Haydarpaşa ya ve veda garıdır ya da bir buluşma istasyonu

Veya buluşma anı...
*
Her Türk’ün hafızasında bir Haydarpaşa hatırası vardır.
Çoğumuz orada bir kere birilerine, hayatımızın bir dönemine veda etmişizdir...
Kendimiz veda etmemişsek bile, mutlaka bir Yeşilçam filminin veda sahnesinde ağlamış, üzülmüşüzdür...
*
Hayatının bir döneminde oradan buradan sola değmiş, değmemiş her gencimiz, Nâzım’ın şiirindeki Haydarpaşa’yı bilir...
“Haydarpaşa Garı’nda
1941 baharında
Saat on beş
Merdivenlerin üstünde güneş
Yorgunluk ve telaş
Bir adam
Merdivenlerde duruyor
Bir şeyler düşünerek...”
İçinde gençlik kıpırtıları başladığında her Türk, hadi hepsi değilse bile birçok Türk birine mutlaka Attilâ İlhan’ın şiirindeki o dizeyi fısıldamış, yazmıştır:
“Zaman olmuştur ki
Yanar mor zambaklar buğulu gece lambaları
Bir katar kaybolur haydarpaşa garı’ndan...”
*
Birçoğumuz, “Boğaziçi Şarkısı” filminin, genç kız cıvıltısını, bahar rüzgârı gibi içimize sokan sahnesinde Akdeniz neşemizi bulmuşuzdur...
*
Yani arkadaş, diyeceğim ki, diyeceğiz ki...
Haydarpaşa hepimizindir...
Bütün İstanbul’undur, bütün Türk milletinindir... Hepimizin çocukluğumuzun, gençliğimizin ana sütü kadar helal malıdır orası...
*
Siyasilere de demek isterim ki...
Orası ya halka veda etmenin hüzünlü garı olur...
Ya da halkla, milletle vuslatın, buluşmanın ilk istasyonu...
KADINLARLA İLGİLİ ÇOK ŞAŞIRACAĞINIZ BİR BİLGİ
Aslında bu bilgiler hepimizin gözünün önünde. Zaman zaman gazetelerde rastlıyoruz...
Ama dağınık olduğu için adını koymakta gecikiyoruz.
*
Olay şu...
Yüzde 100 bir erkek alanı olarak gördüğümüz savaş sanayisinde Amerika’nın en büyük 4 şirketinin başında artık kadınlar var.
Yani dünya savaş sanayisini onlar yönetiyor.
*
Fortune dergisi son sayısında “Dünyanın en kudretli kadınları” listesi yapmış.
Orada fark ettim.
Bakın şimdi alt alta yazıyorum.
Siz de şaşıracaksınız.
*
Marillyn Hewson: Lockhead Martin başkan ve CEO’su...
65 yaşında...
Dünyanın en büyük savaş uçağı üreticisi şirketlerinden biri.
Halen F-35 projesini yürütüyor.
Phebe Novakovic: General Dynamics başkan ve CEO’su...
61 yaşında.
Dünyanın en büyük silah üreticilerinden biri. Türk ordusunun da kullandığı F-16 uçaklarını bu firma geliştirdi.
*
Kathy Warden: Northrop Grumman başkan ve CEO’su...
48 yaşında.
Northrop Grumman dünyanın en büyük savunma sistemleri geliştiricisi ve üreticisi.
*
Leanne Caret: Boeing savunma ve uzay, yani askeri bölümünün CEO’su...
52 yaşında.
Boeing’in askeri satışlarını yüzde 13 arttırdı.
OTOMOTİV DEVİNİN BAŞINDA BİR KADIN
DÜNYANIN en büyük otomotiv devlerinden General Motors’un başkan ve CEO’su da bir kadın.
57 yaşında...
2018 yılından beri şirketin başında olan Mary Barra’nın en büyük ideali 20 ayrı elektrikli araba tipi üretmek.
SİLİKON VADİSİ’Nİ DE KADINLAR ELE GEÇİRDİ
Dijiyal devlerde de kadınların etkisi alabildiğine arttı.
*
Sheryl Sandberg: Facebook CEO’su...
50 yaşında.
*
Susan Wojcicki: YouTube CEO’su...
51 yaşında.
*
Ginni Rometty: IBM başkan ve CEO’su...
62 yaşında...
*
Safra Catz: Oracle Eş CEO’su...
57 yaşında...
*
Amy Hood: Microsoft CFO’su (finanstan sorumlu başkan yardımcısı).
47 yaşında....
*
Shari Redstone: CBS ve Viacom Başkan Yardımcısı...
65 yaşında...
Dünyanın en büyük TV ve eğlence şirketlerinden birinin iki numarası.
MAĞAZA ZİNCİRLERİNDE KADINLARIN YÜKSELİŞİ
Judith McKenna: Walmart International Başkan ve CEO’su...
53 yaşında...
Dünyanın en büyük alışveriş zinciri Walmart’ın International bölümünün başkanı.
NETFLİX’İ 1 KASIM DÜNYA SAVAŞINA İŞTE BU KADINLAR HAZIRLIYOR
1 Kasım 2019 günü dünyada, eğlence, sinema ve streaming sektörünün en büyük savaşı başlıyor. Dünya devi Apple o gün Netflix ve Amazon Prime’a rakip olacak streaming platformlu Apple Plus’ı yayına sokuyor.
12 Kasım günü ise aynı piyasaya dünya devi Disney giriyor.
Onları HBO Max, NBC Universal gibi iki dev daha izleyecek.
Çünkü Netflix bu içerik savaşı için olağanüstü bir kadro oluşturdu.
Bu kadro 12 milyar dolarlık içerik yatırımı yapacak.
Ve bu savaş kadrosunun çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor.
Fortune dergisi bu ayki kapağına işte Netflix’in bu kadın savaşçılarını koymuş.
Haydarpaşa ya ve veda garıdır ya da bir buluşma istasyonu
Haydarpaşa bir veda sahnesidir...
Veya buluşma anı...
*
Her Türk’ün hafızasında bir Haydarpaşa hatırası vardır.
Çoğumuz orada bir kere birilerine, hayatımızın bir dönemine veda etmişizdir...
Kendimiz veda etmemişsek bile, mutlaka bir Yeşilçam filminin veda sahnesinde ağlamış, üzülmüşüzdür...
*
Hayatının bir döneminde oradan buradan sola değmiş, değmemiş her gencimiz, Nâzım’ın şiirindeki Haydarpaşa’yı bilir...
“Haydarpaşa Garı’nda
1941 baharında
Saat on beş
Merdivenlerin üstünde güneş
Yorgunluk ve telaş
Bir adam
Merdivenlerde duruyor
Bir şeyler düşünerek...”
İçinde gençlik kıpırtıları başladığında her Türk, hadi hepsi değilse bile birçok Türk birine mutlaka Attilâ İlhan’ın şiirindeki o dizeyi fısıldamış, yazmıştır:
“Zaman olmuştur ki
Yanar mor zambaklar buğulu gece lambaları
Bir katar kaybolur haydarpaşa garı’ndan...”
*
Birçoğumuz, “Boğaziçi Şarkısı” filminin, genç kız cıvıltısını, bahar rüzgârı gibi içimize sokan sahnesinde Akdeniz neşemizi bulmuşuzdur...
*
Yani arkadaş, diyeceğim ki, diyeceğiz ki...
Haydarpaşa hepimizindir...
Bütün İstanbul’undur, bütün Türk milletinindir... Hepimizin çocukluğumuzun, gençliğimizin ana sütü kadar helal malıdır orası...
*
Siyasilere de demek isterim ki...
Orası ya halka veda etmenin hüzünlü garı olur...
Ya da halkla, milletle vuslatın, buluşmanın ilk istasyonu...
KADINLARLA İLGİLİ ÇOK ŞAŞIRACAĞINIZ BİR BİLGİ
Aslında bu bilgiler hepimizin gözünün önünde. Zaman zaman gazetelerde rastlıyoruz...
Ama dağınık olduğu için adını koymakta gecikiyoruz.
*
Olay şu...
Yüzde 100 bir erkek alanı olarak gördüğümüz savaş sanayisinde Amerika’nın en büyük 4 şirketinin başında artık kadınlar var.
Yani dünya savaş sanayisini onlar yönetiyor.
*
Fortune dergisi son sayısında “Dünyanın en kudretli kadınları” listesi yapmış.
Orada fark ettim.
Bakın şimdi alt alta yazıyorum.
Siz de şaşıracaksınız.
*
Marillyn Hewson: Lockhead Martin başkan ve CEO’su...
65 yaşında...
Dünyanın en büyük savaş uçağı üreticisi şirketlerinden biri.
Halen F-35 projesini yürütüyor.
Phebe Novakovic: General Dynamics başkan ve CEO’su...
61 yaşında.
Dünyanın en büyük silah üreticilerinden biri. Türk ordusunun da kullandığı F-16 uçaklarını bu firma geliştirdi.
*
Kathy Warden: Northrop Grumman başkan ve CEO’su...
48 yaşında.
Northrop Grumman dünyanın en büyük savunma sistemleri geliştiricisi ve üreticisi.
*
Leanne Caret: Boeing savunma ve uzay, yani askeri bölümünün CEO’su...
52 yaşında.
Boeing’in askeri satışlarını yüzde 13 arttırdı.
OTOMOTİV DEVİNİN BAŞINDA BİR KADIN
DÜNYANIN en büyük otomotiv devlerinden General Motors’un başkan ve CEO’su da bir kadın.
57 yaşında...
2018 yılından beri şirketin başında olan Mary Barra’nın en büyük ideali 20 ayrı elektrikli araba tipi üretmek.
SİLİKON VADİSİ’Nİ DE KADINLAR ELE GEÇİRDİ
Dijiyal devlerde de kadınların etkisi alabildiğine arttı.
*
Sheryl Sandberg: Facebook CEO’su...
50 yaşında.
*
Susan Wojcicki: YouTube CEO’su...
51 yaşında.
*
Ginni Rometty: IBM başkan ve CEO’su...
62 yaşında...
*
Safra Catz: Oracle Eş CEO’su...
57 yaşında...
*
Amy Hood: Microsoft CFO’su (finanstan sorumlu başkan yardımcısı).
47 yaşında....
*
Shari Redstone: CBS ve Viacom Başkan Yardımcısı...
65 yaşında...
Dünyanın en büyük TV ve eğlence şirketlerinden birinin iki numarası.
MAĞAZA ZİNCİRLERİNDE KADINLARIN YÜKSELİŞİ
Judith McKenna: Walmart International Başkan ve CEO’su...
53 yaşında...
Dünyanın en büyük alışveriş zinciri Walmart’ın International bölümünün başkanı.
NETFLİX’İ 1 KASIM DÜNYA SAVAŞINA İŞTE BU KADINLAR HAZIRLIYOR
1 Kasım 2019 günü dünyada, eğlence, sinema ve streaming sektörünün en büyük savaşı başlıyor. Dünya devi Apple o gün Netflix ve Amazon Prime’a rakip olacak streaming platformlu Apple Plus’ı yayına sokuyor.
12 Kasım günü ise aynı piyasaya dünya devi Disney giriyor.
Onları HBO Max, NBC Universal gibi iki dev daha izleyecek.
Çünkü Netflix bu içerik savaşı için olağanüstü bir kadro oluşturdu.
Bu kadro 12 milyar dolarlık içerik yatırımı yapacak.
Ve bu savaş kadrosunun çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor.
Fortune dergisi bu ayki kapağına işte Netflix’in bu kadın savaşçılarını koymuş.