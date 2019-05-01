‘En büyük günah’ı hiç işlemeyen futbolcu kim

16 yıldır “Dünyanın en etkili 100 insanı”nı seçen dergi bu yıl öyle bir liste yaptı ki...
Üzerinde uzun uzun düşünmek gerekir.
*
Önce derginin kapağından başlayalım.
Time bu 100 en etkili insandan kapağına Liverpool futbol takımının oyuncusu Muhammed Salah’ı almış.
İslamofobinin bütün dünyaya yayıldığı bir günde, Müslüman bir futbolcuyu kapağa almak...
Hem de dünyanın en etkili 100 insanından biri olarak...
Bana çok iyi geldi...
*
Dergide onun hakkındaki yazıyı İngiliz televizyon sunucusu ve
standup’çısı John Oliver yazmış.
Liverpool taraftarının “Mo” adıyla bağrına bastığı Muhammed Salah’ın üç özelliğini vurguluyor:
“Mütevazı, saygılı ve komik...”
*
Bunun üzerine Google’da onunla ilgili bir arama yaptım.
Neredeyse bütün yazılarda vurgulanan en büyük özelliğinin hep “kibirsizlik” ve “mütevazılık” olduğunu gördüm.
Bu öylesine büyük bir güç ki...
Futboldaki başarısı ile birleşince ortaya dünyanın en etkili insanlarından biri çıkmış.
Liverpool taraftarı “Ben de Müslüman olacağım” diye şarkı söylüyor...
*
Muhammed Salah’ın iki özelliği
daha var.
- İnanmış bir Müslüman...
Ama inancını siyasi düşüncesine hiç karıştırmıyor.
- Çok yardımsever...
Ve yardımlarını hep çok gizli yapıyor.
İşte bu özellikleri ile Hıristiyanların gözünde de en etkili insanlardan biri olabiliyor.
*
Bir sosyolog olarak hissediyorum ki...
Kibir çağı kapanıyor...
Ve Kuran-ı Kerim’in en büyük günah saydığı “kibir” günahını hiç işlemeyen Müslüman bir futbolcu yükseliyor...
Yazın bir kenara...
Yeni bir dünyanın ilk işaretleridir bunlar...
Kibir ve kontrolsüz güç dönemi kapanmaktadır...
ŞİRKET SAHİBİNİN KIZI VİCDANLI MI, HASET Mİ
BÜTÜN dünya “Avengers: Endgame” filminin ticari başarısını konuşuyor.
Film sadece bir hafta sonunda 1.2 milyar dolar gişe hasılatı elde etti.
Dünya tarihinde böyle bir şey yok...
Ve bunun arkasında yıllarca önce tanışıp sohbet ettiğim, o günden beri de hayranlıkla izlediğim vizyoner bir insan var.
Disney’in CEO’su
Bob Iger.
*
Ancak bu sonuçlar alınmadan kısa süre önce Disney ailesinin hissedarlarından Walt Disney’in yeğeni Abigail Disney bir açıklama yaptı ve Bob Iger’ın bu yıl şirketten alacağı 66 milyon doların adalet duygusunu zedelediğini söyledi.
Gerçi bunu yaparken, şirkette çalışanların bir bölümünün asgari ücret aldığını söyleyerek, “Yönetici ikramiyelerinin yarısı çalışanlara dağıtılsın” dedi...
Böyle bir sosyal rötuş yaptı ama neticede oklar yine Bob Iger’a gitti...
*
Ancak hissedarların yüzde 57’si, patron kızının bu çıkışına itibar etmeyip ona verilen ikramiyeleri onayladı.
Ne de olsa CEO olduğunda 24 dolar olan Disney hisselerini 132 dolara çıkarmıştı. Ve böyle bir başarı karşısında patron kızının sosyal ambalaja koyup söylediği bu sözler, başarılı bir profesyonel yöneticiyi çekememezlik olarak kaldı.
PATRON 1.2 MİLYARLIK KADRODA EN ÇOK HANGİ KAHRAMANI SEVER
2013 yılının ağustos ayında Disney’in CEO’su Bob Iger’la sabah kahvaltısında sohbet ederken sormuştum:
“Marvel karakterlerinden en çok hangisini seviyorsun?”
Normal olarak “En çok para kazandıranı seviyorum” demesini beklerken o şu cevabı vermişti:
“Politik davranıp Kaptan Amerika desem, Disney global bir şirket, öteki ülkelere ayıp olur. Onun dışındakilerden birini söylersem, öteki karakterler kıskanır.”
O nedenle şu cevabı vermişti:
“Çocukluğumdan beri en sevdiğim Disney karakteri Peter Pan’daki Tinker Bell’dir.”
Bu cevap bana da uyar...
Ama ben olsam “Nataşa Romanov’u da eklerdim.
Sırf Scarlett Johansson yüzünden tabii...
YENİ ZELANDA BAŞBAKANI VAR DA RUS VE ÇİN LİDERLERİ NEDEN YOK
TIME dergisinin listesinde bir şey daha dikkatimi çekti.
Dünyanın en etkili 100 insanı arasında, bundan iki ay öncesine kadar kimsenin tanımadığı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern var...
Ama Rusya ve Çin gibi iki devin başkanları yok...
Amerika’nınki var...
Çünkü onun ülkesinde kurumlar ve özellikle adalet çalışıyor.
Bütün dünyanın takdirini kazanmış Müslüman bir futbolcudan sonra, Hıristiyan bir siyasetçi...
Onun özelliği de tevazu...
Hoşgörü...
Ve nefretlik bir trajediyi, vicdani ve insani bir tavırla yönetmek...
TARİHİ KİM YAZAR TARİH KİMİ YAZAR
- TARA Westover, Educated adlı hatıra kitabının sonunda şu soruyu soruyordu:
“Tarihi kim yazar?”
20’nci yüzyıl tarihini kötüler yazmaya yeltendi...
Ama tarih o kötüleri yazdı.
21’inci yüzyılın tarihini de Time’ın en etkili dediği türden bu insanlar yazacak. Yani...
- Kibirli değil mütevazı...
- Etkili ama adil...
- Etkisini elindeki güçten değil, vicdanından ve hoşgörüsünden alan...
- Dava adamı değil, huzur insanı...
- Kavgacı, çatışmacı değil, barıştırıcı, bir arada tutucu...
‘En büyük günah’ı hiç işlemeyen futbolcu kim
TIME dergisi tam zamanında harika bir şey yaptı.
16 yıldır “Dünyanın en etkili 100 insanı”nı seçen dergi bu yıl öyle bir liste yaptı ki...
Üzerinde uzun uzun düşünmek gerekir.
*
Önce derginin kapağından başlayalım.
Time bu 100 en etkili insandan kapağına Liverpool futbol takımının oyuncusu Muhammed Salah’ı almış.
İslamofobinin bütün dünyaya yayıldığı bir günde, Müslüman bir futbolcuyu kapağa almak...
Hem de dünyanın en etkili 100 insanından biri olarak...
Bana çok iyi geldi...
*
Dergide onun hakkındaki yazıyı İngiliz televizyon sunucusu ve
standup’çısı John Oliver yazmış.
Liverpool taraftarının “Mo” adıyla bağrına bastığı Muhammed Salah’ın üç özelliğini vurguluyor:
“Mütevazı, saygılı ve komik...”
*
Bunun üzerine Google’da onunla ilgili bir arama yaptım.
Neredeyse bütün yazılarda vurgulanan en büyük özelliğinin hep “kibirsizlik” ve “mütevazılık” olduğunu gördüm.
Bu öylesine büyük bir güç ki...
Futboldaki başarısı ile birleşince ortaya dünyanın en etkili insanlarından biri çıkmış.
Liverpool taraftarı “Ben de Müslüman olacağım” diye şarkı söylüyor...
*
Muhammed Salah’ın iki özelliği
daha var.
- İnanmış bir Müslüman...
Ama inancını siyasi düşüncesine hiç karıştırmıyor.
- Çok yardımsever...
Ve yardımlarını hep çok gizli yapıyor.
İşte bu özellikleri ile Hıristiyanların gözünde de en etkili insanlardan biri olabiliyor.
*
Bir sosyolog olarak hissediyorum ki...
Kibir çağı kapanıyor...
Ve Kuran-ı Kerim’in en büyük günah saydığı “kibir” günahını hiç işlemeyen Müslüman bir futbolcu yükseliyor...
Yazın bir kenara...
Yeni bir dünyanın ilk işaretleridir bunlar...
Kibir ve kontrolsüz güç dönemi kapanmaktadır...
ŞİRKET SAHİBİNİN KIZI VİCDANLI MI, HASET Mİ
BÜTÜN dünya “Avengers: Endgame” filminin ticari başarısını konuşuyor.
Film sadece bir hafta sonunda 1.2 milyar dolar gişe hasılatı elde etti.
Dünya tarihinde böyle bir şey yok...
Ve bunun arkasında yıllarca önce tanışıp sohbet ettiğim, o günden beri de hayranlıkla izlediğim vizyoner bir insan var.
Disney’in CEO’su
Bob Iger.
*
Ancak bu sonuçlar alınmadan kısa süre önce Disney ailesinin hissedarlarından Walt Disney’in yeğeni Abigail Disney bir açıklama yaptı ve Bob Iger’ın bu yıl şirketten alacağı 66 milyon doların adalet duygusunu zedelediğini söyledi.
Gerçi bunu yaparken, şirkette çalışanların bir bölümünün asgari ücret aldığını söyleyerek, “Yönetici ikramiyelerinin yarısı çalışanlara dağıtılsın” dedi...
Böyle bir sosyal rötuş yaptı ama neticede oklar yine Bob Iger’a gitti...
*
Ancak hissedarların yüzde 57’si, patron kızının bu çıkışına itibar etmeyip ona verilen ikramiyeleri onayladı.
Ne de olsa CEO olduğunda 24 dolar olan Disney hisselerini 132 dolara çıkarmıştı. Ve böyle bir başarı karşısında patron kızının sosyal ambalaja koyup söylediği bu sözler, başarılı bir profesyonel yöneticiyi çekememezlik olarak kaldı.
PATRON 1.2 MİLYARLIK KADRODA EN ÇOK HANGİ KAHRAMANI SEVER
2013 yılının ağustos ayında Disney’in CEO’su Bob Iger’la sabah kahvaltısında sohbet ederken sormuştum:
“Marvel karakterlerinden en çok hangisini seviyorsun?”
Normal olarak “En çok para kazandıranı seviyorum” demesini beklerken o şu cevabı vermişti:
“Politik davranıp Kaptan Amerika desem, Disney global bir şirket, öteki ülkelere ayıp olur. Onun dışındakilerden birini söylersem, öteki karakterler kıskanır.”
O nedenle şu cevabı vermişti:
“Çocukluğumdan beri en sevdiğim Disney karakteri Peter Pan’daki Tinker Bell’dir.”
Bu cevap bana da uyar...
Ama ben olsam “Nataşa Romanov’u da eklerdim.
Sırf Scarlett Johansson yüzünden tabii...
YENİ ZELANDA BAŞBAKANI VAR DA RUS VE ÇİN LİDERLERİ NEDEN YOK
TIME dergisinin listesinde bir şey daha dikkatimi çekti.
Dünyanın en etkili 100 insanı arasında, bundan iki ay öncesine kadar kimsenin tanımadığı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern var...
Ama Rusya ve Çin gibi iki devin başkanları yok...
Amerika’nınki var...
Çünkü onun ülkesinde kurumlar ve özellikle adalet çalışıyor.
Bütün dünyanın takdirini kazanmış Müslüman bir futbolcudan sonra, Hıristiyan bir siyasetçi...
Onun özelliği de tevazu...
Hoşgörü...
Ve nefretlik bir trajediyi, vicdani ve insani bir tavırla yönetmek...
TARİHİ KİM YAZAR TARİH KİMİ YAZAR
- TARA Westover, Educated adlı hatıra kitabının sonunda şu soruyu soruyordu:
“Tarihi kim yazar?”
20’nci yüzyıl tarihini kötüler yazmaya yeltendi...
Ama tarih o kötüleri yazdı.
21’inci yüzyılın tarihini de Time’ın en etkili dediği türden bu insanlar yazacak. Yani...
- Kibirli değil mütevazı...
- Etkili ama adil...
- Etkisini elindeki güçten değil, vicdanından ve hoşgörüsünden alan...
- Dava adamı değil, huzur insanı...
- Kavgacı, çatışmacı değil, barıştırıcı, bir arada tutucu...