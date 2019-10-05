Fırat'ın Doğusu mu daha önemli Hatay'ın kenarı mı

Ülkemiz için “açık ve yakın tehlike” nereden gelecektir?
*
Fırat’ın doğusunda Kürtlerden mi...
Yoksa Hatay ilimizin hemen kenarındaki, İdlib çevresindeki IŞİD’ci, El Kaideci teröristlerden mi...
*
Lütfen Sedat Ergin’in çarşamba ve perşembe günleri Hürriyet’te yayınlanan mükemmel iki yazısını okuyun.
İdlib civarında en iyimser tahminle 20-25 bin silahlı cihatçı terörist var.
Bir o kadar da adı “ÖSO” olan, ama eli silah tutan, silah kullanma tecrübesi kazanmış militan muhalif...
*
Artık biliyoruz değil mi...Bunların sığınabileceği tek yer ne yazık ki bizim ülkemiz...
Öyleyse...
50 bin silahlı cihatçı, yarı cihatçı fanatiğin ülkemizin başına ne işler açabileceğini hiç düşündük mü...
TİMSAH ÇUKURU BİLE AÇSAK FAYDASI YOK
Amerika, Meksika sınırına duvar çekiyor....
Biz de Suriye sınırına çektik.
Ama duvar göçü durduramıyor...
Trump şimdi iğrenç bir fikir daha ortaya attı...
Timsah çukuru açmayı düşünüyor.
Onun da yararı olmayacak.
Birleşmiş Milletler kaynakları da, Amerikan istihbaratı da aynı şeyi söylüyor.
İdlib çevresindeki IŞİD’ci, El Kaideci teröristin Türkiye’den başka kaçabileceği, sığınabileceği bir yer yok...
Şimdiden bunun tedbirini düşünmekte yarar var.
Yoksa yarın çok geç olabilir.
‘ÖZELEŞTİRİ YAPSINLAR DAVALARI ÇEKELİM’
Önceki gün “Bazı Ergenekon mağdurları kindarlaştı” diye yazmıştım.
*
O mağdurlardan biri olan Ahmet Yavuz aradı.
“Bizim kimse hakkında kinimiz, intikam duygumuz yok. Sadece adalet istiyoruz” dedi...
Bir de şunu ekledi:
“Bizim bazı köşe yazarları ile ilgili eleştirimiz şu: Silivri davaları sırasında göz göre göre o iftiraların gönüllü sözcülüğünü yaptılar. Her şey bütün açıklığı ile ortaya çıktı ama bugüne kadar hiçbiri çıkıp özeleştiri yapmadı. Özeleştiri yapsınlar, biz de davalarımızı geri çekelim.”
*
Konuşmamızın ertesi günü de şu mesajı attı:
“Bakın Nazlı Ilıcak Cumhurbaşkanı’na mektup yazıp özür diledi, ama bize yaptıklarından dolayı en küçük özeleştiri yapmadı.”
*
Ben de ona şunu söyledim:
Tanıdığım Nazlı Ilıcak cezaevinde bu muhasebeyi yapmıştır.
Çıkınca mutlaka onu da yapacaktır.
MİCROSOFT’CU GATES’İN ÇANTASINDA NE VAR
NETFLIX’te bir Bill Gates belgeseli var. Adı “Insight the Bill’s Brain”...
Yani “Bill’in beyninin içi”.
*
Dizi, Bill Gates’i evinin kütüphanesinde gösteren görüntülerle başlıyor.
Sonra Afrika’ya gitmek için hazırlıklar yaparken görüyoruz.
Büyük bir çantayı açıyor ve içine bir şeyler koyuyor. Dikkatle bakınca görüyorsunuz ki yanına dört-beş kitap alıyor...
Düşünün Microsoft’u
kuran insan... Dijital devrimin öncülerinden.
Ama kitabı tabletten okumak yerine, kâğıt baskıdan okuyor.
*
Evet arkadaşlar...
Kitap ölmedi... Aslanlar gibi direniyor... O zaman sormazlar mı... Gazete niye ölüyor...
*
Yoksa birileri taammüden öldürüyor mu?
KÖTÜ ADAM İLK GECE KAÇ DOLAR KAZANDI
Bütün dünyada merakla beklenen “Joker” filmi dün Türkiye’de de vizyona girdi. Nasıl bir ilgi göreceğini merakla bekliyorum.
*
“Joker” dünyada ilk olarak çarşamba günü 4 ülkede gösterime girdi.
İlk gece elde ettiği toplam hasılat 5.4 milyon dolar oldu.
En büyük hasılatı 2.25 milyon dolarla Güney Kore’de yaptı. O gece gösterimdeki 5 filmin toplam seyircisinin yüzde 56’sı “Joker”i seyretti.
Hindistan 900 bin dolar.
Endonezya 846 bin dolar.
Belçika 175 bin dolar.
*
Şimdi gözler ABD
pazarına çevrildi.
Hollywood pazar araştırmacılarının beklentisi, filmin ilk hafta dünyada 75 milyon dolara ulaşması...
KÖTÜ KARAKTER AKILLI YATIRIM
DÖRT yıl önce verdiğim bir konferansın konusu şuydu:
“Kötü karaktere yatırım yapmak neden akıllı bir iştir?”
Evet kötüler bir gün mutlaka kaybedecek olsa da...
Bugün hâlâ kazanıyor... Ve kazandırıyor da...
HAFTANIN TOP 5’İ – EGE POPU
Yirmi7: “Saklambaç”
Sıla: “Karanfil”
Lavrentis Makaritsas: “Enas Tourkos Sto Parisi”
Ferhat Göçer: “Sönmek Bilmiyor”
Merve Çalkan: “Gözlerin”
YARIN: Yirmi şarkılık listenin tamamını yarın saat 13.00’te Number 1 Türk FM’de dinleyebilirsiniz.
Haftanın Top 5’i - BATI POPU
CLYPSO: “D.Y.S (Defend Your Situation)”
İlkan Günüç: “Heart Broken”
Ariane Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey: “Don’t Call Me Angel”
Post Malone: “Circles”
Selda Bağcan, Cafi: “Minnet Eylemem”
YARIN: Yirmi şarkılık listenin tamamını yarın saat 10.00’da Number 1 FM’de dinleyebilirsiniz.
Fırat'ın Doğusu mu daha önemli Hatay'ın kenarı mı
Şu soruyu çok gerçekçi biçimde cevaplama zamanımız geldi.
Ülkemiz için “açık ve yakın tehlike” nereden gelecektir?
*
Fırat’ın doğusunda Kürtlerden mi...
Yoksa Hatay ilimizin hemen kenarındaki, İdlib çevresindeki IŞİD’ci, El Kaideci teröristlerden mi...
*
Lütfen Sedat Ergin’in çarşamba ve perşembe günleri Hürriyet’te yayınlanan mükemmel iki yazısını okuyun.
İdlib civarında en iyimser tahminle 20-25 bin silahlı cihatçı terörist var.
Bir o kadar da adı “ÖSO” olan, ama eli silah tutan, silah kullanma tecrübesi kazanmış militan muhalif...
*
Artık biliyoruz değil mi...Bunların sığınabileceği tek yer ne yazık ki bizim ülkemiz...
Öyleyse...
50 bin silahlı cihatçı, yarı cihatçı fanatiğin ülkemizin başına ne işler açabileceğini hiç düşündük mü...
TİMSAH ÇUKURU BİLE AÇSAK FAYDASI YOK
Amerika, Meksika sınırına duvar çekiyor....
Biz de Suriye sınırına çektik.
Ama duvar göçü durduramıyor...
Trump şimdi iğrenç bir fikir daha ortaya attı...
Timsah çukuru açmayı düşünüyor.
Onun da yararı olmayacak.
Birleşmiş Milletler kaynakları da, Amerikan istihbaratı da aynı şeyi söylüyor.
İdlib çevresindeki IŞİD’ci, El Kaideci teröristin Türkiye’den başka kaçabileceği, sığınabileceği bir yer yok...
Şimdiden bunun tedbirini düşünmekte yarar var.
Yoksa yarın çok geç olabilir.
‘ÖZELEŞTİRİ YAPSINLAR DAVALARI ÇEKELİM’
Önceki gün “Bazı Ergenekon mağdurları kindarlaştı” diye yazmıştım.
*
O mağdurlardan biri olan Ahmet Yavuz aradı.
“Bizim kimse hakkında kinimiz, intikam duygumuz yok. Sadece adalet istiyoruz” dedi...
Bir de şunu ekledi:
“Bizim bazı köşe yazarları ile ilgili eleştirimiz şu: Silivri davaları sırasında göz göre göre o iftiraların gönüllü sözcülüğünü yaptılar. Her şey bütün açıklığı ile ortaya çıktı ama bugüne kadar hiçbiri çıkıp özeleştiri yapmadı. Özeleştiri yapsınlar, biz de davalarımızı geri çekelim.”
*
Konuşmamızın ertesi günü de şu mesajı attı:
“Bakın Nazlı Ilıcak Cumhurbaşkanı’na mektup yazıp özür diledi, ama bize yaptıklarından dolayı en küçük özeleştiri yapmadı.”
*
Ben de ona şunu söyledim:
Tanıdığım Nazlı Ilıcak cezaevinde bu muhasebeyi yapmıştır.
Çıkınca mutlaka onu da yapacaktır.
MİCROSOFT’CU GATES’İN ÇANTASINDA NE VAR
NETFLIX’te bir Bill Gates belgeseli var. Adı “Insight the Bill’s Brain”...
Yani “Bill’in beyninin içi”.
*
Dizi, Bill Gates’i evinin kütüphanesinde gösteren görüntülerle başlıyor.
Sonra Afrika’ya gitmek için hazırlıklar yaparken görüyoruz.
Büyük bir çantayı açıyor ve içine bir şeyler koyuyor. Dikkatle bakınca görüyorsunuz ki yanına dört-beş kitap alıyor...
Düşünün Microsoft’u
kuran insan... Dijital devrimin öncülerinden.
Ama kitabı tabletten okumak yerine, kâğıt baskıdan okuyor.
*
Evet arkadaşlar...
Kitap ölmedi... Aslanlar gibi direniyor... O zaman sormazlar mı... Gazete niye ölüyor...
*
Yoksa birileri taammüden öldürüyor mu?
KÖTÜ ADAM İLK GECE KAÇ DOLAR KAZANDI
Bütün dünyada merakla beklenen “Joker” filmi dün Türkiye’de de vizyona girdi. Nasıl bir ilgi göreceğini merakla bekliyorum.
*
“Joker” dünyada ilk olarak çarşamba günü 4 ülkede gösterime girdi.
İlk gece elde ettiği toplam hasılat 5.4 milyon dolar oldu.
En büyük hasılatı 2.25 milyon dolarla Güney Kore’de yaptı. O gece gösterimdeki 5 filmin toplam seyircisinin yüzde 56’sı “Joker”i seyretti.
Hindistan 900 bin dolar.
Endonezya 846 bin dolar.
Belçika 175 bin dolar.
*
Şimdi gözler ABD
pazarına çevrildi.
Hollywood pazar araştırmacılarının beklentisi, filmin ilk hafta dünyada 75 milyon dolara ulaşması...
KÖTÜ KARAKTER AKILLI YATIRIM
DÖRT yıl önce verdiğim bir konferansın konusu şuydu:
“Kötü karaktere yatırım yapmak neden akıllı bir iştir?”
Evet kötüler bir gün mutlaka kaybedecek olsa da...
Bugün hâlâ kazanıyor... Ve kazandırıyor da...
HAFTANIN TOP 5’İ – EGE POPU
Yirmi7: “Saklambaç”
Sıla: “Karanfil”
Lavrentis Makaritsas: “Enas Tourkos Sto Parisi”
Ferhat Göçer: “Sönmek Bilmiyor”
Merve Çalkan: “Gözlerin”
YARIN: Yirmi şarkılık listenin tamamını yarın saat 13.00’te Number 1 Türk FM’de dinleyebilirsiniz.
Haftanın Top 5’i - BATI POPU
CLYPSO: “D.Y.S (Defend Your Situation)”
İlkan Günüç: “Heart Broken”
Ariane Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey: “Don’t Call Me Angel”
Post Malone: “Circles”
Selda Bağcan, Cafi: “Minnet Eylemem”
YARIN: Yirmi şarkılık listenin tamamını yarın saat 10.00’da Number 1 FM’de dinleyebilirsiniz.