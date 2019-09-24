Fetva sahnesinde bu ayın Cem Yılmaz'ı kim

Bu ay fetva komedi dünyasında ilk 5 sıra altüst oldu.
Sürpriz isimler sahneye çıktı.
Geçen ayların bir numarası için yarışan Cübbeli Ahmet yeni bir eseri sahneye koymakta zorlanırken, cezaevinde olduğu için sahneden inen Adnan Hoca ise mahkemede verdiği ifade ile dönüş yapmaya çalışıyor.
Ama her ikisi de alttan gelen yeni isimler karşısında bu ayı alt sıralarda bitirebiliyor.
*
Bugün size fetva komedi dünyasındaki son durumu veriyorum.
Dinbaz sahnesinin yükselen yeni yıldızı kim...
Bu dünyanın Cem Yılmaz’ı kim olacak...
Sahneye at çıkaran ilk fetva stand-up’çısı kim oldu.
Hawking’in uzay teorilerini karanlığa gömen gündüzcü fetvacı kim...
HAWKİNG’İ KARANLIĞA GÖMEN GÜNDÜZCÜ HOCA - TOP 1
ABDÜLAZİZ Bayındır...
Bu ayın tartışmasız kazananı o...
Geçen hafta sosyal medyaya düşen “Geceler ve gündüzler teorisi” ile stand-up’ın önümüzdeki beş yıldaki en büyük favorisi olduğunu ispatladı.
Evet yakın geleceğin Cem Yılmaz’ı sürklase edecek fetva stand-up’çısı o...
İşte Süleymaniye Vakfı afişi önünde yaptığı tarihi konuşmanın tam metni.
HOCANIN ‘KARANLIKLAR GÜNDÜZ OLMAZ’ TEORİSİ - AYIN SKECİ
KOLTUĞUNUZA oturun, ayın komedisi başlıyor:
Hocama sorulan soru şu:
“Güneş Dünyamızı aydınlatırken, uzay neden karanlıkta kalıyor? Kuran’a göre açıklayabilir misiniz?
Abdülaziz Hocam da açıklıyor:
*
24 saat gündüz: “Güneş’in Dünyamızı aydınlatması güneş ışınlarının dünyamızda bulunan gündüze çarpması ile olur. Yani o gündüz dediğimiz şey 24 saat vardır.”
*
‘Karanlık gündüz olmaz’ teorisi: “Gece ve gündüz iki ayrı varlıktır. Bizim gündüz dediğimiz vakit gündüz öne geçer, gece dediğimiz vakit ise gece öne geçer fakat gecenin bir göstergesi yoktur. Onun için kutup bölgesinde aydınlık geceler var. Yani karanlık gündüzler olmaz. Yani güneş ışığı olmasa bile gündüzün aydınlığını görebilirsin.”
*
Dünya makalemizi bekliyor: “Bunu ilk defa biz ortaya koymuş olduk. Şu anda dünyada birçok ilim adamı bu konudaki makalemizin bitmesini bekliyor.”
NURETTİN YILMAZ HOCA’NIN ASANSÖR HALVETİNDEN SONRA MAHREMSİZ FORMULA 1 ATAĞI - TOP 2
GEÇTİĞİMİZ yıl “asansörde halvet” skeci ile Cübbeli Ahmet’in tahtını sarsan Nurettin Yılmaz Hoca, geçen hafta “Mahremsiz 90 kilometre fetvası” ile muhteşem bir dönüş yaptı. Hocanın yeni skecinin adı “Mahremsiz Formula 1”...
İNTERAKTİF SKEÇ VE ESKORT MAHREM SORUSU
NURETTİN Hoca’nın yeni stand-up skecinin anafikri şu:
“Kadın yanında mahremi yoksa 90 kilometreden fazla araç süremez...”
İlk geceki stand-up tam oturmadı ama ikinci geceden itibaren seyirciden gelen katkılarla müthiş bir interaktif skece dönüştü.
Seyirciden gelen sorular şunlardı:
Hocam, kadın yanında mahremi olmadan trenle İstanbul’dan nereye kadar gidebilir...
Kadın pilotların mahremsiz uçuşu caiz midir...
Hocam, kadın 42 kilometrelik maratonu koşabilir mi? “Eskort mahrem” caiz midir? 213 kilometrelik ultramaratonda kocası yandan araba ile takip edebilir mi...
Değerlendirme: “Asansörde halvet” kadar olmasa da “mahrem eskortsuz gece sürüşü” skeci de ayın en önemli ikinci sahne olayıydı.
Bu hafta direkt 2 numaraya oturdu.
FETVA SİTCOM’UNDA SAHNEYE ATLA ÇIKAN İLK STAND-UP’ÇI - TOP 3
ADI İhsan Şenocak...
Stand-up sahnelerine ilk çıkışını “pantolon fetvası” ile yaptı.
Kız babalarına seslenen “Kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor. Delikanlılar takılmış arkasından gidiyor” dizeleriyle folklor tarihimize girdi.
Bir süre ortadan kaybolduktan sonra bu ay o da muhteşem bir dönüş yaptı.
Bu defa at üstündeydi ve şöyle gürülüyordu:
“Yeniden bu ümmün yeni diyarlara, yeni yüreklere Allah’ın ve Resul’ün davasını hâkim kılmak için yürüyeceğiz...”
*
İhsan Hoca bu muhteşem dönüşü ile bu ayın “top fetva sitcom’cuları” listesinde 3 numaraya oturdu.
İHSAN HOCA SKECİNE İKİ YORUM
BU şahane dönüşe yorumlar harika oldu.
İsmail Saymaz, bindiği atın 10 dakikası 25 liraya kiralanan bir beygir olduğunu söyledi.
OdaTV’nin yorumu
ise şöyleydi: “Hele bir dur da soluklan yeğenim...”
SAÇ EKİMİ TARİHİNİ YENİDEN YAZAN ŞANLI BÜTÜN HOCA - TOP 4
ADI Seyyid Muhammed Bütün Hocaefendi...
Bu ayın çıkış yapan bir sürpriz ismi de o... Saç ekimine takmış...
Kahkaha ve alkıştan yıkılan salona sunduğu sitcom fetvasının zirve yapan cümlesi şuydu: “Saç ekmek ve ektirmek kesinlikle caiz değildir ve Rabbimizin koyduğu fıtratı değiştirmektir.”
İlk olarak 1930’larda yapılan saç nakli olayının tarihini Hazreti Muhammed dönemine başarıyla nakletti.
Üçüncülüğü, Mohaç Ovası’na at süren İhsan Hoca’ya karşı fotofinişte kaybetti ve hemen onun ardından 4 numarayla yerleşti. Ama ayın en gelecek vaat eden fetva sitcom’cusu olmayı başardı.
JÜRİNİN BÜTÜN HOCA PUANLARI
Oturuş: 7 puan
Uydurma kabiliyeti: Yıldızlı 10...
Yaratıcı zekâ:
Platinli 10
Espri: Ten points...
ADNAN HOCA’NIN BEŞ LİRALIK DOLAR SKECİ - TOP 5
CÜBBELİ Ahmet Hoca’nın bu ay yeni bir skeç sahneye koymaması uzun süredir ortada görünmeyen Adnan Hoca’ya yaradı. Geçen hafta çıktığı mahkemede hâkimin sorularına verdiği cevaplar, onu bu ayki sıralamada 5 numaraya oturttu.
Özellikle “Bana operasyon yapıldığında dolar 3.70’ti, operasyon yüzünden 5 liraya çıktı” cümlesiyle “Bana operasyon yapıldı, Tayyip Bey İstanbul’da seçimi kaybetti” cümleleri, bu ayın muhafazakâr sitcom arşivine girdi...
Fetva sahnesinde bu ayın Cem Yılmaz'ı kim
“Fetva stand-up’çıları” sahnesinde eylül acayip parlak geçiyor.
Bu ay fetva komedi dünyasında ilk 5 sıra altüst oldu.
Sürpriz isimler sahneye çıktı.
Geçen ayların bir numarası için yarışan Cübbeli Ahmet yeni bir eseri sahneye koymakta zorlanırken, cezaevinde olduğu için sahneden inen Adnan Hoca ise mahkemede verdiği ifade ile dönüş yapmaya çalışıyor.
Ama her ikisi de alttan gelen yeni isimler karşısında bu ayı alt sıralarda bitirebiliyor.
*
Bugün size fetva komedi dünyasındaki son durumu veriyorum.
Dinbaz sahnesinin yükselen yeni yıldızı kim...
Bu dünyanın Cem Yılmaz’ı kim olacak...
Sahneye at çıkaran ilk fetva stand-up’çısı kim oldu.
Hawking’in uzay teorilerini karanlığa gömen gündüzcü fetvacı kim...
HAWKİNG’İ KARANLIĞA GÖMEN GÜNDÜZCÜ HOCA - TOP 1
ABDÜLAZİZ Bayındır...
Bu ayın tartışmasız kazananı o...
Geçen hafta sosyal medyaya düşen “Geceler ve gündüzler teorisi” ile stand-up’ın önümüzdeki beş yıldaki en büyük favorisi olduğunu ispatladı.
Evet yakın geleceğin Cem Yılmaz’ı sürklase edecek fetva stand-up’çısı o...
İşte Süleymaniye Vakfı afişi önünde yaptığı tarihi konuşmanın tam metni.
HOCANIN ‘KARANLIKLAR GÜNDÜZ OLMAZ’ TEORİSİ - AYIN SKECİ
KOLTUĞUNUZA oturun, ayın komedisi başlıyor:
Hocama sorulan soru şu:
“Güneş Dünyamızı aydınlatırken, uzay neden karanlıkta kalıyor? Kuran’a göre açıklayabilir misiniz?
Abdülaziz Hocam da açıklıyor:
*
24 saat gündüz: “Güneş’in Dünyamızı aydınlatması güneş ışınlarının dünyamızda bulunan gündüze çarpması ile olur. Yani o gündüz dediğimiz şey 24 saat vardır.”
*
‘Karanlık gündüz olmaz’ teorisi: “Gece ve gündüz iki ayrı varlıktır. Bizim gündüz dediğimiz vakit gündüz öne geçer, gece dediğimiz vakit ise gece öne geçer fakat gecenin bir göstergesi yoktur. Onun için kutup bölgesinde aydınlık geceler var. Yani karanlık gündüzler olmaz. Yani güneş ışığı olmasa bile gündüzün aydınlığını görebilirsin.”
*
Dünya makalemizi bekliyor: “Bunu ilk defa biz ortaya koymuş olduk. Şu anda dünyada birçok ilim adamı bu konudaki makalemizin bitmesini bekliyor.”
NURETTİN YILMAZ HOCA’NIN ASANSÖR HALVETİNDEN SONRA MAHREMSİZ FORMULA 1 ATAĞI - TOP 2
GEÇTİĞİMİZ yıl “asansörde halvet” skeci ile Cübbeli Ahmet’in tahtını sarsan Nurettin Yılmaz Hoca, geçen hafta “Mahremsiz 90 kilometre fetvası” ile muhteşem bir dönüş yaptı. Hocanın yeni skecinin adı “Mahremsiz Formula 1”...
İNTERAKTİF SKEÇ VE ESKORT MAHREM SORUSU
NURETTİN Hoca’nın yeni stand-up skecinin anafikri şu:
“Kadın yanında mahremi yoksa 90 kilometreden fazla araç süremez...”
İlk geceki stand-up tam oturmadı ama ikinci geceden itibaren seyirciden gelen katkılarla müthiş bir interaktif skece dönüştü.
Seyirciden gelen sorular şunlardı:
Hocam, kadın yanında mahremi olmadan trenle İstanbul’dan nereye kadar gidebilir...
Kadın pilotların mahremsiz uçuşu caiz midir...
Hocam, kadın 42 kilometrelik maratonu koşabilir mi? “Eskort mahrem” caiz midir? 213 kilometrelik ultramaratonda kocası yandan araba ile takip edebilir mi...
Değerlendirme: “Asansörde halvet” kadar olmasa da “mahrem eskortsuz gece sürüşü” skeci de ayın en önemli ikinci sahne olayıydı.
Bu hafta direkt 2 numaraya oturdu.
FETVA SİTCOM’UNDA SAHNEYE ATLA ÇIKAN İLK STAND-UP’ÇI - TOP 3
ADI İhsan Şenocak...
Stand-up sahnelerine ilk çıkışını “pantolon fetvası” ile yaptı.
Kız babalarına seslenen “Kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor. Delikanlılar takılmış arkasından gidiyor” dizeleriyle folklor tarihimize girdi.
Bir süre ortadan kaybolduktan sonra bu ay o da muhteşem bir dönüş yaptı.
Bu defa at üstündeydi ve şöyle gürülüyordu:
“Yeniden bu ümmün yeni diyarlara, yeni yüreklere Allah’ın ve Resul’ün davasını hâkim kılmak için yürüyeceğiz...”
*
İhsan Hoca bu muhteşem dönüşü ile bu ayın “top fetva sitcom’cuları” listesinde 3 numaraya oturdu.
İHSAN HOCA SKECİNE İKİ YORUM
BU şahane dönüşe yorumlar harika oldu.
İsmail Saymaz, bindiği atın 10 dakikası 25 liraya kiralanan bir beygir olduğunu söyledi.
OdaTV’nin yorumu
ise şöyleydi: “Hele bir dur da soluklan yeğenim...”
SAÇ EKİMİ TARİHİNİ YENİDEN YAZAN ŞANLI BÜTÜN HOCA - TOP 4
ADI Seyyid Muhammed Bütün Hocaefendi...
Bu ayın çıkış yapan bir sürpriz ismi de o... Saç ekimine takmış...
Kahkaha ve alkıştan yıkılan salona sunduğu sitcom fetvasının zirve yapan cümlesi şuydu: “Saç ekmek ve ektirmek kesinlikle caiz değildir ve Rabbimizin koyduğu fıtratı değiştirmektir.”
İlk olarak 1930’larda yapılan saç nakli olayının tarihini Hazreti Muhammed dönemine başarıyla nakletti.
Üçüncülüğü, Mohaç Ovası’na at süren İhsan Hoca’ya karşı fotofinişte kaybetti ve hemen onun ardından 4 numarayla yerleşti. Ama ayın en gelecek vaat eden fetva sitcom’cusu olmayı başardı.
JÜRİNİN BÜTÜN HOCA PUANLARI
Oturuş: 7 puan
Uydurma kabiliyeti: Yıldızlı 10...
Yaratıcı zekâ:
Platinli 10
Espri: Ten points...
ADNAN HOCA’NIN BEŞ LİRALIK DOLAR SKECİ - TOP 5
CÜBBELİ Ahmet Hoca’nın bu ay yeni bir skeç sahneye koymaması uzun süredir ortada görünmeyen Adnan Hoca’ya yaradı. Geçen hafta çıktığı mahkemede hâkimin sorularına verdiği cevaplar, onu bu ayki sıralamada 5 numaraya oturttu.
Özellikle “Bana operasyon yapıldığında dolar 3.70’ti, operasyon yüzünden 5 liraya çıktı” cümlesiyle “Bana operasyon yapıldı, Tayyip Bey İstanbul’da seçimi kaybetti” cümleleri, bu ayın muhafazakâr sitcom arşivine girdi...