme ihtiyacı duydum.



İki koltuk değneği ile erkekler tuvaletine doğru giderken arkamdan biri seslendi:



“Burayı kullanabilirsiniz...”



Baktım bir görevli bana, “Engelliler” yazan kapıyı gösteriyor...



Bir an yerimde kaldım...



Çok tuhaf bir duygu...



Ama sonra, engelli insanlar için yapılan düzenlemelerin ve bu konudaki bilincin yükselmesinin ne güzel bir şey olduğunu düşündüm.



Teşekkür ettim, yine kapısında “Erkekler” yazan tuvalete yöneldim.





UNUTMAYIN REAL MADRİD EVİNDE 5 GOL YEMİŞTİ

BAYERN Münih maçından sonra Beşiktaş’ı ve Şenol Güneş’i kum torbasına çevirenlere çok içerliyorum.



İnsaf edin arkadaşlar...



Beşiktaş iki yıldır harikalar yaratıyor...



Türkiye’nin en modern takımını yarattılar...



Seyirciyi tekrar sahalara getirdiler...



Avrupa liginde çok iyi sonuçlar aldılar...



Neymiş, Bayern Münih’den 5 gol yemiş...



Futbol bu, olur...



Unutmayın koskoca Real Madrid, 1974 yılında, hem de kendi evinde Barcelona’dan 5 gol yedi, bir tane bile atamadı...





UNUTMUŞUM

DÜN Yıldız Tilbe’nin yeni şarkısını çok sevdiğimi yazmıştım. Ama bileğim kırıldığından beri şanzıman dağıldığı için, şarkının adını yazmayı unutmuşum.



Sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı şarkının adı: “Bir Seni Tanırım”...