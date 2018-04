Fener’i de, Federasyon’u da eleştirmeyeceğim Kaya

Bu arada biz Hürriyet yazarları da almışız payımıza düşeni...

***

Arkadaş diyor ki:

“Olayları eleştirmesi gereken çoğu insan Federasyon Başkanı’nın gazetesinde yazı yazıyor. Bu sana doğal geliyor mu? Hadi eleştirsinler bakalım Federasyon Başkanı’nı.”

***

İyi, eleştireyim de kimi eleştireceğim arkadaş...

Ben Fenerbahçeliyim...

Önce kendimi mi eleştireceğim... Biz mi özür dileyeceğiz...

***

Eleştirmeyeceğim... Özür de dilemeyeceğim...

Çünkü bu bir Fenerbahçe olayı değil... Tasvip eden, hoş gören, bahane arayan bir tek Fenerbahçeli görmedim...

***

Aziz Yıldırım’ı mı eleştireceğim...

En sert tepkiyi o verdi.

Cumhurbaşkanı’ndan önce “Kumpas” diyen o...

***

Federasyon’u da eleştirmeyeceğim...

Ne yani bu vandalizmi Federasyon mu provoke etti...

Var mı o camiada bir tek insan böyle birşey olmasını isteyecek...

***

Bak kardeşim Kaya...

Bu olay, senin desteklediğin takım Beşiktaş var ya...

Onun stadında olsa da aynı şeyleri söylerdim.

Bir tek Beşiktaşlıdan özür beklemezdim...

Çünkü ne Çarşı’nın mert çocuklarının, ne de herhangi gerçek bir Beşiktaşlının böyle aşağılıkça bir kumpasa alet olacağına inanmazdım.

Eleştirmeyeceğim...

Ama daha beterini yapacağım... Lanetleyeceğim...

Bunu bizim stadımızda yapan kimse, onun sırtını okşayan, “Yürü arkadaş” diyen biri varsa, kimse, işte onu lanetleyeceğim...

Allah belanızı versin diyeceğim...

***

Bence sen de böyle yap...

Yap ki, desteklediğimiz şerefli camialar bu kara ruhlu insanlar tarafından lekelenmesin.

‘VATAN HAİNİ’ SÖZÜNDEN BUNDAN NEFRET EDİYORUM

'LEON’ filminin hepimizin gönlüne giren küçük kızıydı o...

Büyüdü “Siyah Kuğu”nun güzel balerini oldu...

İsrail Kültür Bakanlığı, İsrail’in en büyük kültür ödülünü ona verme kararı aldı.

Ödülü 2 milyon dolardı...

“Leon”un cesur kız çocuğu Natalie Portman törene katılmayacağını açıkladı...

Kudüs doğumlu bir Yahudi kızı...

İsrail’in yönetici ağababaları anında “vatan haini” ilan ettiler...

Vatandaşlıktan çıkarılmasını bile talep ettiler.

Natalie Portman önceki gün bir açıklama yaptı.

Dedi ki...

“Törene katılmama kararı aldım çünkü Netanyahu orada konuşma yapacaktı, onu destekler bir konumda olmak istemedim.”

Devam etti:

“İsrail bundan 70 yıl önce holokost kurbanlarına bir sığınak olarak kuruldu. Ama bugün yapılanlar benim Yahudi değerlerimle uyuşmuyor. İsrail’i düşündüğüm için şiddete, yolsuzluklara ve gücün kötüye kullanılmasına karşı ayağa kalkmalıyım...”

Siz, biz, iyi birer Türk olarak, vatanı için bu sözleri söyleyen bir insana vatan haini diyebilir miyiz...

Ben, işte bu nedenle, orada da söylense, burada da söylense “vatan haini” sözünden nefret ediyorum.

HOCAM DEPRESYONUN 11’İNCİ BELİRTİSİNİ UNUTMUŞSUN

OSMAN Müftüoğlu dün “depresyonun 10 belirtisi”ni yazmış...

“Cinsel istekte azalmadan” başlamış, “Karar vermekte güçlük çekmeyle” bitirmiş...

Bence depresyonun en büyük belirtisini unutmuş.

“Yataktan çıkmama hali...”

Nereden mi biliyorum...

Kendimden...

Kendimden hocam...

POST WEINSTEIN

FLÖRTLE TACİZİN SINIRI ÇİZİLİYOR

KADINLAR ve erkekler “Post Weinstein” döneminin yeni kurallarını tartışıyor.

İngiliz “GQ” dergisi, nisan sayısının büyük bölümünü bu konuya ayırmış.

Mesela “Tacizle flörtleşme arasındaki ince çizgi nerede çekilebilir” sorusunun cevabını arıyor.

Bu arada kendini çok emin bir yerde sanan erkeklere de dayandı iş. “Sahte feminist erkek” kavramı ortaya atıldı.Yani içindeki maçoyu, ince bir feminizm ambalajına sarıp kendini kadına karşı çok nazik bir erkek gibi sunmaya kalkan tipleri deşifre ediyor. Yani “hayatı boyunca hiçbir kadına tacizde bulunmadığını” zanneden tipler de hedefte. Ama bir de iyi haber var.

“MeToo hareketi asla seksin sonu değildir” diyenler de sesini yükseltmeye başladı.

‘KİMSEYİ TACİZ ETMEDİM’ DİYENLER İÇİN BİR TEST

- İşe alınma görüşmesine davet ettiğiniz kişilerden biriyle hiç yemeğe çıktınız mı, dışarıda buluştunuz mu...

- İşyerinde mevki olarak sizden aşağıda biriyle dışarıda baş başa buluştunuz mu...

- Şirkette sizden daha alt mevkide bulunan birine “Bugün kıyafetin çok güzel, saç kesimin harika, çok iyi görünüyorsun” gibi laflar ettiniz mi...

- Şirkette karşı cinsten bir arkadaşınızın omzuna dokundunuz, dizine elinizi koydunuz mu...

- Bir işyeri eğlencesinin ertesi sabahı uyandığınızda, sizce daha alt mevkide bulunan bir arkadaşınızla sohbetiniz konusunda “Eyvah acaba sınırı aştım mı” duygusuna kapıldığınız oldu mu...

DEĞERLENDİRME

- Bunlardan biri olduysa...

Taciz olmuş olabilir...

- İkisi olmuşsa muhtemelen olmuştur...

- Hepsi birden olmuşsa...

Arkadaş sen kendini düzgün falan sanıyorsun ama...

Durum hiç öyle değil... Resmen tacizcisin. Benim görüşüm değil...

“Post Weinstein” döneminin yeniden yazılan kanunları böyle...

ERKEK İKTİDARI

“Şöhretle büyümüş, egoyla şişmiş, güçle korunmuş iktidar türüdür.”

ECEVİT DE BENİM ŞARAP YAZMAMI ELEŞTİRİYORMUŞ

MEHMET Çetingüleç’in yeni çıkan “Ecevit’in Anıları” kitabında benimle ilgili şöyle bir bölüm var.

“Arayıp dergisinde birlikte çalıştıkları Ertuğrul Özkök’ten de övgüyle söz ediyor, kaleminin çok güçlü olduğunu vurguluyordu.

Ancak siyasi yazıları azaltıp şarap, yemek, müzik, magazin konularına girmeye başlamasını yadırgıyordu.”

12 Eylül darbesinden sonra “Arayış” dergisinde birlikte çalıştık.

Onun 6’ncı sayıdan itibaren yazı yazması askeri yönetimce engellenince imzasız başyazıları ben kaleme aldım.

Bir de kimsenin pek bilmediği bir şey vardır.

Demokratik Sol Parti’nin ilk programının “Kültür ve Sanat” bölümünü rahmetli Ahmet Taner Kışlalı ve ben birlikte yazmıştık.

* Mehmet Çetingüleç: “Ecevit’in Anıları”, Doğan Kitap, 2018

İÇKİYİ BIRAKMAK İÇİN BODRUM İYİ BİR YER Mİ

YÜZYÜZEYKEN Konuşuruz’un “Bodrum” şarkısını çok sevmiştim. Şimdi şarkının remiksi çıkmış.

Ufuk Kevser’in remiksini çok sevdim ve şunu bir kere daha anladım.

Müzikte remiks, sadece yeniden yorumlama değil, gerçek bir sanat...

Şarkıda “Şehre yeni geldim, karar verdim rakıyı bırakıcam...

Yamuluyorsan eğer içmeyeceksin başkan” diyen bir bölüm var.

Sizce içkiyi bırakmak için uygun bir yer mi Bodrum...

GÜNÜN ŞARKISI

REGGAE’NİN DÖNÜŞÜ

Thievery Corporation, Loulou Ghelichkhani: “La Force oe Melodie”

Grubun yeni albümü çok iyi. Bu şarkı dışında “Destroy The Wicked” ve “Water Under The Bridge”i de çok sevdim.

Sting’in Shaggy’le yaptığı son albümden sonra onlar da reggae ritmini geri çağırıyorlar.

BU 4 BÜYÜK YÖNETMENİ AYNI KAREYE OTURTMAK

ŞU fotoğrafa iyi bakın...

Sinemanın 4 büyük yönetmeni...

- James Cameron...

“Titanic” ve “Avatar”...

- Martin Scorsese...

“Taksi Şoförü”, “Sıkı Dostlar”...

- Kathryn Bigelow...

“Zero Dark Thirty”, “Point Break”...

- Alejandro Gonzalez Inarritu

“Birdman”, “Diriliş”...

Ünlü bir marka, sinemanın bu dört dev markasını aynı reklam karesinde yan yana oturtmuş...

Etkileyici değil mi...

23 NİSAN’A SPONSOR OLMAK ÇOK İYİ FİKİR

NEF şirketi güzel bir film hazırlatmış. Şirket, Galatasaray ve Barcelona’nın sponsorlarından biri.Şimdi de 23 Nisan’a sponsor olacaklarını anlatan bir film hazırlamışlar. Köy çocuklarından oluşan bir futbol takımı kuracaklarmış. Bu çocukları Galatasaray ve Barça ile antrenmana çıkarıp sonra da maçlarına götüreceklermiş.

İçinde 23 Nisan olan, 19 Mayıs olan, 29 Ekim olan her fikri çok seviyorum...

TECAVÜZCÜ KÖPEKLE HAYVANSEVER ETKİLENİR Mİ

BİR araba lastiği şirketi güya reklam hazırlamış.

Büyük bir köpek, küçük bir köpeğe tecavüz ediyor sanki...

Sonra başka bir köpek geliyor...

Sonra ne oluyor anlamadım. Ama söyleyeyim itici mi itici...

Yani bu yolla hayvanseverleri mi etkileyeceğinizi zannettiniz... Tam aksine.

Bilesiniz.