Hocam Homeros’un İzmir’i oluyor da niye Troya’sı da olmuyor

ÇANAKKALE ve köprüsünün adının Troya olarak değiştirilmesini önermiştim ya...

Çanakkale Kazı Heyeti Başkanı Prof. Coşkun Özgünel, “Çok fanatik bir düşünce” olarak nitelemiş.

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“Marjinal” dese yine de anlayacağım. Ama niye “fanatik” bir düşünce onu anlamadım.

Bana göre fanatiklik değişime karşı bir duygudur.

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İkincisi “Troya adı şovence bir öneri” demiş.

Bunu da anlamadım.

“Çanakkale” adı üzerinde ısrar etmek daha şovence bir şey değil mi...

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Bir de “Çanakkale adı bizim tarihimize işlenmiştir” diyor...

Onu da anlamadım...

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Troya 3 bin yıllık bir isim...

Çanakkale kaç bin yıllık isim?

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Şehrin Osmanlı devletindeki adına bakıyorum...

Kala-i Sultani...

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Bendeki bilgiler bunlar... Hocamdan beni şu konuda aydınlatmasını rica ediyorum.

- Çanakkale adı bu şehre ne zaman ve nasıl verilmiştir?

- Biz Çanakkale Savaşı’nı yaparken o şehrin adı neydi?

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O zaman ben de niye şovence bir öneri yapmışım, yaptığım bu öneri niye fanatikmiş anlarım.

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İzmir’in adını Homeros destanında geçen Smyrna’dan alabileceksin de aynı destanda geçen Troya’yı niye alamayacaksın...

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Ayrıca ben ülkem için, “Bir dünya markası şehir” yaratılmasından söz ediyorum...

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Fanatiklik ve şovenlik bunun neresinde Allah aşkına...

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Bizim “Deli” dediğimiz Büyük Petro, Rusların gözünde niye büyük oldu biliyor musunuz...

Böyle suçlamalara hiç kulak asmadan, İtalyan ve Fransız mimarlarını davet edip St. Petersburg gibi küresel bir şehir yaratmasından dolayı...

ARTIK CV’LERE ‘İYİ SİLAH KULLANIR’ MI YAZACAĞIZ

TÜRKİYE gazetesi yazarı Halime Gürbüz, “Zeytin Dalı” harekâtına katılmak için askerlik şubesine başvurmuş.

Buraya kadar anladım.

Güzel bir vatanseverlik duygusu...

Ancak şubeye başvururken verdiği dilekçesine ilginç bir CV (özgeçmiş) eklemiş.

Şöyle diyor:

“İyi derecede yabancı dil, bilişim ve silah kullanma bilgim var. Ulusal bir gazetede

köşe yazarlığı yapıyorum. Lakin artık masa başı ve duayla değil bilfiil katkım olsun istiyorum.”

Bana ilginç geldi...

Bir erkek olarak benim bugüne kadar aklıma CV’me “İyi siyah kullanır” diye yazmak gelmedi.

Zaten silahı da sevmem...

Merak ettim, acaba bir kadın olarak iyi silah kullanma ihtiyacını neden duymuş olabilir..

Başvuru dilekçesine askerlik şubesinden verilen cevaba gelince...

“İhtiyaç olduğunu sanmıyoruz” demişler...

BÖYLE BİR HABABAM SINIFI RÜYA TAKIMI

KELEBEK yazarı Savaş Özbey öyle bir “Hababam Sınıfı” kadrosu yapmış ki...

Rüya takımı gibi...

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- Damat Ferit: Tarık Akan yerine Kıvanç Tatlıtuğ yakışıklılık olarak 10 points...

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- İnek Şaban: Kemal Sunal yerine Ata Demirer... Saf, temiz çocuk portresi olarak 10 points...

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- Badi Ekrem: Şener Şen yerine Cem Yılmaz... Tam isabet ama Şener Şen hayatta olduğuna ve emekliye ayrılmadığına göre yerine biri aramak gerekir mi...

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- Kel Mahmut: Münir Özkul yerine Erkan Can... Olabilir... Ama şöyle altı yedi yıl sonra Selçuk Yöntem’i önersem...

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- Tulum Hayri: Cem Gürdap yerine Şahan Gökbakar... Tam isabet.

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- Yarışma sunucusu: Ayşen Gruda hayatta... Aynı başarıyla oynar. Yerine Gupse Özay? Hiç fena fikir değil.

ESKİDEN HER ŞEY DAHA MI İYİYDİ

- SAVAŞ Özbey’in Hababam listesi şunu gösteriyor. Muazzam bir yeni Türk komedyen nesli ortaya çıkmış. İfrit olduğum bir laf var. Eskiden her şey daha güzeldi... Yok abi öyle bir şey... Sadece oyuncular değil, ekmek de peynir de, arabalar da, müzik sistemleri de şimdi

daha iyi... Bir tek hava ve deniz

kirliliği... Onlar eskiden

daha iyiydi.

EROL EVGİN TÜRKİYE’SİNİ HATIRLATAN HARİKA ŞARKI

BUGÜNLERDE Gece Yolcuları’nın “Yalan” adlı yeni şarkısını dinlemeye doyamıyorum.

“Yalan yalan, hayatım yalan

Bende aşkın her şeyi var sendeki yalan”.

Sözleriyle, neşesiyle, ritmiyle, sondaki trompet solosuyla...

Beni 1970’lerin, 80’lerin Erol Evgin’lerin Türkiye’sine götürüyor. İnsana mutluluk hapı gibi geliyor bu şarkı...

‘ÜÇ BİLLBOARD’ BANA DİYOR Kİ ‘BAK ARKADAŞ BİR KİŞİ BİLE’





BEN bu yıl Oscar’ı “Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri” filminin almasını istiyorum.

- Film, bazen bir kişinin, tek bir kişinin, tek başına koskoca bir toplumu, koskoca bir polis ve yargı sistemini etkileyip bir şeyleri değiştirebileceğini öyle güzel

anlatıyor ki...

- Filmde, tamamen iyi bir tek kişi yok. Ama tamamen kötü bir tek kişi de yok... İnsanların ne yüzde 100 saf bir melek, ne de yüzde 100 tam bir şeytan olmadığını öyle güzel anlatıyor ki...

- Film, bir mücadelenin sonunda tam bir kesin olamayabileceğini, ama buna rağmen mücadelenin kazanılabileceğini o kadar başarılı anlatıyor ki...

Favori filmim banko bu...

Ayrıca kadın oyuncu France McDormand ile iki yardımcı erkek oyuncu Woody Harrelson ile Sam Rockwell de inşallah ödül alırlar.