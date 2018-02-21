Hangi yazara, hangi dönemde, hangi ceza

“Ali Bey, Barış Derneği davasında hakkınızda istenen hapis cezası neydi?”

Cevabı şu:

“8 yıl ceza istendi...”

Ne kadar yattınız?

“39 ay 10 gün...”

Ve şu ayrıntıyı ekledi:

“Darbenin başkanı Kenan Evren ceza almamızı istiyordu ama Askeri Yargıtay davamızı iki kere bozdu...”

Ya sonuç?

1991 yılında beraat ettiler.

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Bu ülke aydın ve yazarları içinde hapiste yatma rekoru solcu yazar Hikmet Kıvılcımlı’ya aittir...

Çeşitli davalardan aldığı cezalarla hayatının 22.5 yılı hapiste geçti...

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Onu şu yazarlar izledi:

- Kemal Tahir 12.5 yıl...

- Nâzım Hikmet 12 yıl...

- Necip Fazıl 10.5 yıl...

- Aziz Nesin 5.5 yıl...

- Orhan Kemal 5 yıl...

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Bunlar tek parti dönemindeki cezalardı.

1960’tan sonraki dönemde Necip Fazıl için çeşitli davalardan istenen cezaların toplamı 100 yılı bulmuştu...

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1990’larda ise şiir okuduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

10 ay hapse mahkûm oldu.

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Ama hiçbirinde müebbet istenmedi... Müebbet verilmedi.

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Şimdi elinizi yine vicdanınıza koyup düşünün...

Nazlı Ilıcak’a, Ahmet Altan’a, Mehmet Altan’a sırf yazdığı yazıdan dolayı müebbet hapis verilmesi vicdanınıza sığdı mı...

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Benim sığmadı...

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Bu işin çaresi ne mi...

Sözü, bu iktidarı en çok ve en cesur biçimde destekleyen Star yazarı Ahmet Kekeç’e bırakıyorum.

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Ahmet Kekeç diyor ki...

“Bunlar ahlaken, etik olarak yargılanması gereken şeylerdir...”

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Ne diyor dün Ahmet Hakan...

Bazılarının gözünde bu tür kabahatleri işleyen insanlar zaten o insanların vicdanlarında müebbet hapse mahkûm olmuştur...

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Emin olun bundan daha büyük bir mahkûmiyet de yoktur...

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Hazır şu Afrin duygusu hepimizi yeniden bir araya getirmişken...

Bunu düşünmenin tam zamanıdır.

İYİ DE ENİS NİYE HÂLÂ İÇERİDE

ENİS Berberoğlu hakkındaki gerekçeli karar diyor ki:

- Enis Berberoğlu’nun casusluk suçu işlediğine dair bir delil yoktur.

- Enis Berberoğlu’nun Can Dündar’la buluştuğuna dair delil yoktur.

İyi de Enis’in işlediği suç nedir öyleyse...

MÜZİKTE YERLİ VE MİLLİ BİR DEVRİM OLUYOR AMA

DAHA önce yazdığım bir eğilim giderek kuvvetleniyor.

Streaming denilen, dijital müzik dinleme platformlarındaki Türk listelerinde Türk şarkılarının ağırlığı giderek artıyor.

Dün itibariyle Spotify Türkiye en çok dinlenenler listesindeki 50 şarkıdan 30’ü Türkçeydi. Bunların büyük bölümü hip hop tarzı müzikti.

Viral Top 50 listesinin 23’ü Türkçe şarkıydı.

Komşumuz Yunanistan’dan bir örnek vereyim.

Top 50 listesinde bir tek Yunanca şarkı yok...

Viral 50 listesinde sadece bir tek Yunan şarkıcı var.

O da Themis Adamantidis’in “Stin Kardia” isimli harika şarkısı.

Türkiye’nin bu yerli müzik özelliği dünyada ABD ve İngiltere hariç hiçbir ülkede yok.

Ama muhafazakârlar hiç sevinmesin......

Bu yerli ve milli kültürel tercihin muhafazakârlıkla yakın uzak hiçbir ilişkisi yok...

Tam aksine çoğu muhafazakâr olmayan bir tarzın kültürel ürünleri...

Ne anlama geldiğini sosyologlara bırakıyorum.

EFSANE GİTAR İFLASIN EŞİĞİNDE

DÜN açıklandı. Rock müzik tarihinin en efsane iki gitar markasından biri olan Gibson iflasın eşiğinde. 375 milyon dolar borcu 6 ay içinde ödeyemezse iflasını isteyecek.

Rolling Stones’un gitaristi Keith Richards, Türkçeye de çevrilen hatıra kitabında, “Amerikan rock müziğinin gelişmesi 30 dolarlık Gibson elektrikli gitarların popülerleşmesi sayesindedir” demişti...

B.B. King, Santana, Bob Marley gibi efsane sanatçıların efsane gitarıdır.

Les Paul modeli ise tam bir efsanelerin efsanesi...

BEĞENDİM

DEMİR Demirkan’ın yeni albümündeki “Let It Burn” şarkısını çok sevdim. Damardan sağlam bir rock parçası olmuş.

O da Fender yanında Gibson da kullanan müzisyenlerden biri.

YENİDEN KEŞİF

BUGÜNLERDE fena halde Ayten Alpman’ın “Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var” şarkısına taktım. Hem müziği hem sözleri öyle iyi geliyor ki...

En çok da şu iki dizenin hastasıyım...

“Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara...”

Ve...

“Ben de değiştim sevgilim en az senin kadar...”

TÜRKLER İTALYAN PARTİZAN ŞARKISINI NİYE ÇOK SEVDİ

SPOTIFY’ın Türkiye’deki “Viral Top 50” listesinde 3 ayrı yorumu ile “Bella Ciao” şarkısı var.

Bella Ciao İkinci Dünya Savaşı’nda İtalyan partizanların söylediği bir şarkı.

Bütün dünyada sol hareketlerin şarkısıdır.

Bu şarkının üç ayrı versiyonu aylardır Spotify Viral listesinden düşmüyor.

Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna”sının yıllardır en çok satan kitaplar listesinde olması gibi bu da ilginç bir kültürel fenomen.