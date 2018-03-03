Hocam sen bu laf bizim hoşumuza gider mi sandın

Bir öteki, kendi mahallesindeki fanatiği okşamak isteyen reyting meraklısı bir hoca...

Berikinin ne olduğu kafasındaki festen besbelli biri...

***

Ya sen Celal hocam...

Okumuşsun...

İstanbul Teknik Üniversitesi gibi güzide bir okulun öğretim üyesisin...

Adının başında pozitif bir bilimden alınmış profesörlük unvanı var...

Nedir Allah aşkına Kanuni Sultan Süleyman hakkında ettiğin bu pespaye sözler...

***

Bu ülkenin tarihinde onca zafere imza atmış bir sultan hakkında edilecek laf mı bu yani...

***

Nedir bu halimiz bizim yahu...

Bir tarafta Abdülhamid’i öveceğim diye Atatürk’e hakaret edenler...

Öteki tarafta, hocam gibi, Fatih’i öveceğim diye Kanuni’ye hakaret etmeyi matah sayanlar...

***

Hadi öteki mahallenin adamı kendi mahallesinde kendine benzer pespayeliğe çiçek atıyor...

İyi de hocam, sen kime çiçek atıyorsun?

***

Yani bu ülkede, Cumhuriyet’e gönülden bağlı, Atatürk’ünü seven insanların bu hakaretten keyif mi alacağını sanıyorsun...

***

Sevmedik hocam...

Hiç hoşumuza gitmedi...

Gözümüzden epey düştün yani...

Öteki mahallenin o ağzına geleni söyleyenleri kadar düştün...

***

Bilesin yani...

ZİKİRCİYİ DE GÖRÜNCE: YETİŞ YA İLHAN ŞEŞEN

BİR de Esenboğa Havalimanı’nda zikir yapanlar çıktı başımıza...

Türkiye, sağcısı ile, solcusu ile, dincisi ile, milliyetçisi, ulusalcısı ile... Kafayı yedi...

Buradan haykırıyorum...

Yetiş İlhan Şeşen kardeşim...

Yeni bir “Neler oluyor bize” şarkısı bestele...

İçine “Milletçe kafayı yedik” gibi bir de nakarat da eklemeyi unutma...

Yılın şarkısı olsun...

HÂLÂ TRT’DEN MÜZİK DİNLEYEN KALDI MI

TRT bazı şarkıları yasaklamış...

Vallahi hiç umurumda olmadı...

Çünkü çocukluğumdan beri TRT’nin yasakladığı şarkılarla yaşadım...

Bir zamanlar Orhan Gencebay’ı da yasaklamıştı...

Ama dışarıda insanlar harıl harıl bu müziği buluyor, dinliyordu...

Şimdi de Tanju Okan’ı, Sıla’yı da yasaklamışlar...

O da hiç umurumda olmadı.

Yirmi yıldan fazla zamandır, TRT’den bir tane bile şarkı dinlemiş değilim...

Bunca radyonun, dijital platformun olduğu bir dünyada, TRT isterse dünyanın bütün müziklerini yasaklasın...

Hâlâ TRT’den müzik dinleyenler varsa, onlar da devam etsinler...

MERAK

TRT’nin listesindeki bu şarkılarının enstrümantal çalınmış halleri de yasak listesine giriyor mu?

Yani Tanju Okan’ı sırf müzik olarak dinleyip seslerini kendimiz mırıldanabilir miyiz?

Lütfen bizi aydınlatın...

TANJU OKAN URLA’DA SERBEST, BEKLERİZ

GEÇEN hafta Urla’daydım...

Spotify listelerimden Tanju Okan şarkılarını sonuna kadar açıp dinledim...

Onu andım... Bize bıraktığı harika şarkılar için teşekkür ettim.

Yani bizim orada Tanju Okan şarkıları serbest...

Bekleriz efendim...

ÜÇ KADIN BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR TACİZ HABERİ AÇIKLIYOR

HOLLYWOOD’un üç ünlü kadın oyuncusu bugün tacizle mücadelede çok önemli bir haberi açıklıyor.

Eğlence ve müzik dünyasındaki tacizlere karşı başlatılan “Time’s Up” hareketi çok yayılıyor.

Pazar gecesi yapılacak Oscar ödül töreninde bu hareket için özel bir şey yapılacak.

“Time’s Up” hareketi StoryCorps adlı bir sivil toplum örgütü ile çok ilginç bir işbirliğini başlattı. Bu işbirliği bugün üç kadının attığı ilk adımla açıklanacak.

Bu iki hareket, bir “taciz arşivi” oluşturma kararı aldı.

Bu arşive ilk katkıyı Jane Fonda, Ashley Judd ve America Ferrera yaptı.

Üç kadın başlarından geçen taciz olaylarını anlatarak, bu arşiv için kayda geçirdi.

Böylece tacizler de jenosid gibi insanlık suçları kategorisine girecek ve bu arşivler de birer utanç anıtı haline gelecek.

BEKİR’E HOŞ GELDİN, ANDREE VE DOKTORLARINA TEŞEKKÜR

BEKİR Coşkun’un hastalığını eşim Tansu’dan öğrendiğimde yurtdışındaydım. Tansu sık sık Bekir’in eşi Andree ile konuşur...

Ben de konuştum ama Bekir’in hastalığını daha çok Tansu’nun anlattıklarından izledim.

Bekir’siz bir Türk medyasını düşünmek dahi istemiyorum... Dün yazılarına tekrar başladı ve çok sevindim...

Bekir, okuyucularına ve gazetesine teşekkür ediyor.

Bir de doktorlarına ve eşi Andree’ye...

Bu son ikisinin biz de tanığıyız...

Gerçekten doktorları ve bir de Andree...

Onun hastalığında olağanüstü bir gayret gösterdiler...

Bize Bekir’i yeniden getirdikleri için ben de onlara gönülden teşekkür ediyorum...

CARMINA BURANA DİNLEYENLER NE DİNLEDİĞİNİ BİLİYOR MUYDU

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası geçen ay bir konser verdi.

Repertuvarına baktım.

Carl Orff’un dünyada meşhur ettiği “Carmina Burana’dan parçalar vardı.

“Carmina Burana” 12 ve 13’ncü yüzyıllardaki öğrenci ve gezginci ozanların söylediği şarkılardan derlenmiştir.

Konuları nedir biliyor musunuz? Günahlar, zevk, eğlence, bahar...

Yani bolca içki, erotizm hatta safahat vardır o şarkılarda...

Allah’tan eski Almanca, Latince ve Fransızca olduğu için fark edilmemiş.