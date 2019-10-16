Her 100 Türk'ten kaçı cami imamına güveniyor

Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden Ipsos 23 ülkede yapmış bu araştırmayı.
*
Araştırmanın konusu “Dünyanın en güvenilen meslekleri”...
Bu araştırma pazartesi günü açıklandı.
Dün baktım sadece bir gazetenin arka sayfasında yer almış.
*
Listenin üst sıraları beni şaşırtmadı... İlk üç sırada doktorlar, bilim insanları ve öğretmenler var.
Sonra gözüm alt sıralara, hatta en alt sıralara takıldı...
Orada da beni şaşırtmayan meslekler var.
Mesela gazeteciler...
*
Ama daha da alta, dibe inince gözüm hayretten fal taşı gibi açıldı.
Çünkü bütün dünyada en az güvenilen mesleklerden biri “din görevlileri”...
*
Araştırma yapılan 23 ülkenin ortalamasına bakıldığında...
Bu ülkelerde 100 insandan sadece 21’i din görevlilerine güveniyor.
Bütün dünyada din görevlilerine güven gazetecilerle aynı sıraya inmiş.
Gazetecilere de güven yüzde 21...
DÜNYADA KİMLERE ZERRE KADAR GÜVENİLMİYOR
Peki dünya güvenilmez meslekler listesinin en dibinde kimler var dersiniz?
Bingo...
Bankacılar, reklamcılar, hükümet bakanları, politikacılar...
Evet din görevlileri en güvenilmezler listesinde ilk 5’te ama en dipte değil. Peki ülkemizde, Türkiyemizde durum ne?
Sıkı durun...
Çünkü orada felaket bir durum var.
Dünyadan çok daha beter bir durum...
90 BİN CAMİ, 144 BİN İMAM VE VAİZLE BİZİM DURUMUMUZ NE
ÜLKEMİZDE din görevlilerinin durumu maalesef şu:
Her 100 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından sadece 12’si din görevlilerine inanıyor...
Yani insanlarımız, camilerdeki imam ve vaizlere, çocuklarımıza Kuran kursu veren görevlilere zerre kadar güvenmiyor bile diyebilirsiniz.
Yani din görevlilerine duyulan güvensizlik, Hıristiyan, Budist ve Hindu inancından insanların iki katı fazla...
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde rakamlara göre 2018 yılı itibariyle Türkiye’de...
100 bin imam, müezzin
20 bin kadrolu Kuran kursu öğretmeni
20 bin geçici Kuran kursu öğretmeni
3 bin vaiz
1250 müftü
5 bin imam hatip ortaokulu ve lisesi, 1 milyon 400 bin imam hatip öğrencisi var.
Bence toplum olarak üzerinde çok dikkatle düşünmemiz gereken bir sosyolojik sorun bu.
TELEVİZYONLARDAKİ DİN İNSANI KILIKLI SOYTARILAR OLABİLİR Mİ
O zaman...
Türkiye’nin meşru sınır ötesi harekâtlarını bile müfredat kitaplarına “cihat” diye sokan Milli Eğitim Bakanlığı’na...
Her gün her konuda fetva yayınlayan, Diyanet İşleri Başkanlığı’na sormak hepimizin görevi...
*
BİR: Türkiye’de halkın din görevlilerine zerre kadar güvenmemesi neden kaynaklanıyor?
*
İKİ: Türkiye’de din görevlisine karşı en dibe inen bu güvensizlik, inancımıza ne kadar zarar veriyor?
*
ÜÇ: Acaba bunda, son yıllarda caminin siyasete, siyasetin camiye çok fazla sokulmasının, televizyonlarda her gece konuşan din insanı kılıklı soytarıların da etkisi olabilir mi...
DİN GÖREVLİSİNE GÜVENMEYEN TÜRKİYE KİME GÜVENİYOR
ARAŞTIRMANIN en ilginç sonuçlarından biri de bu.
Türkiye, vatandaşları bilim insanlarına en çok güvenen 5 ülke arasında yer alıyor.
Her 100 Türk’ten sadece 12’si din görevlilerine güvenirken, 70’i bilim insanlarına tam güveniyor.
Bu bakımdan Rusya, Arjantin ve Meksika’dan sonra dördüncü sırada Türkiye, beşinci sırada İtalya var.
Bu da gösteriyor ki artık Türkiye’de “cami cemaati siyaseti” çökmüştür.
GYY’LER FİLİSTİN’İ MERAK ETMEDİ Mİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan geçen pazar günü gazetelerin genel yayın yönetmenlerini topladı.
Bu arada çok da olumlu ve bana umut veren bir adım attı ve Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmenini de ilk defa davet etti.
Bu toplantıda çok merak ettiğim konulardan biri Arap Birliği’nin Türkiye’yi kınayan bildirisiydi.
O bildiriye Filistin de imza atmıştı.
Ertesi gün planlanan toplantı ise iki ülkenin vetosu nedeniyle yapılamadı. Veto eden iki ülke de Katar ve Somali’ydi.
Yani Filistin yine Türkiye’ye karşı bir tavır almış ve Türkiye lehine davranıp o toplantıyı veto eden iki ülkeye katılmamıştı.
Galiba soru sorulmuş ama cevabını bir yerde göremedim.
Merak ettim acaba Cumhurbaşkanı bu konuda ne düşünüyordu?
Acaba gariban ülke diye dikkate almadılar mı...
BU ÜÇ KADINI AYNI KAREYE TACİZCİ GAZETECİ TOPLADI
DÜN sabah uyandığımda bütün Hollywood menşeli sitelerde bu fotoğraf vardı.
Sinemanın üç büyük kadını Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie yan yana poz vermişti.
Bu üç büyük kadın aynı filmde oynamıştı.
“Bombshell” (Skandal) adlı filmin ön gösterimi önceki gece yapıldı.
Dün bütün yorumlarda aynı gözlem vardı.
Charlize Theron bu filmdeki rolüyle ikinci Oscar’ını alabilir.
Filmde oynadığı rol ise Fox News’un eski yöneticisi Roger Ailes’in tacizine uğrayan kadın televizyon sunucusu Megyn Kelly...
Anlayacağınız Hollywood’un bu üç dev kadınını, tacize uğrayan bir gazeteci ve ona tacizde bulunan haber kanalı yöneticisi bir erkek bir araya getirdi.
CAZ SEVENLERE ÜÇ YENİ ŞARKI
The Cooltrane Quartet & Luca Giacco: “Hold on My Heart.”
Jeff Goldblum & Mildred Snitzer Orchestra: “Make Someone Happy.”
Van Morrison: ““Days Gone By.”
FRANK SİNATRA SEVENLERE TAM SONBAHARLIK ALBÜM
Geçen hafta streaming platformlarına Frank Sinatra’nın yeniden düzenlenmiş bir albümü kondu.
Adı “Sinatra Sings Alan&Marilyn Bergman”.
Bir kısmı 1960’lardan kalmış şarkılar.
Benim tercihlerim:
“Nice ‘N’ Easy”
“Sentimental Baby”
“Love Looks So Well On You...”
Her 100 Türk'ten kaçı cami imamına güveniyor
Önceki günden beri önümde çok çarpıcı bir araştırma duruyor.
Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden Ipsos 23 ülkede yapmış bu araştırmayı.
*
Araştırmanın konusu “Dünyanın en güvenilen meslekleri”...
Bu araştırma pazartesi günü açıklandı.
Dün baktım sadece bir gazetenin arka sayfasında yer almış.
*
Listenin üst sıraları beni şaşırtmadı... İlk üç sırada doktorlar, bilim insanları ve öğretmenler var.
Sonra gözüm alt sıralara, hatta en alt sıralara takıldı...
Orada da beni şaşırtmayan meslekler var.
Mesela gazeteciler...
*
Ama daha da alta, dibe inince gözüm hayretten fal taşı gibi açıldı.
Çünkü bütün dünyada en az güvenilen mesleklerden biri “din görevlileri”...
*
Araştırma yapılan 23 ülkenin ortalamasına bakıldığında...
Bu ülkelerde 100 insandan sadece 21’i din görevlilerine güveniyor.
Bütün dünyada din görevlilerine güven gazetecilerle aynı sıraya inmiş.
Gazetecilere de güven yüzde 21...
DÜNYADA KİMLERE ZERRE KADAR GÜVENİLMİYOR
Peki dünya güvenilmez meslekler listesinin en dibinde kimler var dersiniz?
Bingo...
Bankacılar, reklamcılar, hükümet bakanları, politikacılar...
Evet din görevlileri en güvenilmezler listesinde ilk 5’te ama en dipte değil. Peki ülkemizde, Türkiyemizde durum ne?
Sıkı durun...
Çünkü orada felaket bir durum var.
Dünyadan çok daha beter bir durum...
90 BİN CAMİ, 144 BİN İMAM VE VAİZLE BİZİM DURUMUMUZ NE
ÜLKEMİZDE din görevlilerinin durumu maalesef şu:
Her 100 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından sadece 12’si din görevlilerine inanıyor...
Yani insanlarımız, camilerdeki imam ve vaizlere, çocuklarımıza Kuran kursu veren görevlilere zerre kadar güvenmiyor bile diyebilirsiniz.
Yani din görevlilerine duyulan güvensizlik, Hıristiyan, Budist ve Hindu inancından insanların iki katı fazla...
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde rakamlara göre 2018 yılı itibariyle Türkiye’de...
100 bin imam, müezzin
20 bin kadrolu Kuran kursu öğretmeni
20 bin geçici Kuran kursu öğretmeni
3 bin vaiz
1250 müftü
5 bin imam hatip ortaokulu ve lisesi, 1 milyon 400 bin imam hatip öğrencisi var.
Bence toplum olarak üzerinde çok dikkatle düşünmemiz gereken bir sosyolojik sorun bu.
TELEVİZYONLARDAKİ DİN İNSANI KILIKLI SOYTARILAR OLABİLİR Mİ
O zaman...
Türkiye’nin meşru sınır ötesi harekâtlarını bile müfredat kitaplarına “cihat” diye sokan Milli Eğitim Bakanlığı’na...
Her gün her konuda fetva yayınlayan, Diyanet İşleri Başkanlığı’na sormak hepimizin görevi...
*
BİR: Türkiye’de halkın din görevlilerine zerre kadar güvenmemesi neden kaynaklanıyor?
*
İKİ: Türkiye’de din görevlisine karşı en dibe inen bu güvensizlik, inancımıza ne kadar zarar veriyor?
*
ÜÇ: Acaba bunda, son yıllarda caminin siyasete, siyasetin camiye çok fazla sokulmasının, televizyonlarda her gece konuşan din insanı kılıklı soytarıların da etkisi olabilir mi...
DİN GÖREVLİSİNE GÜVENMEYEN TÜRKİYE KİME GÜVENİYOR
ARAŞTIRMANIN en ilginç sonuçlarından biri de bu.
Türkiye, vatandaşları bilim insanlarına en çok güvenen 5 ülke arasında yer alıyor.
Her 100 Türk’ten sadece 12’si din görevlilerine güvenirken, 70’i bilim insanlarına tam güveniyor.
Bu bakımdan Rusya, Arjantin ve Meksika’dan sonra dördüncü sırada Türkiye, beşinci sırada İtalya var.
Bu da gösteriyor ki artık Türkiye’de “cami cemaati siyaseti” çökmüştür.
GYY’LER FİLİSTİN’İ MERAK ETMEDİ Mİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan geçen pazar günü gazetelerin genel yayın yönetmenlerini topladı.
Bu arada çok da olumlu ve bana umut veren bir adım attı ve Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmenini de ilk defa davet etti.
Bu toplantıda çok merak ettiğim konulardan biri Arap Birliği’nin Türkiye’yi kınayan bildirisiydi.
O bildiriye Filistin de imza atmıştı.
Ertesi gün planlanan toplantı ise iki ülkenin vetosu nedeniyle yapılamadı. Veto eden iki ülke de Katar ve Somali’ydi.
Yani Filistin yine Türkiye’ye karşı bir tavır almış ve Türkiye lehine davranıp o toplantıyı veto eden iki ülkeye katılmamıştı.
Galiba soru sorulmuş ama cevabını bir yerde göremedim.
Merak ettim acaba Cumhurbaşkanı bu konuda ne düşünüyordu?
Acaba gariban ülke diye dikkate almadılar mı...
BU ÜÇ KADINI AYNI KAREYE TACİZCİ GAZETECİ TOPLADI
DÜN sabah uyandığımda bütün Hollywood menşeli sitelerde bu fotoğraf vardı.
Sinemanın üç büyük kadını Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie yan yana poz vermişti.
Bu üç büyük kadın aynı filmde oynamıştı.
“Bombshell” (Skandal) adlı filmin ön gösterimi önceki gece yapıldı.
Dün bütün yorumlarda aynı gözlem vardı.
Charlize Theron bu filmdeki rolüyle ikinci Oscar’ını alabilir.
Filmde oynadığı rol ise Fox News’un eski yöneticisi Roger Ailes’in tacizine uğrayan kadın televizyon sunucusu Megyn Kelly...
Anlayacağınız Hollywood’un bu üç dev kadınını, tacize uğrayan bir gazeteci ve ona tacizde bulunan haber kanalı yöneticisi bir erkek bir araya getirdi.
CAZ SEVENLERE ÜÇ YENİ ŞARKI
The Cooltrane Quartet & Luca Giacco: “Hold on My Heart.”
Jeff Goldblum & Mildred Snitzer Orchestra: “Make Someone Happy.”
Van Morrison: ““Days Gone By.”
FRANK SİNATRA SEVENLERE TAM SONBAHARLIK ALBÜM
Geçen hafta streaming platformlarına Frank Sinatra’nın yeniden düzenlenmiş bir albümü kondu.
Adı “Sinatra Sings Alan&Marilyn Bergman”.
Bir kısmı 1960’lardan kalmış şarkılar.
Benim tercihlerim:
“Nice ‘N’ Easy”
“Sentimental Baby”
“Love Looks So Well On You...”