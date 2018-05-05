Ertuğrul, senin sandığından az muhafazakâr olabilirim

Yazım üzerine, “Muhtemelen senin sandığından daha az muhafazakâr bir insanım” diyerek şunları yazıyor:

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- MUHAFAZAKÂRLIK “Bir insan hafifçe muhafazakâr olup, aynı zamanda demokrasiyi, insan haklarını, özellikle basın hürriyetini savunan eleştirel ve iyi bir gazeteci de olabilir.”

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- ALLAH’A İNANMAK “Hem Allah’a inanmak, dinin insan değerlerini esinlemesini arzu etmek ama aynı zamanda dinin ülkeyi yönetmesine ve kanunları yapmasına karşı çıkmak mümkündür.”

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- İYİ DEMOKRASİ “İyi bir demokrasi sadece çoğunluğun yönetmesiyle değil, azınlıklarına ve en güçsüzlerine nasıl muamele ettiğiyle de ölçülür. İyi bir demokrasinin eleştirel bir medyaya, iyi bir hükümetin güçlü bir muhalefete ihtiyacı vardır.”

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- ELEŞTİRİ “Hıristiyan dünyası yüzyıllardır çok eleştiri gördü. Protestanlık ve reformizm din dışı eleştiriden doğdu. Bu durumun Müslüman ülkelerden farklı olduğuna inanıyorum. Eleştiri bizim toplumumuzun ve basınımızın ana omurgasıdır.”

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- MİSYON GAZETECİLİĞİ “Benim gazetem bir misyon (dava) gazetesi değildir. Gazeteciliğin geleneksel değerlerine ve standartlarına sağlam bir şekilde bağlıdır.”

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- GAZETECİLİK VE MANEVİYAT “Ancak gazetecilik yaparken, insanların manevi bir varlıklarının da bulunduğunu dikkate alırız. Bu da bize varoluşsal bir gazeteciliğin ve 25 yıl boyunca tirajların artışının yolunu açmıştır.”

TÜRKİYE’Yİ KURTARACAK ‘3 ARTI 1’ ÖZAL FORMÜLÜ





TÜRKİYE’nin 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal büyük bir devrimciydi...

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- Muhafazakârdı ama arada bir içkisini de içerdi...

- Siyasete rahmetli Erbakan’ın partisinden girmişti ama kendi partisini Türkiye’deki dört eğilimin birleştireni olarak kurmuştu.

- Güçlü bir liderdi ama kendisiyle ilgili karikatürleri kendisi sergileyecek kadar hoşgörülüydü...

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İşte o Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı veda konuşmasını hatırladım.

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Demişti ki rahmetli Özal:

“Üç hürriyet vardır... Bu üç hürriyet olmaksızın bir ülke ileriye gidemez. Bu üç hürriyet olmaksızın bir ülke gelişemez, modern bir ülke haline gelemez.”

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Nedir bu üç hürriyet?

- BİR İfade özgürlüğü... Basın özgürlükleri dahil...

- İKİ İnanç özgürlüğü... Her inanç ve inançsız için de geçerli olmak üzere...

- ÜÇ Girişim özgürlüğü... Her işinsanı için...

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Özal ve Türkiye için o gün sorun olmayan... Ama bugün bir numaralı sorunumuz haline gelen, “Tam bağımsız ve tarafsız bir adalet ve yargıyı” da eklemeliyiz.

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Türkiye’nin kurtuluşu için formül mü arıyorsunuz...

İşte burada...

Rahmetli Özal’ın “üç artı bir” formülü...

24 HAZİRAN GECESİ BUNU SEYREDERİM





YİNE 1970’lerin kült kara mizah filmi ‘Catch 22’ dizi film oluyor.

Amerikan ordusunun İkinci Dünya Savaşı’ndaki halini tiye alan bu harika film, Joseph Heller’in romanından alınmıştı. Roman da film de birer külttü...

Filmdeki efsane Yossarian rolünü dizide Christopher Abbott oynayacak.

Scheisskopf’u ise harika bir komedi oyuncusu olduğunu Coen Kardeşler’in, Türkiye’de ‘Aramızda Casus Var’ adıyla vizyona giren ‘Burn After Reading’ filmindeki rolüyle kanıtlayan George Clooney canlandıracak.

Yüzbaşı Coverley rolünde ise Dr. House olarak tanıdığımız Hugh Laurie...

Dizi Hulu tarafından ısmarlandı ve 2019’da yayınlanmaya başlayacak.

İlk film 24 Haziran 1970’de gösterime girmişti.

Belki bu 24 Haziran gecesi bir daha seyredip, 48’inci yılını kutlarım.

NE GÜZEL HERKES HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK DİYORSA

CUMHURCA... Milletçe bir kenara yazalım...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye daha özgür, daha adil, daha müreffeh olacak” diyorsa...

- Ana muhalefetin adayı İnce “Her şey daha güzel olacak” diyorsa...

- İYİ Parti’nin adayı Akşener “Türkiye iyi olacak” diyorsa...

- Saadet Partisi’nin adayı Karamollaoğlu “İnsanca yeni bir dönem olacak” diyorsa...

Milletçe... Cumhurca...

KARA MİZAHSEVERE MÜJDE MONTY PYTHON YAYINDA





- 1970’lerin efsane dizisiydi...

İngiliz kara mizahının başeseriydi... Senaryosuyla, oyuncularıyla, aradaki animasyon filmleriyle gerçek bir başeserdi.

Kimler çıkmadı ki o kadrodan...

John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Graham Chapman, Michael Palin, Terry Jones...

Müthiş keskin ve acımasız bir mizah...

Yirmili yaşlarımda bir gençtim... Kahkahalarla gülüyordum...

Şimdi 70 yaşında bir adamım...

Dizi Netflix’te yayına sokuldu...

Önceki gece birinci bölümünü bitirdim...

Yine yıkıldım gülmekten...