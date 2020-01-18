Ey Filistin bu kaçıncı kazık, kaçıncı hançer

Benim gibi sizin de takılmıyor mu ta şuranıza...
“O Gazze ki, senin uğruna biz ne bedeller ödedik” demiyor musunuz...
*
Ey Filistin...
Nedir bu... Kaçıncı kazığın senin bu Türk milletine...
Dün yine... Bir tane daha...
Kaçıncı hançerdir bu sırtımıza sapladığın...
*
Yedi ülke bir araya gelmiş, resmen Türkiye’ye karşı bir şer ittifakı oluşturmuş...
Güya bir “doğalgaz birliği” kuruyorlar...
Amaç besbelli...
Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkünün hakkını gasp etmek Akdeniz’in bu bölgesinde...
*
Mesele Türkiye’ye karşı olmak ya...
Yedi olmazı bir araya gelmiş.
Hem de kimler yan yana...
Birbiri ile kanlı bıçaklı İsrail ile Mısır...
Libya konusunda birbirine demediğini bırakmamış İtalya ile Yunanistan...
Ürdün’le Kıbrıs Rum kesimi...
*
Ama bir de kim...
Birbirinin boğazına sarılmış, birbirinin çocuğunu boğazlayan İsrail ile Filistin...
Yani onu savunmak için bütün dünyaya “One minute” dediğimiz insanlar...
*
Daha önce Kıbrıs konusunda aleyhimize çalıştılar.
Daha geçenlerde Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı harekâtına karşı gidip hasımlarımızın hazırladığı bildiriye imza attılar...
Şimdi üstüne bir de doğalgaz kazığı geldi...
*
Geçen defa yaptığında, devletimizin en tepesinden “Gariban devlet ne diyelim” demiştik...
İyi de artık hiç olmazsa
şunu sormanın zamanı
değil mi...
Ey Filistinli...
Bak kardeşim, senin bu yaptığını İsrail yapmadı bize...
Bilesin ha...
SİYAH KADIN, BEYAZ TACİZCİ ERKEĞE DAHA MI HOŞGÖRÜLÜ
HARVEY Weinstein davasının kadın avukatı, hukuk sosyolojisini sarsmaya devam ediyor.
Dün bu konuda çok ilginç bir gelişme yaşandı.
Ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein davasının savcılarından biri, kadın avukat Donna Rotundo’yu suçlayan çok ilginç bir açıklama yaptı.
İddiasına göre Rotundo, bu davanın jüri üyeleri arasına beyaz kadınların girmesini engellemeye çalışıyordu.
Oluşturulan 7 kişilik jürinin 4’ü erkek 3’ü kadın.
Erkeklerin 3’ü beyaz, 1’i ise Afrika kökenli Amerikalıydı. Yani siyahtı.
Buna karşılık kadın jüri üyelerinin üçü de siyah kadınlardan seçilmişti.
Bunların ikisi Afrika, biri Latin Amerika kökenli siyahtı.
Avukat Rotundo ise “Hayır biz sadece bir beyaz kadına itiraz ettik. Çünkü taciz üzerine kitap yazıyordu ve önyargılıydı” dedi.
Ama tabii bu durum ister istemez sosyolojik bir tartışmaya yol açtı.
Siyah kadınlar...
Erkek tacizleri konusunda beyaz kadına göre daha mı hoşgörülüydü...
Yoksa daha tarafsız ve adil bakabilecek durumda mı...
ROCK İDOLÜM İTFAİYECİ BABASI OLDU VE DAHA DA ÇOK SEVDİM
ROCK müziğinin devlerinden biri Bruce Springsteen...
Ona “Boss” diyorlar...
Yani patron...
Rock müzikten kazanılmış milyonlarca doları var.
Geçen çarşamba günü öğreniyoruz ki oğlu itfaiyeci olmuş.
İtfaiye akademisini bitirmiş ve göreve başlamış.
Bunun için yapılan diploma törenine babası da katılmış ve “Oğlumla iftihar ediyorum” diyor...
Springsteen’in her müzik turnesinden sonra doğduğu New Jersey’e dönüp, orada çocukluğundan beri yaşadığı mahalleyi yaşamasını, garajda çalışmasını çok sevmiştim.
“I’m on Fire”ı, “Philadelphia”yı söylerken çok sevmiştim. Türkçeye de çevrilen “Born to Run” kitabını okurken çok sevmiştim.
Broadway’de sergilenen oyununu seyrederken daha da çok sevmiştim.
Oğlunun diploma törenindeki bu harika rocker var ya...
İşte en çok onu sevdim.
O SADECE KEDİ KADIN, BENSE HEM KÖPEK ERKEK, HEM KEDİ ERKEĞİM
ÜNİVERSİTE arkadaşım derken abartıyorum tabii...
O da Paris 2 Üniversitesi’nde okumuş, ben de orada doktora yaptım.
Yani aynı üniversiteye gitmişliğimiz var.
Yunanistan’ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesi kesinleşen Ekaterini Sakellaropulu ile tek ortak yanımız bu değil...
İkimiz de kediciyiz.
O nedenle Yunanistan’da ona “Kedi kadın” diyorlarmış.
Bense hem köpek adamım, hem kedi adam.
Baştan sona iğrenç bir ikiyüzlülük, alçaklık ve kan deryası haline gelen Ortadoğu’dan sonra sınırımızda böyle bir kadın cumhurbaşkanı görmek bana çok iyi geldi.
Yunanları tebrik ediyorum.
Harika bir iş yapıyorlar.
OKÇU İLK SÜPER KAHRAMANIMIZ BÜYÜKELÇİ TOKATLAYACAK MI
HOLLYWOOD Reporter’da okudum.
Bu yıl 30 Mart günü Cannes’da başlayacak olan TV içerik fuarında ilginç bir Türk yapımı tanıtılacakmış.
Türkiye’nin ilk Türk süper kahramanı “Altay” sinema ve televizyon dünyasının önüne çıkacakmış.
*
Yani Türkiye’nin ilk Marvel-DC Comics türü kahramanı olacak bu.
İsteyen Türk Süpermeni der...
İsteyen “Yüzbaşı Türk”... Ama galiba “Hawkeye” olacak...
*
Bunun için geçen yıl Türkiye’de “T World” isimli bir şirket kurulmuş.
Yaratıcısı ve yapımcısı Bülent Turgut...
Şirketin çalışma programında 2 sinema filmi, 3 televizyon dizisi ve oyunlar var.
*
İlk filmi de “Altay”...
Süper bir Türk kahramanı.
Ama filmde Yahudi karakterler de olacak.
Öteki karakterlerin isimleri de ilginç:
Nymp, Rumi, Nazar ve İkizler...
*
Bir ilginç bilgi de şu:
İlk filmi, “Lost”, “Prison Break” ve “Grey’s Anatomy” dizilerinin bazı bölümlerini çeken Bobby Roth çekiyor.
İşte bu filmin lansmanı Cannes’da yapılacak.
*
Tabii çok merak ettim.
İlk süper Türk kahramanı nasıl bir karakter olacak?
TRT’nin “Payitaht” dizisindeki Abdülhamid Sultan’ı gibi yabancı büyükelçileri tokatlayan aşırı şovenist yerli ve milli bir kahraman mı?
Yoksa “Muhteşem Yüzyıl”dakiler gibi yaşayan, eğlenen, daha insani, daha evrensel bir karakter mi...
İLK SÜPER KAHRAMANIMIZ İYİ OKÇU MU YOKSA KÖTÜ MÜ
İLK Türk süper kahramanı “Altay”ın ilk fotoğrafı bu...
Demek ki Türk kahraman okçu olacak.
Anladığım kadarı ile “Batman”le “Yenilmezler” filmlerindeki okçu karakter “Hawkeye”, (Clint Barton) karışımı bir karakter gibi duruyor.
Aslında “villain” yani kötü bir karakterden geliyor.
Göğsündeki amblem biraz Batman’inkini andırıyor ama iyi.
Marvel’in okçu “Hawkeye” karakteri aslında bir “villain”.
Yani kötü adam...
Ama iş dünyayı kurtarmak olunca, öteki süper kahramanlarla birlikte “Yenilmezler” kadrosuna katılıp kötü tanrı Thanos’a karşı savaşıyor.
Acaba “Altay”inki nasıl bir karakter...
Bekleyip göreceğiz...
Şimdilik şunu bilelim yeter.
Artık bizim de bir süper kahramanımız var.
Karaoğlan, Malkoçoğlu ve Tarkan’dan erken davranıp Cannes yoluna çıktı bile.
Marvel ve DC Comics hastası bir Türk olarak çok sevindiğimi söylememe herhalde gerek yok.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü:
Firuzan Demir
Foto Editörü: Murat Şaka
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
Ey Filistin bu kaçıncı kazık, kaçıncı hançer
Samimi olun, sizin içinizden de gelmiyor mu cümle...
Benim gibi sizin de takılmıyor mu ta şuranıza...
“O Gazze ki, senin uğruna biz ne bedeller ödedik” demiyor musunuz...
*
Ey Filistin...
Nedir bu... Kaçıncı kazığın senin bu Türk milletine...
Dün yine... Bir tane daha...
Kaçıncı hançerdir bu sırtımıza sapladığın...
*
Yedi ülke bir araya gelmiş, resmen Türkiye’ye karşı bir şer ittifakı oluşturmuş...
Güya bir “doğalgaz birliği” kuruyorlar...
Amaç besbelli...
Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkünün hakkını gasp etmek Akdeniz’in bu bölgesinde...
*
Mesele Türkiye’ye karşı olmak ya...
Yedi olmazı bir araya gelmiş.
Hem de kimler yan yana...
Birbiri ile kanlı bıçaklı İsrail ile Mısır...
Libya konusunda birbirine demediğini bırakmamış İtalya ile Yunanistan...
Ürdün’le Kıbrıs Rum kesimi...
*
Ama bir de kim...
Birbirinin boğazına sarılmış, birbirinin çocuğunu boğazlayan İsrail ile Filistin...
Yani onu savunmak için bütün dünyaya “One minute” dediğimiz insanlar...
*
Daha önce Kıbrıs konusunda aleyhimize çalıştılar.
Daha geçenlerde Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı harekâtına karşı gidip hasımlarımızın hazırladığı bildiriye imza attılar...
Şimdi üstüne bir de doğalgaz kazığı geldi...
*
Geçen defa yaptığında, devletimizin en tepesinden “Gariban devlet ne diyelim” demiştik...
İyi de artık hiç olmazsa
şunu sormanın zamanı
değil mi...
Ey Filistinli...
Bak kardeşim, senin bu yaptığını İsrail yapmadı bize...
Bilesin ha...
SİYAH KADIN, BEYAZ TACİZCİ ERKEĞE DAHA MI HOŞGÖRÜLÜ
HARVEY Weinstein davasının kadın avukatı, hukuk sosyolojisini sarsmaya devam ediyor.
Dün bu konuda çok ilginç bir gelişme yaşandı.
Ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein davasının savcılarından biri, kadın avukat Donna Rotundo’yu suçlayan çok ilginç bir açıklama yaptı.
İddiasına göre Rotundo, bu davanın jüri üyeleri arasına beyaz kadınların girmesini engellemeye çalışıyordu.
Oluşturulan 7 kişilik jürinin 4’ü erkek 3’ü kadın.
Erkeklerin 3’ü beyaz, 1’i ise Afrika kökenli Amerikalıydı. Yani siyahtı.
Buna karşılık kadın jüri üyelerinin üçü de siyah kadınlardan seçilmişti.
Bunların ikisi Afrika, biri Latin Amerika kökenli siyahtı.
Avukat Rotundo ise “Hayır biz sadece bir beyaz kadına itiraz ettik. Çünkü taciz üzerine kitap yazıyordu ve önyargılıydı” dedi.
Ama tabii bu durum ister istemez sosyolojik bir tartışmaya yol açtı.
Siyah kadınlar...
Erkek tacizleri konusunda beyaz kadına göre daha mı hoşgörülüydü...
Yoksa daha tarafsız ve adil bakabilecek durumda mı...
ROCK İDOLÜM İTFAİYECİ BABASI OLDU VE DAHA DA ÇOK SEVDİM
ROCK müziğinin devlerinden biri Bruce Springsteen...
Ona “Boss” diyorlar...
Yani patron...
Rock müzikten kazanılmış milyonlarca doları var.
Geçen çarşamba günü öğreniyoruz ki oğlu itfaiyeci olmuş.
İtfaiye akademisini bitirmiş ve göreve başlamış.
Bunun için yapılan diploma törenine babası da katılmış ve “Oğlumla iftihar ediyorum” diyor...
Springsteen’in her müzik turnesinden sonra doğduğu New Jersey’e dönüp, orada çocukluğundan beri yaşadığı mahalleyi yaşamasını, garajda çalışmasını çok sevmiştim.
“I’m on Fire”ı, “Philadelphia”yı söylerken çok sevmiştim. Türkçeye de çevrilen “Born to Run” kitabını okurken çok sevmiştim.
Broadway’de sergilenen oyununu seyrederken daha da çok sevmiştim.
Oğlunun diploma törenindeki bu harika rocker var ya...
İşte en çok onu sevdim.
O SADECE KEDİ KADIN, BENSE HEM KÖPEK ERKEK, HEM KEDİ ERKEĞİM
ÜNİVERSİTE arkadaşım derken abartıyorum tabii...
O da Paris 2 Üniversitesi’nde okumuş, ben de orada doktora yaptım.
Yani aynı üniversiteye gitmişliğimiz var.
Yunanistan’ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesi kesinleşen Ekaterini Sakellaropulu ile tek ortak yanımız bu değil...
İkimiz de kediciyiz.
O nedenle Yunanistan’da ona “Kedi kadın” diyorlarmış.
Bense hem köpek adamım, hem kedi adam.
Baştan sona iğrenç bir ikiyüzlülük, alçaklık ve kan deryası haline gelen Ortadoğu’dan sonra sınırımızda böyle bir kadın cumhurbaşkanı görmek bana çok iyi geldi.
Yunanları tebrik ediyorum.
Harika bir iş yapıyorlar.
OKÇU İLK SÜPER KAHRAMANIMIZ BÜYÜKELÇİ TOKATLAYACAK MI
HOLLYWOOD Reporter’da okudum.
Bu yıl 30 Mart günü Cannes’da başlayacak olan TV içerik fuarında ilginç bir Türk yapımı tanıtılacakmış.
Türkiye’nin ilk Türk süper kahramanı “Altay” sinema ve televizyon dünyasının önüne çıkacakmış.
*
Yani Türkiye’nin ilk Marvel-DC Comics türü kahramanı olacak bu.
İsteyen Türk Süpermeni der...
İsteyen “Yüzbaşı Türk”... Ama galiba “Hawkeye” olacak...
*
Bunun için geçen yıl Türkiye’de “T World” isimli bir şirket kurulmuş.
Yaratıcısı ve yapımcısı Bülent Turgut...
Şirketin çalışma programında 2 sinema filmi, 3 televizyon dizisi ve oyunlar var.
*
İlk filmi de “Altay”...
Süper bir Türk kahramanı.
Ama filmde Yahudi karakterler de olacak.
Öteki karakterlerin isimleri de ilginç:
Nymp, Rumi, Nazar ve İkizler...
*
Bir ilginç bilgi de şu:
İlk filmi, “Lost”, “Prison Break” ve “Grey’s Anatomy” dizilerinin bazı bölümlerini çeken Bobby Roth çekiyor.
İşte bu filmin lansmanı Cannes’da yapılacak.
*
Tabii çok merak ettim.
İlk süper Türk kahramanı nasıl bir karakter olacak?
TRT’nin “Payitaht” dizisindeki Abdülhamid Sultan’ı gibi yabancı büyükelçileri tokatlayan aşırı şovenist yerli ve milli bir kahraman mı?
Yoksa “Muhteşem Yüzyıl”dakiler gibi yaşayan, eğlenen, daha insani, daha evrensel bir karakter mi...
İLK SÜPER KAHRAMANIMIZ İYİ OKÇU MU YOKSA KÖTÜ MÜ
İLK Türk süper kahramanı “Altay”ın ilk fotoğrafı bu...
Demek ki Türk kahraman okçu olacak.
Anladığım kadarı ile “Batman”le “Yenilmezler” filmlerindeki okçu karakter “Hawkeye”, (Clint Barton) karışımı bir karakter gibi duruyor.
Aslında “villain” yani kötü bir karakterden geliyor.
Göğsündeki amblem biraz Batman’inkini andırıyor ama iyi.
Marvel’in okçu “Hawkeye” karakteri aslında bir “villain”.
Yani kötü adam...
Ama iş dünyayı kurtarmak olunca, öteki süper kahramanlarla birlikte “Yenilmezler” kadrosuna katılıp kötü tanrı Thanos’a karşı savaşıyor.
Acaba “Altay”inki nasıl bir karakter...
Bekleyip göreceğiz...
Şimdilik şunu bilelim yeter.
Artık bizim de bir süper kahramanımız var.
Karaoğlan, Malkoçoğlu ve Tarkan’dan erken davranıp Cannes yoluna çıktı bile.
Marvel ve DC Comics hastası bir Türk olarak çok sevindiğimi söylememe herhalde gerek yok.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü:
Firuzan Demir
Foto Editörü: Murat Şaka
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin