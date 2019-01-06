Fazıl Say’ın piyanosu ile Suna Kan’ın kemanı kimlerdeymiş buldum

Burada, bir bahçe içinde Backyard isimli bir küçük restoran var.
Onun yanındaki merdivenden inince solda Fuzuli isimli hoş bir salon görüyorsunuz.
Bir dağ otelinin lobisini andıran, ışığı çok güzel bir salon burası.
*
Son zamanlarda müzik çevrelerinde ÇEV Sanat Vakfı’nın yaptıklarını dinliyorum.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’de klasik müzik alanında harika çocukların çıkarılma hikâyelerini dinledik.
Şimdi de Çağdaş Eğitim Vakfı çerçevesinde kurulan ÇEV Sanat Vakfı’nın harika işler yaptığını işitiyordum.
*
Perşembe günü bu salonda vakfın başkanı Berrin Yoleri ve vakfın seçtiği Türkiye’nin 42 genç yeteneğinden bir bölümü ile buluştum, çaldıklarını dinledim, sohbet ettim.
Vakfın başkanı Berrin Yoleri yaptıklarını ve yapmak istediklerini öylesine büyük bir coşkuyla ve heyecanla anlattı ki, o heyecan bana da bulaştı.
*
Bu arada küçük bir sanat dedektifliği yaptım.
Bir süredir müzik çevrelerinde Suna Kan ve Fazıl Say’ın kendi kullandıkları çok özel enstrümanlarını yetenekli iki çocuğa verdiği konuşuluyordu.
Perşembe günü onu da öğrendim.
*
Şimdi size Türkiye’nin bu 42 harika çocuğunu anlatacağım.
Bakın daha bu yaşta arkalarında nasıl büyük bir başarı hikâyesi bırakmışlar.
12 ALTIN ÇOCUĞUN BU YAŞTAKİ BAŞARILARINA BAKAR MISINIZ
AŞAĞIDA ayrıntılı anlatacağım. Başta QNB Finansbank olmak üzere birçok şirket sponsor oldu. Vakıf, Türkiye’nin en yetenekli 42 çocuğunu seçti.
Bunlardan oluşan bir orkestra yarın Zorlu Center’da konsere çıkıyor. Şimdi size bu çocukları tanıtıyorum. Bakın bu ülke kimleri yetiştiriyor...
1- BRON’UN ÖĞRENCİSİ PAPA’DAN NİŞAN ALDI
Elvin Ganiyev (21) Madrid: Keman. Kalaidos Musikhochschule (Zürih) ve Reina Sofia Escuela Superior de Musica (Madrid). Prof. Zakhar Bron’un öğrencisi olarak lisans eğitimine devam ediyor. 2. Berliner Uluslararası Müzik Yarışması’nda altın madalya kazandı. Papa’dan Sanatçı Nişanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’ndan Sanatçı Onur Ödülü aldı.
2- BARENBOIM’İN DİVAN ORKESTRASINDAKİ TÜRK
Kerem Tuncer (21) Berlin: Şef-keman. Barenboim-Said Akademisi’nde tam burslu ilk Türk. 2018’de maestro Daniel Barenboim davetiyle Divan Orkestrası’na katıldı ve Royal Albert Hall, Berlin Waldbühne, Carnegie Hall, Walt Disney Hall, Chicago Symphony Center, Kennedy Center, Salzburg Festspielhaus, Lucerne KKL gibi salonlarında konserler verdi.
3- CARNEGIE HALL’DA BİR BAŞKEMANCI
Emre Engin (27) New York: Keman. Manhattan School of Music, Pinchas Zukerman öğrencisi olarak master eğitimini tam burs ile tamamladı. New York’ta kurulmuş olan New Manhattan Sinfonietta Orkestrası’nın başkemancılığına getirildi ve kasım ayında Carnegie Hall’da konser verdi. Doktora programına Yale’de başladı. New York Stony Brook School of Music’de tam bursla doktora eğitimini sürdürürken, aynı kurumda asistan olarak görev yapıyor.
4- SUNA KAN’IN KEMANI ARTIK ONA EMANET
Berfin Aksu (21) Londra: Keman. Guidhall School of Music’de eğitimine devam ediyor. En İyi Enescu Yorumcusu Ödülü,Constantin Dragoi Özel Ödülü, 52. Uluslararası Koçianova Keman Yarışması birincisi.
5- PURCELL SCHOOL’UN PERKÜSYONCUSU O
Beste Gürkey (15) Londra: Perküsyon. The Purcell School’da eğitimine devam ediyor. 16 yaşında 11. Uluslararası Paços Premium Müzik Yarışması Birincilik Ödülü, Uluslararası İstanbul Pera Perküsyon birinciliğinin de bulunduğu ulusal ve uluslararası toplam 22 ödülün sahibi.
6- JULLIARD’DA ÖĞRENCİ CARNEGIE HALL’DA SOLİST
Yiğit Karataş (24) New York: Keman. Manhattan School of Music’ten aldığı tam burs ile lisans eğitimini tamamladı. Halen, dünyanın en ünlü müzik okulu The Juilliard School’da yüksek lisans eğitimine devam ediyor. 2017 Uluslararası New York Waldo Mayo Keman Yarışması’nda birincilik ödülünü kazandı. Carnegie Hall Stern Auditorium’da solist olarak orkestra ile konser verdi. 2018 yılında New York’ta Helen Airoff Downing Olağanüstü Yetenek Ödülü’ne layık görüldü. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması’nda 1’incilik ödülü kazandı.
7- BESTE YAPIYOR MALTA BİRİNCİSİ
Cem Esen (21) Hannover: Piyano. Hochschule für Musik’te eğitimine devam ediyor. Aynı zamanda bestecilik yapıyor. Young Musician Piano Competition, Malta Uluslararası Piyano Yarışması gibi yarışmalarda ödüller kazandı.
8- SALZBURG VE ROYAL COLLEGE’İN VİRTÜÖZÜ
Cemal Aliyev (25) Londra: Keman. Royal College of Music’de okuyor. İngiltere Bromsgrove Uluslararası Viyolonsel Yarışması Birincisi, Aeolus International Wind Competition Birincisi, Grand Prize Virtuoso Salzburg Birincisi.
9- LEOPOLD MOZART’IN ÜSTÜN YETENEKLİSİ
Deniz Ayşe Birdal (22) Augsburg: Çello. Mozarteum Üniversitesi, Leopold Mozart Üstün Yetenekliler Enstitüsü’ne kabul edilen ilk çello öğrencisi. Rudolf Matz Yaylı Sazlar Yarışması birincisi, Liezen Çello Yarışması üçüncüsü, Andreas Stein Yarışması ikincisi.
10- DOKUZ YAŞINDA VE FAZIL SAY’IN PİYANOSU ONDA
Arya Su Gülenç (9) Bursa: Piyano. Henüz 9 yaşında ama Fazıl Say’ın piyanosu artık onda. 2018 yılında Rusya Puşkin Müzesi’nde konser verdi. 2019 Şubat ayında New York Carnegie Hall’da konser vermeye gidiyor.
11- 12 YAŞINDA ÜNİVERSİTEDE VE HIRVATİSTAN BİRİNCİSİ
Tarık Kaan Alkan (12) İstanbul: Piyano. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Konservatuarında okuyor, 12 yaşında. 2017-2018 Gelecek Vaat Eden Genç Sanatçı ödülü, Memorjial Jurica Murai-Murai Grand Prix Piyano Yarışması (Hırvatistan) birincilik ödülü sahibi.
12- İNŞAATI BESTELEDİ VİYANA’DA ÇALINDI
Cansu Naz Eriş (14),
İstanbul: Piyano. O da henüz 14 yaşında. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitimine devam ediyor. Viyana Uluslararası Goldkey Beste Yarışması’nı evinin etrafındaki kentsel dönüşüm seslerinden esinlenerek yaptığı “İnşaat” isimli piyano trio bestesi ile kazandı ve Viyana’da seslendirdi.
TÜRKİYE’NİN 42 YETENEĞİNİ BU 4 BÜYÜK MÜZİSYEN SEÇTİ
TÜRKİYE’nin her biri kendi branşında çok parlak müzisyenlerinden 4 kişilik bir gönüllü Proje Sanat Kurulu oluşturuldu.
Bu kurulda Cihat Aşkın, Fazıl Say, Bülent Ecvil ve İbrahim Yazıcı gibi ünlü müzisyenler yer aldı.
Müthiş özverili bir çalışma yaptılar.
Julliard gibi önemli müzik okullarındaki standartlarda sıkı bir “Audition” yapıldı.
600 çocuk ön elemeye girdi. Vakfın burs verdiği çocuklar da hiçbir imtiyaza sahip olmadan sınava katıldılar.
Bu çocuklardan 90’ı bu jürinin önüne çıktı.
Teori, performans ve sözlü sınavdan geçtiler.
Dört kişilik sanatçı jürisi, günde 10 saat çalıştı. Her gün 30 çocuk dinlendi.
Böylece Türkiye’nin 42 genç yeteneği belirlendi.
SANAT DEDEKTİFLİĞİ: SUNA KAN’IN 268 YILLIK KEMANI, FAZIL’IN YAMAHA’SI
SUNA Kan bugün 82 yaşında... Türkiye’nin en büyük keman virtüözü.
O da kariyerine harika çocuk olarak başlamıştı.
Ben Ankara’da yaşarken, onun çaldığı keman da bir efsaneydi. 1751 yılında İtalya’nın en ünlü keman yapımcılarından Nicolaus Gagliano tarafından yapılmıştı.
Fazıl Say ise kariyerinin önemli bölümünde bir Yamaha piyano çalmıştı.
Bu iki büyük müzisyen, enstrümanlarını, Türkiye’nin bu harika 42 çocuğundan ikisine verdi.
YARIN KONSER BROŞÜRÜNE KONMAYAN REPERTUVAR
TÜRKİYE’nin 42 kişilik genç yeteneğinden 13’ü yarın Zorlu Center’de konserde çalacak. Bu defaki repertuvarlarını film müziklerinden seçtiler.
Bir film müziği hastası olduğum için neler çalacaklarını ısrarla sordum ama söylemediler. Repertuvarı konser kitapçığına bile koymamışlar.
Dinleyici merak etsin, tahmin etsin istiyorlarmış.
SANAT DEDEKTİFLİĞİ: ‘TİTANİC’İN MÜZİĞİNİN KAYDINDA KULLANILAN ALTIN FLÜT KİMDE
BÜTÜN ısrarıma rağmen yarınki konserde çalınacak film müziklerinden sadece birini öğrenebildim. Bu da bir uçak kazasında hayatını yitiren James Horner’ın Titanic filminin müziği. Titanik filminin müziğinde kullanılan bir flüt, Hollywood müziklerinin kayıtlarında çalışan genç bir müzisyenimiz olan Burak Beşir’e hediye edilmiş. Yarınki konsere o da flütüyle geliyormuş.
SORUN 1: ENSTRÜMAN FONU
CEMAL ALİYEV’İN ÇALDIĞI ÇELLONUN İLGİNÇ HİKÂYESİ
İYİ performans için iyi enstrüman gerekli. İyi enstrüman ise çok pahalı. O nedenle sponsor bulmak gerekiyor. Bu yetenekli çocuklardan Cemal Aliyev’in elinde çok iyi bir çello var. Londra’da varlıklı bir sanatsever kadının evindeki özel konserde çalmışlar. Davet sahibi çok beğenmiş ve elindeki milyon pound değerinde bir çelloyu onun kullanımına vermiş. Ama sigortası yılda 6 bin 500 pound tutuyor.
Bunu vakıf ödüyor.
SORUN 2: YETENEK BURSU
BURSUN YÜZDE 10’U BAKIN NE TUTUYOR
VAKIF yöneticileri bir şeyin altını ısrarla çiziyor.
“Biz ihtiyaç bursu değil, yetenek bursu veriyoruz...”
Yani hedefleri yetenekli çocukları yukarı taşımak.
Müzik eğitimi ucuz değil.
Mesela Cemal Aliyev Londra’da bir okula gidiyor. Yüzde 90 burs alıyor. Ama geriye kalan yüzde 10’u 4 bin 900 pound. Onu vakıf ödüyor.
Mesela bir öğrencileri Almanya’dan ful burs almış. Ama öğrenci vizesi almak için 8 bin 500 Euro’yu teminat göstermesi lazım. Bunları vakıf karşılıyor. O nedenle sponsorlara ihtiyacı var.
SORUN 3: SEYAHAT
ÇELLOYLA UÇAKTA NASIL GİDERSİNİZ
EN büyük sponsorluk sorunları “taşıma” konusundaymış.
Çocukların enstrümanları çok kıymetli. Bazıları üzerine zimmetli ve ağır sigortaları var.
Mesela bir çello ile seyahat etmek için iki bilet almak zorundalar.
O nedenle uçak sponsorluğu en önemli arayışları.
Fazıl Say’ın piyanosu ile Suna Kan’ın kemanı kimlerdeymiş buldum
BUNCA yıldır İstanbul’da yaşıyorum, bildiğim, her hafta gittiğim Bebek semtinin hemen üst tarafında Bebekköy diye bir yerin bulunduğunu ilk defa geçen hafta perşembe günü öğrendim.
Burada, bir bahçe içinde Backyard isimli bir küçük restoran var.
Onun yanındaki merdivenden inince solda Fuzuli isimli hoş bir salon görüyorsunuz.
Bir dağ otelinin lobisini andıran, ışığı çok güzel bir salon burası.
*
Son zamanlarda müzik çevrelerinde ÇEV Sanat Vakfı’nın yaptıklarını dinliyorum.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’de klasik müzik alanında harika çocukların çıkarılma hikâyelerini dinledik.
Şimdi de Çağdaş Eğitim Vakfı çerçevesinde kurulan ÇEV Sanat Vakfı’nın harika işler yaptığını işitiyordum.
*
Perşembe günü bu salonda vakfın başkanı Berrin Yoleri ve vakfın seçtiği Türkiye’nin 42 genç yeteneğinden bir bölümü ile buluştum, çaldıklarını dinledim, sohbet ettim.
Vakfın başkanı Berrin Yoleri yaptıklarını ve yapmak istediklerini öylesine büyük bir coşkuyla ve heyecanla anlattı ki, o heyecan bana da bulaştı.
*
Bu arada küçük bir sanat dedektifliği yaptım.
Bir süredir müzik çevrelerinde Suna Kan ve Fazıl Say’ın kendi kullandıkları çok özel enstrümanlarını yetenekli iki çocuğa verdiği konuşuluyordu.
Perşembe günü onu da öğrendim.
*
Şimdi size Türkiye’nin bu 42 harika çocuğunu anlatacağım.
Bakın daha bu yaşta arkalarında nasıl büyük bir başarı hikâyesi bırakmışlar.
12 ALTIN ÇOCUĞUN BU YAŞTAKİ BAŞARILARINA BAKAR MISINIZ
AŞAĞIDA ayrıntılı anlatacağım. Başta QNB Finansbank olmak üzere birçok şirket sponsor oldu. Vakıf, Türkiye’nin en yetenekli 42 çocuğunu seçti.
Bunlardan oluşan bir orkestra yarın Zorlu Center’da konsere çıkıyor. Şimdi size bu çocukları tanıtıyorum. Bakın bu ülke kimleri yetiştiriyor...
1- BRON’UN ÖĞRENCİSİ PAPA’DAN NİŞAN ALDI
Elvin Ganiyev (21) Madrid: Keman. Kalaidos Musikhochschule (Zürih) ve Reina Sofia Escuela Superior de Musica (Madrid). Prof. Zakhar Bron’un öğrencisi olarak lisans eğitimine devam ediyor. 2. Berliner Uluslararası Müzik Yarışması’nda altın madalya kazandı. Papa’dan Sanatçı Nişanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’ndan Sanatçı Onur Ödülü aldı.
2- BARENBOIM’İN DİVAN ORKESTRASINDAKİ TÜRK
Kerem Tuncer (21) Berlin: Şef-keman. Barenboim-Said Akademisi’nde tam burslu ilk Türk. 2018’de maestro Daniel Barenboim davetiyle Divan Orkestrası’na katıldı ve Royal Albert Hall, Berlin Waldbühne, Carnegie Hall, Walt Disney Hall, Chicago Symphony Center, Kennedy Center, Salzburg Festspielhaus, Lucerne KKL gibi salonlarında konserler verdi.
3- CARNEGIE HALL’DA BİR BAŞKEMANCI
Emre Engin (27) New York: Keman. Manhattan School of Music, Pinchas Zukerman öğrencisi olarak master eğitimini tam burs ile tamamladı. New York’ta kurulmuş olan New Manhattan Sinfonietta Orkestrası’nın başkemancılığına getirildi ve kasım ayında Carnegie Hall’da konser verdi. Doktora programına Yale’de başladı. New York Stony Brook School of Music’de tam bursla doktora eğitimini sürdürürken, aynı kurumda asistan olarak görev yapıyor.
4- SUNA KAN’IN KEMANI ARTIK ONA EMANET
Berfin Aksu (21) Londra: Keman. Guidhall School of Music’de eğitimine devam ediyor. En İyi Enescu Yorumcusu Ödülü,Constantin Dragoi Özel Ödülü, 52. Uluslararası Koçianova Keman Yarışması birincisi.
5- PURCELL SCHOOL’UN PERKÜSYONCUSU O
Beste Gürkey (15) Londra: Perküsyon. The Purcell School’da eğitimine devam ediyor. 16 yaşında 11. Uluslararası Paços Premium Müzik Yarışması Birincilik Ödülü, Uluslararası İstanbul Pera Perküsyon birinciliğinin de bulunduğu ulusal ve uluslararası toplam 22 ödülün sahibi.
6- JULLIARD’DA ÖĞRENCİ CARNEGIE HALL’DA SOLİST
Yiğit Karataş (24) New York: Keman. Manhattan School of Music’ten aldığı tam burs ile lisans eğitimini tamamladı. Halen, dünyanın en ünlü müzik okulu The Juilliard School’da yüksek lisans eğitimine devam ediyor. 2017 Uluslararası New York Waldo Mayo Keman Yarışması’nda birincilik ödülünü kazandı. Carnegie Hall Stern Auditorium’da solist olarak orkestra ile konser verdi. 2018 yılında New York’ta Helen Airoff Downing Olağanüstü Yetenek Ödülü’ne layık görüldü. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması’nda 1’incilik ödülü kazandı.
7- BESTE YAPIYOR MALTA BİRİNCİSİ
Cem Esen (21) Hannover: Piyano. Hochschule für Musik’te eğitimine devam ediyor. Aynı zamanda bestecilik yapıyor. Young Musician Piano Competition, Malta Uluslararası Piyano Yarışması gibi yarışmalarda ödüller kazandı.
8- SALZBURG VE ROYAL COLLEGE’İN VİRTÜÖZÜ
Cemal Aliyev (25) Londra: Keman. Royal College of Music’de okuyor. İngiltere Bromsgrove Uluslararası Viyolonsel Yarışması Birincisi, Aeolus International Wind Competition Birincisi, Grand Prize Virtuoso Salzburg Birincisi.
9- LEOPOLD MOZART’IN ÜSTÜN YETENEKLİSİ
Deniz Ayşe Birdal (22) Augsburg: Çello. Mozarteum Üniversitesi, Leopold Mozart Üstün Yetenekliler Enstitüsü’ne kabul edilen ilk çello öğrencisi. Rudolf Matz Yaylı Sazlar Yarışması birincisi, Liezen Çello Yarışması üçüncüsü, Andreas Stein Yarışması ikincisi.
10- DOKUZ YAŞINDA VE FAZIL SAY’IN PİYANOSU ONDA
Arya Su Gülenç (9) Bursa: Piyano. Henüz 9 yaşında ama Fazıl Say’ın piyanosu artık onda. 2018 yılında Rusya Puşkin Müzesi’nde konser verdi. 2019 Şubat ayında New York Carnegie Hall’da konser vermeye gidiyor.
11- 12 YAŞINDA ÜNİVERSİTEDE VE HIRVATİSTAN BİRİNCİSİ
Tarık Kaan Alkan (12) İstanbul: Piyano. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Konservatuarında okuyor, 12 yaşında. 2017-2018 Gelecek Vaat Eden Genç Sanatçı ödülü, Memorjial Jurica Murai-Murai Grand Prix Piyano Yarışması (Hırvatistan) birincilik ödülü sahibi.
12- İNŞAATI BESTELEDİ VİYANA’DA ÇALINDI
Cansu Naz Eriş (14),
İstanbul: Piyano. O da henüz 14 yaşında. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitimine devam ediyor. Viyana Uluslararası Goldkey Beste Yarışması’nı evinin etrafındaki kentsel dönüşüm seslerinden esinlenerek yaptığı “İnşaat” isimli piyano trio bestesi ile kazandı ve Viyana’da seslendirdi.
TÜRKİYE’NİN 42 YETENEĞİNİ BU 4 BÜYÜK MÜZİSYEN SEÇTİ
TÜRKİYE’nin her biri kendi branşında çok parlak müzisyenlerinden 4 kişilik bir gönüllü Proje Sanat Kurulu oluşturuldu.
Bu kurulda Cihat Aşkın, Fazıl Say, Bülent Ecvil ve İbrahim Yazıcı gibi ünlü müzisyenler yer aldı.
Müthiş özverili bir çalışma yaptılar.
Julliard gibi önemli müzik okullarındaki standartlarda sıkı bir “Audition” yapıldı.
600 çocuk ön elemeye girdi. Vakfın burs verdiği çocuklar da hiçbir imtiyaza sahip olmadan sınava katıldılar.
Bu çocuklardan 90’ı bu jürinin önüne çıktı.
Teori, performans ve sözlü sınavdan geçtiler.
Dört kişilik sanatçı jürisi, günde 10 saat çalıştı. Her gün 30 çocuk dinlendi.
Böylece Türkiye’nin 42 genç yeteneği belirlendi.
SANAT DEDEKTİFLİĞİ: SUNA KAN’IN 268 YILLIK KEMANI, FAZIL’IN YAMAHA’SI
SUNA Kan bugün 82 yaşında... Türkiye’nin en büyük keman virtüözü.
O da kariyerine harika çocuk olarak başlamıştı.
Ben Ankara’da yaşarken, onun çaldığı keman da bir efsaneydi. 1751 yılında İtalya’nın en ünlü keman yapımcılarından Nicolaus Gagliano tarafından yapılmıştı.
Fazıl Say ise kariyerinin önemli bölümünde bir Yamaha piyano çalmıştı.
Bu iki büyük müzisyen, enstrümanlarını, Türkiye’nin bu harika 42 çocuğundan ikisine verdi.
YARIN KONSER BROŞÜRÜNE KONMAYAN REPERTUVAR
TÜRKİYE’nin 42 kişilik genç yeteneğinden 13’ü yarın Zorlu Center’de konserde çalacak. Bu defaki repertuvarlarını film müziklerinden seçtiler.
Bir film müziği hastası olduğum için neler çalacaklarını ısrarla sordum ama söylemediler. Repertuvarı konser kitapçığına bile koymamışlar.
Dinleyici merak etsin, tahmin etsin istiyorlarmış.
SANAT DEDEKTİFLİĞİ: ‘TİTANİC’İN MÜZİĞİNİN KAYDINDA KULLANILAN ALTIN FLÜT KİMDE
BÜTÜN ısrarıma rağmen yarınki konserde çalınacak film müziklerinden sadece birini öğrenebildim. Bu da bir uçak kazasında hayatını yitiren James Horner’ın Titanic filminin müziği. Titanik filminin müziğinde kullanılan bir flüt, Hollywood müziklerinin kayıtlarında çalışan genç bir müzisyenimiz olan Burak Beşir’e hediye edilmiş. Yarınki konsere o da flütüyle geliyormuş.
SORUN 1: ENSTRÜMAN FONU
CEMAL ALİYEV’İN ÇALDIĞI ÇELLONUN İLGİNÇ HİKÂYESİ
İYİ performans için iyi enstrüman gerekli. İyi enstrüman ise çok pahalı. O nedenle sponsor bulmak gerekiyor. Bu yetenekli çocuklardan Cemal Aliyev’in elinde çok iyi bir çello var. Londra’da varlıklı bir sanatsever kadının evindeki özel konserde çalmışlar. Davet sahibi çok beğenmiş ve elindeki milyon pound değerinde bir çelloyu onun kullanımına vermiş. Ama sigortası yılda 6 bin 500 pound tutuyor.
Bunu vakıf ödüyor.
SORUN 2: YETENEK BURSU
BURSUN YÜZDE 10’U BAKIN NE TUTUYOR
VAKIF yöneticileri bir şeyin altını ısrarla çiziyor.
“Biz ihtiyaç bursu değil, yetenek bursu veriyoruz...”
Yani hedefleri yetenekli çocukları yukarı taşımak.
Müzik eğitimi ucuz değil.
Mesela Cemal Aliyev Londra’da bir okula gidiyor. Yüzde 90 burs alıyor. Ama geriye kalan yüzde 10’u 4 bin 900 pound. Onu vakıf ödüyor.
Mesela bir öğrencileri Almanya’dan ful burs almış. Ama öğrenci vizesi almak için 8 bin 500 Euro’yu teminat göstermesi lazım. Bunları vakıf karşılıyor. O nedenle sponsorlara ihtiyacı var.
SORUN 3: SEYAHAT
ÇELLOYLA UÇAKTA NASIL GİDERSİNİZ
EN büyük sponsorluk sorunları “taşıma” konusundaymış.
Çocukların enstrümanları çok kıymetli. Bazıları üzerine zimmetli ve ağır sigortaları var.
Mesela bir çello ile seyahat etmek için iki bilet almak zorundalar.
O nedenle uçak sponsorluğu en önemli arayışları.