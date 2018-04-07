Hocam bir genç kayınpeder şehveti fetvası bekliyoruz

NEDENSE bugüne kadar hep genç kayınvalide şehveti fetvası işittik...

Şu, “Pantolon giyen kadınlar cehenneme gidecek” diyen hoca ne demişti hatırlayın:

“Genç kaynana şehvet uyandırır” demişti...

“Genç kayınvalidenin elini bile öpmeyin” demişti...

Fetva üstüne fetva vermişti...

*

Bu fetva üzerine milletçe şehvetli genç kayınvalide faciası beklerken, birden genç kayınpeder şehveti olayı çıktı karşımıza...

*

Tabii hemen aklınıza şu geldi değil mi...

Genç kayınpeder, gelinine sulandı...

Normal bir şey yani...

Böyle normal olunca da ne hocanın, ne onu dinleyen müridinin gıkı çıkacak...

O da normal yani...

Ee ne var bunda...

Şehvetli genç gelin genç kayınpederi şehvete getirdi deyip çıkarlardı işin içinden...

*

Durun durun... Durum hiç öyle değil, çok farklı...

Bakın şimdi Sözcü gazetesi dün şu haberi patlattı...

Kayınpederin teki, damadına yazılmaya başlamış...

*

Yani adam, kızının kocasına resmen âşık olmuş... Mesaj üstüne mesaj atıyormuş...

“Sana hiç ihanet etmedim tosunum” diye her gün ağlamaklı ilan-ı aşk ediyormuş...

*

Ne olacak şimdi...

Ben söyleyeyim...

Hiçbir şey olmayacak...

Sıradan bir “Saza niye gelmedin” durumu...

Normal yani...

*

Durum böyle olunca, bir tek hoca bile çıkıp fetva verir mi...

Ahmet Kaya söylemiş, İbrahim Tatlıses söylemiş...

Bütün millet dinlemiş...

*

Yani arkadaş...

Şehvet işi, genç gelinden, genç kayınvalideden gelirse...

Allaaaah kendini din adamı diye yutturanların fetvalarının bini bir para...

*

Ammaaaa....

Ortada şehvete gelmiş bir genç kayınpeder varsa...

Alimallah, gürültüyle giden damat bile olsa...

Boşuna beklersin bu cinci hocanın fetvasını...

BU DÖRT İNSANIN KATİLİ MUHBİRDİR





DUYDUK duymadık demeyin... Eskişehir’de öldürülen 4 insanın katili, yani bu fotoğrafta gördüğünüz adam, ülkemize musallat olan muhbirliğin tasviridir...

Daha doğrusu muhbirlik denen psikolojinin fotoğrafı...

*

Yeterince yaşadım ve yeterince gördüm, yeterince tanıdım ben bu tipleri...

12 Mart askeri döneminde gördüm ilk defa...

Çalıştığı yerdeki arkadaşını ihbar eden...

Yerine göz diktiği insanın hayatını söndüren bu tipi ilk defa o askeri dönemde tanıdım. Sonra 12 Eylül’de hortladı o tip...

Yerine göz diktiği, kıskandığı, kızdığı insanının, mahalle, iş arkadaşının, akrabasının hayatını bir imzasız mektupla kaydırıyordu...

Solcu diye, ülkücü diye gammazlıyordu...

İğrenerek seyrettim...

*

28 Şubat’ta da gördüm o tipi...

Şeriatçı diye, eşi başörtülü diye gammazlıyordu...

Şimdi yine ortalıkta dolaşıyor bu karanlık ruh...

Bu defa FETÖ’cü diye gammazlıyor...

*

Üstelik iyice semirdi... Biti iyice kanlandı...

İhbar ettiği insanların hayatını kaydırmak da yetmiyor artık... Durumdan vazife çıkarıyor...

Pis bir muhbir tipidir, karanlık bir ihbarcı...

İğrenç bir karakterdir...

Her gün Türkiye’nin her köşesinde pusuya yatmış bekleyen kapkara bir ruhtur...

İşte önceki gün Eskişehir’de 4 insanın canını aldı...

Dört aileyi söndürdü...

Kim bilir kaç insanın içine evlat acısı, sevgili, eş, baba kardeş ıstırabı düşürdü...

*

AKP’li kardeşim...

CHP’li, MHP’li kardeşim...

HDP’li kardeşim...

Bu adamları iyi tanı...

Bundan ne sana hayır gelir, ne de bu millete...

YAHU BEN NİYE İNTİKAMCI KADININ YANINDAYIM BÖYLE





YILLAR önce çıktığında “İlk Eşler Kulübü” filmini çok sevmiştim...

Paralı ve güçlü eşleri tarafından aldatılan veya terk edilen üç kadının nasıl intikam aldığını anlatan harika bir filmdi.

Goldie Hawn, Diane Keaton ve Bette Midler harika oynuyordu.

Kocalardan öyle güzel intikam alıyorlardı ki, bir erkek olarak ben bile kahkahalarla seyrettim.

“Yahu benim başıma da gelir” diye düşünemedim...

O gün anlamıştım ki, ben böyle durumlarda intikam alan kadınlardan yana oluyorum.

Dün sabah öğrendim ki, Paramount bu filmi dizi yapmak için harekete geçmiş.

Eminim çok ilgiyle izlenecek harika bir iş çıkacak.

Ben tabii ki yine aldatıldığı ve terk edildiği için intikam alan kadının yanında olacağım.