'FETÖ' koğuşuna giren Perinçekçi neler gördü

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğrenci. Aslen Erzurumlu.



15 Temmuz’dan sonra başına büyük bir iş gelmiş.

Kullandığı telefonda ByLock çıktı.



Ama ilginç bir durumu var.



Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara İl Başkan Yardımcısı.

Yani bugün iktidarın en büyük destekçilerinden biri olan Doğu Perinçek’in ekibinden...



Telefonunda ByLock olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmış.



66 gün FETÖ’cülerle aynı koğuşta hapis yatmış.



Daha sonra yapılan itirazlar sonucunda serbest bırakılmış.



Şu anda tutuksuz olarak yargılanıyor. Bu bakımdan serbest bırakılan ilk ByLock’lulardan biri...



Aydınlık gazetesi geçen hafta onunla bir mülakat yaptı.



Cumhuriyet gazetesi ve öteki gazetecilerin koğuşlarından haber alıyoruz.



Ama FETÖ davası sanıklarının koğuşlarında hava nasıldır, psikoloji nasıldır pek duymuyoruz. Yani, oradan ilk defa bir izlenim geliyor diyebiliriz.



İşte size “FETÖ koğuşundaki bir Aydınlıkçının gözlemleri...”









İLK İZLENİM: KOĞUŞTA ONU KARŞILAYAN 'FETÖ'CÜ KİMİN KORUMASIYDI

O sahneyi şöyle anlatıyor:



“Koğuşa ilk girdiğimde beni Tayyip Erdoğan’ın 7 yıl korumalığını yapan bir polis memuru karşıladı. Beni Ordu ili 5. imamı olan bir öğretmenin yanına götürdü. FETÖ imamı o sırada meşguldü. 5 dakika kadar bekledik.”





İKİNCİ İZLENİM: SENİ BİZİ KURTARMASI İÇİN ALLAH GÖNDERDİ

ÖNCE bütün koğuş onu “FETÖ’cü” sanıp büyük ilgi göstermiş.



Ama o, “Ben FETÖ’cü değil, Aydınlıkçıyım” deyince durum değişmiş. Ancak aralarından biri şu analizi yapmış:



“Ordu ili polis imamı olduğu söylenen, diğer polislerin de saygı gösterdiği Harun Y. adındaki polis yanıma gelerek şunları söyledi: ‘Senin burada olman bizim işimize yarar. Davaların seyrini değiştirir. Senin ByLock’la suçlanman biz toptan kurtarır. ByLock iddialarını çökertir. Bunda alınacak bir şey yok. Belki de Allah katında sen buraya bunun için gönderildin’.”





HİYERARŞİ: KOĞUŞUN PARTİ İMAMI VE NAMAZ İMAMI KİM

KOĞUŞUN SİYASİ İMAMI: Komünist partilerde nasıl devletin her biriminin içinde bir “parti komiseri” varsa, FETÖ yapılanması içinde de her birimde bir “imam” var. Onun kim olduğunu söylemiyor.



KOĞUŞUN NAMAZ İMAMI: Namazları örgütün televizyonu STV’de program da yapan Ömer adındaki kişi kıldırıyormuş.





İMAN TAZELEME: KOĞUŞTAN NAMAZ VE ORUÇ MANZARALARI

TEHECCÜD NAMAZI: “Gece ‘teheccüd namazı’ kılarlardı. Bu sırada hapiste direnci arttırmak için birbirlerini motive ediyorlardı. ‘Allah bizi buraya bilerek gönderdi. Dışarıdaki günahlardan arınıyoruz. Tuttuğumuz her oruç, kıldığımız her namaz dışarıdakinin bin katı değerindedir. Kutlu gün yakında. Siz ibadetten noksan kalmayın. Sebepler dairesinde camianın mükafatı büyük’ derledi.”



RİYAZET ORUCU: “Bunların dışında ‘riyazet orucu’ tutan yöneticiler vardı. ‘Hoca efendi tavsiye ederdi’ diyerek 3 yönetici 40 gün boyunca ‘riyazet orucu’ tuttu.

Bu süreçte iftarda hiç hayvansal gıda yemedi.”





KADINA BAKIŞ: TELEVİZYONDA KADIN ÇIKINCA NE YAPIYORLAR

“Ben koğuşa gittiğimde televizyon yoktu. İmamlar, ‘Huşumuz bozulur, dirayetimiz kırılır’ diyerek televizyonu yasaklamıştı.



50 gün boyunca tek tek görüşerek birçoğunu ikna ettim.



FETÖ tutuklusu bir esnaf televizyon aldırdı. Ama televizyon izlerken kadın gördüklerinde sürekli gözlerini kapatıp kanal değiştiriyorlardı.



Müzik çıkınca hemen kulaklarını kapatıyorlardı. En sonunda bir yol buldum. Kumandayı ben aldım, kadın çıkınca onlara söylüyordum, onlar gözlerini kapatıyordu.”





SABAH SAAT 04.00: FETÖ KOĞUŞUNDA BEDDUA SEANSININ BAŞYEZİDİ KİM

FETÖ sanıklarının koğuşunda her sabah saat 04.00-06.00 arasında “beddua seansı” yapılıyormuş. Bu seanslarda özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kendilerini hapse atanlara ve onları destekleyenlere beddualar edilirmiş.



Bir seferinde imamlardan Ömer, Anıl Eren Yıldız’a “Aslında başyezit Doğu Perinçek’tir. Hizmete bu zulüm Erdoğan’ın aklına gelmez, bir tek onun aklına gelir. Erdoğan’ı nasıl kandırdınız” diye sormuş.





REFERANDUM: KOĞUŞTAKİ FETÖCÜLER 'EVET' Mİ 'HAYIR' MI DEDİ

YAZILANLAR doğruysa, referandum konusunda FETÖ koğuşu sürpriz bir tavır almış:



“Örgüt imamları 16 Nisan halkoylamasında koğuştaki FETÖ’cüleri ‘evet’ oyu vermeye zorladılar. Nedenini de şöyle açıklıyorlardı: ‘Hayır’ın kazanması bizi kısa vadede rahatlatır. Ama uzun vadede ‘evet’ kazanırsa sonsuza dek kurtulacağız.”



Ama alt düzeydeki FETÖ tutukluları buna pek itibar etmemiş.





EN BÜYÜK KORKULARI KOĞUŞTAN BİR İTİRAFÇI

FETÖ, hapishanede üyeleri arasında morali yüksek tutmak için çalışıyormuş. Örgüt elemanlarının yılgınlığa düşmesini ve itirafçı olmasını önlemek için her yolu deniyormuş.



Özellikle televizyonda örgüte yönelik operasyonların duyulmasını istemiyorlarmış.



“Örgüt dağıldı” algısının yerleşmesini istemiyorlarmış.







