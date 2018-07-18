Gamze Özçelik olayında bu kepazeliğin cezası 8 yıldı

MUSTAFA Ceceli ve avukatları acaba yaptıkları işin ne anlama geldiğinin bilincinde mi...
Ama önce şunu söyleyeyim.
Kim aldıysa, eşinin ilişkisini videoya almak kepazelik...
Bunu delil olarak adliyeye sunmak ise hangi duyguyu taşıyorsa taşısın, hangi gerekçe ile olursa olsun, bir insana yakışacak hareket değil...
Basına sızdırmak ise en büyük kepazelik...
Ama sadece kepazelik mi... Sadece ayıp bir şey mi...
Hayır aynı zamanda suç. Hem de ağır bir suç.
Bu bana, 2006 yılındaki Gamze Özçelik olayını hatırlattı.
Eski bir sporcu, bir otel odasında Gamze Özçelik’i videoya çekmişti.
Sonra da bunu oraya buraya sızdırmıştı...
Unutanlara o olayı hatırlatayım...
Bu olay mahkemeye gitti...
Özçelik’i kendinden geçmiş halde videoya çeken şahıs önce 5 yıl hapis cezası aldı.
Yargıtay bozdu...
Bu defa 7 yıl verdiler...
Yargıtay, genç kadının psikolojisi bozuldu gerekçesiyle yine bozdu ve bu defa 8 yıl 9 ay ceza verildi ve bu ceza onandı...
Şimdi söyleyin Mustafa Ceceli’nin yaptığının bundan farkı ne...
Acaba o kasedi sızdırırken işlediği suçun farkında mıydı...
HANİ GÜNAHINI BOYNUNA ONU KOYNUNA ALACAKTIN
MUSTAFA Ceceli kardeşim...
Neydi o güzelim “Limon Çiçekleri” şarkısının sözleri...
Hadi gel birlikte söyleyelim:
“Günahını boynuma, seni koynuma alsam...”
Kimin için diyordun o günlerde bu sözleri...
Oldu mu şimdi yaptığın bu kepazelik...
Üstelik ne diyordun aynı şarkıda iki cümle sonra:
“Ya Rabbi duy duyur sesimi
Anlamıyor kimsesizliğimi
Ya Rabbi yetiş... Ya Rabbi...
Ya Rabbi duy duyur sesimi...
Anlamıyor çaresizliğimi
Ya Rabbi el ver ya Rabbi...”
Sen kalk bir paragrafta 6 defa “Ya Rabbi” diye haykır, yakar...
Sonra da bu kepazeliği yap...
Oldu mu bu Mustafa...
Onca yıl sevdiğin kadının “Günahını boynuna” alacağını söyle, sonra kalk onun bu videosunu al...
Bunca yıl şarkılarını öve öve bitiremeyen beni bile çileden çıkardın yani...
DİNLER ARASI DİYALOĞU SAVUNMAK SUÇ MU
ADNAN Hoca diye bilinen zatla ilgili haberlerde de işin ucu kaçmaya başladı.
Dün baktım bazı gazetelerde ona atfedilen suçlar arasında şöyle bir ifade var:
“Dinler arası diyaloğu savundular... Museviler ve Vatikan’la iyi ilişki kurdular...”
Allah aşkına siz hayatınızda hiç böyle bir suç kategorisi gördünüz mü...
Ne çabuk unuttunuz bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın bir zamanlar “Medeniyetler Arası Diyalog”un eşbaşkanlığını yaptığını...
Hem Türkiye hem bütün dünya için son derece olumlu ve yararlı bir girişimdi...
Yani bu Adnan Hoca denilen zatı içeri almak için böyle saçma sapan gerekçelere ne ihtiyaç var...
Adam iftiracı...
Adam kumpasçı...
Adam şantajcı...
Yıllardır bu ülkenin insanlarına kan kusturdu...
Başka bir bahaneye ihtiyaç var mı...
BİR NUMARALI KAZANANI BİR NUMARALI KAYBEDENİ
FRANSA gol atmış...
Ülkenin Cumhurbaşkanı Macron ayakta ve sevincini, senim benim gibi aynı coşkuyla, aynı beden diliyle dile getiriyor...
“Ağır ol da molla desinler” edasını atmış... Yani, “devlet adamlığı” raconu kesmemiş, içinden geleni hiç sansürlememiş.
Afra tafra bir kenara...
Hürriyet yazarı Uğur Meleke dün şöyle yazmıştı:
“Kupanın 1 numaralı kaybedeni ‘kibir’...”
Zlatan İbrahimoviç, Neymar, Messi...
Kaybedenler kulübünün yeni azaları onlar...
Kazanan ise işte böyle sevincini sıradan bir vatandaş gibi gösterebilenler...
Bu fotoğrafa bakıyorum ve bir sosyolog olarak buradan ilan ediyorum:
Bilin ki “kibir yüzyılı” kapanıyor...
HÜRRİYET SPOR'A TEŞEKKÜRLER
ÇOK ilginç ve üzerinde çok konuşulacak bir Dünya Kupası izledik.
Hürriyet Spor ekibi, yazarı, habercisi ve sayfa düzenlemeleri ile mükemmel bir performans gösterdi. Ekranda seyrederken merak ettiğimiz her sorunun cevabını ertesi gün yazarların köşelerinde okuduk.
Bence modern bir gazeteciliğin sadece spor değil, bütün alanlarda nasıl yapılması gerektiğini herkese gösterdiler.
Teşekkürler arkadaşlar...
Harika bir iş çıkardınız.
HEPİNİZİN GÖZÜ AYDIN 'NAZAR DEĞMESİN' EMOJİSİ DE GELİYOR
DÜN emoji alanında tam anlamıyla bir “yerli ve milli” devrim yaşandı...
Cep telefonunda kullandığımız emojilere “nazar emojisi” eklendi.
Belki farkında olmadınız ama dün “Dünya Emoji Günü”ydü.
Apple bugün nedeniyle İOS 12’yle getireceği yeni emojileri tanıttı. Aralarında biri var ki, benim için sürpriz oldu.
Emojilere nazar boncuğunu da eklemişler.
Bence çok yararlı bir şey...
Herkes Instagram’a, WhatsApp mesajlarına kendilerinin ve özellikle de çocuklarının, hayvanlarının en güzel fotoğraflarını koyuyor...
Bunlara sıradan bir “like” koymak yerine nazar değmesin işareti koymak çok daha güzel değil mi...
Bence 10 numara buluş...
Bu arada emoji klavyesinde temsil edilen hayvanlara kanguru, tavuskuşu ve ıstakoz eklenmiş.
Emoji dünyamız iyice renkleniyor.
GÜNÜN ADLİYE LAFI
“ABLAMLA yattım, eniştemle uyandım...” / (Bursa’da görülmekte olan bir cinsel istismar davasından.)
Gamze Özçelik olayında bu kepazeliğin cezası 8 yıldı
MUSTAFA Ceceli ve avukatları acaba yaptıkları işin ne anlama geldiğinin bilincinde mi...
Ama önce şunu söyleyeyim.
Kim aldıysa, eşinin ilişkisini videoya almak kepazelik...
Bunu delil olarak adliyeye sunmak ise hangi duyguyu taşıyorsa taşısın, hangi gerekçe ile olursa olsun, bir insana yakışacak hareket değil...
Basına sızdırmak ise en büyük kepazelik...
Ama sadece kepazelik mi... Sadece ayıp bir şey mi...
Hayır aynı zamanda suç. Hem de ağır bir suç.
Bu bana, 2006 yılındaki Gamze Özçelik olayını hatırlattı.
Eski bir sporcu, bir otel odasında Gamze Özçelik’i videoya çekmişti.
Sonra da bunu oraya buraya sızdırmıştı...
Unutanlara o olayı hatırlatayım...
Bu olay mahkemeye gitti...
Özçelik’i kendinden geçmiş halde videoya çeken şahıs önce 5 yıl hapis cezası aldı.
Yargıtay bozdu...
Bu defa 7 yıl verdiler...
Yargıtay, genç kadının psikolojisi bozuldu gerekçesiyle yine bozdu ve bu defa 8 yıl 9 ay ceza verildi ve bu ceza onandı...
Şimdi söyleyin Mustafa Ceceli’nin yaptığının bundan farkı ne...
Acaba o kasedi sızdırırken işlediği suçun farkında mıydı...
HANİ GÜNAHINI BOYNUNA ONU KOYNUNA ALACAKTIN
MUSTAFA Ceceli kardeşim...
Neydi o güzelim “Limon Çiçekleri” şarkısının sözleri...
Hadi gel birlikte söyleyelim:
“Günahını boynuma, seni koynuma alsam...”
Kimin için diyordun o günlerde bu sözleri...
Oldu mu şimdi yaptığın bu kepazelik...
Üstelik ne diyordun aynı şarkıda iki cümle sonra:
“Ya Rabbi duy duyur sesimi
Anlamıyor kimsesizliğimi
Ya Rabbi yetiş... Ya Rabbi...
Ya Rabbi duy duyur sesimi...
Anlamıyor çaresizliğimi
Ya Rabbi el ver ya Rabbi...”
Sen kalk bir paragrafta 6 defa “Ya Rabbi” diye haykır, yakar...
Sonra da bu kepazeliği yap...
Oldu mu bu Mustafa...
Onca yıl sevdiğin kadının “Günahını boynuna” alacağını söyle, sonra kalk onun bu videosunu al...
Bunca yıl şarkılarını öve öve bitiremeyen beni bile çileden çıkardın yani...
DİNLER ARASI DİYALOĞU SAVUNMAK SUÇ MU
ADNAN Hoca diye bilinen zatla ilgili haberlerde de işin ucu kaçmaya başladı.
Dün baktım bazı gazetelerde ona atfedilen suçlar arasında şöyle bir ifade var:
“Dinler arası diyaloğu savundular... Museviler ve Vatikan’la iyi ilişki kurdular...”
Allah aşkına siz hayatınızda hiç böyle bir suç kategorisi gördünüz mü...
Ne çabuk unuttunuz bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın bir zamanlar “Medeniyetler Arası Diyalog”un eşbaşkanlığını yaptığını...
Hem Türkiye hem bütün dünya için son derece olumlu ve yararlı bir girişimdi...
Yani bu Adnan Hoca denilen zatı içeri almak için böyle saçma sapan gerekçelere ne ihtiyaç var...
Adam iftiracı...
Adam kumpasçı...
Adam şantajcı...
Yıllardır bu ülkenin insanlarına kan kusturdu...
Başka bir bahaneye ihtiyaç var mı...
BİR NUMARALI KAZANANI BİR NUMARALI KAYBEDENİ
FRANSA gol atmış...
Ülkenin Cumhurbaşkanı Macron ayakta ve sevincini, senim benim gibi aynı coşkuyla, aynı beden diliyle dile getiriyor...
“Ağır ol da molla desinler” edasını atmış... Yani, “devlet adamlığı” raconu kesmemiş, içinden geleni hiç sansürlememiş.
Afra tafra bir kenara...
Hürriyet yazarı Uğur Meleke dün şöyle yazmıştı:
“Kupanın 1 numaralı kaybedeni ‘kibir’...”
Zlatan İbrahimoviç, Neymar, Messi...
Kaybedenler kulübünün yeni azaları onlar...
Kazanan ise işte böyle sevincini sıradan bir vatandaş gibi gösterebilenler...
Bu fotoğrafa bakıyorum ve bir sosyolog olarak buradan ilan ediyorum:
Bilin ki “kibir yüzyılı” kapanıyor...
HÜRRİYET SPOR'A TEŞEKKÜRLER
ÇOK ilginç ve üzerinde çok konuşulacak bir Dünya Kupası izledik.
Hürriyet Spor ekibi, yazarı, habercisi ve sayfa düzenlemeleri ile mükemmel bir performans gösterdi. Ekranda seyrederken merak ettiğimiz her sorunun cevabını ertesi gün yazarların köşelerinde okuduk.
Bence modern bir gazeteciliğin sadece spor değil, bütün alanlarda nasıl yapılması gerektiğini herkese gösterdiler.
Teşekkürler arkadaşlar...
Harika bir iş çıkardınız.
HEPİNİZİN GÖZÜ AYDIN 'NAZAR DEĞMESİN' EMOJİSİ DE GELİYOR
DÜN emoji alanında tam anlamıyla bir “yerli ve milli” devrim yaşandı...
Cep telefonunda kullandığımız emojilere “nazar emojisi” eklendi.
Belki farkında olmadınız ama dün “Dünya Emoji Günü”ydü.
Apple bugün nedeniyle İOS 12’yle getireceği yeni emojileri tanıttı. Aralarında biri var ki, benim için sürpriz oldu.
Emojilere nazar boncuğunu da eklemişler.
Bence çok yararlı bir şey...
Herkes Instagram’a, WhatsApp mesajlarına kendilerinin ve özellikle de çocuklarının, hayvanlarının en güzel fotoğraflarını koyuyor...
Bunlara sıradan bir “like” koymak yerine nazar değmesin işareti koymak çok daha güzel değil mi...
Bence 10 numara buluş...
Bu arada emoji klavyesinde temsil edilen hayvanlara kanguru, tavuskuşu ve ıstakoz eklenmiş.
Emoji dünyamız iyice renkleniyor.
GÜNÜN ADLİYE LAFI
“ABLAMLA yattım, eniştemle uyandım...” / (Bursa’da görülmekte olan bir cinsel istismar davasından.)