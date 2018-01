Gupse o mesajı sildi ama Deliha silmezdi

Ağzına geleni söyleyen, çılgın mı çılgın, saf mı saf...



İçi dışı bir...



Mert mi mert...



Gupse Özay geçen gün Alaska’daki depremle ilgili Instagram’a bir mesaj koymuş...



Üzüntü bildiren bir mesaj...



Oradaki bir acıyı paylaşma mesajı...



Anında bir sosyal medya linci...



Vay efendim, sen Afrin paylaşımı yapmadın, nasıl Alaska paylaşımı yaparsın...



Gupse de “Haklısınız” deyip silmiş bu mesajı...



“Haklısınız”ı anladım da...



Alaska mesajını silmeyi anlamadım...



Yani Alaska’da depremden canı yanan insanlara “Geçmiş olsun” demekten vazgeçiyoruz muyuz...



Afrin harekâtı varken, dünyanın başka hiçbir yerindeki acılara da ortak olamaz mıyız...



Arkadaşlar zamanında, doğusunda PKK Pınarcık’ta çoluk çocuk, kadın, yaşlı katliamı yaparken bu ülke batısında Michael Jackson konseri yapıyordu.



Evet Afrin’de ordumuz bu başarılı harekâtı yaparken ülkenin öteki taraflarında yaşamaya devam edeceğiz.



Borsamız yükselecek...



Dolar düşmeyecek... Hayat devam edecek...



Ve bizler de dünyanın her tarafındaki acıları, o acıları yaşayan insanlarla paylaşmaya devam edeceğiz...



Türkiye ancak böyle büyük olabilir...



Diyeceğim...



Gupse sosyal medyada üzerine çullananlardan çekinmiş...



O mesajı silmiş...



Ama benim bildiğim Deliha silmezdi...



Asla silmezdi...





GÜLSE BİRSEL'İN ŞU CÜMLESİ VAR YA...

DÜN Hürriyet’teki yazısında diyor ki...



“Vatan söz konusuysa başı açığı, kapalısı, içki içeni, içmeyeni, sokakta kahkaha atanı, atmayanı, imam hatibe gideni, düz liseden mezun olanı filan falan yok... Bunlar teferruat bile değil...”



Ve sondaki şu cümle var ya...



Tam şu cümle:



“Vatan söz konusuysa, sadece ‘vatan’daş var...”



Bir de şu final:



“Gördük ki...

Savaşlar bitmemiş hâlâ...

Bari biz kendi içimizdeki psikolojik savaşı bitirelim...”





HINCAL ABİ 683 DEĞİL YAHU ABARTMA O KADAR

PAZAR günü testosteron skorumu yazdım ya...



Sağ olsun Hıncal Abi de okumuş...



Testosteron skorumun 683 olduğunu yazmış...



Okurken “Yok artık, o kadar değil” dedim...



Yani testosteron skorumuz yüksek dediysek o kadar da değil...



Nerdeeee 683 testosteron bizde...



Keşkeee...



Ama ne yazık ki sadece 623 Hıncal abi... Formamda da öyle yazıyor...



Yani öyle MFÖ deyişiyle “Sen neymişsin be Ertuğrul”luk gibi bir şey yok...



Alt tarafı 623...





'YÜZÜKLERİN EFENDİSİ' NİYE GELİBOLU'YA GELMİŞ ANLADIK

“YÜZÜKLERİN Efendisi” filmlerinin yönetmeni Peter Jackson geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye gelmiş, Çanakkale ve Gelibolu’yu gezmişti.



Geçen gün açıklandı. BBC ile anlaşmış ve Birinci Dünya Savaşı’nı konu alan bir belgesel dizi çekecekmiş.



İlk defa aksiyon filmleri yapan bir yönetmen böyle bir işe soyunuyor.



Eminim çok farklı ve iyi bir iş çıkacak.





KEVIN SPACEY'NİN TACİZİ NETFLIX'E KAÇA MAL OLDU

NETFLIX önceki gün üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı.



Açıklanan dördüncü çeyrekte Kevin Spacey’nin cinsel taciz suçlaması nedeniyle, “House of Cards” filminin son sezonu gidince, 39 milyon dolar karşılık ayırmak zorunda kalmış.



Yani bir anlamda gelirinden bunu düşmüş...



Bir kişinin önemini görüyor musunuz...





WHATSAPP'TAKİ FIKRA SALGINININ ANLAMI NE

SON trend şu.



WhatsApp gruplarında herkes birbirine uzun fıkralar atıyor...



Bu da müthiş bir “underground muhalif mizahı” ortaya çıkarıyor...



Üstelik bütün grupların acayip bir “Omerta kanunu” var...



Kimse grup mahremiyetine ihanet etmiyor... Özellikle muhalif çevrelerde insanlar gazete ve televizyonlarda siyasetten kaçarken, WhatsApp gruplarında siyasi mizah yükseliyor.



Eminim ileride Türkiye’nin yakın dönem siyasi tarihi yazılırken, WhatsApp gruplarına da önemli bir bölüm ayrılacak.





YENİ ORTA YAŞDAŞIM KOMİK KAZAYA DİKKAT

YENİ orta yaş insanı... Biliyorum telaştasın... Zaman geçiyor duygusu bazen fena halde basıyor...



Aman dikkat...



INSTAGRAM’da özel kanaldan mesaj göndereyim derken fotoğrafı genel kanala yollama...



WHATSAPP’ta mesaj yazarken, yeni bir mesaj gelirse o mahrem mesajını yanlışlıkla yeni gelenin kutusuna yazabilirsin...



İLK KADEHTEN SONRA ne Twitter, ne Instagram, ne WhatsApp grubuna bir şey yazmamaya gayret et...





ŞU GÜNLERDE

WAY YES grubunun yeni albümündeki “Dead Ringer” şarkısı iyice depreşen rock ruhuma çok iyi geliyor.



TWO AND A HALF MEN dizisinin Charlie Sheen’li bölümlerini yeniden seyretmek acayip hoşuma gidiyor.



İSMET BERKAN’ın çok sınırlı sayıda insana yönelik “Gündem” blogundan insight haber ve yorumları acayip işime yarıyor.



CENGİZ ÇANDAR: Afrin ve Suriye konusundaki yorumlarda Cengiz Çandar’ın eksikliğini fazlasıyla hissediyorum.



SOLİ ÖZEL’in Haber Türk’teki dış politika yazıları sağduyunun hâlâ yaşadığı duygusunu veriyor.





MERAK EDİYORUM

AFRİN konusunda...



RUSYA niye bu kadar engelsiz...

ESAD niye bu kadar tepkisiz...

İRAN niye bu kadar sessiz...

ABD niye bu kadar çaresiz...



Türkiye’nin askeri operasyon dışında da asıl stratejik başarısı bu galiba.