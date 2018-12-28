Eyy mütedeyyin insan bak bize Kur'an okutan insana neler yapıyorlar

“Artık Kuran’ı Anlıyorum”...
Kuran’ı okuyor okuyor anlayamıyordum.
Bunu kıran ilk meal, Mustafa Sağ’ınki olmuştu...
Onu Sadık Türkmen izledi...
Tabii ki rahmetli Yaşar Nuri Öztürk...
Ali Bulaç...
Sonra Mustafa Öztürk’ün Otto Yayınları’ndan çıkan mealini buldum.
O günden sonra bu mealler başucu kitabım oldu. Kim bilir çevremdeki kaç kişiye onun yaptığı mealleri hediye ettim.
Dün internet sitelerinde Mustafa Öztürk hakkında çıkan haberi okuyunca içim burkuldu.
Bazı tarikat çevreleri ona ölüm tehdidine varan mesajlar gönderiyorlarmış.
Düşünebiliyor musunuz...
Bu ülkenin seküler kesimine Kuran okutan insana neler yapıyorlar...
Ve bakıyorum muhafazakâr kesimlerde tek tepki yok...
Hani nerede bize yıllardır anlatılan o mütedeyyin insanlar...
Neredesiniz... Hadi bizlere kızıyorsunuz...
İyi de bizlere Kuran okutturan insana niye kızıyorsunuz...
HER 30 SANİYEDE BİR KADIN TACİZİ TWEET’İ
DÜNKÜ “Twitter” yazım üzerine Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye temsilciliğinden aradılar. Örgütün Twitter’da kadınlara yönelik taciz mesajları üzerine yaptırdığı araştırmanın sonuçlarını gönderdiler. 15 ülkeden 6 bin 500 gönüllü, özellikle kadın siyasetçi ve gazetecilere gönderilen tweet’leri inceleyip sınıflandırmışlar. Sonuçlar dehşet...
Sadece ABD ve İngiltere’de kadınlarla ilgili bir yıl boyunca 1.1 milyon taciz tweet’i atılmış.
Bu da 30 saniyede bir taciz tweet’i anlamına geliyor.
Tacizde bile ırkçılık yapıyorlarmış. Siyah kadınlar için atılan taciz tweet’leri, beyaz kadınlar için atılanlardan yüzde 84 daha fazlaymış.
Siyah kadınlarla ilgili atılan her 10 tweet’ten biri taciz içerikliyken, beyaz kadınlar için atılan her 15 tweet’ten biri taciz nitelikliymiş.
Twitter tacizlerinde siyasi yelpazenin her kesiminden insan hedef alınıyormuş. Yani muhafazakârlar da, liberaller de, solcular da, sağcılar da Twitter tacizine uğruyormuş.
SURİYE ARAP BİRLİĞİ’NE DÖNERSE BİZE NE OLUR
DÜNÜN en önemli haberiydi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Suriye’nin yeniden Arap Birliği’ne dönmesi için düğmeye basmışlar. Şaşırmadım, bekliyordum böyle bir gelişmeyi. Peki bunun bizim açımızdan sonuçları ne olur?
Tahminimi söyleyeyim. Bizim için iyi olmaz... Çünkü bu birlik kısa sürede Türkiye aleyhtarı bir cepheye dönüşür.
Türkiye’nin Suriye’de bulunduğu yerlerden çekilmesi için baskı yapmaya başlar.
Ve ne yazık ki dünyada kendine taraftar da bulur. Ya Rusya ve İran...
Bu konuda, Türkiye’yi idare edecek laflar söylemekten başka bir şey yapmazlar...
YILBAŞINDA İÇECEKSENİZ HESABINI ŞİMDİDEN YAPIN
EFES şirketi 2012 yılında çok faydalı bir araştırmanın sonuçlarını açıklamıştı. Hangi içkinin ne kadarı kanda kaç promil etki yapıyor?Yılbaşı geliyor diye dün o listeye tekrar baktım.
Önce promil ne demek?
Promil, binde bir anlamına geliyor. Yani 1000 milimetre kan içinde kaç gram alkol bulunduğunu gösteriyor.
Mesela kanınızda 0.50 promil alkol çıktıysa, (insan vücudunda 5-6 litre kan bulunduğuna göre) kanınızda 2.5-3 gram alkol var demektir.
BİR ZAMAN BEKÇİSİNİN ‘EZANİ ZAMAN’A BAKIŞI
DÜNYANIN en prestijli yayıncılarından biri olan Assouline’in sitesinde Sevan Bıçakçı’nın “Timekeeper” adlı albüm kitabının yayınlandığını okuduğum sırada önümde “zaman” kavramı ile ilgili olağanüstü bir kitap vardı.
İtalyan fizikçi Carlo Rovelli’nin “The Order of The Time” (Zamanın Düzeni) adlı kitabını okuyordum.
Sevan Bıçakçı temeline Doğu, özellikle de Osmanlı ruhunu alan saatler tasarlamış.
Assouline de bunu kitap haline getirmiş.
Kitabın adını Türkçeye “Zaman bekçisi” olarak çevirebilirsiniz...
Sevan Bıçakçı olağanüstü saatler tasarlamış.
Osmanlı’nın “ezani zaman” kavramını çok güzel kaleme almış.
Ve insanı düşündüren çok çarpıcı alıntılar bulmuş.
Bıçakçı’nın kitabı şu cümleyle başlıyor:
“Çok karmaşık mücevher yapımında zaman saklı ve gizli bir parçadır...”
Carlo Rovelli’nin kitabının “Birliğin (uyumun) kaybolması” başlıklı ilk bölümü ise şu cümleyle başlıyordu:
“Dağlarda zaman, deniz seviyesinden daha hızlı geçer...”
Doğu’nun ezani zamanının ruhunu taşıyan bir tasarımcı ile Batı’nın Galileo ruhunu taşıyan bir fizikçisinin zamana bakışlarını aynı günlerde okumak bana çok şey düşündürdü.
‘ZAMAN BEKÇİSİ’NİN NOT DEFTERİNE YAZDIKLARI
Sevan Bıçakçı’nın kitabındaki hoşuma giden bazı alıntılar:
Mesela La Fontaine’in şu sözü:
“Hüzün, zamanın rüzgârıyla uçar gider...”
Mesela Nathaniel Hawthorne’un şu sözü:
“Zaman üzerimizden akar gider, geriye gölgesini bırakır...”
Mesela William Butler Yeats’ın şu sözü:
“Masumiyet ve güzelliğin tek düşmanı zamandır...”
Ama en çok Marcus Aurelius’un şu sözünü sevdim:
“Zamanını ‘Nasıl iyi insan olunur’ tartışması ile israf etme. İyi insan ol...
YARIN
BİR TEK ATARSANIZ KANDA NE KADAR ALKOL ÇIKAR
BİRA: Yüzde 5 alkollü yarım litre bira içmişseniz kanınızda 19.7 gram alkol var demektir.
ŞARAP: Yüzde 14 alkollü bir kadeh şarap (0.2 litre) içerseniz kanınızdaki alkol 22.1 gramdır.
RAKI: Yüzde 45 alkollü bir duble rakı (0.08 litre) içerseniz kanınızdaki alkol 28.3 gramdır.
Yılbaşı günü hesabınızı ona göre yapın.
1.65 BOYUNDA VE 55 KİLO KADIN BİR DUBLE İÇERSE
VEYA 1.80 boyunda 75 kilo ağırlığında bir erkek bir kadeh şarap içerse...
İki saat sonra yolda trafik kontrolüne yakalanırsa, kanında kaç gram alkol çıkar? Veya kanınızdaki alkol kaç saat sonra tamamen vücuttan atılır?
Merak etmeyin...
Yılbaşı için ful paket hazırladım size. Onları da yarın yazacağım.
Eyy mütedeyyin insan bak bize Kur'an okutan insana neler yapıyorlar
12 Haziran 2009 günü yazdığım yazının başlığı şuydu:
“Artık Kuran’ı Anlıyorum”...
Kuran’ı okuyor okuyor anlayamıyordum.
Bunu kıran ilk meal, Mustafa Sağ’ınki olmuştu...
Onu Sadık Türkmen izledi...
Tabii ki rahmetli Yaşar Nuri Öztürk...
Ali Bulaç...
Sonra Mustafa Öztürk’ün Otto Yayınları’ndan çıkan mealini buldum.
O günden sonra bu mealler başucu kitabım oldu. Kim bilir çevremdeki kaç kişiye onun yaptığı mealleri hediye ettim.
Dün internet sitelerinde Mustafa Öztürk hakkında çıkan haberi okuyunca içim burkuldu.
Bazı tarikat çevreleri ona ölüm tehdidine varan mesajlar gönderiyorlarmış.
Düşünebiliyor musunuz...
Bu ülkenin seküler kesimine Kuran okutan insana neler yapıyorlar...
Ve bakıyorum muhafazakâr kesimlerde tek tepki yok...
Hani nerede bize yıllardır anlatılan o mütedeyyin insanlar...
Neredesiniz... Hadi bizlere kızıyorsunuz...
İyi de bizlere Kuran okutturan insana niye kızıyorsunuz...
HER 30 SANİYEDE BİR KADIN TACİZİ TWEET’İ
DÜNKÜ “Twitter” yazım üzerine Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye temsilciliğinden aradılar. Örgütün Twitter’da kadınlara yönelik taciz mesajları üzerine yaptırdığı araştırmanın sonuçlarını gönderdiler. 15 ülkeden 6 bin 500 gönüllü, özellikle kadın siyasetçi ve gazetecilere gönderilen tweet’leri inceleyip sınıflandırmışlar. Sonuçlar dehşet...
Sadece ABD ve İngiltere’de kadınlarla ilgili bir yıl boyunca 1.1 milyon taciz tweet’i atılmış.
Bu da 30 saniyede bir taciz tweet’i anlamına geliyor.
Tacizde bile ırkçılık yapıyorlarmış. Siyah kadınlar için atılan taciz tweet’leri, beyaz kadınlar için atılanlardan yüzde 84 daha fazlaymış.
Siyah kadınlarla ilgili atılan her 10 tweet’ten biri taciz içerikliyken, beyaz kadınlar için atılan her 15 tweet’ten biri taciz nitelikliymiş.
Twitter tacizlerinde siyasi yelpazenin her kesiminden insan hedef alınıyormuş. Yani muhafazakârlar da, liberaller de, solcular da, sağcılar da Twitter tacizine uğruyormuş.
SURİYE ARAP BİRLİĞİ’NE DÖNERSE BİZE NE OLUR
DÜNÜN en önemli haberiydi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Suriye’nin yeniden Arap Birliği’ne dönmesi için düğmeye basmışlar. Şaşırmadım, bekliyordum böyle bir gelişmeyi. Peki bunun bizim açımızdan sonuçları ne olur?
Tahminimi söyleyeyim. Bizim için iyi olmaz... Çünkü bu birlik kısa sürede Türkiye aleyhtarı bir cepheye dönüşür.
Türkiye’nin Suriye’de bulunduğu yerlerden çekilmesi için baskı yapmaya başlar.
Ve ne yazık ki dünyada kendine taraftar da bulur. Ya Rusya ve İran...
Bu konuda, Türkiye’yi idare edecek laflar söylemekten başka bir şey yapmazlar...
YILBAŞINDA İÇECEKSENİZ HESABINI ŞİMDİDEN YAPIN
EFES şirketi 2012 yılında çok faydalı bir araştırmanın sonuçlarını açıklamıştı. Hangi içkinin ne kadarı kanda kaç promil etki yapıyor?Yılbaşı geliyor diye dün o listeye tekrar baktım.
Önce promil ne demek?
Promil, binde bir anlamına geliyor. Yani 1000 milimetre kan içinde kaç gram alkol bulunduğunu gösteriyor.
Mesela kanınızda 0.50 promil alkol çıktıysa, (insan vücudunda 5-6 litre kan bulunduğuna göre) kanınızda 2.5-3 gram alkol var demektir.
BİR ZAMAN BEKÇİSİNİN ‘EZANİ ZAMAN’A BAKIŞI
DÜNYANIN en prestijli yayıncılarından biri olan Assouline’in sitesinde Sevan Bıçakçı’nın “Timekeeper” adlı albüm kitabının yayınlandığını okuduğum sırada önümde “zaman” kavramı ile ilgili olağanüstü bir kitap vardı.
İtalyan fizikçi Carlo Rovelli’nin “The Order of The Time” (Zamanın Düzeni) adlı kitabını okuyordum.
Sevan Bıçakçı temeline Doğu, özellikle de Osmanlı ruhunu alan saatler tasarlamış.
Assouline de bunu kitap haline getirmiş.
Kitabın adını Türkçeye “Zaman bekçisi” olarak çevirebilirsiniz...
Sevan Bıçakçı olağanüstü saatler tasarlamış.
Osmanlı’nın “ezani zaman” kavramını çok güzel kaleme almış.
Ve insanı düşündüren çok çarpıcı alıntılar bulmuş.
Bıçakçı’nın kitabı şu cümleyle başlıyor:
“Çok karmaşık mücevher yapımında zaman saklı ve gizli bir parçadır...”
Carlo Rovelli’nin kitabının “Birliğin (uyumun) kaybolması” başlıklı ilk bölümü ise şu cümleyle başlıyordu:
“Dağlarda zaman, deniz seviyesinden daha hızlı geçer...”
Doğu’nun ezani zamanının ruhunu taşıyan bir tasarımcı ile Batı’nın Galileo ruhunu taşıyan bir fizikçisinin zamana bakışlarını aynı günlerde okumak bana çok şey düşündürdü.
‘ZAMAN BEKÇİSİ’NİN NOT DEFTERİNE YAZDIKLARI
Sevan Bıçakçı’nın kitabındaki hoşuma giden bazı alıntılar:
Mesela La Fontaine’in şu sözü:
“Hüzün, zamanın rüzgârıyla uçar gider...”
Mesela Nathaniel Hawthorne’un şu sözü:
“Zaman üzerimizden akar gider, geriye gölgesini bırakır...”
Mesela William Butler Yeats’ın şu sözü:
“Masumiyet ve güzelliğin tek düşmanı zamandır...”
Ama en çok Marcus Aurelius’un şu sözünü sevdim:
“Zamanını ‘Nasıl iyi insan olunur’ tartışması ile israf etme. İyi insan ol...
YARIN
BİR TEK ATARSANIZ KANDA NE KADAR ALKOL ÇIKAR
BİRA: Yüzde 5 alkollü yarım litre bira içmişseniz kanınızda 19.7 gram alkol var demektir.
ŞARAP: Yüzde 14 alkollü bir kadeh şarap (0.2 litre) içerseniz kanınızdaki alkol 22.1 gramdır.
RAKI: Yüzde 45 alkollü bir duble rakı (0.08 litre) içerseniz kanınızdaki alkol 28.3 gramdır.
Yılbaşı günü hesabınızı ona göre yapın.
1.65 BOYUNDA VE 55 KİLO KADIN BİR DUBLE İÇERSE
VEYA 1.80 boyunda 75 kilo ağırlığında bir erkek bir kadeh şarap içerse...
İki saat sonra yolda trafik kontrolüne yakalanırsa, kanında kaç gram alkol çıkar? Veya kanınızdaki alkol kaç saat sonra tamamen vücuttan atılır?
Merak etmeyin...
Yılbaşı için ful paket hazırladım size. Onları da yarın yazacağım.