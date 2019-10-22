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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Haydarpaşa ya ve veda garıdır ya da bir buluşma istasyonu

22 Ekim 2019

Haydarpaşa bir veda sahnesidir...

Veya buluşma anı...

*

Her Türk’ün hafızasında bir Haydarpaşa hatırası vardır.

Çoğumuz orada bir kere birilerine, hayatımızın bir dönemine veda etmişizdir...

Kendimiz veda etmemişsek bile, mutlaka bir Yeşilçam filminin veda sahnesinde ağlamış, üzülmüşüzdür...

*

Hayatının bir döneminde oradan buradan sola değmiş, değmemiş her gencimiz, Nâzım’ın şiirindeki Haydarpaşa’yı bilir...

“Haydarpaşa Garı’nda

1941 baharında

Saat on beş

Merdivenlerin üstünde güneş

Yorgunluk ve telaş

Bir adam

Merdivenlerde duruyor

Bir şeyler düşünerek...”

Haydarpaşa ya ve veda garıdır ya da bir buluşma istasyonu

İçinde gençlik kıpırtıları başladığında her Türk, hadi hepsi değilse bile birçok Türk birine mutlaka Attilâ İlhan’ın şiirindeki o dizeyi fısıldamış, yazmıştır:

“Zaman olmuştur ki

Yanar mor zambaklar buğulu gece lambaları

Bir katar kaybolur haydarpaşa garı’ndan...”

*

Birçoğumuz, “Boğaziçi Şarkısı” filminin, genç kız cıvıltısını, bahar rüzgârı gibi içimize sokan sahnesinde Akdeniz neşemizi bulmuşuzdur...

*

Yani arkadaş, diyeceğim ki, diyeceğiz ki...

Haydarpaşa hepimizindir...

Bütün İstanbul’undur, bütün Türk milletinindir... Hepimizin çocukluğumuzun, gençliğimizin ana sütü kadar helal malıdır orası...

*

Siyasilere de demek isterim ki...

Orası ya halka veda etmenin hüzünlü garı olur...

Ya da halkla, milletle vuslatın, buluşmanın ilk istasyonu...

KADINLARLA İLGİLİ ÇOK ŞAŞIRACAĞINIZ BİR BİLGİ

Aslında bu bilgiler hepimizin gözünün önünde. Zaman zaman gazetelerde rastlıyoruz...

Ama dağınık olduğu için adını koymakta gecikiyoruz.

*

Olay şu...

Yüzde 100 bir erkek alanı olarak gördüğümüz savaş sanayisinde Amerika’nın en büyük 4 şirketinin başında artık kadınlar var.

Yani dünya savaş sanayisini onlar yönetiyor.

*

Fortune dergisi son sayısında “Dünyanın en kudretli kadınları” listesi yapmış.

Orada fark ettim.

Bakın şimdi alt alta yazıyorum.

Siz de şaşıracaksınız.

*

Marillyn Hewson: Lockhead Martin başkan ve CEO’su...

65 yaşında...

Dünyanın en büyük savaş uçağı üreticisi şirketlerinden biri.

Halen F-35 projesini yürütüyor.

Haydarpaşa ya ve veda garıdır ya da bir buluşma istasyonu

Phebe Novakovic: General Dynamics başkan ve CEO’su...

61 yaşında.

Dünyanın en büyük silah üreticilerinden biri. Türk ordusunun da kullandığı F-16 uçaklarını bu firma geliştirdi.

*

Kathy Warden: Northrop Grumman başkan ve CEO’su...

48 yaşında.

Northrop Grumman dünyanın en büyük savunma sistemleri geliştiricisi ve üreticisi.

*

Leanne Caret: Boeing savunma ve uzay, yani askeri bölümünün CEO’su...

52 yaşında.

Boeing’in askeri satışlarını yüzde 13 arttırdı.

OTOMOTİV DEVİNİN BAŞINDA BİR KADIN

DÜNYANIN en büyük otomotiv devlerinden General Motors’un başkan ve CEO’su da bir kadın.

57 yaşında...

2018 yılından beri şirketin başında olan Mary Barra’nın en büyük ideali 20 ayrı elektrikli araba tipi üretmek.

SİLİKON VADİSİ’Nİ DE KADINLAR ELE GEÇİRDİ

Dijiyal devlerde de kadınların etkisi alabildiğine arttı.

*

Sheryl Sandberg: Facebook CEO’su...

50 yaşında.

*

Susan Wojcicki: YouTube CEO’su...

51 yaşında.

*

Ginni Rometty: IBM başkan ve CEO’su...

62 yaşında...

*

Safra Catz: Oracle Eş CEO’su...

57 yaşında...

*

Amy Hood: Microsoft CFO’su (finanstan sorumlu başkan yardımcısı).

47 yaşında....

*

Shari Redstone: CBS ve Viacom Başkan Yardımcısı...

65 yaşında...

Dünyanın en büyük TV ve eğlence şirketlerinden birinin iki numarası.
 

MAĞAZA ZİNCİRLERİNDE KADINLARIN YÜKSELİŞİ 

Judith McKenna: Walmart International Başkan ve CEO’su...

53 yaşında...

Dünyanın en büyük alışveriş zinciri Walmart’ın International bölümünün başkanı.

NETFLİX’İ 1 KASIM DÜNYA SAVAŞINA İŞTE BU KADINLAR HAZIRLIYOR

1 Kasım 2019 günü dünyada, eğlence, sinema ve streaming sektörünün en büyük savaşı başlıyor. Dünya devi Apple o gün Netflix ve Amazon Prime’a rakip olacak streaming platformlu Apple Plus’ı yayına sokuyor.

12 Kasım günü ise aynı piyasaya dünya devi Disney giriyor.

Onları HBO Max, NBC Universal gibi iki dev daha izleyecek.

Çünkü Netflix bu içerik savaşı için olağanüstü bir kadro oluşturdu.

Bu kadro 12 milyar dolarlık içerik yatırımı yapacak.

Ve bu savaş kadrosunun çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor.

Fortune dergisi bu ayki kapağına işte Netflix’in bu kadın savaşçılarını koymuş.

 

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