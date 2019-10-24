'Fetih Suresi' ile gittik akıl süresi ile döneriz

“120 saatin sonunda YPG oradan çekilmezse ne olur?”
Şu cevabı verdim:
“İnşallah bugün bir anlaşma olur ve biz de burada dururuz...”
*
Neden diye sorunca da şu cevabı verdim:
“Çünkü şu an bulunduğumuz yerden tekrar savaşa başlarsak harekâtın meşruiyetini izah etmekte çok zorlanacağız...”
*
Bence Soçi Anlaşması tam zamanında yapıldı...
Türkiye açısından da çok iyi bir noktada durdu ve bize optimal fayda sağladı.
*
Gelelim günlük siyasetin diliyle sorulacak soruya...
Bu bir zafer midir?
Siyasetçi elbette zafer der.
Bense, “İstediğimizi elde ettik” derim ama buna “zafer” demem...
Çünkü geldiğimiz noktayı, Suriye savaşının başından beri izlenen politikalara bakıp değerlendirdiğim zaman bunu iyi bir “hasar tamiri” olarak görüyorum.
*
Şimdi önümüzdeki soru şudur:
Suriye’ye “Fetih Suresi”
ile girdik.
Orada ne kadar kalacağız?
Bütün dünyaya “Suriye’nin toprak bütünlüğü” konusunda güvence verdiğimize göre demek ki orada sonsuza kadar kalmayacağız.
O zaman dönüş nasıl olacak?
Benim formülüm şu:
“Fetih Suresi” ile gittik, “akıl süresi” ile döneceğiz...
TÜRKİYE İÇİN KALICI ZAFER
Türkiye’deki 4 milyon Suriyeli göçmenin sorununa çare bulunmalı.
Madem hep “Suriye’nin toprak bütünlüğünü” savunuyoruz, Suriye yönetiminin ülkenin her köşesinde tekrar egemen olmasına yardım etmemiz gerekir.
Gerçekçi olursak, bu savaş dünyanın birçok yerinde Türkiye hakkında olumsuz bir imaj yarattı. Bu izolasyonu kırmamız lazım.
Bunun ilk adımı ne olabilir?
Çok basit...
Adalet reformu ışığında artık içeride bir tek aydının, gazetecinin, siyasetçinin kalmaması olabilir.
SOÇİ ANLAŞMASI’NIN ÜÇ KAZANANI KİM
Hiç şüphesiz en büyük kazanan yine Putin oldu...
Artık herkes çok iyi biliyor ki, sınırlarımızdaki Ortadoğu ondan sorulur.
*
Hiç şüphesiz ikinci kazanan Beşar Esad oldu...
Tek kurşun atmadan Suriye’nin bu bölümüne de bayrağını dikti.
Kendine en kızanın gözüne bile şu gerçeği soktu: En kötü Esad, en iyi kaostan iyidir.
Ve Suriye’deki kaosu bitirecek tek kişi odur.
*
Hiç şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı...
Türkiye’nin Ortadoğu’da en etkili oyunculardan biri olduğunu dünyaya kabul ettirdi.
Hakkında oluşan imaj iyi olmasa da güçlü bir lider olduğunu gösterdi.
TARİHTEN SİLİNEN İKİ İSLAMİ KAVRAM
Müslüman Kardeşler ve Siyasi İslam: Arap Baharı’ndan sonra büyük umutlara kapılan Müslüman Kardeşler önce Mısır’da, sonra Suriye’de tarihten silindi.
*
Ümmet kavramı: Soçi Anlaşması ve ona giden olaylar Ortadoğu’da “ümmet” kavramını da bitirdi.
Onun yerini 20’nci yüzyıl tarzı “millet” ve “milliyetçilik” kavramları aldı.
ŞİMDİLİK SORMADIĞIMIZ AMA BİR GÜN MUTLAKA SORACAĞIMIZ SORU
Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu’dan çekiliyor.
Bu aynı zamanda “savaş ekonomisinden de çekilmesi” anlamına geliyor.
Şimdi bölgedeki savaşı sürdürme görevi Rusya, Türkiye ve İran’ın sırtında...
Bugün sormasak da bir gün mutlaka soracağımız soru şu olacak:
Amerika’nın sürdüremediği bu savaş ekonomisini Rusya ve Türkiye sürdürebilir mi...
Sürdürürse ne kadar sürdürebilir...
KÖTÜ İNSANI İYİ OYNAMAK İÇİN BİLE HAYVANI SEVMEK GEREKİR
Bütün dünya onu konuşuyor... Joker’i yani...
Ve bir de onu oynayan Joaquin Phoenix’i...
Vanity Fair kasım sayısının kapağını ona ayırmış.
Orada Joaquin Phoenix’in bazı özelliklerini anlatıyorlar...
Gelin Joker’in arkasındaki bu ilginç adamı tanıyalım.
*
Annesi ve babası 1960’lı yıllarda Bir VW minibüsle gezen iki hippiydi. Sonra “Tanrının Çocukları” isimli bir tarikata katıldılar.
*
Ailecek veganlar... O nedenle çocuklar hayatları boyunca kolalı içecek ve fast-food reklamlarına çıkmadılar.
*
Joaquin Phoenix çocukluğundan beri hayvansever...
İki köpeği var. İsimleri Oskar ve Soda...
Soda’yı 12 yıl önce ötanazi yapılacakken almış. Güneş ışığına alerjisi var, o nedenle plaja gidebilmesi için ona özel bir giysi yapılmış.
Sigarayı bırakmak için hipnoz seanslarına katılmış ama bırakmayı başaramamış.
*
Her filminde birlikte oynadıkları Rooney Mara ile birlikte yaşıyor.
*
Sinemadaki en büyük idollerinden biri Robert De Niro.
Ama Joker’in çekiminden önce aralarında bir tartışma geçmiş. De Niro oyuncuların hep birlikte senaryoyu okumalarını istemiş. Phoenix ise bu okuma seanslarını hiç sevmiyormuş, direkt oyuna geçilmesinden yanaymış.
Ama sonunda istemeye istemeye okuma seansına katılmış.
*
Gençliğinde bir ara adını değiştirip “Leaf” (Yaprak) yapmış. Ama sonra ölen abisi River Phoenix’in isteği ile eski ismi Joaquin’e dönmüş.
JOKER FİLMİNDE HANGİ MÜZİKLERİ NEDEN SEVDİM
Jimmy Durante’nin “Smile”ını, en kötü hareketten sonra “Gülümse” derken bana Jack Nicholson’ın Joker’ini hatırlattığı için.
*
Bee Gees’in “I Started a Joke”unu, bana üniversite yıllarımı hatırlattığı için...
Frank Sinatra’nın “My Way”ini bana rahmetli arkadaşım Ufuk Güldemir’i hatırlattığı için...
*
Lou Reed’in “A Perfect Day”i bana her günümün önemli olduğunu hatırlattığı için...
'Fetih Suresi' ile gittik akıl süresi ile döneriz
Önceki gün Soçi’de müzakereler devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın bir gazeteci, şunu sordu:
“120 saatin sonunda YPG oradan çekilmezse ne olur?”
Şu cevabı verdim:
“İnşallah bugün bir anlaşma olur ve biz de burada dururuz...”
*
Neden diye sorunca da şu cevabı verdim:
“Çünkü şu an bulunduğumuz yerden tekrar savaşa başlarsak harekâtın meşruiyetini izah etmekte çok zorlanacağız...”
*
Bence Soçi Anlaşması tam zamanında yapıldı...
Türkiye açısından da çok iyi bir noktada durdu ve bize optimal fayda sağladı.
*
Gelelim günlük siyasetin diliyle sorulacak soruya...
Bu bir zafer midir?
Siyasetçi elbette zafer der.
Bense, “İstediğimizi elde ettik” derim ama buna “zafer” demem...
Çünkü geldiğimiz noktayı, Suriye savaşının başından beri izlenen politikalara bakıp değerlendirdiğim zaman bunu iyi bir “hasar tamiri” olarak görüyorum.
*
Şimdi önümüzdeki soru şudur:
Suriye’ye “Fetih Suresi”
ile girdik.
Orada ne kadar kalacağız?
Bütün dünyaya “Suriye’nin toprak bütünlüğü” konusunda güvence verdiğimize göre demek ki orada sonsuza kadar kalmayacağız.
O zaman dönüş nasıl olacak?
Benim formülüm şu:
“Fetih Suresi” ile gittik, “akıl süresi” ile döneceğiz...
TÜRKİYE İÇİN KALICI ZAFER
Türkiye’deki 4 milyon Suriyeli göçmenin sorununa çare bulunmalı.
Madem hep “Suriye’nin toprak bütünlüğünü” savunuyoruz, Suriye yönetiminin ülkenin her köşesinde tekrar egemen olmasına yardım etmemiz gerekir.
Gerçekçi olursak, bu savaş dünyanın birçok yerinde Türkiye hakkında olumsuz bir imaj yarattı. Bu izolasyonu kırmamız lazım.
Bunun ilk adımı ne olabilir?
Çok basit...
Adalet reformu ışığında artık içeride bir tek aydının, gazetecinin, siyasetçinin kalmaması olabilir.
SOÇİ ANLAŞMASI’NIN ÜÇ KAZANANI KİM
Hiç şüphesiz en büyük kazanan yine Putin oldu...
Artık herkes çok iyi biliyor ki, sınırlarımızdaki Ortadoğu ondan sorulur.
*
Hiç şüphesiz ikinci kazanan Beşar Esad oldu...
Tek kurşun atmadan Suriye’nin bu bölümüne de bayrağını dikti.
Kendine en kızanın gözüne bile şu gerçeği soktu: En kötü Esad, en iyi kaostan iyidir.
Ve Suriye’deki kaosu bitirecek tek kişi odur.
*
Hiç şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı...
Türkiye’nin Ortadoğu’da en etkili oyunculardan biri olduğunu dünyaya kabul ettirdi.
Hakkında oluşan imaj iyi olmasa da güçlü bir lider olduğunu gösterdi.
TARİHTEN SİLİNEN İKİ İSLAMİ KAVRAM
Müslüman Kardeşler ve Siyasi İslam: Arap Baharı’ndan sonra büyük umutlara kapılan Müslüman Kardeşler önce Mısır’da, sonra Suriye’de tarihten silindi.
*
Ümmet kavramı: Soçi Anlaşması ve ona giden olaylar Ortadoğu’da “ümmet” kavramını da bitirdi.
Onun yerini 20’nci yüzyıl tarzı “millet” ve “milliyetçilik” kavramları aldı.
ŞİMDİLİK SORMADIĞIMIZ AMA BİR GÜN MUTLAKA SORACAĞIMIZ SORU
Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu’dan çekiliyor.
Bu aynı zamanda “savaş ekonomisinden de çekilmesi” anlamına geliyor.
Şimdi bölgedeki savaşı sürdürme görevi Rusya, Türkiye ve İran’ın sırtında...
Bugün sormasak da bir gün mutlaka soracağımız soru şu olacak:
Amerika’nın sürdüremediği bu savaş ekonomisini Rusya ve Türkiye sürdürebilir mi...
Sürdürürse ne kadar sürdürebilir...
KÖTÜ İNSANI İYİ OYNAMAK İÇİN BİLE HAYVANI SEVMEK GEREKİR
Bütün dünya onu konuşuyor... Joker’i yani...
Ve bir de onu oynayan Joaquin Phoenix’i...
Vanity Fair kasım sayısının kapağını ona ayırmış.
Orada Joaquin Phoenix’in bazı özelliklerini anlatıyorlar...
Gelin Joker’in arkasındaki bu ilginç adamı tanıyalım.
*
Annesi ve babası 1960’lı yıllarda Bir VW minibüsle gezen iki hippiydi. Sonra “Tanrının Çocukları” isimli bir tarikata katıldılar.
*
Ailecek veganlar... O nedenle çocuklar hayatları boyunca kolalı içecek ve fast-food reklamlarına çıkmadılar.
*
Joaquin Phoenix çocukluğundan beri hayvansever...
İki köpeği var. İsimleri Oskar ve Soda...
Soda’yı 12 yıl önce ötanazi yapılacakken almış. Güneş ışığına alerjisi var, o nedenle plaja gidebilmesi için ona özel bir giysi yapılmış.
Sigarayı bırakmak için hipnoz seanslarına katılmış ama bırakmayı başaramamış.
*
Her filminde birlikte oynadıkları Rooney Mara ile birlikte yaşıyor.
*
Sinemadaki en büyük idollerinden biri Robert De Niro.
Ama Joker’in çekiminden önce aralarında bir tartışma geçmiş. De Niro oyuncuların hep birlikte senaryoyu okumalarını istemiş. Phoenix ise bu okuma seanslarını hiç sevmiyormuş, direkt oyuna geçilmesinden yanaymış.
Ama sonunda istemeye istemeye okuma seansına katılmış.
*
Gençliğinde bir ara adını değiştirip “Leaf” (Yaprak) yapmış. Ama sonra ölen abisi River Phoenix’in isteği ile eski ismi Joaquin’e dönmüş.
JOKER FİLMİNDE HANGİ MÜZİKLERİ NEDEN SEVDİM
Jimmy Durante’nin “Smile”ını, en kötü hareketten sonra “Gülümse” derken bana Jack Nicholson’ın Joker’ini hatırlattığı için.
*
Bee Gees’in “I Started a Joke”unu, bana üniversite yıllarımı hatırlattığı için...
Frank Sinatra’nın “My Way”ini bana rahmetli arkadaşım Ufuk Güldemir’i hatırlattığı için...
*
Lou Reed’in “A Perfect Day”i bana her günümün önemli olduğunu hatırlattığı için...