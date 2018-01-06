Hadise'den mi huylanmışlar yoksa yanındaki erkekten mi?



Sonra kendi kendime sordum: “Acaba RTÜK üyeleri ile aynı klibi mi seyrettik?”



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Hadise’nin klibinde benim gördüğüm tek hadise, bir erkekle bir kadın öpüşüyor.

Üstelik klibin neredeyse yüzde 80’i, şakı söyleyen bir Hadise...

Çok da güzel bir şarkı.



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Bir kadınla erkek arasındaki gündelik meselelerden birini anlatıyor.

Kim nesinden ne mesaj almış anlamadım.



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Bir de şunu anlamadım. Klipte Hadise’nin ne göğsünün uçları görünüyor, ne başka çırılçıplak bir hali var.



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Bazı sahnelerde yanındaki erkeğin üstü çıplak.

Merak ediyorum RTÜK’e şikayetçi olanlar erkek mi kadın mı?

Çünkü kadınlar için pembe otobüsü erkeklerin talep ettiği bir ülkede yaşıyoruz.



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Şikayetçilerin pek çoğunun erkek olduğuna eminim.

O yüzden merak ediyorum.

Hadise’den mi, yoksa yanındaki erkekten mi huylanmışlar...

Aklıma şu bizim imam hatip okulunun felsefe hocası geldi.

Hani jimnastik dersine giren kız öğrencilerin giydiği eşofmandan huylanan hoca...



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Ne diyordu, “Buna bakıp da şeytanın uğramayacağı bir insanın erkekliğinden şüphelenirim” gibi bir şey...



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Anlıyorum ki, şeytan bu ülkede fazla mesai yapmaya başlamış.

İmam hatipli kızın eşofmanına, Hadise’nin klibine, şeytanın bu kadar faal olması, milletin de şeytana bu kadar kolay uymaya teşne olması...

Bunlar iyi alametler değil...



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Satürn, Mars falan yine ters pozisyonlara mı geldi acaba...